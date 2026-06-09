9th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: విశాఖ కేజీహెచ్లో బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శిస్తున్న మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 7:26 AM IST|
Updated : June 9, 2026 at 10:26 AM IST
9th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ఘటనాస్థలిని పరిశీలించిన కేంద్రమంత్రులు కుమారస్వామి, రామ్మోహన్ - క్షతగాత్రులకు పరామర్శ- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన కుమారస్వామి
LIVE FEED
విశాఖ కేజీహెచ్లో బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శిస్తున్న మంత్రి లోకేశ్
విశాఖ కేజీహెచ్లో బాధిత కుటుంబాలను మంత్రి లోకేశ్ పరామర్శిస్తున్నారు. లోకేశ్తో పాటు బాధిత కుటుంబాలను కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ పరామర్శిస్తున్నారు. బాధిత కుటుంబాలను అడిగి ప్రమాద వివరాలను తెలుసుకుంటున్నారు. మంత్రి లోకేశ్ వారి కుటుంబ స్థితిగతులను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు.
హైదరాబాద్: గచ్చిబౌలి చోరీ ఘటనలో ఇద్దరు నిందితుల పట్టివేత
హైదరాబాద్: గచ్చిబౌలి చోరీ ఘటనలో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్-నేపాల్ సరిహద్దులో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్ పోలీసుల సహకారంతో తెలంగాణ పోలీసులు నిందితులను పట్టుకున్నారు. గచ్చిబౌలి పోలీసులు నిందితులను ఉత్తర్ప్రదేశ్ నుంచి హైదరాబాద్కు తీసుకొస్తున్నారు. గచ్చిబౌలి హిల్ రిడ్జ్ విల్లాలో ఉంటున్న వ్యాపారి ఇంట్లో ఆదివారం రాత్రి చోరీ జరిగింది. సుమారు కిలో బంగారు నగలు, వజ్రాలను నేపాల్ దంపతులు ఎత్తుకెళ్లారు. ఇంట్లో పనిచేసే నేపాల్ దంపతులే చోరీ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నెల క్రితమే నేపాల్ దంపతులను ఆ వ్యాపారి పనిలో పెట్టుకున్నారు. ఇటీవల వ్యాపారి కుటుంబం ముంబయి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి చోరీ జరిగింది. బాధితుల ఫిర్యాదుతో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
తిరుపతిలో కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్కు ఘనస్వాగతం
తిరుపతిలో కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్కు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ఘనస్వాగతం పలికారు. కూటమి ప్రభుత్వం రెండేళ్ల సందర్భంగా సాధించిన విజయాలపై సమావేశం ఏర్పాటుచేశారు. మోదీ ప్రధాని పదవి చేపట్టి 12 ఏళ్లు సందర్భంగా సాధించిన విజయాలపై సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు.
విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ఘటనలో ముగ్గురి మృతదేహాలు గుర్తింపు
విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ఘటనలో ముగ్గురి మృతదేహాలు గుర్తించారు. డీఎన్ఏ పరీక్షల ఆధారంగా భానుకుమార్, రమణ, అప్పలరాజు మృతదేహాలను అధికారులు గుర్తించారు. గుర్తించిన మృతదేహాలకు పోస్టుమార్టం నిర్వహించేందుకు కేజీహెచ్లో ఏర్పాట్లు చేశారు. మిగిలినవారి మృతదేహాల గుర్తింపునకు కేజీహెచ్లో డీఎన్ఏ పరీక్షలు చేపట్టారు. మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనివిధంగా ఉన్నందున డీఎన్ఏ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. డీఎన్ఏ పరీక్ష కోసం బాధిత కుటుంబాల నుంచి నమూనాల సేకరిస్తున్నారు. కేజీహెచ్ సిబ్బంది సేకరించిన డీఎన్ఏ నమూనాలను విజయవాడ ల్యాబ్కు పంపుతున్నారు. మృతదేహాల గుర్తింపు తర్వాత బంధువులకు అప్పగించనున్నారు. మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు పంపేందుకు అధికారులు వాహనాలను సిద్ధం చేశారు.
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు.నిన్న శ్రీవారిని 95,152 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.44 కోట్లు రాగా, 40,601 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
మృతదేహాల గుర్తింపునకు కొనసాగుతున్న డీఎన్ఏ పరీక్షలు
విశాఖ: స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద మృతదేహాలను గుర్తించేందుకు డీఎన్ఏ పరీక్షలు చేపట్టారు. డీఎన్ఏ పరీక్ష కోసం బాధిత కుటుంబాల నుంచి వైద్యులు నమూనాలు సేకరిస్తున్నారు. మృతదేహాలను కేజీహెచ్కు తరలించామని కేజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్ వాణి తెలిపారు. మొత్తం 8 మృతదేహాలు కేజీహెచ్ మార్చురీకి వచ్చాయని, మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనివిధంగా ఉన్నాయని ఆమె తెలిపారు. బంధువులంతా కేజీహెచ్కు వస్తున్నారని, మృతదేహాల గుర్తింపునకు డీఎన్ఏ పరీక్షలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొంతమంది నుంచి నమూనాలు సేకరించామని, సేకరించిన నమూనాలను విజయవాడ ల్యాబ్కు పంపుతున్నామన్నారు. మృతదేహాల గుర్తింపు అనంతరం బంధువులకు అప్పగిస్తామని, మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు తరలింపునకు వాహనాలు సిద్ధం చేశామని సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు.
హైదరాబాద్: గచ్చిబౌలి పరిధిలో విల్లాలో భారీ చోరీ
హైదరాబాద్: గచ్చిబౌలి పరిధిలో విల్లాలో భారీ చోరీ జరిగింది. గచ్చిబౌలి హిల్ రిడ్జ్ విల్లాలో ఉంటున్న వ్యాపారి ఇంట్లో నేపాల్ ముఠా సుమారు కిలో బంగారు నగలు, వజ్రాలు ఎత్తుకెళ్లింది. ఇంట్లో పనిచేసే నేపాల్ దంపతులు చోరీ చేసినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. నెల క్రితమే నేపాల్కు చెందిన దంపతులను వ్యాపారి పనిలో పెట్టుకున్నారు. ఇటీవల వ్యాపారి కుటుంబం ముంబయి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి చోరీ జరిగింది. నేపాలీ దంపతులు చెప్పకుండా వెళ్లిపోయారని వ్యాపారి తెలిపారు. ఇంటి తాళాలు పగులగొట్టినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లభించలేదని, పూజా గదిలో విగ్రహానికి ఉన్న బంగారు గొలుసు మాయమైందని, తదుపరి తనిఖీల్లో మరికొన్ని నగలు మాయమైనట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు ఇంట్లో సీసీ పుటేజ్ని పరిశీలిస్తున్నారు.
విశాఖ కేజీహెచ్లో 8 మంది మృతదేహాలు
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాద మృతదేహాలను కేజీహెచ్లో భద్రపరిచారు. పోస్టుమార్టం కోసం అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జిల్లా అధికారులు మృతుల బంధువులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం కోసం విశాఖ కలెక్టరేట్లో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆరుగురిలో ముగ్గురికి కిమ్స్లో, మరో ముగ్గురికి సెవెన్ హిల్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. నిన్న సాయంత్రం 4.15 నిమిషాలకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉక్కు ద్రవం లీకై భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగిన విషయం విదితమే. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది మృతి చెందగా ఆరుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. స్టీల్ప్లాంట్లో 1500 డిగ్రీల వేడి కలిగిన స్టీల్ మెటల్ లిక్విడ్ లాడిల్ పేలడంతో ప్రమాదం జరిగింది.
స్టీల్ప్లాంట్ బాధితులను పరామర్శించనున్న ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్
విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ బాధితులను ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ పరామర్శించనున్నారు. సెవెన్ హిల్స్ ఆస్పత్రి, విశాఖ కిమ్స్ ఆస్పత్రికి వెళ్లి బాధితులను పవన్కల్యాణ్ పరామర్శించనున్నారు. విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో ప్రమాదస్థలాన్ని పవన్ పరిశీలించనున్నారు.
విశాఖ కేజీహెచ్లో 8 మంది మృతదేహాలు
విశాఖ కేజీహెచ్లో 8 మంది మృతదేహాలకు పంచనామా నిర్వహణకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే జిల్లా యంత్రాంగం బంధువులకు సమాచారమిచ్చింది. సమాచారం కోసం కలెక్టరేట్లో టోల్ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేశారు. కిమ్స్లో ముగ్గురు, సెవెన్ హిల్స్ ఆస్పత్రిలో ముగ్గురికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
విశాఖలో పర్యటించనున్న మంత్రి లోకేశ్
నేడు విశాఖలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటించనున్నారు. స్టీల్ప్లాంట్ ప్రమాదస్థలిని మంత్రి లోకేశ్ పరిశీలించనున్నారు. బాధిత కుటుంబాలను లోకేశ్ పరామర్శించనున్నారు.
స్టీల్ప్లాంట్ ఘటనాస్థలిని పరిశీలించిన కేంద్రమంత్రులు కుమారస్వామి, రామ్మోహన్
విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ఘటనాస్థలిని కేంద్రమంత్రులు కుమారస్వామి, రామ్మోహన్ పరిశీలించారు. కుమారస్వామి వెంట ఎంపీ శ్రీ భరత్, హోంమంత్రి అనిత వెళ్లారు. క్షతగాత్రులను కుమారస్వామి, రామ్మోహన్నాయుడు పరామర్శించారు. విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్లో ప్రమాదంపై కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రమాదం దారుణమని కేంద్రమంత్రి కుమారస్వామి అన్నారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. స్టీల్ప్లాంట్ కార్మికులు భయానికి గురి కావొద్దని సూచించారు. ఘటనపై అన్ని రక్షణ పరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షలు, తీవ్రంగా గాయపడిన వారికి రూ.10 లక్షల పరిహారం ఇస్తామన్నారు. ఘటనపై మంత్రిత్వ శాఖ సమర్థమైన విచారణ చేపడుతుందని కుమారస్వామి తెలిపారు.
విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ఘటన దురదృష్టకరం: కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాస్వర్మ
విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్ ఘటనపై కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాస్వర్మ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. కార్మిక కుటుంబ భవిష్యత్ విషయంలో బాధ్యత తీసుకుంటామని కేంద్రమంత్రి అన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్ గాడిన పడుతున్న సమయంలో ఇలా జరగడం బాధాకరమన్నారు. మృతులు కుటుంబాలకు, క్షతగాత్రులకు ఆదుకుంటామని తెలిపారు. రిటైర్ బెనిఫిట్తో పాటు రూ.25 లక్షలు, బిడ్డల చదువు బాధ్యత తీసుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు. బొకరా స్టీల్ప్లాంట్ అధికారి విచారణ అధికారిగా ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ప్రమాదం ఎలా జరిగింది అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాస్వర్మ పేర్కొన్నారు.
రేపు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
రేపు, ఎల్లుండి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. రేపు ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాల భేటీలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. రేపు గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి సీఎం బయల్దేరనున్నారు. రేపు రాత్రి దిల్లీలోనే సీఎం చంద్రబాబు బస చేయనున్నారు. ఎల్లుండి నీతిఆయోగ్ సమావేశంలో చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. ఎల్లుండి రాత్రికి సీఎం చంద్రబాబు అమరావతి చేరుకోనున్నారు.
తిరుపతి, తిరుమలలో పర్యటించనున్న గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్
నేటి నుంచి మూడ్రోజుల పాటు తిరుపతి, తిరుమలలో గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం రేణిగుంట విమానాశ్రయానికి గవర్నర్ చేరుకోనున్నారు. రాత్రికి తిరుపతిలో బస చేయనున్నారు. రేపు తిరుపతి ఎస్వీయూ స్నాతకోత్సవంలో గవర్నర్ పాల్గొననున్నారు. రేపు సాయంత్రం గవర్నర్ తిరుమలకు చేరుకొని, రాత్రి అక్కడే బస చేయనున్నారు. ఎల్లుండి తిరుమల శ్రీవారిని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ దర్శించుకోనున్నారు.
గ్యాస్ సిలిండర్ల సంఖ్యలో కోత విధించిన కేంద్రం
ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజనలో కేంద్రం కీలక మార్పు చేసింది. ఉజ్వల పథకం ద్వారా రాయితీతో ఇచ్చే సిలిండర్ల సంఖ్యలో కోత విధించింది. ఇకపై ఏడాదికి 4 గ్యాస్ సిలిండర్లనే సరఫరా చేయనున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇప్పటి వరకు రాయితీ ధరకు 9 గ్యాస్ సిలిండర్లను ఇస్తోంది. ఇకపై ఏడాదికి నాలుగు గ్యాస్ సిలిండర్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిమితం చేసింది. ఉజ్వల పథకం ప్రారంభంలో 12 సిలిండర్ల వరకు సరఫరా చేసింది. గతేడాది గ్యాస్ సిలిండర్ల సంఖ్యను 9కి కుదించింది. సిలిండర్లను 4కు తగ్గించినట్లు కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి వెల్లడించారు.