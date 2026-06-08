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08-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు దిల్లీలో సమావేశం కానున్న విపక్ష ఇండియా కూటమి

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 6:56 AM IST

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Updated : June 8, 2026 at 8:49 AM IST

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08-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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8:48 AM, 8 Jun 2026 (IST)

ఫిలిప్పీన్స్‌లో భారీ భూకంపం

ఫిలిప్పీన్స్‌లో భారీ భూకంపం చోటుచేసుకుంది. భూకంపలేఖినిపై తీవ్రత 7.8గా నమోదైంది. దక్షిణ ఫిలిప్పీన్స్‌లోని మిండనావో దీవి వద్ద భూకంపం సంభవించింది. భూకంపం ధాటికి పలు నగరాల్లో భవనాలు దెబ్బతిన్నాయి.

6:55 AM, 8 Jun 2026 (IST)

నేడు దిల్లీలో సమావేశం కానున్న విపక్ష ఇండియా కూటమి

విపక్ష ఇండియా కూటమి నేడు దిల్లీలో సమావేశం కానుంది. కేంద్ర విధానాలపై ప్రజా పోరాటాలు చేయాలన్న ఎజెండాతో ఇండి కూటమి భేటీ జరగనుంది. తమ కూటమి భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి నిదర్శనమన్న ఇండియా కూటమి, భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నా ఐక్యంగానే ఉన్నామన్నారు. ఇవాళ ఈ సమావేశానికి 23 పార్టీలు హాజరుకానున్నాయని, పలు రాష్ట్రాల్లో జరగబోయే శాసనసభ ఎన్నికల వ్యూహాలపై ఇండి కూటమి చర్చించనున్నట్లు నేతలు తెలిపారు. ఈ సమావేశానికి డీఎంకే, ఆప్‌ పార్టీలు దూరంగా ఉండనున్నాయి.

6:40 AM, 8 Jun 2026 (IST)

ఖమ్మం: రాత్రి పెనుబల్లి మం. కొత్తలంకపల్లి వంతెనపై ప్రైవేటు బస్సు బోల్తా

ఖమ్మం జిల్లా రాత్రి పెనుబల్లి మం. కొత్తలంకపల్లి వంతెనపై ప్రైవేటు బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురికి తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఏలూరు జిల్లా నుంచి హైదరాబాద్‌ వస్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.

Last Updated : June 8, 2026 at 8:49 AM IST

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