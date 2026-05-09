9-05-2026 Telangana News Today Live Updates : విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి భార్య హత్య కేసు దర్యాప్తు ముమ్మరం
లిఫ్ట్లో ఇరుక్కుని బాలుడి మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. రామచంద్రాపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బీరంగూడ కమాన్ ఎదురుగా ఉన్న కాలనీలోని ఓ అపార్ట్మెంట్ లిఫ్ట్లో బాలుడు ఇరుకున్న మృతి చెందాడు. గిరి వర్ధన్ అనే ఐదేళ్ల అబ్బాయి అడుకుంటుండగా ప్రమాదవశాత్తు లిఫ్ట్లో చిక్కుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారమందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం పఠాన్ చెరు ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
డబ్బు, నగల కోసం విశ్రాంత ఐపీఎస్ భార్యను చంపిన పనిమనిషి
విశ్రాంత ఐపీఎస్ అధికారి భార్య హత్య కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు 10కి పైగా ప్రత్యేక బృందాలను నియమించారు. డబ్బు, నగల కోసమే ఇంట్లో పనిచేస్తున్న నేపాలీ పనిమనిషి మరో ఇద్దరితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లుగా పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో తాజా ఘటన నేపథ్యంలో పనుమనుషుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీపీ సజ్జనార్ సూచించారు.