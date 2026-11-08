8-11-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు రాష్ట్రంలో ఘనంగా 'మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకలు'
8-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగున్నర లక్షలమందికి చేయూత పింఛన్లు పంపిణీ
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగున్నర లక్షలమందికి చేయూత పింఛన్లు పంపిణీ చేయనున్నారు. కొడంగల్లో నేడు సీఎం లబ్ధిదారులకు మంజూరుపత్రాలు అందజేయనున్నారు. మంజూరైనవారికి ఈనెల 19న నుంచి పింఛను జమయ్యేలా ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేసింది.
నేడు హకీంపేటలో స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో భేటీకానున్న సీఎం
నేడు హకీంపేటలో స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో సీఎం భేటీకానున్నారు. అనంతరం లగచర్లలో ఎకోపామ్ పామాయిల్ పరిశ్రమకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అలాగే హకీంపేటలో జడ్పీ స్కూల్, కళాశాల భవనాలు, పీహెచ్సీని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు.
నేడు రాష్ట్రంలో ఘనంగా 'మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకలు'
నేడు రాష్ట్రంలో ఘనంగా 'మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి వేడుకలు' కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. సంబురాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్లల్లో లబ్ధిదారులతో కలిసి ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు.