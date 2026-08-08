08-08-2026 Telangana News Today Live Updates : మియాపూర్ జీఎస్ఎం మాల్ వద్ద పేలుడు - నలుగురికి గాయాలు
Published : August 8, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 10:30 PM IST
08-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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కుమారుడిపై గొడ్డలితో దాడి చేసిన తండ్రి
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కోనరావుపేట మండలం మల్కపేటలో కుమారుడిపై తండ్రి గొడ్డలితో దాడి చేశాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన యువకుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
మియాపూర్ జీఎస్ఎం మాల్ వద్ద పేలుడు - నలుగురికి గాయాలు
మియాపూర్ జీఎస్ఎం మాల్ వద్ద పేలుడు సంబవించింది. ఈ ఘటనలో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. ఐస్క్రీమ్ బండి నడుపే యువకుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారిలో కాలేజీ విద్యార్థిని, ఐటీ ఉద్యోగిని ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసిన మియాపూర్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
యూపీఐ లావాదేవీల ఛార్జీలపై కేంద్ర ఆర్థికశాఖ కీలక ప్రకటన
యూపీఐ లావాదేవీల ఛార్జీలపై కేంద్ర ఆర్థికశాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. యూపీఐ యూజర్లకు ఎలాంటి ఛార్జీలు ఉండవని తెలిపింది. వ్యక్తుల మధ్య జరిగే యూపీఐ లావాదేవీలన్నీ ఉచితమేనని వెల్లడించింది. భవిష్యత్లో ఎండీఆర్ అమల్లోకి వచ్చినా వ్యాపారులందరికీ వర్తించవని ఆర్థికశాఖ స్పష్టం చేసింది.
శ్రీశైలం జలాశయానికి తగ్గిన వరదనీటి ప్రవాహం
శ్రీశైలం జలాశయానికి వరదనీటి ప్రవాహం తగ్గింది. ప్రస్తుతం జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 1.68 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తోంది. శ్రీశైలం గరిష్ఠ నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 877 అడుగులుగా ఉంది. నీటినిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 176.74 టీఎంసీలుగా ఉంది. జలవిద్యుత్ కేంద్రాల ద్వారా 62,493 క్యూసెక్కులు సాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు.
మంత్రి పొన్నం నివాసంలో బీసీ నేతల సమావేశం
మినిస్టర్ క్వార్టర్స్లోని మంత్రి పొన్నం నివాసంలో బీసీ నేతలు సమావేశం అయ్యారు. మంత్రులు సురేఖ, వాకిటి శ్రీహరి, బీసీ ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. హెచ్ఎండీఏ గ్రౌండ్స్ పక్కన ఏర్పాటు చేసిన విగ్రహాల ప్రారంభంపై సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు. జ్యోతిబాపూలే, సావిత్రబాయి పూలే, సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహాల ప్రారంభం సమాలోచనలు చేశారు. బీసీ సంక్షేమశాఖలో అమలవుతున్న పథకాలపై సమావేశంలో చర్చించారు.
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు భారీగా స్పందన
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు భారీగా స్పందన వచ్చింది. క్యూర్ పరిధిలో 7,340 ఇళ్లకు ఇప్పటికే 35,125 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. దరఖాస్తుకు మరో 2 రోజులు మాత్రమే గడువు ఉంది. ఈనెల 20 తర్వాత లాటరీ తీస్తారు. ఏడాదిలోపు టవర్స్ నిర్మాణం పూర్తి చేసి లబ్ధిదారులకు అందజేయనున్నారు.
హరీశ్రావు గుడికి పోతే కాంగ్రెస్ నేతలు చిల్లరగా మాట్లాడుతున్నారు: కేటీఆర్
కాంగ్రెస్ నేతలు చేస్తున్న వరుణయాగాలపై కేటీఆర్ స్పందించారు. యాగాలు చేయొచ్చు కానీ, ప్రభుత్వం కూడా తన బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలన్నారు. దైవకృపకు మానవ ప్రయత్నం కూడా ఉంటేనే ఫలితం ఉంటుందన్నారు. హరీశ్రావు గుడికి పోతే కాంగ్రెస్ నేతలు చిల్లరగా మాట్లాడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వ్యవసాయం, రైతుల పట్ల సీఎంకు పట్టింపు, అవగాహన లేదని కేటీఆర్ విమర్శించారు. పాలమూరు బిడ్డగా చెప్పుకునే రేవంత్రెడ్డి, ఆ జిల్లాకు సాగునీరు ఇవ్వట్లేదన్నారు.
అద్దెకు బాయ్ఫ్రెండ్, గర్ల్ఫ్రెండ్ వంటి ప్రకటనలను నమ్మొద్దు : హైదరాబాద్ సీపీ
కొత్త కొత్త సైబర్ మోసాల పట్ల హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. సోషల్ మీడియాలోని ప్రకటనల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో 50 శాతం డిస్కౌంట్ అనే ప్రకటనలు నమ్మొద్దని, అద్దెకు బాయ్ఫ్రెండ్, గర్ల్ఫ్రెండ్ అంటూ ఉన్న ప్రకటనలను నమ్మొద్దని సూచించారు. అందమైన ఫొటోలు పెట్టి కాఫీడేట్, సినిమాడేట్ అంటూ ఆన్లైన్లో మోసాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు. ప్యాకేజీ బుకింగ్స్, క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా అడ్వాన్స్ చెల్లింపు పేరిట మోసాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఆన్లైన్లో మోసపూరిత ప్రకటనలు నమ్మి నగదు బదిలీ చేయొద్దని సూచనలు చేశారు. వ్యక్తిగత వివరాలు అపరిచితులతో పంచుకోవద్దన్నారు. పిల్లల సోషల్ మీడియా ఖాతాలను తల్లిదండ్రులు పరిశీలించాలని సూచించారు.
డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ గుట్టురట్టు చేసిన ఈగల్ పోలీసులు
హైదరాబాద్లో డ్రగ్స్ నెట్వర్క్ను ఈగల్ పోలీసులు గుట్టురట్టు చేశారు. మియాపూర్, సైఫాబాద్ పీఎస్లలో 2 కేసులు నమోదు కాగా ఏడుగురిని అరెస్టు చేశారు. సుమారు రూ.12.65 లక్షల విలువైన డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రైవేట్ బస్సులు, రైళ్లు, ప్రైవేట్ వాహనాల్లో రాజస్థాన్ నుంచి హైదరాబాద్కు డ్రగ్స్ తరలిస్తునట్లు గుర్తించారు. రాజస్థాన్కు చెందిన క్యారియర్లు, డెలివరీ ఏజెంట్లు, మధ్యవర్తులను గుర్తించారు. ముఠా ఇప్పటివరకు 78 సార్లు డ్రగ్స్ తెప్పించినట్లు వెల్లడైంది.
పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి స్వగ్రామం నల్లబెల్లికి వెళ్లనున్న కేసీఆర్
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పరామర్శించనున్నారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి స్వగ్రామం నల్లబెల్లికి రేపు వెళ్లనున్నారు. పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇవ్వనున్నారు.
భారతీయ యూజర్లకు యూపీఐ సేవలు ఎప్పటికీ ఉచితమే : ఫోన్పే సీఈవో
యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలపై ఫోన్పే సీఈవో సమీర్ నిగమ్ వివరణ ఇచ్చారు. యూపీఐ లావాదేవీలపై భారతీయుల నుంచి ఛార్జీలు వసూలు చేయమని స్పష్టం చేశారు. భారతీయ యూజర్లకు యూపీఐ సేవలు ఎప్పటికీ ఉచితంగానే ఉంటాయన్నారు.
రూ.6 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని పెద్దల తీర్మానం - దంపతులు ఆత్మహత్యాయత్నం
కామారెడ్డి జిల్లా భిక్కనూరు మండలం బస్వాపూర్లో గడ్డిమందు తాగి దంపతులు శ్రీనివాస్గౌడ్, శ్రీలత ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆటో నడుపుతూ బతుకుతున్నారు. జూన్ 25న శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఆటోకు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో రమేశ్ అనే వ్యక్తి మృతిచెందారు. రమేశ్ కుటుంబానికి రూ.6 లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని పెద్దల తీర్మానం చేశారు. పరిహారం చెల్లించాలని ఒత్తిడి చేయడంతో మనస్తాపానికి గురైన దంపతులు, డబ్బులు చెల్లించలేక గడ్డిమందు తాగారు. బాధితులను చికిత్స కోసం నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
చెక్ బౌన్స్ కేసులో బీఆర్ఎస్ నేత పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి దోషిగా నిర్ధారణ
చెక్ బౌన్స్ కేసులో బీఆర్ఎస్ నేత పైలట్ రోహిత్ రెడ్డిని కోర్టు దోషిగా నిర్ధారించింది. పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గతంలో రూ.34.23 లక్షల చెక్ జారీ చేశారు, ఖాతాలో నిధులు లేకపోవడంతో చెక్ బౌన్స్ అయింది. తన వాదనను నిరూపించడంలో విఫలమయ్యారని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. తీర్పు వెలువడే సమయంలో రోహిత్రెడ్డి కోర్టుకు గైర్హాజరయ్యారు. రోహిత్ రెడ్డి కోర్టుకు హాజరైన తర్వాతే శిక్ష ఖరారు చేస్తామని కోర్టు తెలిపింది.
పెద్ది సుదర్శన్ కుటుంబానికి బీఆర్ఎస్ తరఫున రూ.2.25 కోట్ల ఆర్థికసాయం
దివంగత పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబానికి బీఆర్ఎస్ తరఫున రూ.2.25 కోట్ల ఆర్థికసాయం చేయాలని నిర్ణయించారు. పార్టీ సీనియర్లు, వరంగల్ జిల్లా ముఖ్యనేతలతో చర్చించి, సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబానికి అండగా నిలవాలని కేసీఆర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సుదర్శన్రెడ్డి ఇద్దరు పిల్లలకు చెరో రూ.కోటి చొప్పున ఆర్థిక సహాయం, సుదర్శన్రెడ్డి తల్లి అమృతమ్మ బాగోగుల కోసం మరో రూ.25 లక్షలు బ్యాంకుల్లో జమ చేయాలని నిర్ణయించారు. పిల్లల భవిష్యత్తు, చదువు, కుటుంబ సంక్షేమానికి పార్టీ అండగా నిలుస్తుందన్న కేసీఆర్ భరోసానిచ్చారు.
ఎక్కువమంది రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసేలా చూడాలి: కోమటిరెడ్డి
ఎక్కువమంది రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసేలా చూడాలని మంత్రి కోమటిరెడ్డి సూచించారు. వరి స్థానంలో ఆరు తడి పంటలను ప్రోత్సహించాలన్నారు. నీటిపారుదల సలహామండలి భేటీలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి పాల్గొన్నారు. జిల్లాలో వరికి అనుకూల పరిస్థితులు లేనందున సాగు చేయొద్దని అధికారులు కోరారు. ప్రాజెక్టులు, బోర్ల కింద వరి వేస్తే ఏ దశలోనైనా ఎండే ప్రమాదం ఉందన్నారు.
అటవీప్రాంతంలోకి దూసుకెళ్లిన ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు
భూపాలపల్లి జిల్లా మహాదేవ్పూర్-కాటారం జాతీయరహదారిపై ప్రమాదం జరిగింది. వరంగల్-2 డిపో ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సు అటవీప్రాంతంలోకి దూసుకెళ్లింది. అయితే ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. కాళేశ్వరం నుంచి హనుమకొండకు వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ఎలక్ట్రిక్ బస్సు స్టీరింగ్ లాక్ కావడంతో ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రయాణికులను మరో బస్సులో పంపించారు.
ఐఐటీ దిల్లీ గ్రాడ్యుయేట్ల పట్ల గర్వంగా ఉంది: మోదీ
ఐఐటీ దిల్లీ గ్రాడ్యుయేట్ల పట్ల గర్వంగా ఉందని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. మరింతగా మహిళా గ్రాడ్యుయేట్లు రావాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు. పతకాలు స్వీకరించినవారిలో మరింత మంది మహిళలుంటే బాగుండేదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. ఐఐటీలో కొత్త ఏఐ ఆవిష్కరణలు రూపొందుతున్నాయన్నారు. మార్పు అనేది సవాళ్లు, అవకాశాలతో కూడుకుని ఉంటుందని, వేగవంతమైన సాంకేతికత మార్పు తీసుకువస్తుందని తెలిపారు.
హసన్పర్తి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద పట్టాలపై తెగిపడ్డ విద్యుత్ తీగలు
వరంగల్ జిల్లా హసన్పర్తి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద పట్టాలపై విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో పలు రైళ్ల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. రైల్వే అధికారులు విద్యుత్ తీగలకు మరమ్మతులు చేస్తున్నారు.
పెద్దపల్లి: శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం
పెద్దపల్లి జిల్లా శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 20.17 టీఎంసీలు కాగా ప్రసుత్త నీటి నిల్వ 16.76టీఎంసీలుగా ఉంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 148 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుత నీటిమట్టం 146.75 మీటర్లుగా నమోదైంది. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 5,878 క్యూసెక్కులు ఉండగా అవుట్ ఫ్లో 12,888 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది.
మెదక్: నార్సింగిలో ఎక్సైజ్ అధికారుల తనిఖీలు
మెదక్ జిల్లా నార్సింగిలో ఎక్సైజ్ అధికారుల తనిఖీలు చేపట్టారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ చంద్రయ్య ఆదేశాలతో తనిఖీలు నిర్వహించారు. బిహార్ వాసి శివకుమార్ వద్ద రూ.లక్ష విలువైన ఎండు గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మెదక్ డీటీఎఫ్ బృందం 150 గంజాయి చాక్లెట్లు సీజ్ చేసింది.
భద్రాచలం రామాలయంలో శరవేగంగా అభివృద్ధి పనులు
భద్రాచలం రామాలయంలో శరవేగంగా అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆలయం చుట్టూ పాత ప్రాకారాలను అధికారులు తొలగిస్తున్నారు. నాలుగు గోపురాలు తొలగించి కొత్తవి నిర్మించనున్నారు. నిత్య కల్యాణ మండపం తొలగింపు దృష్ట్యా మిథిలా ప్రాంగణంలో నిత్య కల్యాణాలు జరగనున్నాయి. ప్రధాన, భద్రుడి, ఆంజనేయస్వామి ఆలయ ప్రాంగణాల్లో కొత్త హంగులు అద్దుతున్నారు.
భద్రాచలం గోదావరి నదిలో మరో వ్యక్తి మృతదేహం గుర్తింపు
భద్రాచలం గోదావరి నదిలో మరో వ్యక్తి మృతదేహం గుర్తించారు. నిన్న గోదావరిలో వృద్ధుడి మృతదేహాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు. ఇవాళ 40 ఏళ్ల వ్యక్తి మృతదేహం గుర్తించారు. పోలీసులు మృతదేహాలను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
హిమాచల్ప్రదేశ్ చంబా జిల్లాలో ప్రైవేటు బస్సు ప్రమాదం
హిమాచల్ప్రదేశ్ చంబా జిల్లాలో ప్రైవేటు బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి చెందగా 11 మందికి గాయాలైయ్యాయి. మలుపులో అదుపుతప్పి ప్రైవేటు బస్సు రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లింది. గాయపడిన 11 మందిలో ఆరుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
గచ్చిబౌలి ఓఆర్ఆర్ సర్వీస్ రోడ్లో రోడ్డుప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
గచ్చిబౌలి ఓఆర్ఆర్ సర్వీస్ రోడ్లో రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. నియోపొలిస్ బ్రిడ్జ్ పిల్లర్ను కారు ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో ఇద్దరు టైల్స్ కార్మికులు మృతి చెందారు. మృతులు రాజస్థాన్కు చెందిన కనైయాలాల్ (25), దేరామ్ (24)గా గుర్తించారు. అర్ధరాత్రి అతివేగం కారణంగా కారు అదుపుతప్పి పిల్లర్ను ఢీకొట్టింది. ఇంద్రారెడ్డి నగర్ నుంచి నానక్రామ్గూడ వెళ్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
హైదరాబాద్: బంజారాహిల్స్ రోడ్ నం.10లో అగ్నిప్రమాదం
హైదరాబాద్లో బంజారాహిల్స్ రోడ్ నం.10లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. భవనం సెల్లార్లో మంటలు, ఫైర్ సిబ్బంది అదుపుచేస్తున్నారు.
సంగారెడ్డి : ఇస్నాపూర్లో భార్య ఆత్మహత్య కేసులో భర్తకు రిమాండ్
సంగారెడ్డి జిల్లా ఇస్నాపూర్లో భార్య ఆత్మహత్య కేసులో భర్తను రిమాండ్కు తరలించారు. ఒడిశా వాసి చందన్ శతపతికి అదే రాష్ట్రానికి చెందిన 17 ఏళ్ల బాలికను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఒడిశాలో పెళ్లి చేసుకుని ఇస్నాపూర్కు వచ్చి చందన్ దంపతులు అద్దెకు ఉంటున్నారు. ఈనెల 3న అద్దె ఇంట్లో కిటికీకి ఉరివేసుకుని బాలిక బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఇంటి యజమాని ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. వేధింపులతో బాలిక ఆత్మహత్య చేసుకుందని గుర్తించారు. నిందితుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
జూరాల జలాశయానికి భారీగా కొనసాగుతున్న వరద
జూరాల జలాశయానికి భారీగా కొనసాగుతున్న వరద చేరింది. ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 2.26 లక్షల క్యూసెక్కులు కాగా పూర్తి నీటిమట్టం 318.51 మీటర్లు. జూరాల ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 317.69 మీటర్లు నమోదైంది. అయితే దీని పూర్తి నీటి నిల్వ 9.657 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 8.01 టీఎంసీలుగా నమోదైంది. ప్రాజెక్టు 30 గేట్ల ద్వారా 2.36 లక్షల క్యూసెక్కులు శ్రీశైలానికి విడుదల చేశారు.
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తుల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు సమయం పడుతోంది. సర్వదర్శనానికి కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 75,533 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న హుండీ ఆదాయం రూ.3.81 కోట్లు రాగా శ్రీవారికి తలనీలాలు 35,551 మంది భక్తులు సమర్పించారు.
రాష్ట్రంలో చేయూత పింఛన్ల దరఖాస్తుదారులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త
రాష్ట్రంలో చేయూత పింఛన్ల దరఖాస్తుదారులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. నేటి నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నట్లు ప్రకటించింది. కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తుకు గడువు తేదీ లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ నెల 15 నుంచి కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించింది.
మెదక్: మనోహరాబాద్ మం. దండుపల్లి వద్ద రోడ్డుప్రమాదం
మెదక్ జిల్లా మనోహరాబాద్ మండలం దండుపల్లి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ద్విచక్ర వాహనం-డీసీఎం ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు. మృతులు బిహార్కు చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు.
ఉత్తరాఖండ్లో ఘోర ప్రమాదం, ఆరుగురు మృతి
ఉత్తరాఖండ్లో ఘోర ప్రమాదంలో ఆరుగురు మృతి చెందారు. దేవప్రయాగ్-పౌరీ రహదారి వద్ద బోలెరో వాహనం లోయలో పడింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఆరుగురు మృతి, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలైయ్యాయి. ఉత్తరాఖండ్లో ఓ మహిళ, మూడేళ్ల చిన్నారి సహా ఆరుగురు ప్రమాదంలో మరణించారు. హరిద్వార్కు చెందిన ఏడుగురు కుటుంబసభ్యులు ప్రయాణిస్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదంపై ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
అరుణాచల్ప్రదేశ్పై చైనా కుతంత్రాలకు భారత్ చెక్
అరుణాచల్ప్రదేశ్పై చైనా కుతంత్రాలకు భారత్ చెక్ పెట్టింది. తమ సొంత పేర్లు పెడుతూ కవ్వింపు చర్యలకు చైనా పాల్పడుతుంది. కల్పిత పేర్లకు బదులుగా అసలైన పేర్లతో సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక మ్యాప్లో 27 ప్రాంతాలు గుర్తింపు చేశారు. అయితే కచ్చితమైన గుర్తింపు కోసమే మ్యాప్లో పొందుపరిచినట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో అరుణాచల్ ఎప్పటికీ తమదేనని భారత్ తేల్చి చెప్పింది.
రష్యాపై కఠిన ఆంక్షల బిల్లుకు అమెరికా సెనేట్ ఆమోదం
రష్యాపై కఠిన ఆంక్షల బిల్లుకు అమెరికా సెనేట్ ఆమోదం తెలిపింది. 15 శాతం కన్నా తక్కువ కొంటే టారిఫ్ల నుంచి మినహాయింపు చేసింది. ఎక్కువ చమురు కొనే చైనా, భారత్లపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది.
కెన్యాలోని అంబోసెలి జాతీయ పార్కులో విషాదం
కెన్యాలోని అంబోసెలి జాతీయ పార్కులో విషాదం చోటుచేసుకుంది. అక్కడ అనుమానాస్పద స్థితిలో 15 ఏనుగుల మృతిచెందాయి. సైనైడ్ ప్రయోగం వల్లే ఏనుగులు చనిపోయాయని కెన్యా అధికారుల నిర్ధారణ చేశారు. ఏనుగుల కడుపులో టమాటాలు, పుచ్చకాయలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. పంటలకు వాడే పురుగుమందులపైనే అనుమానం ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.