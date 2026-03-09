9 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: తిరుపతి జిల్లాలో రెండు ఏనుగులు మృతి
9 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : March 9, 2026 at 9:27 AM IST
9 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు నంద్యాల జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - కొత్తబురుజు గ్రామ సభలో పాల్గొని రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం
పెద్దపులి సంచారం
- పోలవరం జిల్లా అడ్డతీగల మండలం వీరభద్రపురం పరిసరాల్లో పెద్దపులి సంచారం
- వీరభద్రపురం, కొనలోవ, గొండోలు, గవరయ్యపేట, కొట్టంపాలెంలో పెద్దపులి సంచారం
- హైవే దాటుకుని అడవిలోకి ప్రవేశిస్తే రాజవొమ్మంగి అటవీప్రాంతంలోకి వెళ్లే అవకాశం
- పులి జాడ కోసం పెద్దసంఖ్యలో గాలిస్తున్న అటవీ సిబ్బంది
చంద్రబాబు పర్యటన
- నేడు నంద్యాల జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (Chandrababu) పర్యటన
- డోన్ మండలం కొత్తబురుజులో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- కొత్తబురుజులో రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం
- గ్రామసభలో పాల్గొని స్థానిక రైతులతో ముచ్చటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- మధ్యాహ్నం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమీక్షా సమావేశం
- సాయంత్రం తిరిగి అమరావతి (Amaravati) రానున్న చంద్రబాబు
మలి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు
- నేటి నుంచి పార్లమెంట్ మలి విడత బడ్జెట్ (Budget Session) సమావేశాలు
- స్పీకర్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై జరగనున్న చర్చ
- కాంగ్రెస్ అవిశ్వాస తీర్మానంపై లోక్సభలో ఇవాళే జరగనున్న చర్చ
- ముగ్గురు కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఇచ్చిన తీర్మానంపై చర్చకు అనుమతిచ్చిన స్పీకర్
- మహ్మద్ జావేద్, సురేష్, మల్లు రవి ఇచ్చిన తీర్మానంపై చర్చకు స్పీకర్ అనుమతి
- చర్చ పూర్తయ్యేవరకు సభా కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని ఓంబిర్లా నిర్ణయం
- స్పీకర్పై అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చ దృష్ట్యా విప్ జారీచేసిన అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు
- లోక్సభ ఎంపీలకు విప్ జారీచేసిన అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు
- ఇవాళ్టి నుంచి బుధవారం వరకు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని 3 లైన్ విప్ జారీ
- లోక్సభ ఎంపీలు సభకు తప్పక రావాలని సమాచారం పంపిన టీడీపీపీ
ఏనుగులు మృతి
- తిరుపతి జిల్లా యర్రావారిపాల్యం మండలంలో ఏనుగులు మృతి
- నెరబైలు పంచాయతీ పరిధిలోని పొలాల్లో రెండు ఏనుగులు మృతి
- తిరుపతి జిల్లా నెరబైలు ఫారెస్ట్ బంగ్లా సమీపంలో ఘటన
- విద్యుత్ తీగలు తగిలి ఏనుగులు మృతి చెందినట్లు గుర్తింపు
- అడవి పందుల నుంచి పంట రక్షణ కోసం కంచె ఏర్పాటు చేసిన రైతులు
- విద్యుత్ కంచె తగిలి ప్రాణాలు కోల్పోయిన గజరాజులు
- ఘటనాస్థలికి చేరుకుంటున్న అటవీ శాఖ అధికారులు
తిరుమలలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క
- తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క
- కుటుంబసభ్యులతో కలిసి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్న భట్టి విక్రమార్క
- కుమారుడి పెళ్లి తర్వాత శ్రీవారి ఆశీస్సుల కోసం వచ్చాం: భట్టి విక్రమార్క
- త్వరలో శాసనసభలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడుతున్నాం: భట్టి విక్రమార్క
- ప్రపంచంతో పోటీ పడేలా ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ అభివృద్ధి ఉంటుంది: భట్టి
- తెలుగు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాలని స్వామివారిని ప్రార్థించా: భట్టి విక్రమార్క
భార్యను హత్య చేసిన భర్త
- అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలోని ఎల్లనూరు రోడ్డులో దారుణం
- భార్య శ్రీలేఖపై అనుమానంతో హత్యచేసిన భర్త సుధాకర్
- హత్య చేసి లారీలో తీసుకెళ్లి ముచ్చుకోట అటవీప్రాంతంలో పడేసిన భర్త సుధాకర్
- తన భార్యను హత్య చేశానంటూ పెద్దపప్పూరు పీఎస్లో లొంగిపోయిన సుధాకర్
- ప్యాపిలి మండలం నల్లమేకులపల్లికి చెందిన సుధాకర్
మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో నేడు మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటన
- మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో నేడు మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటన
- పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు లోకేష్ శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు
- ఉదయం తాడేపల్లి పట్టణం సీతానగరం వద్ద మహానాడు రిటైనింగ్ వాల్కు శంకుస్థాపన
- తాడేపల్లి పట్టణం నులకపేటలో కమ్యూనిటీ హాల్ను ప్రారంభించనున్న లోకేష్
- మధ్యాహ్నం పెదవడ్లపూడిలో హైలెవల్ ఛానెల్ను ప్రారంభిoచనున్న లోకేష్
- దుగ్గిరాల మండలం పెనుమూలిలో లైబ్రరీని ప్రారంభించనున్న లోకేష్
- దుగ్గిరాలలో అన్న క్యాంటీన్ను ప్రారంభించనున్న లోకేష్
- సాయంత్రం రేవేంద్రపాడులో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్న లోకేష్
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
- తిరుమల: టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 77,879 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.19 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 25,520 మంది భక్తులు
టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన టీమ్ఇండియాకు అభినందనలు: పవన్కల్యాణ్
- టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన టీమ్ఇండియాకు అభినందనలు: పవన్కల్యాణ్
- ఈ విజయం క్రీడాభిమానులకు ఎనలేని సంతోషాన్ని కలిగించింది: పవన్కల్యాణ్
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో జట్టు సభ్యులు తమ క్రీడా ప్రతిభను చాటారు: పవన్
టీ20 ప్రపంచకప్లో గెలుపొందిన భారతకు అభినందనలు: సీఎం చంద్రబాబు
- టీ20 ప్రపంచకప్లో గెలుపొందిన భారతకు అభినందనలు: సీఎం చంద్రబాబు
- మూడుసార్లు టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన తొలి దేశంగా భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది: సీఎం
- శభాష్ టీమ్ ఇండియా.. దేశం.. మీ విజయాన్ని చూసి గర్విస్తోంది: సీఎం చంద్రబాబు
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది: మంత్రి లోకేష్
- భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది: మంత్రి లోకేష్
- సంజు, అభిషేక్ అద్భుత ప్రదర్శనతో జట్టుకు బలమైన పునాది వేశారు: లోకేష్
- మరోసారి ఛాంపియన్స్గా నిలిచిన భారత్కు అభినందనలు: మంత్రి లోకేష్
- ఈ విజయంతో దేశం మొత్తం గర్వపడుతోంది: మంత్రి లోకేష్
మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో డయేరియా కలకలం
- మంగళగిరి ఎయిమ్స్లో డయేరియా కలకలం
- 25 మంది వసతిగృహ విద్యార్థులు, సిబ్బందికి అస్వస్థత
- 3 రోజులుగా వాంతులు, విరేచనాలతో అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులు
- 25 మంది విద్యార్థులకు ఎయిమ్స్లోని ప్రత్యేక వార్డులో కొనసాగుతున్న చికిత్స
- డయేరియాకు నీటి కాలుష్యమే కారణమా అన్న కోణంలో విచారణ చేస్తున్న అధికారులు
- నీరు ఎక్కడ కలుషితమైందో పరిశీలిస్తున్న ఎయిమ్స్ అధికారులు
- వసతిగృహం, కుళాయిల నుంచి సుమారు 40 నమూనాలు సేకరణ
