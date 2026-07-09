09-07-2026 Telangana News Today Live Updates: బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై నేడు హైకోర్టు తీర్పు
09-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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హైదరాబాద్లోని మంగర్బస్తీలో పోలీసుల నిర్బంధ తనిఖీలు
హైదరాబాద్లోని మంగర్బస్తీలో పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు చేశారు. గంజాయి, డ్రగ్స్ విక్రయాలపై వచ్చిన సమాచారంతో సోదాలు నిర్వహించారు. సోదాల్లో భారీగా గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పోలీసుల వెల్లడించారు. పలువురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఖమ్మం జిల్లాలో నేడు ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన
ఖమ్మం జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పర్యటన చేయనున్నారు. చింతకాని మండలం జగన్నాథపురం వద్ద రైతు మేళాను ప్రారంభించనున్నారు.
ఇవాళ, రేపు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కల్వకుంట్ల కవిత పర్యటన
ఇవాళ, రేపు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కల్వకుంట్ల కవిత పర్యటన చేయనున్నారు. బాయిబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా భద్రాద్రి జిల్లాలో కొత్తగూడెం, ఇల్లందు, పినపాక, అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గాల్లో కవిత పర్యటించనున్నారు. ఎల్లుండి ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలో బాయిబాట కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు.
నేడు హైదరాబాద్లో పీటీ ఉష పర్యటన
హైదరాబాద్లో ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు పీటీ ఉష నేడు నగరంలో పర్యాటించనున్నారు. పలు క్రీడా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని సీఎంతో కలిసి యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ వర్సిటీ లోగో ఆవిష్కరించనున్నారు. స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీలో పలు విద్యా కోర్సులకు ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. అలాగే పారా నేషనల్ పారా అథ్లెటిక్ సపోర్ట్ ప్రోగ్రామ్ను ప్రకటించనున్నారు. ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ నిర్వహణకు సంబంధించి ప్రకటన ఇవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత స్పోర్ట్స్ నాలెడ్జ్ ఆన్ వీల్స్ ప్రత్యేక వాహనాలు ప్రారంభించనున్నారు.
నేడు హనుమకొండ, వరంగల్ జిల్లాల్లో గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా పర్యటన
నేడు హనుమకొండ, వరంగల్ జిల్లాల్లో గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా పర్యటించనున్నారు. హనుమకొండలో స్వయం సహాయక సంఘాల స్టాల్స్ సందర్శించనున్నారు. ఆ సంఘాల సభ్యులతో మాట్లాడనున్నారు. అలాగే హనుమకొండ ఐడీవోసీలో రెండు జిల్లాల అధికారులతో గవర్నర్ సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. ఐడీవోసీ నుంచి నషా ముక్త్ భారత్ ర్యాలీ ప్రారంభించనున్నారు. అలాగే హనుమకొండలోని రెడ్క్రాస్ సొసైటీని గవర్నర్ సందర్శించనున్నారు. అక్కడ నుంచి సాయంత్రం భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకోనున్నారు.
నేడు రాష్ట్రానికి రానున్న కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా
నేడు రాష్ట్రానికి కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డా రానున్నారు. మధ్యాహ్నం బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ను సందర్శించనున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి వెళ్లనున్నారు. తాజ్ దక్కన్లో మేధావులతో నడ్డా సమావేశంకానున్నారు.
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ క్వాలిఫయర్-1 మ్యాచ్
నేడు కరీంనగర్ డైమండ్స్, రంగారెడ్డి రైజర్స్ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఉప్పల్లో మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు ప్రారంభంకానుంది. నేడు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ క్వాలిఫయర్-1 మ్యాచ్ రాత్రి 7.15 గంటలకు ప్రారంభంకానుంది.
బీఆర్ఎస్ నేతలతో నేడు కేటీఆర్ సమావేశం
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ బీఆర్ఎస్ నేతలతో నేడు కేటీఆర్ సమావేశం కానున్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ, సభ్యత్వ నమోదు సంబంధిత అంశాలపై సమీక్ష చేయనున్నారు. జూబ్లీహిల్స్లోని మాజీ మంత్రి తలసాని నివాసంలో సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు.
బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై నేడు హైకోర్టు తీర్పు
బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్పై నేడు హైకోర్టు తీర్పు ఇవ్వనుంది. అతని బెయిల్ పిటిషన్పై ఇదివరకే వాదనలు ముగిశాయి. పోక్సో కేసులో భగీరథ్ 50 రోజులుగా చర్లపల్లి జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్నాడు. మల్కాజ్గిరి కోర్టు ఇప్పటికే బెయిల్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించింది. దాంతో హైకోర్టులో బెయిల్ పిటిషన్ వేశాడు.