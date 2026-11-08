8th November AP Live Updates: అర్ధరాత్రి రెండు గంటల వరకు కూటమి గెలిచిన జడ్పీటీసీ స్థానాలు 473
08th November 2026 AP News Today Live News Updates: అనకాపల్లి జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. పెద్ద బొడ్డెపల్లి గురుకులం సమీపంలో కారు, టిప్పర్ లారీ ఢీకొనడంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
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అన్నమయ్య జిల్లాలో పెద్దతిప్పసముద్రం జడ్పీటీసీ టీడీపీ కైవైసం
అన్నమయ్య జిల్లాలో పెద్దతిప్పసముద్రం జెడ్పీటీసీ స్థానాన్ని టీడీపీ కైవసం చేసుకోగా, టీడీపీ అభ్యర్థి తలారి శరణ్య 3,021 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. పెద్దమండెంలో జడ్పీటీసీ స్థానంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి 4,400 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందగా, రామసముద్రంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి 117 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. పుంగనూరులో జెడ్పీటీసీ స్థానంలో టీడీపీ అభ్యర్థి నరసింహులు 553 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు.
అనకాపల్లి జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
అనకాపల్లి జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. పెద్ద బొడ్డెపల్లి గురుకులం సమీపంలో కారు, టిప్పర్ లారీ ఢీకొనడంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
తిరుపతి జిల్లాలో మెుత్తం జడ్పీటీసీ స్థానాలు 35
తిరుపతి జిల్లాలో మొత్తం 35 జెడ్పీటీసీ స్థానాల్లో టీడీపీ 25, బీజేపీ 2, జనసేన 1, వైఎస్సార్సీపీ 7 స్థానాల్లో విజయం సాధించాయి.
తిరుపతి జిల్లాలో మెుత్తం ఎంపీటీసీలు 444
తిరుపతి జిల్లాలో మొత్తం 444 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను, 142 స్థానాలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాయి. పార్టీల వారీగా గెలిచిన స్థానాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. టీడీపీ 309, జనసేన 21, బీజేపీ 13, వైఎస్సార్సీపీ 84, ఇతరులు 14.
తిరుపతి రూరల్ వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థి చెవిరెడ్డి హర్షిత్రెడ్డి 602 ఓట్లతో విజయం
తిరుపతి రూరల్ జెడ్పీటీసీ స్థానంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి చెవిరెడ్డి హర్షిత్రెడ్డి 602 ఓట్లతో గెలుపొందారు. కోడూరు జెడ్పీటీసీ స్థానంలో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి అంబటి మురళి 2,500 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలుపొందారు. చిట్వేల్ జెడ్పీటీసీ స్థానంలో స్వతంత్ర అభ్యర్థి గుత్తి నరసింహులు విజయం సాధించారు.
రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు
రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉండగా, వీటిలో 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యాయి. తెల్లవారుజామున 2:00 గంటల సమయానికి, కూటమి మొత్తం 473 జడ్పీటీసీ స్థానాలను గెలుచుకుంది. ఇందులో టీడీపీ 384, జనసేన 70, బీజేపీ 19 స్థానాలను దక్కించుకున్నాయి. అదే సమయంలో, వైఎస్సార్సీపీ 57 స్థానాలను, ఇతర అభ్యర్థులు 4 స్థానాలను గెలుచుకున్నారు. అలాగే, తెల్లవారుజామున 2:00 గంటల వరకు కూటమి 5,819 ఎంపీటీసీ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. వీటిలో టీడీపీ 4,754, జనసేన 945 స్థానాలను గెలుచుకున్నాయి. అదనంగా బీజేపీ 120 ఎంపీటీసీ స్థానాలను, వైఎస్సార్సీపీ 1,583 స్థానాలను, ఇతర అభ్యర్థులు 187 స్థానాలను గెలుచుకున్నారు.