9th April 2026 Today AP Live News Updates: చిలకలూరిపేటలో కారు బీభత్సం - గంజాయి మత్తే కారణమంటున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 8:29 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 10:51 AM IST
9th April 2026 Today AP Live News Updates: విజయ బ్యాంకు సెంటర్లో హోటల్లోకి దూసుసుకెళ్లిన కారు - ప్రమాద సమయంలో కారులో ఇద్దరు యువకులు, ముగ్గురు యువతులు
నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఫిషర్మెన్ బిల్లుకు రాష్ట్రపతి సిఫారసు
ఎంపీ బీద మస్తాన్రావు ప్రవేశపెట్టిన నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ఫిషర్మెన్ (వెల్ఫేర్ అండ్ సపోర్ట్) బిల్లును ఆర్టికల్ 117 ప్రకారం పరిశీలనకు తీసుకోవాలని రాష్ట్రపతి సిఫారసు చేశారు. ఫిబ్రవరి 6న రాజ్యసభలో బీద మస్తాన్రావు ఈ బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. రాష్ట్రపతి సిఫార్సు అందినట్లు ఎంపీ బీదకు డిప్యూటీ సెక్రటరీ చంద్రలేఖ శర్మ లేఖ ద్వారా తెలియజేశారు. కీలక బిల్లు బలోపేతంలో భాగస్వామి కావడం ఆనందంగా ఉందని ఎంపీ బీద మస్తాన్రావు తెలిపారు. మత్స్యకార సమాజానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగని ఆయన అన్నారు.
మాచర్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగిపై అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి రిమాండ్
మాచర్లలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగిపై అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి కోర్టు 14 రోజులపాటు రిమాండ్ విధించింది. నిందితుడు నామాల శ్రీనును రాత్రి అరెస్టు చేసిన పోలీసులు ఉదయం మాచర్ల కోర్టు జడ్జి ముందు హాజరుపరిచారు. రిమాండ్ విధించడంతో నిందితుడు శ్రీనును గురజాల సబ్ జైలుకు తరలించారు.
గంజాయి మత్తులో డ్రైవింగ్- హోటల్లోకి దూసుసుకెళ్లిన కారు
పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలో విజయ బ్యాంకు సెంటర్లోని హోటల్లోకి దూసుసుకెళ్లిన కారు బీభత్సం సృష్టించింది. దీంతో హోటల్లోని సామగ్రి, ఫర్నీచర్ ధ్వంసమయ్యాయి. గంజాయి మత్తులో వేగంగా కారు నడపడం వల్లే ఈ ఘటన జరిగినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ప్రమాద సమయంలో కారులో ఇద్దరు యువకులు, ముగ్గురు యువతులు ఉండగా వారిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు స్టేషన్కు తరలించారు.
వ్యక్తి హత్య- కత్తులతో నరికి చంపిన దుండగులు
కడప జిల్లా వల్లూరు మండలం అచ్చింతరాయపల్లెలో రాత్రి వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. బస్టాండ్ సమీపంలో దుండగులు కొప్పల వెంకటసుబ్బయ్యను కత్తులతో నరికి చంపినట్లు సమాచారం. ఘటనకు సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
స్వచ్ఛభారత్ కింద మంజూరైన ట్రాక్టర్ - గ్రామానికి చేరకుండానే మాయం
శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కాళసముద్రం పంచాయతీకి స్వచ్ఛభారత్ (Swachh Bharat) కింద మంజూరైన ట్రాక్టర్ మాయమయ్యింది. గ్రామానికి రాకుండానే మాయం చేశారంటూ ఉన్నతాధికారులకు గ్రామస్థులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్థుల డిమాండ్ చేశారు.
ఫాదర్ విన్సెంట్ ఫెర్రర్ అనంతపురం ప్రజల ఆశాజ్యోతిగా వెలుగొందారు: లోకేశ్
పేద ప్రజలకు దేవుడిచ్చిన ఫాదర్ విన్సెంట్ ఫెర్రర్ జయంతి సందర్బంగా ఆ మహనీయుని సేవాస్ఫూర్తికి జోహార్లు అర్పిస్తున్నట్లు మంత్రి లోకేశ్(Lokesh) తెలిపారు. అర్ధ శతాబ్దం క్రితం తెలుగునేలపై రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టు ఆరంభించారని గుర్తు చేశారు. ఫాదర్ విన్సెంట్ ఫెర్రర్ అనంతపురం ప్రజల ఆశాజ్యోతిగా వెలుగొందారని, ఆస్పత్రులు, విద్యాలయాలు, పక్కా గృహాల నిర్మాణంతో ప్రగతి ప్రదాతగా నిలిచారన్నారు. ఆర్డీటీకి ఎఫ్సీఆర్ఏ అనుమతి సాధించి నిరంతరాయ సేవలందేలా కృషి చేశారని కొనియాడారు.
పేద ప్రజలకు దేవుడిచ్చిన ఫాదర్ విన్సెంట్ ఫెర్రర్ గారి జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుని సేవాస్ఫూర్తికి జోహార్లు అర్పిస్తున్నాను. అర్ధ శతాబ్దం క్రితం తెలుగునేలపై అడుగుపెట్టి రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ ఆరంభించి, అనంత ప్రజల ఆశాజ్యోతిగా వెలుగొందారు ఫాదర్ విన్సెంట్ ఫెర్రర్.… pic.twitter.com/tT9tY3A5Or— Lokesh Nara (@naralokesh) April 9, 2026
క్వాంటమ్ హార్డ్వేర్ హబ్గా అమరావతి
అమరావతిలో దేశంలోనే తొలి క్వాంటమ్ హార్డ్వేర్ టెస్ట్ బెడ్లు "భారత్ క్వాంటమ్ రిఫరెన్స్ ఫెసిలిటీస్" పేరుతో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అంబేడ్కర్ జయంతి అయిన ఈనెల 14న వీటిని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. ఇది అమరావతిని క్వాంటమ్ హార్డ్వేర్ హబ్గా తీర్చిదిద్దే దిశగా పడనున్న కీలక ముందడుగని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు, విడిభాగాలు ఇక్కడే తయారు చెయ్యొచ్చని నిపుణులు తెలుపుతున్నరు.
కారులో పట్టుబడిన రూ.2 కోట్లు-నగదు రవాణా వెనుక హవాలా ముఠా హస్తం!
విజయవాడలో బుధవారం కారులో పట్టుబడిన రూ.2 కోట్ల(₹2 Crore) నగదుపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. నగదు రవాణా వెనుక హవాలా ముఠా హస్తం ఉండవచ్చని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నగదు రవాణా వెనుక జీరో వ్యాపారం ఉండవచ్చన్న అంచనాతో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు. బరంపురం నుంచి విజయవాడకు తరచుగా నగదు రవాణా చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. గుజరాత్కు చెందిన అమిత్ అనే వ్యక్తికి నగదు రవాణాలో కీలకపాత్ర ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. భారీ నగదును విజయవాడలో ఎవరికి అప్పగిస్తున్నారనే విషయంపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
విజయనగరం జిల్లా నేతలతో అర్ధరాత్రి వరకూ సీఎం సమీక్ష- పలువురు నేతల పనితీరుపై అసంతృప్తి
విజయనగరం జిల్లా నేతలతో అర్ధరాత్రి వరకూ సీఎం సమీక్ష కొనసాగింది. ఈ క్రమంలో సీఎం పలువురు నేతలు, కొందరు ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపైనా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. మంత్రి కొండపల్లిపై పనితీరు మెరుగుపడలేదని, అందరినీ కలుపుకొని ముందుకెళ్లాలని సూచించారు. పార్టీకి కంచుకోట వంటి జిల్లాలో ప్రగతి చూపాలని సూచించారు. 6 నెలలుగా ఏ వ్యవహారంలోనూ తన తండ్రి జోక్యం చేసుకోవట్లేదన్న కొండపల్లి తెలిపారు.
సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి వెనుకబడటమేంటన్న ఎస్.కోట ఎమ్మెల్యేకు హితబోధ చేశారు. అందరితో సఖ్యతగా ముందుకు సాగాలని లోకం మాధవికి, పనితీరు మెరుగుపరుచుకోవాలని కళా, బేబీనాయనకు సీఎం సూచించారు. నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని ఎంపీ కలిశెట్టి(MP Kalisetti) కితో అన్నారు. రామతీర్థంలో రాముడి విగ్రహ ధ్వంసానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వారిపై సహా గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం పెట్టిన అక్రమ కేసులను చట్టపరంగా ఎత్తివేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
బాపట్ల జిల్లాలోని 8 మండలాల్లో 3,658 పాస్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం
రైతుల భూములకు భరోసా కల్పించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు (Chandrababu) నేడు బాపట్ల జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. భట్టిప్రోలు మండలం సూరేపల్లి పరిధిలో జరిగే మీ భూమి-మీ హక్కు కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్నారు. ఆ తర్వాత రైతులతో మమేకం కానున్నారు. బాపట్ల జిల్లాలోని 8 మండలాల్లో 3 వేల 658 పాస్ పుస్తకాలు, వేమూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 17 వందల 95 పాస్ పుస్తకాలను సీఎం చంద్రబాబు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఉదయం సూరేపల్లికి చేరుకుని ప్రజావేదిక సభలో సీఎం ప్రసంగించనున్నారు. మధ్యాహ్నం వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడతారు. అనంతరం టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం అమరావతి చేరుకుంటారు.