09-08-2026 Telangana News Today Live Updates : పరీక్షల్లో అక్రమాలు - నిరుద్యోగుల నిరసనలతో దిగివచ్చిన ప్రభుత్వం
Published : August 9, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 7:06 PM IST
09-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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పరీక్షల్లో అక్రమాలు - నిరుద్యోగుల నిరసనలతో దిగివచ్చిన ప్రభుత్వం
ఝార్ఖండ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో ముగ్గురు సభ్యులు రాజీనామా చేశారు. పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఇటీవల ఝార్ఖండ్లో నిరుద్యోగుల నిరసన చేపట్టారు. నిరుద్యోగుల నిరసనలు తీవ్రం కావడంతో ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం దిగివచ్చింది. ఆరోపణలు వచ్చిన 3 పరీక్షలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. మూడు పరీక్షలపై సీఐడీ, ఈడీ దర్యాప్తునకు ఆదేశించింది.
తండ్రి వచ్చిన తర్వాతే ప్రియాంక మృతదేహనికి పోస్టుమార్టం
సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలోనే ప్రియాంక మృతదేహం ఉంది. కిమ్స్ నుంచి గాంధీకి మృతదేహన్ని తరలించి పోస్టుమార్టం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్ ప్రస్తుతం రాజమండ్రిలో ఉన్నారు. అతనితోపాటు రాజమండ్రి పోలీసులు వచ్చిన తర్వాతే ప్రియాంక మృతదేహనికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.
కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మెడికో ప్రియాంక మృతి
సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మెడికో ప్రియాంక మృతిచెందారు. మధ్యాహ్నం 3.25 గం.కు ప్రియాంక తుదిశ్వాస విడిచినట్లు కిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు వెల్లడించారు. ప్రియాంక స్వస్థలం గద్వాల జిల్లా అయిజ మండలం ఎక్లాస్పూర్. ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి ఏపీలోని రాజమహేంద్రవరంలో పీజీ చదువుతున్నారు. ఈనెల 3న స్కూటీపై వెళ్తున్న ప్రియాంకను ఇద్దరు యువకులు కారుతో ఢీకొట్టారు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన ప్రియాంకను హైదరాబాద్కు తరలించి, చికిత్స అందించారు. చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ మృతిచెందారు.
సుదర్శన్రెడ్డితో తన అనుబంధం గుర్తుచేసుకొని భావోద్వేగానికి గురైన కేసీఆర్
పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులను కేసీఆర్ పరామర్శించారు. వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లికి వెళ్లిన కేసీఆర్ సుదర్శన్రెడ్డితో తన అనుబంధం గుర్తుచేసుకొని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. సుదర్శన్రెడ్డి ఉద్యమ ఘట్టాల ఫొటోలు చూస్తూ జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకున్నారు. సుదర్శన్రెడ్డి అత్యంత సాదాసీదా జీవితం గడిపారన్నారు.
మమతా బెనర్జీ కారుపై దాడి - బెంగాల్ పూర్తిగా గుండాల చేతుల్లోకి వెళ్లిందంటూ మమత ఆగ్రహం
పశ్చిమ్బెంగాల్ నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లాలో మమతా బెనర్జీ కారుపై దాడి జరిగింది. లాకప్లో చనిపోయిన టీఎంసీ కార్యకర్త కుటుంబ పరామర్శకు హలిసహర్కు మమత వెళ్లారు. మమత కారుపై నిరసనకారులు బురద, చెప్పులు, రాళ్లు విసిరారు. మమతా బెనర్జీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. తన పర్యటనకు పోలీసులు భద్రత కల్పించలేదని మమత ఆరోపించారు. బీజేపీ శ్రేణులే దాడి చేశాయని ఫిర్యాదు చేశారు. పశ్చిమ్బెంగాల్ పూర్తిగా గుండాల చేతుల్లోకి వెళ్లిందంటూ మమత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
రూ.54 కోట్ల విలువజేసే డ్రగ్స్ పట్టివేత - నలుగురు అరెస్ట్
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీనగర్ మండలం కొండమడుగు వద్ద డ్రగ్స్ ముఠాను అరెస్టు చేశారు. ముఠా నుంచి రూ.54 కోట్ల విలువజేసే 27 కిలోల మెఫిడ్రిన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీంతోపాటు 40 కిలోల అసిటోన్ లిక్విడ్ను సీజ్ చేశారు. డ్రగ్స్ ముఠాలో చేతన్ మధుకర్, ముజామిల్ హాక్, అశోక్ గవాండే, రమణమూర్తి అరెస్టు చేశారు. పరారీలో ఉన్న ఎండీ అయూబ్, ప్రదీప్ ఠాకూర్, గోపాల్ సిర్పట్ కోసం గాలిస్తున్నారు. కొండమడుగులోని వేటుకూరి ల్యాబ్స్లో అక్రమంగా మెఫిడ్రిన్ తయారీ చేసి, నాగ్పుర్కు తరలిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
జనసంద్రంగా నల్లబెల్లి - పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శిస్తున్న కేసీఆర్
వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లికి బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ చేరుకున్నారు. ఇటీవల అనారోగ్యంతో మరణించిన మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి దశదినకర్మ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబాన్ని కేసీఆర్ పరామర్శిస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలతో నల్లబెల్లి గ్రామం జనసంద్రంగా మారింది. జోహార్ పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి, జై కేసీఆర్ అంటూ కార్యకర్తల నినాదాలు చేస్తున్నారు.
కారును ఢీకొన్న లారీ - ఆరుగురు మృతి
మధ్యప్రదేశ్లోని ధార్ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారును లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో ఆరుగురు మృతిచెందారు.
డ్రగ్స్ సమాచారం ఉంటే 8712671111 నంబర్కు కాల్ చేయండి : పోలీసులు
రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ పరిధిలో రూ.2.50 లక్షల విలువైన 200 మి.లీ. హష్ ఆయిల్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పక్కా సమాచారంతో ఈగల్ ఫోర్స్, టాస్క్ఫోర్స్ సిబ్బంది దాడి చేసి, హష్ ఆయిల్ సరఫరా చేస్తున్న ప్రకాశం జిల్లా వాసి నరేంద్ర శ్రీనివాస్ అరెస్టు చేశారు. ఒడిశాకు చెందిన హరి అనే వ్యక్తితో స్నాప్చాట్ ద్వారా డీల్ చేసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నరేంద్రశ్రీనివాస్పై గతంలో సరూర్నగర్, మీర్పేట్ పీఎస్లలో 5 కేసులున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. డ్రగ్స్ సమాచారం ఉంటే 8712671111 నంబర్కు కాల్ చేయాలని పోలీసులు కోరారు.
ప్రస్తుతం డ్రగ్స్, సైబర్క్రైమ్ ప్రధాన సవాళ్లు అయ్యాయి: డీజీపీ
వరంగల్ జిల్లాలో డీజీపీ సి.వి. ఆనంద్ పర్యటిస్తున్నారు. ఐపీఎస్గా తన ప్రస్థానం వరంగల్లోనే ప్రారంభమైందని డీజీపీ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మావోయిజం దాదాపు పూర్తిగా కనుమరుగైందని, ప్రస్తుతం డ్రగ్స్, సైబర్క్రైమ్ ప్రధాన సవాళ్లు అయ్యాయన్నారు. సైబర్ నేరాలతో ప్రజలు భారీగా డబ్బు నష్టపోతున్నారని, ఆన్లైన్లోని అధిక లాభాల ప్రకటనల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని డీజీపీ సూచించారు.
బల్కంపేట్ శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ పోచమ్మను దర్శించుకున్న కేటీఆర్
బోనాల పండుగ సందర్భంగా బల్కంపేట్ శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మను కేటీఆర్ దర్శించుకున్నారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు.
ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఆదివాసీ దినోత్సవం
హైదరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. బంజారాహిల్స్లోని కుమురంభీం ఆదివాసీ భవనంలో వేడుకలు జరిగాయి. మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ సహా వేల సంఖ్యలో ఆదివాసీలు హాజరయ్యారు.
సింహవాహిని అమ్మవారిని దర్శించుకున్న కల్వకుంట్ల కవిత
సింహవాహిని అమ్మవారిని తెలంగాణ రక్షణ సేన అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత దర్శించుకున్నారు.
బస్సులో వదిలేసిన బ్యాగ్ను ప్రయాణికుడికి అప్పగించిన ఆర్టీసీ సిబ్బంది
ఆర్టీసీ బస్సులో వదిలేసిన బ్యాగ్ను మేడ్చల్ డిపో సిబ్బంది ప్రయాణికుడికి అప్పగించారు. ప్రశాంత్ అనే ప్రయాణికుడు కేపీహెచ్బీ వద్ద బస్సు ఎక్కి ప్యాట్నీ వద్ద దిగిపోయారు. బస్సులో ప్రశాంత్ వదిలివెళ్లిన బ్యాగ్ను గుర్తించిన కండక్టర్ గోవింద్, ఆ విషయాన్ని డిపో అసిస్టెంట్ మేనేజర్, విజిలెన్స్ అధికారులకు చెప్పారు. బ్యాగ్లో సుమారు రూ.2 లక్షల నగదు, ఆపిల్ ల్యాప్టాప్, 2 పర్సలు, ఛార్జర్, ఆఫీస్ ఐడీ కార్డు తదితర విలువైన వస్తువులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. బ్యాగ్లోని నగదు, వస్తువులను ప్రశాంత్కు ఆర్టీసీ సిబ్బంది అప్పగించారు.
తెలంగాణ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీని జల సమాధి చేశారు: ఎంపీ చామల
జల ఉద్యమం చేస్తామని కేటీఆర్ అంటున్నారని కానీ, తెలంగాణ ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పార్టీని జల సమాధి చేశారని ఎంపీ చామల కిరణ్కుమార్రెడ్డి విమర్శించారు. కేసీఆర్ రాయలసీమ వెళ్లి, రోజా ఇంట్లో చేపల పులుసు తినలేదా, రాయలసీమను రతనాల సీమ చేస్తామని కేసీఆర్ అనలేదా అని ఎంపీ ప్రశ్నించారు. జగన్ను ప్రజాభవన్కు పిలిచి కేసీఆర్ బిర్యానీ పెట్టారని, గోదావరిలో మిగులు జలాలు ఉన్నాయని జగన్తో కేసీఆర్ అన్నారని ఎంపీ తెలిపారు. రేవంత్రెడ్డికి చంద్రబాబుతో అవగాహన ఉందని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని, తెలంగాణ ప్రజల్లో సెంటిమెంట్ రెచ్చగొట్టాలని బీఆర్ఎస్ చూస్తోందని ఎంపీ చామల మండిపడ్డారు.
కుమురంభీం విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన సీతక్క
భద్రాద్రి జిల్లా దమ్మపేటలో మంత్రి సీతక్క పర్యటిస్తున్నారు. ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా అశ్వరావుపేట రింగ్రోడ్డు వద్ద కుమురంభీం విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. విగ్రహావిష్కరణలో ఎమ్మెల్యే జారే ఆదినారాయణ, ఆదివాసీ నాయకులు పాల్గొన్నారు.
యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ
యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో ఉచిత దర్శనానికి 2 గంటల సమయం, ప్రత్యేక దర్శనానికి గంట సమయం పడుతోంది. ఇవాళ ఏకాదశి సందర్భంగా స్వామివారికి లక్ష పుష్పార్చన నిర్వహించారు.
ఎర్రవల్లి నివాసం నుంచి నల్లబెల్లి బయల్దేరిన కేసీఆర్
ఇటీవల చనిపోయిన బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించేందుకు గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ ఆయన స్వగ్రామం నల్లబెల్లికి వెళ్తున్నారు. పెద్ది కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని కేసీఆర్ భరోసా ఇవ్వనున్నారు. ఈ సందర్భంగా పార్టీ ప్రకటించిన రూ.2.25 కోట్ల సాయాన్ని కేసీఆర్ అందించనున్నారు.
లంగర్హౌస్లో ఇంట్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం
లంగర్హౌస్లో బాపునగర్లోని ఇంట్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం(Fire Accident in Langur House) జరిగింది. ఘటన. ఇంటి రెండో అంతస్తులో మంటలు ఒక్కసారిగా చెలరేగాయి. కుటుంబ సభ్యులు బోనం తీసుకుని ఆలయానికి వెళ్లారు. వారు తిరిగి ఇంటికి వచ్చే సరికి మంటలు అంటుకున్నట్లు ఇంటి యజమాని వెల్లడించారు. ప్రమాదానికి కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. మంటల్లో ఇంట్లోని ఫర్నిచర్ పూర్తిగా కాలిపోయింది. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
సింహవాహిని అమ్మవారికి పట్టుపస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్
సింహవాహిని అమ్మవారికి మంత్రులు కొండా సురేఖ, పొన్నం ప్రభాకర్ పట్టుపస్త్రాలు సమర్పించారు. కొండా సురేఖ, పొన్నంతో పాటు మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కూడా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారికి కలెక్టర్ ప్రియాంక అల బంగారు బోనం సమర్పించారు.
సింహవాహిని అమ్మవారిని దర్శించుకున్న కేటీఆర్
లాల్దర్వాజ సింహవాహిని అమ్మవారిని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, సనత్ నగర్ ఎమ్మెల్యే తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ దర్శించుకున్నారు. సింగర్ మంగ్లి కూడా సింహవాహిని అమ్మవారికి బోనం సమర్పించింది.
సర్ ప్రక్రియ గడువు ముగింపుపై జీహెచ్ఎంసీకి అసదుద్దీన్ ఒవైసీ విజ్ఞప్తి
బోనాలు వల్ల ఇవాళ, రేపు బీఎల్ఓలు ఫారాలు తీసుకోవడం లేదని, రేపు సర్ గడువు ముగుస్తుండటంతో ఓటర్లు ఆందోళనకు గురవుతున్నారని అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు గడువులోపు తీసుకునేలా బీఎల్ఓలకు ఆదేశించాలని ఆయన జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్కు విజ్ఞప్తి చేశారు.
వైరా బీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జి డేవిడ్ రాజుపై పోక్సో కేసు నమోదు
ఖమ్మం జిల్లా వైరా బీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జి డేవిడ్ రాజుపై పోక్సో కేసు నమోదైంది. ఆరో తరగతి బాలికతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించాడని పీఎస్లో తల్లి ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడు డేవిడ్ రాజును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ప్రభుత్వం తరపున లాల్ దర్వాజా అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి శ్రీధర్బాబు
పాతబస్తీలో అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి అమ్మవారిని మంత్రి శ్రీధర్బాబు దర్శించుకున్నారు. ప్రభుత్వం తరపున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. బోనాల ఏర్పాట్లు బాగా చేశారని, భక్తులందరూ అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకోవాలని సూచించారు.
ఆదివాసీలకు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివాసీలకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రపంచ నాగరికతకు మూలం ఆదివాసీ సంస్కృతి అని, వారి జ్ఞానం, జీవన విధానం మానవాళికి మార్గదర్శకం అని సీఎం కీర్తించారు. ప్రకృతి పరిరక్షణను జీవన విధానంగా మలుచుకున్న వారి సేవలకు అభినందనలు తెలిపారు.
హైడ్రాకు మద్దతుగా గచ్చిబౌలిలో ర్యాలీ
హైదరాబాద్లో హైడ్రాకు మద్దతుగా గచ్చిబౌలిలో ర్యాలీ నిర్వహించారు. హైడ్రా నిర్ణయాలకు అనుకూలంగా జనార్దన్హిల్స్ కాలనీ వాసులు ఈ ర్యాలీ చేపట్టారు. తమ కాలనీలో ఆక్రమణకు గురైన పార్కు స్థలాన్ని రక్షించారని, 3 నెలల్లో పనులు పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చారని వారు గుర్తుచేసుకున్నారు.
లాల్దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారిని దర్శించుకున్న విజయ్ దేవరకొండ
ఘనంగా లాల్దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారిని నటుడు విజయ్ దేవరకొండ, అతని సోదరుడు ఆనంద్ దేవరకొండ, డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శించుకున్నారు. ఎంపీ అనిల్కుమార్ యాదవ్ కూడా అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
లాల్దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలతో నగరంలో ప్రత్యేక శోభ
హైదరాబాద్లో నేడు ఘనంగా సిటీ, లాల్దర్వాజ్ బోనాలు జరుగుతున్నాయి. లాల్దర్వాజా సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాలతో నగరంలో ప్రత్యేక శోభ సంతరించుకుంది. సింహవాహిని అమ్మవారి 118వ వార్షిక బోనాల బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం అయ్యింది. బోనాల జాతరతో అమ్మవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు. తెల్లవారుజాము నుంచే అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు, అలంకరణ కార్యక్రమాలు చేశారు. దేవాలయం తరఫున అమ్మవారికి తొలి బోనం సమర్పణ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి మంత్రులు పొన్నం, కొండా సురేఖ వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. రాత్రి 10.30 వరకు అమ్మవారికి బోనాలు, ఒడి బియ్యం, చీరె, సారె సమర్పణ ఉండనుంది. సాయంత్రం సింహవాహిని అమ్మవారి శాంతి కల్యాణం నిర్వహించనున్నారు. అమ్మవారి దర్శనానికి 5 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు వస్తారని అంచనా ఉంది. 2,500 మంది పోలీసులు, 100 సీసీ కెమెరాలతో భారీగా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. రేపు రంగం భవిష్యవాణి, పోతురాజుల విన్యాసాలు, భవానీ రథయాత్ర నిర్వహిస్తారు.
కామారెడ్డి: కాకతీయనగర్లో తాళం వేసిన ఇంట్లో చోరీ
కామారెడ్డి పట్టణంలో కాకతీయనగర్లో తాళం వేసిన ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. 16 తులాల బంగారం, 30 తులాల వెండి ఆభరణాలను దొంగలు అపహరించారు. ఈ ఘటనపై దేవునిపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తలకు సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు ఆక్టోపస్ భవనం వరకు వేచి ఉన్నారు. నిన్న తిరుమల శ్రీవారిని 87,658 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.13 కోట్లు కాగా, 40,606 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి సీతక్క
హైదరాబాద్లోని అంబర్పేట అమ్మవారి ఆలయంలో ఘనంగా బోనాల పండుగ జరుగుతుంది. ప్రభుత్వం తరఫున అమ్మవారికి మంత్రి సీతక్క పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. మంత్రి సీతక్క, ప్రభుత్వ సలహాదారు వి. హనుమంతరావు ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.
పలు జలశయాలకు తగ్గిన వరద ప్రవాహం
- శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 36,233 క్యూసెక్కుల వరద వస్తుంది. దీంతో ప్రస్తుత నీటిమట్టం 878.20 అడుగులకు చేరింది. పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులుగా ఉంది. పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 178 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది.
- శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద కొనసాగుతోంది. ఇన్ఫ్లో 16,548 క్యూసెక్కులు వస్తోంది. పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 1078.70 అడుగులకు చేరింది. పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 80.5 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం నీటినిల్వ 41.96 టీఎంసీలుగా ఉంది.
- జూరాల జలాశయానికి వరద ప్రవాహం తగ్గింది. ఇన్ఫ్లో 80 వేల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. పూర్తి నీటిమట్టం 318.51 మీటర్లు ఉండగా ప్రస్తుత నీటిమట్టం 317.58 మీటర్లకు చేరింది. పూర్తి నీటినిల్వ 9.657 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటినిల్వ7.66 టీఎంసీలుగా ఉంది. దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం జలాశయానికి 39 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించనున్న కేసీఆర్
నేడు వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటకు మాజీసీఎం కేసీఆర్ వెళ్లనున్నారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి స్వగ్రామం నల్లబెల్లికి వెళ్లనున్నారు.
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించి, కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని ఆయన భరోసా ఇవ్వనున్నారు.
రాష్ట్రంలో రేపటితో ముగియనున్న ఎస్ఐఆర్ గడువు
రాష్ట్రంలో ఎస్ఐఆర్ గడువు రేపటితో ముగియనుంది. ఇంకా 20 శాతం ఎన్యూమరేషన్ దరఖాస్తులు వెనక్కురాలేదు. సుమారు 20 శాతం ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు అందలేదని ఎలక్షన్ కమిషన్ వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలో సుమారు 74 లక్షల ఓట్లు వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. క్యూర్ పరిధిలో సుమారు 40 శాతం ఓట్లు తగ్గిపోయే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈనెల 17న ఓటర్లు ముసాయిదా జాబితాను ఈసీ ప్రకటించనుంది. అక్టోబరు 19న తుది ఓటర్ల జాబితాను ఈసీ ప్రకటించనుంది.
ప్రధాని మోదీకి ఫోన్ చేసిన అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్
అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ప్రధాని మోదీకి ఫోన్ చేశారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతంపై మోదీ-వాన్స్ విస్తృత చర్చలు జరిపారు. వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడంపై చర్చలు చేశారు. జేడీ వాన్స్తో చర్చించినట్లు ప్రధాని మోదీ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వెల్లడించారు.