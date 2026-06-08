8th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు రామోజీరావు: సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : June 8, 2026 at 9:18 AM IST
8th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : నేడు ప.గో. జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - సిద్ధాంతంలో 'మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు - రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ చేయనున్న సీఎం - అనంతరం టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్న చంద్రబాబు
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తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు రామోజీరావు: చంద్రబాబు
తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు రామోజీరావు అని సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు. " మీడియా రంగంలో యుగకర్త, అక్షర యోధుడు. రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పిస్తున్నా. సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించారు. మీడియాను ప్రజా చైతన్యానికి వేదికగా మలచిన ఆయన సేవలు చిరస్మరణీయం. క్రమశిక్షణ, నిబద్ధతతో నడిచిన ఆయన ప్రస్థానం తరతరాలకు స్ఫూర్తి. పత్రికా రంగం అంటే వ్యాపారం కాదు, సామాజిక బాధ్యత అని ఆచరించి చూపారు. తెలుగు ప్రజలు గర్వించే మీడియా సంస్థలను అందించారు. రామోజీరావు స్థానం ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వతం, ఆయన కీర్తి అజరామరం. రామోజీరావు వర్ధంతి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరం స్మరించుకుందాం" అని తెలిపారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 93,230 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.83 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 41,754 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులు నామినేషన్
నేడు టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేయనున్నారు. ఉదయం 11 గంటలకు అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేయనున్నారు.
పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలోని రామా టాకీస్ థియేటర్లో అర్ధరాత్రి అగ్నిప్రమాదం
పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలోని రామా టాకీస్ థియేటర్లో అర్ధరాత్రి అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదవశాత్తు మంటలు అంటుకుని సినిమా హాల్ పూర్తిగా దగ్ధమైంది. మంటల ధాటికి సినిమా హాలులో సీట్లు, ఇతర ఫర్నీచర్ కాలిపోయాయి.
బిహార్లో రోడ్డు ప్రమాదం, ముగ్గురి ఏపీవాసుల మృతి
బీహార్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన ముగ్గురు మృతి చెందారు. కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం... నెల్లూరు జిల్లా సంగం నుంచి కాశీకి వెళ్తున్న యాత్రికుల బస్సు ఆదివారం అర్ధరాత్రి బీహార్ రాష్ట్రం ఔరంగాబాద్ వద్దకు రాగానే రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు జిల్లావాసులు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు. మరో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ నెల 1న సంగం నుంచి 43 మంది యాత్రికులతో బస్సు బయల్దేరింది. ఆదివారం రాత్రి బీహార్ రాష్ట్రంలోని గయనుంచి వారణాసికి వెళ్లే క్రమంలో ఎన్హెచ్ 2 పై ఎదురుగా వస్తున్న వాహనం ఢీకొనడంతో బస్సులో ఎడమవైపు కూర్చొన్నవారిలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. సంగం, ఆత్మకూరు ప్రాంతాలకు చెందిన సుమారు 15 మంది గాయపడగా వారిని అక్కడే దగ్గరలో ఉన్న వైద్యశాలకు చికిత్సకు తరలించారు. రాష్ట్రప్రభుత్వం తమను ఆదుకోవాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. ఈ ప్రమాదం జిల్లాలో తీవ్ర ఆందోళన కలిగించింది.
నేడు ప.గో. జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రతి నెలా పాల్గొంటున్న 'మీ భూమి-మీ హక్కు" కార్యక్రమాన్ని నేడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా సిద్ధాంతంలో నిర్వహించనున్నారు. రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాల పంపిణీ అనంతరం వారితో ప్రత్యేకంగా సీఎం భేటీ అవుతారు. ఉదయం అమరావతి నుంచి బయలుదేరి 11 గంటలకు పెనుగొండ మండలం సిద్ధాంతం గ్రామానికి సీఎం చేరుకుంటారు. మీ భూమి – మీ హక్కు ప్రజా వేదిక సభలో పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం రైతులతో సమావేశమవుతారు. అనంతరం టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తారు. కార్యక్రమాలను ముగించుకుని సాయంత్రం అమరావతి చేరుకుంటారు. జనవరి నుంచి ప్రభుత్వం రీ సర్వే నిర్వహించి పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను అందిస్తోంది. ఇప్పటివరకు 26.46 లక్షల మంది రైతులకు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకాలను ప్రభుత్వం అందించింది. ఏ రాష్ట్రంలోనూ లేని విధంగా తొలిసారి బ్లాక్చైన్ ఆధారిత భూ రికార్డుల వ్యవస్థను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోంది. ప్రతి భూ యూనిట్కు శాశ్వత బ్లాక్చైన్ ఐడీ ఇస్తోంది.
కర్ణాటక నుంచి కోస్తాంధ్ర తీర ప్రాంతం వరకు విస్తరించి ఉన్న ద్రోణి
కర్ణాటక నుంచి కోస్తాంధ్ర తీర ప్రాంతం వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. ద్రోణి ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే సూచన ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఈ వర్షాలు రెండ్రోజులు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అల్లూరి, పోలవరం, కర్నూలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అలాగే నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, కడప జిల్లాల్లో వర్ష సూచన చేసింది. మిగిలిన జిల్లాల్లోనూ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
విశాఖ: రాత్రి కంచరపాలెంలోని మురళినగర్ మసీద్ జంక్షన్లో హత్య
విశాఖపట్నం కంచరపాలెంలోని మురళినగర్ మసీద్ జంక్షన్లో రాత్రి హత్య జరిగింది. సాలిపేట ప్రాంతానికి చెందిన యువకుడిని దుండగులు హత్య చేశారు. ఈ దాడి ఉడా కాలనీకి చెందిన వారు చేసినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.