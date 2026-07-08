08-07-2026 Telangana News Today Live Updates: హనుమకొండ: అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ మృతి
Published : July 8, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : July 8, 2026 at 8:25 AM IST
08-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నిజామాబాద్: ఇందల్వాయి మండలం ఎల్లారెడ్డిపల్లిలో చిరుత సంచారం
నిజామాబాద్ జిల్లా ఇందల్వాయి మండలం ఎల్లారెడ్డిపల్లిలో చిరుత సంచారం. శ్రవణ్ అనే రైతు కోళ్ల ఫామ్కు వచ్చిన చిరుత, స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. కుక్కలు అరవడంతో వెళ్లిపోయిన చిరుత, సీసీ కెమెరాలో ఈ దృశ్యాలు రికార్డైయ్యాయి.
హనుమకొండ: అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ మృతి
హనుమకొండలో అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న నిరంజన్ మృతి చెందాడు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ పవన్కల్యాణ్ అభిమాని నిరంజన్ మృతి. ఇటీవల నిరంజన్ను ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ పరామర్శించి సంగతి తెలిసిందే. నిరంజన్తో ఇటీవల సెల్ఫీ తీసుకొని రూ.లక్ష పవన్ ఆర్థికసాయం చేశారు.
తెలంగాణ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మరో కీలక పరిణామం!
ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం. ఈ కేసు నిందితుల జాబితాలో ముగ్గురు బీఆర్ఎస్ ముఖ్యుల్ని చేర్చినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) చేపట్టిన సుదీర్ఘ విచారణ ఇటీవలే కొలిక్కి రాగా అనుబంధ అభియోగపత్రంలో వీరిని నిందితులుగా చేర్చినట్లు తెలుస్తోంది. న్యాయనిపుణుల ఆమోదం లభించిన అనంతరం వీరిపై అభియోగాల నమోదుకు సాంకేతికపరమైన అనుమతులనూ తీసుకోనున్నారు.
వనస్థలిపురం ఆటోనగర్లో కంటైనర్కు అగ్నిప్రమాదం
వనస్థలిపురం ఆటోనగర్లో ఓ కంటైనర్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. డాల్డా లోడ్తో వెళ్తున్న కంటైనర్ ఇంజిన్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. మంటల ధాటికి డీజిల్ ట్యాంక్ పేలింది. డ్రైవర్ అప్రమత్తతతో ప్రమాదం తప్పింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేశారు.