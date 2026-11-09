9-11-2026 Telangana News Today Live Updates : మెహిదీపట్నం సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి బాధితుల క్యూ
Published : November 9, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 8:13 AM IST
9-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల ఎమ్మార్వో కార్యాలయం సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం
రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల ఎమ్మార్వో కార్యాలయం సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. పాత పట్వారీ కార్యాలయంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. భవనంలో ఉన్న పాత రికార్డులు, వస్తువులు మంటల్లో దగ్ధమయ్యాయి. పోలీసులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.
మెహిదీపట్నం సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి బాధితుల క్యూ
మెహిదీపట్నం సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి బాధితులు క్యూ కట్టారు. రాత్రి బాణాసంచా కాల్చే క్రమంలో పలువురి కంటికి గాయాలు కాగా, ఇప్పటి వరకు సుమారు 48 మంది బాధితులు ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఉదయం మరో 8 మంది బాధితులు సరోజినీ దేవి కంటి ఆస్పత్రిలో చేరారు. శివారు ప్రాంతాల నుంచి కూడా బాధితులు సరోజినీ దేవి కంటి ఆస్పత్రికి వస్తున్నారు.
దీపావళి వేళ కాల్చిన టపాసులతో దిల్లీలో మరింత దిగజారిన గాలి నాణ్యత
దీపావళి వేళ కాల్చిన టపాసులతో దిల్లీలో గాలి నాణ్యత మరింత దిగజారింది. దిల్లీలో గాలి నాణ్యత సూచీ 1,100కు పడిపోయింది. కోర్టు ఆదేశాలు, ప్రభుత్వ ఆంక్షలు ఉన్నా దిల్లీ వాసులు పెద్ద ఎత్తున టపాసులు కాల్చారు. దిల్లీలో కాలుష్యం పెరిగి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి.
హైదరాబాద్: కూకట్పల్లి ఆస్బెస్టాస్ కాలనీలో అదుపులోకి వచ్చిన మంటలు
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి ఆస్బెస్టాస్ కాలనీలో మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. పేపర్ టీ కప్పులు, ప్లేట్స్ తయారీ కంపెనీలో చెలరేగిన మంటలు పక్కనే ఉన్న పలు కంపెనీల గోదాములకు వ్యాపించాయి. నెయ్యి, హల్దీ రామ్ స్టాక్ గోదాములకు వ్యాపించాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది 4 ఫైరింజిన్లతో మంటలార్పారు. షార్ట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: మెహదీపట్నంలోని సరోజినీ కంటి ఆసుపత్రిలో బాధితులు
హైదరాబాద్ మెహదీపట్నంలోని సరోజినీ కంటి ఆసుపత్రిని బాధితులు ఆశ్రయించారు. రాత్రి బాణాసంచా కాల్చే క్రమంలో పలువురి కంటికి గాయాలయ్యాయి. ఇప్పటివరకు సుమారుగా 32 మంది బాధితులు కంటి ఆస్పత్రిలో చేరారు. శివారు ప్రాంతాల నుంచి కూడా సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి బాధితులు వస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి 32 మంది బాధితులు వచ్చారని సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రి ఆర్ఎంవో తెలిపారు. ఆస్పత్రిలో చేరిన వారిలో ఇద్దరికి సీరియస్గా ఉందని పేర్కొన్నారు. సీరియస్గా ఉన్నవారికి కంటి చూపు ఉంటుందో లేదో చెప్పలేమన్నారు. 32 మంది బాధితుల్లో 17 మంది చిన్నారులన్నారని వెల్లడించారు. గత ఏడాదితో పోల్చితే బాధితులు ఎక్కువగానే ఉన్నారని తెలిపారు. బాధితుల కోసం 20 బెడ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆర్ఎంవో వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్: కూకట్పల్లిలోని ఆస్బెస్టాస్ కాలనీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలోని ఆస్బెస్టాస్ కాలనీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పేపర్ టీ కప్పులు, ప్లేట్స్ తయారీ కంపెనీలో మంటలు చెలరేగాయి. పక్కనే ఉన్న పలు కంపెనీల గోదాములకు మంటలు వ్యాపించాయి. దీంతో నెయ్యి, హల్దీ రామ్ స్టాక్ గోదాములకు మంటలు వ్యాపించాయి. షార్ట్ సర్క్యూట్తో ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది 4 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలార్పుతున్నారు.
సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో కొనసాగుతున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన కొనసాగుతోంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి నేడు పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. లగచర్ల ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో ఎకో పామ్ ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీకి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. నాచారం నుంచి రేడియల్ రోడ్డు-2 సహా ఇతర అభివృద్ధి పనులకు సైతం శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. హకీంపేటలో వేలాది మంది రైతులతో జరిగే భారీ బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంగించనున్నారు.
హైదరాబాద్: బాణసంచా కాల్చే క్రమంలో 15 మంది కంటికి గాయాలు
హైదరాబాద్లో బాణసంచా కాల్చే క్రమంలో 15 మంది కంటికి గాయాలయ్యాయి. మెహిదీపట్నం సరోజినీ దేవి కంటి ఆసుపత్రికి బాధితులు క్యూ కట్టారు. ఐదుగురిని ఆసుపత్రిలో చేర్చి వైద్యులు చికిత్స అందించారు. ఆసుపత్రిలో చేరిన ఐదుగురులో నలుగురు చిన్నారులున్నారు. మరో పది మందికి మందులు ఇచ్చి ఇంటికి పంపించారు. ఎవరికీ చూపు కోల్పోయేంత తీవ్రమైన గాయాలు కాలేదని వైద్యులు వెల్లడించారు.
ఈజిప్ట్: కైరోకు దక్షిణాన ఉన్న అల్-అయ్యాత్ జిల్లాలో ఘోర రైలు ప్రమాదం
ఈజిప్ట్ దేశంలోని కైరోకు దక్షిణాన ఉన్న అల్-అయ్యాత్ జిల్లాలో ఘోర రైలు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందగా 100 మందికి పైగా గాయాలపాలయ్యారు. కైరో నుంచి అస్వాన్ వెళ్తున్న రైలును అదే మార్గంలో వెనుక నుంచి వస్తున్న మరోరైలు ఢీకొంది. నిర్వహణ లోపించడం వల్లే ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతుంటాయన్న అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రమాద స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. శిథిలాలను తొలగించి రైలు సర్వీసులను పునరుద్ధరించేందుకు అక్కడి అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు.
దీపావళి వేళ దిల్లీలో మరింత దిగజారిన గాలి నాణ్యత
దీపావళి వేళ కాల్చిన టపాసులతో దిల్లీలో గాలి నాణ్యత మరింత దిగజారింది. దిల్లీలో గాలి నాణ్యత సూచీ 371కి పడిపోయింది. సోనియా విహార్లో అత్యధికంగా 463 ఏక్యూఐ నమోదైంది. జహంగీర్పురిలో 450గా గాలి నాణ్యత సూచీ నమోదైంది. కోర్టు ఆదేశాలు, ప్రభుత్వ ఆంక్షలు ఉన్నా దిల్లీ వాసులు పెద్ద ఎత్తున టపాసులు కాల్చారు. దిల్లీలో కాలుష్యం పెరిగి శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి.
దీపావళి వేళ హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో అగ్నిప్రమాదాలు
దీపావళి వేళ హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో అగ్నిప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. బేగంబజార్లోని ఓ భవనంలో బాణసంచా నిప్పులు పడి మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశాయి. జీడిమెట్లలోని ఓ స్క్రాప్ దుకాణంలో నిప్పులు పడి మంటలు వ్యాపించాయి. ప్రమాదం ధాటికి షాపులోని స్క్రాప్ అగ్నికి ఆహుతైంది. మైలార్దేవ్పల్లి ఓల్డ్ విలేజ్లోని డెకరేషన్ గోదాంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. సికింద్రాబాద్ బండిమెట్లోని డిస్ట్రిబ్యూటర్ డ్రగ్ మార్ట్'లో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అగ్నిప్రమాదాల ధాటికి రూ. లక్షల్లో ఆస్తి నష్టం జరిగిందని బాధితులు వెల్లడించారు.