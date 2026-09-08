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08-09-2026 Telangana News Today Live Updates : గ్యారెంటీలు అమలు చేయకుండా అరెస్టు, అక్రమ నిర్బంధాలు : కేటీఆర్‌

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2026 at 6:57 AM IST

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Updated : September 8, 2026 at 8:19 AM IST

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08-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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8:19 AM, 8 Sep 2026 (IST)

ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయకుండా అరెస్టు, అక్రమ నిర్బంధాలు: కేటీఆర్‌

ఎమ్మెల్సీల అరెస్ట్​పై బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ స్పందించారు. ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేయకుండా అరెస్టు, అక్రమ నిర్బంధాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. హామీలు అమలు అవుతాయంటే ఎమ్యెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు స్వచ్ఛందంగా అరెస్ట్ అవుతామన్నారు. సబిత, సునీతకు జరిగిన అవమానాలపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో చెప్పాలని డిమాండ్​ చేశారు. ప్రజలు కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్‌ను గమనిస్తున్నారన్నారు.

8:17 AM, 8 Sep 2026 (IST)

ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌ కుమార్‌ రెడ్డిలపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల కేసు

అసెంబ్లీ స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్​ కుమార్​పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌ కుమార్​ రెడ్డిలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం నారాయణగూడ పోలీస్‌ స్టేషన్‌కు తరలించారు. హైదరాబాద్​లోని ఎమ్మెల్సీల నివాసాలకు వెళ్లిన పోలీసులు వారికి నోటీసులు ఇచ్చి అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తాతా మధుపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఉదయం 7 గంటలకు ఆయనను అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. కాసేపట్లో ఎమ్మెల్సీ తాతా మధును కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. మరోవైపు నవీన్‌ కుమార్‌ రెడ్డిని కోకాపేటలోని ఆయన నివాసంలో అరెస్టు చేశారు. శాసనసభ స్పీకర్ ఓఎస్డీ పొల్లెపల్లి వెంకటేశం ఫిర్యాదు మేరకు సెక్షన్లు 352 రెడ్‌ విత్‌ 3(5), ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల చట్టం కింద సైఫాబాద్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఇద్దరు బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్సీలపై కేసు నమోదైంది.

7:18 AM, 8 Sep 2026 (IST)

ఎమ్మెల్సీ తాతామధు అరెస్టు

ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్​ కుమార్​ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్‌లోని నివాసంలో వారిని అరెస్టు చేశారు. మధుపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల కింద కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో బీఆర్​ఎస్​ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మధు, నవీన్​ కుమార్​ నివాసాలకు భారీగా చేరుకున్నారు.

6:57 AM, 8 Sep 2026 (IST)

ఎమ్మెల్సీ తాతామధు అరెస్టుకు రంగం సిద్ధం

ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు అరెస్టుకు రంగం సిద్ధమైంది. కాసేపట్లో ఎమ్మెల్సీ తాతా మధును పోలీసులు అరెస్టు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు పోలీసులు తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డి నివాసాలకు వెళ్లారు.

6:46 AM, 8 Sep 2026 (IST)

రష్యాలో భారీ హిమపాతం, 11 మంది పర్వతారోహకులు మృతి

రష్యాలోని ఉత్తర కాకసస్ ప్రాంతంలో సంభవించిన భారీ హిమపాతంవల్ల 11 మంది పర్వతారోహకులు మృతి చెందారు. మరో ఆరుగురు గల్లంతయ్యారు. బెజెంగి జార్జ్ ప్రాంతంలో 33 మంది సభ్యుల పర్వతారోహక బృందం ట్రెక్కింగ్ చేసింది. ట్రెక్కింగ్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా మంచు పెళ్లలు విరుచుకుపడ్డాయి. ఈ ప్రమాదం నుంచి 10 మంది బయటపడగా, మరో 6గురు పర్వతారోహకుల ఆచూకీ కోసం అధికారులు ముమ్మర గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.

6:42 AM, 8 Sep 2026 (IST)

నేడు గుజరాత్, మహారాష్ట్రలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటన

ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు గుజరాత్, మహారాష్ట్రలలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన వడోదరలో రూ.35,000 కోట్లకు పైగా విలువైన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయడంతో పాటు ముంబైలోగ్లోబల్ ఫిన్‌టెక్ ఫెస్ట్ అనే ప్రతిష్టాత్మక సదస్సును ప్రారంభించనున్నారు.

6:39 AM, 8 Sep 2026 (IST)

బీఆర్ఎస్ పార్టీ తమ ఎమ్మెల్సీలకు త్రీ లైన్ విప్ జారీ

మండలి సమావేశాల దృష్ట్యా తమ ఎమ్మెల్సీలకు బీఆర్ఎస్ త్రీ లైన్ విప్ జారీ చేసింది. పార్టీ ఎమ్మెల్సీలందరూ ఇవాళ తప్పనిసరిగా సభకు హాజరుకావాలని తెలిపింది. సభ వాయిదా పడే వరకు పూర్తి సమయం సభలోనే ఉండాలని ఆదేశించింది. మండలిలో కీలక అంశాలపై చర్చలు, బిల్లులు, తీర్మానాలు, ఓటింగ్‌ జరిగే అవకాశాలున్నాయి. చర్చల సమయంలో పార్టీ విధానానికి లోబడి వ్యవహరించాలని సూచించింది. బిల్లు, తీర్మానం, ఓటింగ్‌లో బీఆర్ఎస్‌ వైఖరి మేరకు ఓటు వేయాలని స్పష్టం చేసింది. విప్‌ ఉల్లంఘించే సభ్యులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు, అనర్హత వేటు అని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

6:36 AM, 8 Sep 2026 (IST)

కేటీఆర్, హరీశ్‌రావుపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

తెలంగాణ అసెంబ్లీ గేటు వద్ద జరిగిన ఉద్రిక్తతలకు సంబంధించి బీఆర్ఎస్ అగ్రనేతలు కేటీఆర్, హరీశ్‌రావుతో పాటు పలువురు ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్‌రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు సమాచారం.

Last Updated : September 8, 2026 at 8:19 AM IST

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