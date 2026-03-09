09-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ప్రపంచ కప్ గెలిచిన టీమ్ ఇండియాకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి అభినందనలు
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES (ETV Bharat)
09-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
ప్రపంచ కప్ గెలిచిన టీమ్ ఇండియాకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి అభినందనలు
- టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో భారత్ అద్భుత విజయం సాధించింది: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ఈ విజయం దేశ ప్రజలందరికీ గర్వకారణం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి చివరి వరకు భారత జట్టు అత్యుత్తమ ఆటతీరు ప్రదర్శించింది: సీఎం
- టీమ్ఇండియా సాధించిన విజయం దేశ క్రీడా రంగానికి గౌరవం తెచ్చింది: సీఎం
ఇవాళ దక్షిణ మధ్య రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం
- కాజీపేటలో రైల్వేకోచ్ ఏర్పాటుపై జీఎంతో చర్చించనున్న బీఆర్ఎస్ నేతలు
- కాజీపేటలో ప్రత్యేక రైల్వే డివిజన్ ఏర్పాటుపై చర్చించనున్న బీఆర్ఎస్ నేతలు