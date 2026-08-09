9th August 2026 AP News Today Live Updates: మెడికో ప్రియాంక మృతిపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర విచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 7:06 PM IST
9th August 2026 AP News Today Live Updates : ప్రియాంక ప్రమాద ఘటనపై తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ ప్రెస్మీట్ - ప్రమాదంపై స్పెషల్ పీపీ సూచన మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ వేశాం: ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్
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మెడికో ప్రియాంక కుటుంబానికి సీఎం చంద్రబాబు ప్రగాఢ సానుభూతి
రాజమండ్రి మెడికో ప్రియాంక మృతిపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మెడికో ప్రియాంక కుటుంబానికి సీఎం ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఎంతో భవిష్యత్ ఉన్న వైద్య విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోవడం కలిచివేసిందన్నారు. కారు ఘటనలో ప్రియాంక చనిపోవడం బాధాకరమని తెలిపారు. నిర్లక్ష్యంతో కారు నడిపిన నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చూస్తామని తెలిపారు. పోలీసు అధికారులకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. ప్రియాంక కుటుంబానికి అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటామని హామి ఇచ్చారు.
మెగా డీఎస్సీపై ఆదోనిలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో మెగా డీఎస్సీ వివాదంపై రాజకీయం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. డీఎస్సీపై చర్చకు సిద్ధమంటూ వైసీపీ నేతలకు కూటమి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి సవాల్ విసిరారు. పూర్తి వివరాలు ఇస్తానంటూ సాయంత్రం 5 గంటలకు వైసీపీ కార్యాలయానికి బయలుదేరుతానని ప్రకటించడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా బీజేపీ, వైసీపీ పార్టీ ఆఫీసుల వద్ద ముందస్తుగా భారీగా బలగాలను మోహరించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులను తప్పించుకుని నడుస్తూ వచ్చిన ఎమ్మెల్యే పార్థసారథిని అధికారులు తిరుమల నగర్ దేవస్థానం దగ్గర వద్ద అడ్డుకున్నారు.
నల్లింగాయపల్లెలో భారతి సిమెంట్ వద్ద ధర్నా
కడప జిల్లా కమలాపురం మండలం నల్లింగాయపల్లెలో భారతి సిమెంట్ వద్ద ధర్నా చేపట్టారు. భారతి సిమెంట్ పరిశ్రమ గేటు ఎదుట స్థానికులతో కలిసి ఉద్యోగులు ధర్నాకు దిగారు. తమ పిల్లలకు ఉద్యోగాలు తిరిగిచ్చే వరకు ధర్నా కొనసాగిస్తామని వెల్లడించారు.
కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రియాంక మృతి
సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మెడికో ప్రియాంక మృతి చెందింది. ప్రియాంక మరణించినట్లు కిమ్స్ ఆస్పత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. మధ్యాహ్నం 3.25 గం.కు ప్రియాంక తుదిశ్వాస విడిచినట్లు వైద్యుల వెల్లడించారు. మెడికో ప్రియాంక స్వస్థలం గద్వాల జిల్లా అయిజ మండలం ఎక్లాస్పూర్. ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి రాజమహేంద్రవరంలో పీజీ చదువుతుంది. ఈ నెల 3న స్కూటీపై వెళ్తున్న ప్రియాంకను కారుతో ఢీకొన్న ఇద్దరు యువకులు ఢీ కొట్టిన విషయం తెలిసిందే.
ప్రకాశం బ్యారేజ్లో గోదారమ్మ నీటి పరవళ్లను పరిశీలించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
ప్రకాశం బ్యారేజ్ లో గోదారమ్మ నీటి పరవళ్లను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పరిశీలించారు. పట్టి సీమ ద్వారా కృష్ణమ్మకు వస్తున్న గోదావరి నీటిని ముఖ్యమంత్రి తిలకించారు. విజయవాడలో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవంలో పాల్గొని తిరిగి నివాసానికి వెళుతున్న సమయంలో బ్యారేజ్ పై కొద్దిసేపు తన వాహన కాన్వాయ్ నిలిపిన ముఖ్యమంత్రి గోదావరి నీటితో నిండు కుండలా ఉన్న బ్యారేజ్ ను పరిశీలించారు. గోదావరి నీటితో బ్యారేజ్ నిండుగా ఎంతో ఆహ్లాదంగా కనిపిస్తోందన్నారు. పట్టిసీమ ద్వారా ఈ సీజన్ లో ఇప్పటి వరకు 17.52 టిఎంసిల నీటిని కృష్ణా నదికి తరలించినట్లు అధికారులు వివరించారు. ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహాల కారణంగా గోదావరి నది నుంచి ఇప్పటి వరకు 521 టీఎంసీల నీరు సముద్రంలో కలిసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
పట్టి సీమ ప్రాజెక్టు ద్వారా సమృద్దిగా గోదావరి జలాలు వస్తున్న నేపధ్యంలో ప్రకాశం బ్యారేజి దిగువన వివిధ కాలువల ద్వారా డెల్టాలోని పంటలకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నామని సీఎం అన్నారు. కృష్ణా తూర్పు ప్రధాన కాలువ నుంచి 3వేల928 క్యూసెక్కులు, కృష్ణా పశ్చిమ ప్రధాన కాలువ నుంచి 3115 క్యూసెక్కులు, గుంటూరు చానల్ నుంచి 115 క్యూసెక్కులు నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. డెల్టాకు నీటి సరఫరా కోసం మొత్తం కాలువలకు 7,158 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఎల్ నినో కారణంగా తీవ్ర వర్షాబావ పరిస్థితుల్లో పట్టిసీమ నీరు పంటలకు జీవం పోస్తోందని అభిప్రాయపడ్డారు. సమర్థ నీటి నిర్వహణ ద్వారా ఎల్ నినో పరిస్థితుల్లో సాగునీటి ఇబ్బందుల్ని అధిగమించేందుకు అన్ని విధాలా పనిచేయాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
మెడికో ప్రియాంక కేసులో కీలక ఆధారాలు సేకరించాం: ఎస్పీ
తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలో వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంకను యువకులు కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనకు సంబంధించి కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కేసు వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ ఆదివారం మీడియాకు వెల్లడించారు.‘‘ఈనెల 3న ప్రియాంక తన స్నేహితుడితో కలిసి సినిమా చూసి తిరిగి వస్తున్నారు. ఆ సమయంలో మద్యం తాగి నిందితులు మాల్లోకి వచ్చారు. మద్యం సేవించడంతో వారిని మాల్లోకి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అనుమతించలేదు. సెక్యూరిటీ సిబ్బందిపై దాడి చేసి నిందితులు పారిపోయేందుకు యత్నించారు. వారిని పట్టుకునేందుకు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది యత్నించారు. పారిపోయే క్రమంలో నిందితులు వేగంగా, నిర్లక్ష్యంగా కారు నడిపారు. స్కూటీపై వెళ్తున్న వైద్య విద్యార్థులను నిందితులు కారుతో మూడు సార్లు బలంగా ఢీకొట్టారు. ఈ ఘటనలో ప్రియాంక తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నిందితులు హిట్ అండ్ రన్ చేసి దొరక్కుండా పారిపోయారు. ప్రమాదంపై ఈనెల 3న రాత్రి 10గంటలకు స్వతంత్ర ఆస్పత్రి నుంచి ప్రమాదంపై సమాచారం వచ్చింది.
ఆ రోజు రాత్రే వైద్యవిద్యార్థి ఉమేష్ స్టేట్ మెంట్ తీసుకొని పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రియాంక వెళ్లే స్కూటీని మూడు సార్లు ఢీకొట్టి, తీవ్రంగా గాయపరచి నిందితులు పారిపోయారని సీసీ టీవీ ఫుటేజిలో తేలింది. ఘటన క్రూరంగా ఉండటంతో ఆ మేరకు సెక్షన్ లలో మార్పులు చేసి కేసు తీవ్రత పెంచాం. నిందితులు ఇద్దరినీ ఇప్పటికే అరెస్టు చేసి రిమాండ్కు పంపించాం. నిందితులు మద్యం సేవించి డ్రైవ్ చేసినట్లు ఆధారాలు సేకరించాం. కల్పబుల్ మర్డర్ అటెంప్ట్ సెక్షన్ 110 కింద నిందితులపై కేసు నమోదు చేశాం. అవసరమైతే పరిస్థితులను బట్టి మరింత కఠిన సెక్షన్లు జత చేసి శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. నిందితులను కస్టడీకి ఇవ్వాలని రేపు పిటిషన్ వేస్తాం. ఈ కేసులో పోలీసులపై ఎక్కడా రాజకీయ ఒత్తిళ్లు లేవు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు నిస్పక్షపాతంగా కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నాం సిటీలో రాష్ డ్రైవింగ్ చేసే వారిపై కఠిన చర్యలు సహా నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటాం’’ అని ఎస్పీ తెలిపారు.
గిరిజన బిడ్డలు అడవిని అమ్మగా ఆరాధిస్తారు: సీఎం చంద్రబాబు
విజయవాడ ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ "గిరిజన బిడ్డలు అడవిని అమ్మగా ఆరాధిస్తారు. వేలాది ఏళ్లుగా సంస్కృతి సంప్రదాయాలను గిరిజన బిడ్డలు కాపాడుకుంటున్నారు. అవకాశాలు కల్పిస్తే, అద్భుతాలు చేయగల సామర్థ్యం ఆదివాసీలకు ఉంది. సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టి, రాష్ట్రపతి అయిన ద్రౌపది ముర్ము ఆదివాసీ బిడ్డ. ఎన్నో కష్టాలు అధిగమించిన ద్రౌపది ముర్ము జీవితం అందరికీ ఆదర్శం. దేశం కోసం ఏం చేస్తున్నామనే ఆలోచన అందరిలో రావాలి. వికసిత్ భారత్లో అనుసంధానం కాగలిగితే ఆకాశమే హద్దుగా ఎదగవచ్చు. దేశం మనకు ఏమి ఇచ్చింది కాదు. దేశానికి మనం ఏం ఇస్తున్నామనే ఆలోచన రావాలి. గిరిజన బిడ్డలు బాగా చదువుకొని ఐఐటీకి వెళ్లగలిగితే దేశానికి ఉపయోగిపడినట్లే." అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
వివిధ ప్రైవేటు సంస్థలతో గిరిజన, ఐటీడీఏ సంస్థలు ఎంవోయూలు
సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో వివిధ ప్రైవేటు సంస్థలతో గిరిజన, ఐటీడీఏ సంస్థల అధికారులు ఎంవోయూలు కుదుర్చుకున్నారు.
ప్రియాంక ప్రమాద ఘటనపై అధికారులతో మంత్రులు లోకేశ్, అనిత సమీక్ష
ప్రియాంక ప్రమాద ఘటనపై అధికారులతో మంత్రులు లోకేశ్, అనిత సమీక్షించారు. ప్రమాదంపై తూర్పు గోదావరి ఎస్పీతో హోంమంత్రి అనిత ఫోన్లో మాట్లాడారు. ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్తో హోంమంత్రి అనిత ఫోన్లో మాట్లాడి ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని వెంకటేశ్కు హోంమంత్రి అనిత ధైర్యం చెప్పారు. ఈ కేసులో నిందితులను అరెస్టు చేసి, రిమాండ్కు తరలించారన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులు స్పందించారని అనిత అన్నారు. చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు.
ప్రియాంక ప్రమాద ఘటనపై తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ ప్రెస్మీట్
ప్రియాంక ప్రమాద ఘటనపై తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు. మెడికో ప్రియాంక కేసులో నిందితులకు చట్టప్రకారం కఠిన శిక్ష పడేలా చేస్తామని ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ చెప్పారు. " ప్రమాదంపై స్పెషల్ పీపీ సూచన మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ వేశాం. ఇది రోడ్డు ప్రమాదం కాదు. క్రిమినల్ చర్య. ప్రియాంక హత్యకు యత్నించారని నిందితులపై కేసు నమోదు చేశాం. ఘటన జరిగిన కొన్న గంటల్లోనే ఆధారాలు సేకరించాం. ప్రియాంకతో పాటు బైక్పై ఉన్న ఉమేశ్ వాంగ్మూలం రికార్డు చేశాం. ఆధారాలతో సహా సీడీ ఫైల్ బిల్డప్ చేసి, నిందితులను జడ్జి ఎదుట ప్రవేశపెట్టాం. ఈనెల 6వ తేదీ నిందితులకు రిమాండ్ విధించారు. ప్రియాంకను మూడుసార్లు కారుతో ఢీకొట్టారు. నిందితులు ప్రియాంక హత్యకు యత్నించారని వీడియోలు చూస్తే అర్థమవుతుంది. ప్రియాంకకు మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు హైదరాబాద్ కిమ్స్కు తరలించారు. దర్యాప్తు తీరును ప్రియాంక తండ్రికి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నాం" అని తూర్పు గోదావరి ఎస్పీ నరసింహ కిషోర్ తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబు కృషి వల్లే రెండుసార్లు గిన్నిస్ రికార్డులు వచ్చాయి: మంత్రి సంధ్యారాణి
విజయవాడలో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి సంధ్యారాణి మాట్లాడారు. "గిరిజన బిడ్డలకు రెండుసార్లు గిన్నిస్ రికార్డులు వచ్చాయి. సీఎం చంద్రబాబు కృషి వల్లే రెండుసార్లు గిన్నిస్రికార్డులు వచ్చాయి. 108 నిమిషాల్లో 108 యోగాసనాలు వేసినందుకు గతేడాది గిన్నీస్రికార్డు వచ్చింది. ఈ నెలలో 13 వేల మందితో థింసా నృత్యం చేయడంతో గిన్నిస్రికార్డు వచ్చింది. థింసా నృత్యం చేసిన గిరిజన బిడ్డలను అవమానించేలా సాక్షి పత్రిక వార్తలు రాసింది. గిరిజన బిడ్డలకు లబ్ధి జరిగేలా జీవో 3 తెచ్చిందే సీఎం చంద్రబాబు. జీవో 3ను కొట్టేస్తే, జగన్ ప్రభుత్వం కనీసం రివ్యూ పిటిషన్ వేయలేదు. ఎప్పుడో 2020లో జీవో 3 కొట్టేస్తే, ఇప్పుడు వైఎస్సార్సీపీ నానాయాగీ చేస్తోందని" మంత్రి సంధ్యారాణి అన్నారు.
నెల్లూరులోని తోటలచెరువుపల్లెకు చెందిన ఆర్మీ ఉద్యోగి అదృశ్యం
నెల్లూరు: వరికుంటపాడు మండలం తోటలచెరువుపల్లెకు చెందిన ఆర్మీ ఉద్యోగి పగడాల రవి 20 రోజులు క్రితం అదృశ్యమయ్యారు. రవి ఆచూకీ లభ్యం కాకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. మణిపూర్ రాష్ట్రం టెంగ్నౌపాల్ జిల్లాలో సఫాయివాలాగా పగడాల రవి పనిచేస్తున్నారు. సెలవుపై ఇంటికి వస్తూ మార్గం మధ్యలో రవి అదృశ్యమయ్యారు. నాగాలాండ్ ధీమాపూర్ స్టేషన్ నుంచి జులై 19న భార్య వరలక్ష్మితో రవి చివరిసారిగా మాట్లాడారు. ఒడిశాలోని భద్రక్ వరకు పనిచేసినట్లు పగడాల రవి ఫోన్ సిగ్నల్ చూపిస్తున్నాయి. బెంగళూరు రైల్వేస్టేషన్లో రవి ఐడీ కార్డు, ఇతర పత్రాలు లభ్యమయ్యాయి. ఆర్మీ ఉద్యోగి పగడాల రవి అదృశ్యంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
విజయవాడలో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ కార్యక్రమం
విజయవాడలో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. కొమ్ము, బంజారా, థింసా నృత్యాలతో సీఎం చంద్రబాబుకు స్వాగతం పలికారు. డప్పు కొట్టడంతో పాటు గిరిజనులతో కలిసి సీఎం డ్యాన్స్ చేశారు.
బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులో 'హర్ ఘర్ తిరంగా' ర్యాలీ
బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో గుంటూరులో 'హర్ ఘర్ తిరంగా' ర్యాలీ నిర్వహించారు. 450 అడుగుల జాతీయ జెండాతో 'హర్ ఘర్ తిరంగా' ర్యాలీలో కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని, ఎంపీ భాష్యం రామకృష్ణ, ఎమ్మెల్యే గళ్లా మాధవి, నసీర్ అహ్మద్, బీజేపీ గుంటూరు జిల్లా అధ్యక్షుడు తిరుపతిరావు పాల్గొన్నారు.
ప్రస్తుతం ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది: వెంకటేశ్
ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్ పోలీసులను కలిసిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడారు. "ప్రియాంక తలపై నిందితులు కారు ఎక్కించారని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది. ప్రియాంక అవయవాలు క్రమంగా చెడిపోతున్నాయి. నిందితులు మద్యం తాగి ఆవేశంగా కారు నడిపారు. కారుతో తొక్కిస్తే చనిపోతారని తెలిసినా, వేగంగా నడిపారు. నిందితులు ఉద్దేశపూర్వకంగానే నా కుమార్తెను చంపే ప్రయత్నం చేశారు. ఎంతో భవిష్యత్ ఉన్న నా కుమార్తె భవిష్యత్ నాశనమైంది. దర్యాప్తుపై అనుమానాలుంటే, పోలీసులను అడిగి నివృత్తి చేసుకున్నాం. ప్రతి అంశాన్ని ఆధారాలతో సహా పోలీసులు క్షుణ్ణంగా వివరించారు. పోలీసులపై నమ్మకం ఉంది. న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తున్నాం. పోలీసులు దర్యాప్తును సక్రమంగానే చేస్తున్నారనే నమ్మకం కలిగింది" అని ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్ తెలిపారు.
విశాఖలో ఇన్ఆర్బిట్ మాల్లో మల్టీఫ్లెక్స్ ప్రారంభోత్సవం
విశాఖ: ఇన్ఆర్బిట్ మాల్లో మల్టీఫ్లెక్స్ ప్రారంభోత్సవం. "AAA" మల్టీఫ్లెక్స్ సినీ హీరో అల్లు అర్జున్ ప్రారంభించనున్నారు. 8 స్క్రీన్లు కలిగిన మల్టీఫ్లెక్స్ అల్లు కుటుంబం ప్రారంభించనున్నారు.
మహేశ్బాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్
సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబుకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మహేశ్బాబు మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని పవన్ ఆకాంక్షించారు. మహేశ్బాబుకు సుఖసంతోషాలు ఇవ్వాలని భగవంతుణ్ణి పవన్ ప్రార్థించారు.
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజనులకు లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజనులకు లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆదివాసీ సంస్కృతి అంటే ప్రకృతితో కలిసి జీవించే జీవన తత్వం, పరస్పర సహకారం, మంచితనం, మానవత్వానికి రూపమే ఆదివాసీలు అని లోకేశ్ కొనియాడారు. ఆదివాసీల సమగ్ర అభ్యున్నతి, వారి హక్కుల రక్షణ మన బాధ్యత అని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
గిరిజనుల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, జీవనవిధానం గర్వకారణం: సీఎం
గిరిజనులకు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుబ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "గిరిజనుల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, జీవనవిధానం గర్వకారణం. అడవి, ప్రకృతితో గిరిజనుల జీవనవిధానం ముడిపడి ఉంటుంది. ఆదివాసీలకు విద్య, ఆరోగ్యం, ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తున్నాం. ఆదివాసీల సమగ్ర అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉండటమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఆదివాసీల స్వయంసమృద్ధి, ప్రగతే ధ్యేయంగా ప్రభుత్వం శ్రమిస్తోంది" అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
బద్వేల్లో వ్యభిచారం గృహంపై పోలీసుల దాడులు
కడప: బద్వేల్లో వ్యభిచారం గృహంపై పోలీసుల దాడులు చేశారు. తొమ్మిది మందిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ముగ్గురు పురుషులు, ఆరుగురు మహిళా విటులు పోలీసుల అదుపులో ఉన్నారు.
ఆగస్టు 13 నుంచి 15 వరకు ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగరాలి: సీఎం చంద్రబాబు
ఆగస్టు 15 నుంచి 'పార్టనర్స్ ఇన్ నేషన్ బిల్డింగ్' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. ఇంటింటా జాతీయ జెండా, ప్రతి ఇంటా జాతీయ స్ఫూర్తి నింపాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. ఆగస్టు 13 నుంచి 15 వరకు ప్రతి ఇంటిపై జాతీయ జెండా ఎగరాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. 'మై నేషన్-నేషన్ ఫస్ట్' అనే భావన ప్రతి ఇంటికీ చేరాలని ఆకాంక్షించారు. 2047 లక్ష్యాల సాధనలో ప్రతి పౌరుడినీ భాగస్వామిని చేయాలన్నారు. వికసిత్ భారత్-స్వర్ణాంధ్ర లక్ష్యాలపై ప్రజల్లో చైతన్యం కల్పించాలన్నారు. గ్రామాల్లో స్వచ్ఛంధ సేవా స్ఫూర్తిని పునరుద్ధరించాలని చంద్రబాబు నొక్కి చెప్పారు. అలాగే రాష్ట్రం సాధించిన ప్రగతిపై ఏటా ఆగస్టు 15న ప్రత్యేక నివేదికలు రూపొందించాలని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
ఆగస్టు 9న ఆదివాసీల హక్కులు, సంస్కృతిని గుర్తుచేసుకునే రోజు: సంధ్యారాణి
అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా గిరిజన సంక్షేమశాఖ మంత్రి సంధ్యారాణి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "ఆగస్టు 9న ఆదివాసీల హక్కులు, సంస్కృతిని గుర్తుచేసుకునే రోజు. భూమిపై మెుదటి నుంచి జీవిస్తున్నది ఆదివాసీలే. ఆదివాసీల జీవిత సూత్రం జల్, జంగల్, జమీన్. గిరిజనులకు లబ్ధి జరిగేలా చంద్రబాబు జీవో 3 తెచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జీవో3 రద్దయితే, కనీసం రివ్యూ పిటిషన్ వేయలేదు. రాజకీయ లబ్ధి కోసమే గిరిజన యువకులను గొడ్డలిపార్టీ రెచ్చగొడుతోంది" అని మంత్రి సంధ్యారాణి దుయ్యబట్టారు.
వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంకను కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో కీలక పరిణామం
వైద్య విద్యార్థిని ప్రియాంకను కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మద్యం మత్తులో ప్రియాంకను కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనపై పోలీసులకు ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేష్ ఫిర్యాదు చేశారు. రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రకాశ్నగర్ పీఎస్లో వెంకటేశ్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈనెల 3న మద్యం మత్తులో ర్యాష్గా కారు నడిపి ఇద్దరిని యువకులు ఢీకొట్టారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి, వెంటిలేటర్పై ప్రియాంక చికిత్స పొందుతుంది. నిందితులు ప్రియాంక స్కూటీని మూడుసార్లు కారుతో ఢీకొట్టారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. సురావరపు దస్వంత్, ఆండ్రూ జోసఫ్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఫిర్యాదులో కోరారు. నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా సెక్షన్లు మార్చాలన్నారు. ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్తో జిల్లా అదనపు ఎస్పీ పాటిల్, డీఎస్పీ సుభాష్ చర్చించారు.
డీఎస్సీపై విషప్రచారం మానకుంటే తాడేపల్లి ప్యాలెస్కు వస్తారని గ్రహించాలి: మంత్రి సవిత
కర్నూలు కొండారెడ్డి బురుజు వద్ద టీచర్ల ఆందోళనపై మంత్రి సవిత స్పందించారు. "నిన్న రాయలసీమ ఉపాధ్యాయులంతా సమరశంఖం పూరించారు. కొండారెడ్డి బురుజు ఎక్కిన టీచర్లకు తాడేపల్లి ప్యాలెస్ ఎక్కటం పెద్ద లెక్క కాదు. డీఎస్సీపై విషప్రచారం మానకుంటే తాడేపల్లి ప్యాలెస్కు వస్తారని గ్రహించాలి. ఒకరి కష్టం, ప్రతిభ, ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తే సహించేది లేదు. డీఎస్సీ నిర్వహణపై అనుమానాలుంటే, జగన్ అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడాలి. జగన్కు ఎంతసేపైనా మైక్ ఇచ్చి గౌరవంగా మాట్లాడిస్తాం. అవసరమైతే ఒకరోజంతా మెగా డీఎస్సీపై అసెంబ్లీలో చర్చకు సిద్ధం. జగన్కు నీతి, నిజాయతీ, ధైర్యం ఉంటే, డీఎస్సీపై అసెంబ్లీకి వచ్చి మాట్లాడాలి. టీచర్లను అవమానించటమే పనిగా పెట్టుకోవటం జగన్కు తగదు" అని మంత్రి సవిత పేర్కొన్నారు.
ఆంధ్రా ఇవాంజిలికల్ లూథరన్ చర్చ్ సంఘంలో వివాదాలు
ఆంధ్రా ఇవాంజిలికల్ లూథరన్ చర్చ్ సంఘంలో వివాదాలు చోటు చేసుకున్నాయి. నార్త్ పారిస్ చర్చ్ పాస్టర్గా ఉన్న బాబురావును ఏఈఎల్సీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ జోసఫ్ తొలగించారు. బాబురావు స్థానంలో కెన్నెడీని పాస్టర్గా జోసఫ్ నియమించారు. కెన్నెడీ నియామకాన్ని బాబురావు వర్గం అంగీకరించలేదు. ఇవాళ ప్రార్థనల సందర్భంగా బాబురావు, కెన్నెడీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఇరువర్గాల ఘర్షణ దృష్ట్యా చర్చ్ వద్ద పోలీసులు మోహరించారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి తగ్గుముఖం పట్టిన వరద
శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద తగ్గుముఖం పట్టింది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 36,233 క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 878.20 అడుగులుగా ఉంది. శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 178 టీఎంసీలు ఉంది. విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి 38,369 క్యూసెక్కులు సాగర్కు విడుదల చేశారు.
తిరుమలలో సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి ఆక్టోపస్ భవనం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 87,658 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.13 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 40,606 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
ప్రైవేట్ బస్సును ఢీకొట్టిన మినీ లారీ
అనంతపురం జిల్లా పామిడి మండలం పొగురూరు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పొగురూరు బ్రిడ్జిపై వెళ్తున్న ప్రైవేట్ బస్సును మినీ లారీ ఢీకొట్టింది. ప్రమాదానికి ముందు మినీ లారీ అదుపుతప్పి డివైడర్ను ఢీకొట్టినట్లు తెలుస్తోంది. రెండు వాహనాలు అదుపుతప్పి బ్రిడ్జి పక్కభాగం నుంచి కిందకు పడిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో సుమారు 20 మందికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. వీరిలో పలువురు పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు, పోలీసులు అప్రమత్తమై సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను బయటకు తీసి సమీపంలోని పామిడి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి, అనంతపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఉత్తర ఒడిశా ప్రాంతాలపై ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆదివారం పార్వతీపురం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు, మిగిలిన ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వెల్లడించింది.
నేడు విజయవాడలో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ కార్యక్రమం
నేడు విజయవాడలో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆదివాసీ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ 20 కీలక ఒప్పందాలు చేసుకోనుంది. గిరిజనులకు ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితిలో నిలబెట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. కృత్రిమ మేధ, డ్రోన్ల నిర్వహణ పలు రంగాల్లో గిరిజనులకు అండగా సర్కార్ నిలవనుంది.