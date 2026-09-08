8th September 2026 Live News Updates: తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ తాతామధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అరెస్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : September 8, 2026 at 7:54 AM IST
8th September 2026 Live News Updates: ఎన్టీఆర్ భవన్లో రెండో రోజు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు శిక్షణ తరగతులు - 10 సెషన్లలో లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కాన్క్లేవ్
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తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీ తాతామధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డి అరెస్టు
తెలంగాణ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్లోని న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లోని నివాసంలో వారిని అరెస్టు చేశారు. మధుపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల కింద కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మధు, నవీన్ కుమార్ నివాసాలకు భారీగా చేరుకున్నారు.
టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పట్టినట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు శిలాతోరణం వరకు వేచి ఉన్నారు. నిన్న( సోమవారం) 69,440 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ. 4.75 కోట్లు రాగా, 36,255 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.
సాదిక్ఖాన్కు మూడ్రోజుల పోలీసుల కస్టడీ
కాకినాడలో సాదిక్ఖాన్కు నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు స్పెషల్ మొబైల్ కోర్టు పోలీసు కస్టడీ మంజూరు చేసింది. ఈ కస్టడీ ఉదయం 10.30 నుంచి ఈ నెల 11న ఉదయం 10.30 వరకు ఉంటుంది. సాదిక్ను సర్పవరం పోలీసులకు అప్పగించాలని జైలు అధికారులకు కోర్టు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
ఎన్టీఆర్ భవన్లో రెండో రోజు టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు శిక్షణ తరగతులు
ఎన్టీఆర్ భవన్లో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు రెండో రోజు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించనున్నారు. ఇక్కడ 10 సెషన్లలో లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ కాన్క్లేవ్ జరుగుతోంది. ఈ కాన్క్లేవ్ను ట్రైనింగ్-ఇంటరాక్టివ్ విధానంలో నిర్వహిస్తున్నారు.