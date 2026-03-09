ETV Bharat / state

9 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: తిరుపతి జిల్లాలో రెండు ఏనుగులు మృతి

9 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates
9 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 6:59 AM IST

Updated : March 9, 2026 at 9:27 AM IST

9 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నేడు నంద్యాల జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన - కొత్తబురుజు గ్రామ సభలో పాల్గొని రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం

9:15 AM, 9 Mar 2026 (IST)

పెద్దపులి సంచారం

9:14 AM, 9 Mar 2026 (IST)

చంద్రబాబు పర్యటన

  • నేడు నంద్యాల జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (Chandrababu) పర్యటన
  • డోన్ మండలం కొత్తబురుజులో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • కొత్తబురుజులో రైతులకు పట్టాదారు పాస్‌ పుస్తకాలు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం
  • గ్రామసభలో పాల్గొని స్థానిక రైతులతో ముచ్చటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • మధ్యాహ్నం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమీక్షా సమావేశం
  • సాయంత్రం తిరిగి అమరావతి (Amaravati) రానున్న చంద్రబాబు

9:14 AM, 9 Mar 2026 (IST)

మలి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు

  • నేటి నుంచి పార్లమెంట్ మలి విడత బడ్జెట్ (Budget Session) సమావేశాలు
  • స్పీకర్‌పై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై జరగనున్న చర్చ
  • కాంగ్రెస్ అవిశ్వాస తీర్మానంపై లోక్‌సభలో ఇవాళే జరగనున్న చర్చ
  • ముగ్గురు కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఇచ్చిన తీర్మానంపై చర్చకు అనుమతిచ్చిన స్పీకర్‌
  • మహ్మద్ జావేద్, సురేష్, మల్లు రవి ఇచ్చిన తీర్మానంపై చర్చకు స్పీకర్‌ అనుమతి
  • చర్చ పూర్తయ్యేవరకు సభా కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలని ఓంబిర్లా నిర్ణయం
  • స్పీకర్‌పై అవిశ్వాస తీర్మానం చర్చ దృష్ట్యా విప్ జారీచేసిన అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు
  • లోక్‌సభ ఎంపీలకు విప్ జారీచేసిన అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు
  • ఇవాళ్టి నుంచి బుధవారం వరకు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని 3 లైన్ విప్ జారీ
  • లోక్‌సభ ఎంపీలు సభకు తప్పక రావాలని సమాచారం పంపిన టీడీపీపీ

9:13 AM, 9 Mar 2026 (IST)

ఏనుగులు మృతి

  • తిరుపతి జిల్లా యర్రావారిపాల్యం మండలంలో ఏనుగులు మృతి
  • నెరబైలు పంచాయతీ పరిధిలోని పొలాల్లో రెండు ఏనుగులు మృతి
  • తిరుపతి జిల్లా నెరబైలు ఫారెస్ట్ బంగ్లా సమీపంలో ఘటన
  • విద్యుత్ తీగలు తగిలి ఏనుగులు మృతి చెందినట్లు గుర్తింపు
  • అడవి పందుల నుంచి పంట రక్షణ కోసం కంచె ఏర్పాటు చేసిన రైతులు
  • విద్యుత్ కంచె తగిలి ప్రాణాలు కోల్పోయిన గజరాజులు
  • ఘటనాస్థలికి చేరుకుంటున్న అటవీ శాఖ అధికారులు

9:13 AM, 9 Mar 2026 (IST)

తిరుమలలో తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క

  • తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తెలంగాణ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క
  • కుటుంబసభ్యులతో కలిసి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్న భట్టి విక్రమార్క
  • కుమారుడి పెళ్లి తర్వాత శ్రీవారి ఆశీస్సుల కోసం వచ్చాం: భట్టి విక్రమార్క
  • త్వరలో శాసనసభలో బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెడుతున్నాం: భట్టి విక్రమార్క
  • ప్రపంచంతో పోటీ పడేలా ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ అభివృద్ధి ఉంటుంది: భట్టి
  • తెలుగు రాష్ట్రాలు అభివృద్ధి చెందాలని స్వామివారిని ప్రార్థించా: భట్టి విక్రమార్క

9:12 AM, 9 Mar 2026 (IST)

భార్యను హత్య చేసిన భర్త

  • అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలోని ఎల్లనూరు రోడ్డులో దారుణం
  • భార్య శ్రీలేఖపై అనుమానంతో హత్యచేసిన భర్త సుధాకర్
  • హత్య చేసి లారీలో తీసుకెళ్లి ముచ్చుకోట అటవీప్రాంతంలో పడేసిన భర్త సుధాకర్
  • తన భార్యను హత్య చేశానంటూ పెద్దపప్పూరు పీఎస్‌లో లొంగిపోయిన సుధాకర్
  • ప్యాపిలి మండలం నల్లమేకులపల్లికి చెందిన సుధాకర్‌

8:36 AM, 9 Mar 2026 (IST)

మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో నేడు మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటన

  • మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో నేడు మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటన
  • పలు అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు లోకేష్ శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు
  • ఉదయం తాడేపల్లి పట్టణం సీతానగరం వద్ద మహానాడు రిటైనింగ్ వాల్‌కు శంకుస్థాపన
  • తాడేపల్లి పట్టణం నులకపేటలో కమ్యూనిటీ హాల్‌ను ప్రారంభించనున్న లోకేష్
  • మధ్యాహ్నం పెదవడ్లపూడిలో హైలెవల్ ఛానెల్‌ను ప్రారంభిoచనున్న లోకేష్
  • దుగ్గిరాల మండలం పెనుమూలిలో లైబ్రరీని ప్రారంభించనున్న లోకేష్
  • దుగ్గిరాలలో అన్న క్యాంటీన్‌ను ప్రారంభించనున్న లోకేష్
  • సాయంత్రం రేవేంద్రపాడులో ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించనున్న లోకేష్

7:30 AM, 9 Mar 2026 (IST)

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం

  • తిరుమల: టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 77,879 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.19 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 25,520 మంది భక్తులు

6:53 AM, 9 Mar 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన టీమ్‌ఇండియాకు అభినందనలు: పవన్‌కల్యాణ్

  • టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన టీమ్‌ఇండియాకు అభినందనలు: పవన్‌కల్యాణ్
  • ఈ విజయం క్రీడాభిమానులకు ఎనలేని సంతోషాన్ని కలిగించింది: పవన్‌కల్యాణ్
  • సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో జట్టు సభ్యులు తమ క్రీడా ప్రతిభను చాటారు: పవన్

6:53 AM, 9 Mar 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో గెలుపొందిన భారతకు అభినందనలు: సీఎం చంద్రబాబు

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో గెలుపొందిన భారతకు అభినందనలు: సీఎం చంద్రబాబు
  • మూడుసార్లు టీ20 ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన తొలి దేశంగా భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది: సీఎం
  • శభాష్ టీమ్ ఇండియా.. దేశం.. మీ విజయాన్ని చూసి గర్విస్తోంది: సీఎం చంద్రబాబు

6:53 AM, 9 Mar 2026 (IST)

భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది: మంత్రి లోకేష్‌

  • భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది: మంత్రి లోకేష్‌
  • సంజు, అభిషేక్ అద్భుత ప్రదర్శనతో జట్టుకు బలమైన పునాది వేశారు: లోకేష్‌
  • మరోసారి ఛాంపియన్స్‌గా నిలిచిన భారత్‌కు అభినందనలు: మంత్రి లోకేష్‌
  • ఈ విజయంతో దేశం మొత్తం గర్వపడుతోంది: మంత్రి లోకేష్‌

6:52 AM, 9 Mar 2026 (IST)

మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌లో డయేరియా కలకలం

  • మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌లో డయేరియా కలకలం
  • 25 మంది వసతిగృహ విద్యార్థులు, సిబ్బందికి అస్వస్థత
  • 3 రోజులుగా వాంతులు, విరేచనాలతో అస్వస్థతకు గురైన విద్యార్థులు
  • 25 మంది విద్యార్థులకు ఎయిమ్స్‌లోని ప్రత్యేక వార్డులో కొనసాగుతున్న చికిత్స
  • డయేరియాకు నీటి కాలుష్యమే కారణమా అన్న కోణంలో విచారణ చేస్తున్న అధికారులు
  • నీరు ఎక్కడ కలుషితమైందో పరిశీలిస్తున్న ఎయిమ్స్ అధికారులు
  • వసతిగృహం, కుళాయిల నుంచి సుమారు 40 నమూనాలు సేకరణ

6:51 AM, 9 Mar 2026 (IST)

నేడు నంద్యాల జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

  • నేడు నంద్యాల జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
  • డోన్ మండలం కొత్తబురుజులో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • కొత్తబురుజు గ్రామ సభలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • రైతులకు పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు పంపిణీ చేయనున్న సీఎం
  • మ. 2 గం.కు పొలాలు పరిశీలించి, రైతులతో మాట్లాడనున్న సీఎం
  • మ.2.40 గం.కు పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొననున్న సీఎం
  • సా. 4.20 గంటలకు ఉండవల్లికి తిరిగి వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
Last Updated : March 9, 2026 at 9:27 AM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

