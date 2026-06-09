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09-06-2026 Telangana News Today Live Updates : గచ్చిబౌలిలో భారీ చోరీ - వ్యాపారి ఇంట్లో కిలో బంగారు నగలు, వజ్రాలు ఎత్తుకెళ్లిన నేపాల్ ముఠా

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 6:56 AM IST

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Updated : June 9, 2026 at 8:37 AM IST

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09-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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8:36 AM, 9 Jun 2026 (IST)

నేడు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష

నేడు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై మంత్రి ఉత్తమ్ సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్ జలసౌధలో జరగనున్న సమీక్షలో భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పాల్గొననున్నారు.

8:34 AM, 9 Jun 2026 (IST)

మధ్యాహ్నం భువనగిరిలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన

మధ్యాహ్నం భువనగిరిలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటించనున్నారు. రూ.14.05 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. టీడీఎస్‌పీడీసీఎల్‌ కార్యాలయం ప్రారంభించనున్న భట్టి విక్రమార్క, అనంతరం భువనగిరి మండలం హన్మాపూర్‌లో స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. వలిగొండ మం. నర్సాపురంలో సబ్ స్టేషన్ పనులకు శంకుస్థాపన చేసి, పోచంపల్లి మం. వంకమామిడిలో 33/11 కేవీ సబ్‌స్టేషన్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొననున్నారు. అనంతరం విద్యుత్‌ శాఖ అధికారులతో సమీక్షించనున్నారు.

8:06 AM, 9 Jun 2026 (IST)

గచ్చిబౌలిలో భారీ చోరీ - వ్యాపారి ఇంట్లో కిలో బంగారు నగలు, వజ్రాలు ఎత్తుకెళ్లిన నేపాల్ ముఠా

హైదరాబాద్‌: గచ్చిబౌలి పరిధిలోని ఓ విల్లాలో భారీ చోరీ జరిగింది. గచ్చిబౌలి హిల్ రిడ్జ్ విల్లాలో ఉంటున్న వ్యాపారి ఇంట్లో సుమారు కిలో బంగారు నగలు, వజ్రాలను నేపాల్​ ముఠా ఎత్తుకెళ్లింది. ఇంట్లో పనిచేసే నేపాల్‌ దంపతులు చోరీ చేసినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. నేపాల్‌ దంపతులను వ్యాపారి నెల క్రితమే పనిలో పెట్టుకున్నారు. ​కొద్ది రోజుల క్రితం యజమాని కుటుంబం ముంబైకి వెళ్లి, ఆదివారం తిరిగి వచ్చేసరికి నేపాలీ దంపతులు మాయమయ్యారు. ఇంట్లో తాళాలు పగులగొట్టినట్లు ఎలాంటి గుర్తులు లేకపోవడంతో మొదట వారు చెప్పకుండా వెళ్లిపోయారని భావించిన వ్యాపారవేత్త, పూజా గదిలోని విగ్రహానికి ఉన్న బంగారు గొలుసు, తదుపరి జరిపిన తనిఖీల్లో మరికొన్ని ఆభరణాలు మాయమైనట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాలు, నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నాయి.

8:04 AM, 9 Jun 2026 (IST)

విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్ ఘటనలో మృతుల పంచనామాకు ఏర్పాట్లు

విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్ ఘటనలో మృతుల పంచనామాకు ఏర్పాట్లు చేశారు. సోమవారం విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంట్‌లో ఉక్కు ద్రవం లీకై 8 మంది మృతి చెందగా, ఆరుగురికి గాయాలైన సంగతి తెలిసిందే. వారిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. కిమ్స్‌లో ముగ్గురు, సెవెన్‌ హిల్స్‌ ఆస్పత్రిలో ముగ్గురికి చికిత్స అందిస్తున్నారు. విశాఖ కేజీహెచ్‌లో 8 మంది మృతదేహాలను ఉంచారు. ఇప్పటికే బంధువులకు సమాచారమిచ్చిన అధికారులు, మరింత సమాచారం కోసం విశాఖ కలెక్టరేట్‌లో టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ ఏర్పాటు చేశారు.

8:03 AM, 9 Jun 2026 (IST)

నల్గొండలో వ్యక్తి దారుణ హత్య

నల్గొండలో వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. మిర్యాలగూడ రోడ్డు శివారు వెంచర్‌లో వ్యక్తి ముఖాన్ని బండరాయితో ఛిద్రం చేసి దుండగులు చంపేశారు. తిప్పర్తి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.

6:41 AM, 9 Jun 2026 (IST)

సిద్దిపేట జిల్లా రామక్కపేటలో వీధి కుక్కల స్వైరవిహారం

సిద్దిపేట జిల్లా రామక్కపేటలో వీధి కుక్కలు స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయి. వీధి కుక్కల దాడిలో ఇద్దరు చిన్నారులకు గాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు. రామక్కపేటలోని విఘ్నేశ్, నాఫియా అనే చిన్నారులపై కుక్కలు దాడి చేశాయి. కుక్కల దాడిని గమనించి వెంటనే చిన్నారులను తల్లిదండ్రులు కాపాడారు. బాధితులను దుబ్బాకలోని ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

6:41 AM, 9 Jun 2026 (IST)

మేడ్చల్ జిల్లా: నారపల్లి సబ్‌రిజిస్ట్రార్ శ్రీదేవిపై సస్పెన్షన్ వేటు

మేడ్చల్ జిల్లా నారపల్లి సబ్‌రిజిస్ట్రార్ శ్రీదేవిపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. ప్రభుత్వ, అసైన్డ్ భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడంతో ఘట్‌కేసర్ మం. కొర్రెములలో భూముల రిజిస్ట్రేషన్ విషయంలో కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు. సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ శ్రీదేవిపై రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ అధికారులు విచారణ చేశారు. అనంతరం సబ్‌రిజిస్ట్రార్‌ శ్రీదేవిని సస్పెండ్‌ చేశారు.

6:40 AM, 9 Jun 2026 (IST)

నేడు సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ మైదానంలో మహిళాశక్తి సభ

నేడు సికింద్రాబాద్‌ పరేడ్‌ మైదానంలో మహిళాశక్తి సభ నిర్వహిస్తోంది. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి స్వయం సహాయక బృందాలకు 553 ఆర్టీసీ బస్సులు పంపిణీ చేయనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు పరేడ్ గ్రౌండ్స్‌లో మహిళాశక్తి సభ ఏర్పాటు చేశారు. సీఎం జెండా ఊపి ఆర్టీసీ బస్సులను ప్రారంభించనున్నారు. ఇవాళ్టి నుంచి మహిళల బస్సుల నిర్వహణ బాధ్యతను ఆర్టీసీకి అప్పగించనున్నారు. మహిళా సంఘాలకు ఇచ్చే రుణాన్ని రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.10లక్షలకు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళా సంఘాలకు వడ్డీలేని రుణాల కింద రూ.500కోట్ల చెక్కులు పంపిణీ అలాగే మహిళా సంఘాలు నిర్వహిస్తున్న ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల హైర్ ఛార్జీల చెక్కుల పంపిణీ చేయనున్నారు.

6:40 AM, 9 Jun 2026 (IST)

ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజనలో కేంద్రం కీలక మార్పు

ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజనలో కేంద్రం కీలకమార్పు చేసింది. ఉజ్వల పథకం ద్వారా రాయితీతో ఇచ్చే సిలిండర్ల సంఖ్యలో కేంద్రం కోత విధించింది. ఇకపై ఏడాదికి 4 గ్యాస్‌ సిలిండర్లనే సరఫరా చేయనున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు 9 గ్యాస్‌ సిలిండర్లను రాయితీ ధరకు ఇస్తోన్న కేంద్రం, ఇకపై ఏడాదికి నాలుగు గ్యాస్‌ సిలిండర్లకు పరిమితం చేసింది. ఉజ్వల పథకం ప్రారంభంలో 12 సిలిండర్ల వరకు సరఫరా చేసి గతేడాది గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సంఖ్యను 9కి కుదించింది. సిలిండర్లను 4కు తగ్గించినట్లు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి వెల్లడించారు.

Last Updated : June 9, 2026 at 8:37 AM IST

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