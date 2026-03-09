ETV Bharat / state

Published : March 9, 2026 at 6:44 AM IST

09-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:44 AM, 9 Mar 2026 (IST)

ప్రపంచ కప్‌ గెలిచిన టీమ్ ఇండియాకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అభినందనలు

  • ప్రపంచ కప్‌ గెలిచిన టీమ్ ఇండియాకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అభినందనలు
  • టీ20 వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌లో భారత్‌ అద్భుత విజయం సాధించింది: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ఈ విజయం దేశ ప్రజలందరికీ గర్వకారణం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు భారత జట్టు అత్యుత్తమ ఆటతీరు ప్రదర్శించింది: సీఎం
  • టీమ్ఇండియా సాధించిన విజయం దేశ క్రీడా రంగానికి గౌరవం తెచ్చింది: సీఎం

6:38 AM, 9 Mar 2026 (IST)

ఇవాళ దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్‌ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం

  • ఇవాళ దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్‌ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం
  • కాజీపేటలో రైల్వేకోచ్ ఏర్పాటుపై జీఎంతో చర్చించనున్న బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు
  • కాజీపేటలో ప్రత్యేక రైల్వే డివిజన్ ఏర్పాటుపై చర్చించనున్న బీఆర్ఎస్ నేతలు

