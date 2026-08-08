8th August 2026 AP News Today Live Updates : మహిళా ఎస్ఐపై అసభ్య ప్రవర్తన కేసులో 9 మంది అరెస్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 7:09 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 10:13 PM IST
8th August 2026 AP News Today Live Updates : మహిళా ఎస్ఐపై అసభ్య ప్రవర్తన కేసులో 9 మంది అరెస్టయ్యారు. నిందితులను ప్రిన్సిపల్ సివిల్ జడ్జి ఎదుట పోలీసులు హాజరుపరిచారు. తొమ్మిది మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు జడ్జి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు.
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మహిళా ఎస్ఐపై అసభ్య ప్రవర్తన కేసులో 9 మంది అరెస్టు
మహిళా ఎస్ఐపై అసభ్య ప్రవర్తన కేసులో 9 మంది అరెస్టయ్యారు. నిందితులను ప్రిన్సిపల్ సివిల్ జడ్జి ఎదుట పోలీసులు హాజరుపరిచారు. తొమ్మిది మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు జడ్జి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. ఆమదాలవలస వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ చింతాడ రవి సహా 28 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి.
పోలీసుల అదుపులో ఆమదాలవలస వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ చింతాడ రవికుమార్
ఆమదాలవలస వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జ్ చింతాడ రవికుమార్ను చిలకపాలెం వద్ద పోలీసుల అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 9 రోజులుగా చింతాడ రవికుమార్ పరారీలో ఉన్నారు. మహిళా ఎస్ఐపై అనుచిత ప్రవర్తన కేసులో చింతాడ రవికుమార్ ఏ1గా ఉన్నారు. జగన్ పర్యటన సందర్భంగా ఎస్ఐ ప్రవళ్లికతో రవికుమార్ అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. మహిళా ఎస్ఐ ప్రవళ్లికను చింతాడ రవికుమార్ దూషించి దాడి చేశారు.
ట్రెండింగ్లో టీచర్స్ వెర్సస్ వైసీపీ హ్యాష్ ట్యాగ్
ట్రెండింగ్లో టీచర్స్ వెర్సస్ వైసీపీ హ్యాష్ ట్యాగ్ ఎక్స్లో కొనసాగుతుంది. సోషల్ మీడియాలో అగ్రస్థానంలో హ్యాష్ ట్యాగ్ కొనసాగుతుంది. డీఎస్సీపై వైసీపీ దుష్ప్రచారానికి వ్యతిరేకంగా కర్నూలులో టీచర్ల ర్యాలీ నిర్వహించారు. కర్నూలులో టీచర్ల ర్యాలీకి నెటిజన్ల నుంచి భారీ మద్దతు వచ్చింది.
అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన గవర్నర్ నజీర్
ఏపీ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల నోటిఫికేషన్ను గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ జారీ చేశారు. ఈ నెల 17న ఉదయం 9 గంటలకు శాసనసభ, ఉదయం 10 గంటలకు శాసన మండలి ప్రారంభం కానున్నాయి. సభను ఎన్ని రోజులపాటు నిర్వహించాలనేది బీఏసీలు ఖరారు చేయనున్నారు. శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు 4 రోజులపాటు జరిగే అవకాశం ఉంది.
పోలవరం జిల్లా దేవరపల్లి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం
పోలవరం జిల్లా దేవరపల్లి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారు ఢీకొని బైకుపై వెళ్తున్న దంపతులు మృతి చెందగా, కుమారుడికి గాయాలు అయ్యాయి. బాధితులు తూ.గో. జిల్లా కోరుకొండ మండలం రాఘవపురం వాసులుగా గుర్తించారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి తగ్గిన వరదనీటి ప్రవాహం
శ్రీశైలం జలాశయానికి వరదనీటి ప్రవాహం తగ్గింది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 1.68 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. శ్రీశైలం గరిష్ఠ నీటిమట్టం 885, ప్రస్తుతం 877 అడుగులుగా ఉంది. అలాగే శ్రీశైలం నీటినిల్వ సామర్థ్యం 215, ప్రస్తుతం 176.74 టీఎంసీలు ఉంది. జలవిద్యుత్ కేంద్రాల ద్వారా సాగర్కు 62,493 క్యూసెక్కులు విడుదల అవుతోంది.
వైద్యురాలు ప్రియాంక ఘటనపై ఎస్పీతో మాట్లాడిన మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్
మద్యం మత్తులో యువకుల దారుణానికి నిండు ప్రాణం బలికావడం అత్యంత బాధాకరమని ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తంచేశారు. డాక్టర్ ప్రియాంక మృతి ఘటనపై ఎస్పీతో మాట్లాడారు. బాధిత కుటుంబానికి త్వరితగతిన న్యాయం జరిగేలా, నిందితులకు చట్టప్రకారం కఠిన శిక్ష పడేలా చూడాలని ఆదేశించారు. ఈ ఘటన పై కొన్ని ఛానళ్లలో వస్తున్న అవాస్తవ, తప్పుడు కథనాలను రాయపాటి శైలజ ఖండించారు. వాస్తవాలు తెలుసుకుని మాట్లాడాలని స్పష్టంచేశారు. బాధిత కుటుంబానికి మరింత బాధ కలిగించేలా వ్యవహరించొద్దని హితవుపలికారు.
వివేకా హత్య కేసులో న్యాయం చేయాలని రాష్ట్రపతికి లేఖ రాసిన సునీత
మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ ఆయన కుమార్తె సునీత.. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు లేఖ రాశారు. తన తండ్రి హత్య జరిగి ఏడేళ్లు పూర్తయినా ఇప్పటికీ తమకు న్యాయం జరగలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సీబీఐ దర్యాప్తు, అనంతరం పరిణామాలను రాష్ట్రపతికి వివరించారు. ఇప్పటికీ పరిశీలించని కొన్ని అంశాలను సైతం రాష్ట్రపతి దృష్టికి తీసుకెళ్లానని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రపతికి రాసిన లేఖను సునీత ప్రధాని, హోంశాఖ, న్యాయ శాఖలతో పాటు కేబినెట్, సీబీఐ డైరెక్టర్, తెలుగు రాష్ట్రాల గవర్నర్లు, సీఎంలకు పంపారు. కోర్టుల్లో ఉన్న పెండింగ్ విషయాలపై జోక్యం కోరడం లేదని, దర్యాప్తులో బయటకు రాని కీలక విషయాలు వెలుగులోకి రావాల్సి ఉందన్నారు.
టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో యూనిట్ ఇన్ఛార్జ్లకు శిక్షణా తరగతులు
ప్రభుత్వం చేపడుతున్న మంచి పనులను ప్రజల్లోకి విస్తృతంగా తీసుకెళ్లగలిగితే, గొడ్డలి పార్టీ కుట్రలను ప్రజలే అడ్డుకుంటారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. చిన్నపామునైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టినట్లుగా కుట్రలను ఎప్పటికప్పుడు కౌంటర్ చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. మంచి కార్యక్రమాలకు ప్రజల సహకారం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందనడానికి భోగాపురం విమానాశ్రయo ప్రారంభోత్సవ ఘట్టమే నిదర్శనమన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో నిర్వహించిన యూనిట్ ఇంఛార్జ్ల శిక్షణా తరగతులకు ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు హాజరై పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
డీఎస్సీ పరీక్షల నిర్వహణపై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టామన్నారు. సాధారణ కార్యకర్త నుంచి అగ్రనాయకుడి వరకు పార్టీనే అత్యున్నతమని, నియోజకవర్గాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలను తాను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నానని వెల్లడించారు. కార్యకర్తలను నిర్లక్ష్యం చేసినా, పార్టీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లినా సహించేది లేదని 'జీరో టాలరెన్స్' హెచ్చరిక జారీ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఏ ఎన్నికలు జరిగినా ప్రతి బూత్లో గతంలో వచ్చిన ఓట్ల కంటే ఎక్కువ సాధించేలా శ్రమించాలని శ్రేణులకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లా కోర్టుల సముదాయం వద్ద పోలీసుల మోహరింపు
శ్రీకాకుళం జిల్లా కోర్టుల సముదాయం వద్ద పోలీసుల మోహరించారు. బూర్జ మహిళా ఎస్ఐపై అసభ్య ప్రవర్తన కేసులో 28 మందిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. నేడు కోర్టులో 9 మంది నిందితులను పోలీసులు హాజరుపరిచారు. దీంతో కోర్డు సముదాయంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. గత నెల 30న జగన్ పర్యటనలో మహిళా ఎస్ఐపై వైసీపీ నేతల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన విషయం తెలిసిందే.
నా కుమార్తెకు ఇలాంటి గతి పట్టించిన వాళ్లని నడిరోడ్డుపై ఉరితీయాలి: మెడికో ప్రియాంక తండ్రి
రాజమహేంద్రవరంలో యువకులు కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన మెడికో ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది. సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో వైద్య విద్యార్థి ప్రియాంకకు చికిత్స కొనసాగుతోంది. ప్రియాంకకు ఆప్నియా టెస్ట్ (తీవ్రమైన గాయాలు లేదా కోమాలో ఉన్న రోగికి మెదడు పూర్తిగా పనిచేయడం ఆగిపోయిందో లేదో నిర్ధారించడానికి చేసే పరీక్ష) చేయడానికి వైద్యులు యత్నించినా శరీరం సహకరించకపోవడంతో టెస్ట్ను విరమించారు. కిమ్స్ వైద్యులు ప్రియాంక ఆరోగ్యంపై కుటుంబసభ్యులతో చర్చించారు. ఈనెల 3న రాజమహేంద్రవరంలో ప్రియాంకతో పాటు మరో విద్యార్థి ఉన్న బైకును యువకులు కారుతో ఢీకొట్టారు. అనంతరం కారుతో ఎక్కించడంతో వైద్య విద్యార్థి ప్రియాంక తలకు తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి.
కుమార్తె పరిస్థితిపై ప్రియాంక తండ్రి వెంకటేశ్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "మా కుమార్తె బతకాలని అన్ని ప్రయత్నాలూ చేస్తున్నాం. ఆప్నియా టెస్టుకు సోడియం లెవెల్స్ తక్కువగా ఉండాలని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సోడియం లెవెల్స్ 160కి పైగా ఉన్నాయి. కంట్రోల్ కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. అవయవ దానానికి సంబంధించి మమ్మల్ని ఎవరూ సంప్రదించలేదు. దీనిపై ఇంకా మేం నిర్ణయం తీసుకోలేదు. రాజమహేంద్రవరం ఎమ్మెల్యే ఫోన్ చేసి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. నా కుమార్తెకు ఇలాంటి గతి పట్టించిన వాళ్లని నడిరోడ్డుపై ఉరితీయాలి. కొద్ది రోజులైతే వైద్యురాలిగా సేవలందించేది. ఐసీయూలో ఇలా ఉండటం మా కుటుంబాన్ని కలిచివేస్తోంది. మా కుటుంబానికి తనే పెద్ద దిక్కుగా ఉండి అన్నీ చూసుకోవాలనుకుంది" అని కంటతడి పెట్టుకున్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తన కుటుంబంపై అక్రమ కేసులు పెట్టారంటూ జేసీ ఆరోపణ
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో తన కుటుంబంపై అక్రమ కేసులు పెట్టారంటూ జేసీ ఆరోపించారు. రవాణా శాఖ అధికారులను అడ్డం పెట్టుకుని కేసులు నమోదు చేశారన్నారు. ఈనెల 11న కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి అనంతపురం కోర్టుకు హాజరవుతానన్నారు. బస్సుల యజమానిగా ఉన్న తన భార్యపై కేసులు పెట్టడం బాధాకరమన్నారు. 2020లో బీఎస్-3 వాహనాల అంశంలో తనపై డజన్ల కొద్దీ కేసులు పెట్టారన్నారు. అప్పటి డీటీసీ ఫిర్యాదుతో తనపై కేసులు నమోదు చేశారని జేసీ ఆరోపణలు చేశారు. 420 కేసు పెట్టి జైలుకు పంపడం దారుణమని జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి అన్నారు. ఇక పోలీసులతో మాట్లాడేది లేదని, కోర్టులోనే తేల్చుకుంటామన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు నల్ల మాస్కులు, నల్ల బ్యాడ్జీలతో కేసుల చిట్టా అందిస్తానన్నారు. పెద్దారెడ్డి, ఆయన కుమారులే తనకు శత్రువులు జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి అన్నారు.
టీడీపీ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో చంద్రబాబు చిట్చాట్
తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో చంద్రబాబు చిట్చాట్ నిర్వహించారు. "చట్ట వ్యతిరేకంగా ఏం చేసినా ఉపేక్షించాం. ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టేలా నిరసనలు ప్రభుత్వం ఒప్పుకోదు. బస్టాండ్లు, రహదారుల వెంబడి నిరసనలు అంటే ప్రభుత్వం ఊరుకోదు. గొడ్డలి పార్టీ నిరసనల్లో రౌడీలు, గంజాయి బ్యాచ్లే ఉన్నారు. రౌడీలు, గంజాయి బ్యాచ్లు తప్ప ఒక్కరైనా డీఎస్సీ అభ్యర్థి ఉన్నారా. కర్నూలులో ఇవాళ కదం తొక్కిన వారంతా మెగా డీఎస్సీ ద్వారా ఎంపికైన టీచర్లే. గొడ్డలి పార్టీ చేసే నష్టం వల్ల, ఐక్యంగా టీచర్లు తమ ఆత్మగౌరవం చాటారు" అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
షేక్హసీనా అనే యువతిని హత్య కేసు - నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు
పల్నాడు: షేక్హసీనా అనే యువతిని హత్య చేసిన నిందితుడు బాల సైదులను చిలకలూరిపేట పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. "హసీనా బీటెక్ చేసి సూళ్లూరుపేటలో ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తోంది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం పెంచుకుని నాలుగేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఇటీవల హసీనా బాలసైదులుతో మాట్లాడటం తగ్గించింది. తక్కువ మాట్లాడటంతో బాలసైదులు అనుమానం పెంచుకున్నాడు. హసీనాను చంపాలని ఆగస్టు 4న ఫోన్ చేసి మాయమాటలు చెప్పి పిలిపించాడు. నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి కత్తితో పొడిచి చంపాడు. సాక్ష్యం ఉండకూడదని బైకులోని పెట్రోలు మృతదేహంపై పోసి కాల్చేశాడు" అని పోలీసులు తెలిపారు.
అత్యంత విషమంగా వైద్య విద్యార్థి ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి
సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో వైద్య విద్యార్థి ప్రియాంకకు చికిత్స చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైద్య విద్యార్థి ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. ప్రియాంకకు ఆప్నియా టెస్ట్ చేయడానికి యత్నించగా, శరీరం సహకరించట్లేదని ఆప్నియా టెస్ట్ విరమించామన్నారు. ప్రియాంక ఆరోగ్యంపై కుటుంబసభ్యులతో కిమ్స్ వైద్యులు చర్చించారు. ఈనెల 3న రాజమహేంద్రవరంలో వైద్య విద్యార్థుల బైకును ఇద్దరు యువకులు కారుతో ఢీకొట్టారు. అనంతరం కారుతో ఎక్కించడంతో వైద్య విద్యార్థి ప్రియాంక తలకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
అన్నమయ్య కూడలి సోనోవిజన్ మెుబైల్ షాపులో భారీ చోరీ
తిరుపతి: అన్నమయ్య కూడలి సోనోవిజన్ మెుబైల్ షాపులో భారీ చోరీ జరిగింది. 50 ఆపిల్ ఐఫోన్స్తో పాటు ఇతర కంపెనీలకు చెందిన 10 ఫోన్లు దొంగతనం చేశారు. సెల్ఫోన్లతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల చోరీ చేశారు.
2023లో భూమనకు వ్యతిరేకంగా పోస్ట్ పెట్టానని కిడ్నాప్ చేసి కొట్టారు: పత్తి మణి
భూమన కుటుంబంపై కక్ష కట్టిందంటూ రాజంపేట వాసి పత్తి మణి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "2023లో భూమనకు వ్యతిరేకంగా పోస్ట్ పెట్టానని కిడ్నాప్ చేసి కొట్టారు. రాజంపేటకు భూమన అనుచరులు వచ్చి నాపై దాడి చేశారు.. చంపాలని చూశారు. ప్రభుత్వం నా కేసును పునర్విచారణ చేయాలి. భూమన కరుణాకర్రెడ్డి, అభినయ్రెడ్డిని చేర్చి అరెస్టు చేయాలి. రెండు నెలల్లో నాకు న్యాయం జరగాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా. న్యాయం జరగకపోతే తాడేపల్లిలోని జగన్ ఇంటి ముందు ఆత్మహత్య చేసుకుంటా" అని రాజంపేట వాసి పత్తి మణి హెచ్చరించారు.
ఉప్పుటేరు పరివాహక ప్రాంతంలో అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించాలని హైకోర్టు ఆదేశం
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా: మొగల్తూరు మండలం ముత్యాలపల్లి ఉప్పుటేరు వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఉప్పుటేరు పరివాహక ప్రాంతంలో అక్రమ నిర్మాణాలు తొలగించాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఈ మేరకు ఇరిగేషన్, రెవెన్యూ, పోలీస్ శాఖలు సంయుక్తంగా ఆక్రమణలను అధికారులు తొలగించారు. దుకాణాలు, ఇళ్లు జేసీబీలతో కూల్చివేత, అడ్డుకునేందుకు నిర్వాహకులు యత్నించారు. కోర్టు ఉత్తర్వులు అడ్డుకుంటే చర్యలు తప్పవని అధికారులు హెచ్చరించారు.
వాస్తవాలు వివరించినా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్న టీచర్లు
మెగా డీఎస్సీ 2025 టీచర్ల సంఘీభావ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. కడప, అనంతపురం నుంచి భారీగా టీచర్లు చేరుకున్నారు. ఆత్మగౌరవ ర్యాలీతో టీచర్లు కదం తొక్కారు. కొండారెడ్డి బురుజు వద్ద మెగా డీఎస్సీ టీచర్ల ఆత్మగౌరవ ర్యాలీ నిర్వహించారు. వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందంటూ ఉపాధ్యాయుల నినాదాలు చేశారు. మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారంపై టీచర్లు భగ్గుమన్నారు. తమ నియామకాలపై దుష్ప్రచారాన్ని ఖండిస్తూ కొండారెడ్డి బురుజు ఎక్కి నిరసనలు చేశారు. కర్నూలు కొండారెడ్డి బురుజు నుంచి జెడ్పీ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేశారు. వాస్తవాలు వివరించినా తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఉపాధ్యాయ నియామకాలపై కుట్రలు చేయొద్దని ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. కుట్రలు చేసిన వారికి గుణపాఠం చెబుతామని హెచ్చరించారు.
స్థలం విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య గొడవ - పోలీసుల జోక్యంతో సద్దుమణిగిన గొడవ
ప్రకాశం జిల్లా జె.పంగులూరు మండలం నూజిళ్లపల్లిలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వివాదాస్పద స్థలం విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య గొడవ జరిగింది. పల్లెకు వెళ్లే దారిలో ముఖద్వారం నిర్మాణం, అంబేడ్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య వివాదం తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. ఇరువర్గాలతో పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు చర్చిస్తున్నారు. అంబేడ్కర్ విగ్రహాన్ని మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి తరలించారు. పోలీసుల జోక్యంతో వివాదం అదుపులోకి వచ్చింది.
కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో ఉద్రిక్తత - వైఎస్సార్సీపీ రిలే నిరాహార దీక్షా శిబిరాన్ని ఖాళీ చేయించిన పోలీసులు
కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ క్రమంలో ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలుగుతోందని వైఎస్సార్సీపీ రిలే నిరాహార దీక్షా శిబిరాన్ని పోలీసులు ఖాళీ చేయించారు. దీక్షా శిబిరానికి అనుమతి లేదని వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు నిన్ననే పోలీసుల నోటీసులిచ్చారు. ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి తన అనుచరులతో దీక్షా శిబిరానికి చేరుకున్నారు. ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రామసుబ్బారెడ్డిని తీసుకెళ్తున్న పోలీసు వాహనాన్ని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు.
మెగా డీఎస్సీ 2025 టీచర్ల సంఘీభావ ర్యాలీలు
మెగా డీఎస్సీ 2025 టీచర్ల సంఘీభావ ర్యాలీలు నిర్వహించారు. కడప, కర్నూలు, అనంతపురం నుంచి కర్నూలుకు టీచర్లు భారీగా చేరుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందంటూ ఉపాధ్యాయుల ర్యాలీ నిర్వహించారు. ఆత్మగౌరవ ర్యాలీతో టీచర్లు కదం తొక్కారు. కర్నూలు కొండారెడ్డి బురుజు నుంచి జెడ్పీ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ చేశారు.
మెగా డీఎస్సీ 2025కు మద్దతుగా కర్నూలులో భారీ ర్యాలీ
మెగా డీఎస్సీ 2025కు మద్దతుగా కర్నూలులో 2025 డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయులు ఆత్మగౌరవ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. రాయలసీమ జిల్లాల నుంచి ఉపాధ్యాయులు తరలివచ్చారు. కాసేపట్లో కొండారెడ్డి బురుజు నుంచి జెడ్పీ వరకు టీచర్ల ర్యాలీ చేయనున్నారు.
గుంటూరు విద్యానగర్లో అమరావతి చిత్ర కళా వీధి కార్యక్రమం
గుంటూరు విద్యానగర్లో రాష్ట్ర సృజనాత్మకత, సంస్కృతి సమితి ఆధ్వర్యంలో అమరావతి చిత్ర కళా వీధి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. కార్యక్రమానికి కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని, మంత్రి దుర్గేష్, రఘురామకృష్ణరాజు హాజరయ్యారు. విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, సంగీత కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు.
ఉద్యమ కార్యాచరణ తరుణంలో మంత్రులతో చర్చలు జరిపారు: బొప్పరాజు
"ఉద్యమ కార్యాచరణ తరుణంలో మంత్రులతో చర్చలు జరిపారు. ఉద్యోగులపై పని ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. కొత్త నియామకాలు లేవు" అని ఏపీ జేఏసీ అమరావతి ఛైర్మన్ బొప్పరాజు వెంకటేశ్వర్లు అన్నారు.
2025 డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయుల మీడియా సమావేశం
అనంతపురం: 2025 డీఎస్సీ ఉపాధ్యాయుల మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు తిప్పికొట్టేలా మెగా డీఎస్సీపై టీచర్లు చలో కర్నూలు చేపట్టామన్నారు. "కల్యాణదుర్గం నుంచి చలో కర్నూలుకు టీచర్లు బయల్దేరారు. డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం మానుకోవాలి. డీఎస్సీపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్న వైసీపీకి ప్రజలు మరోసారి బుద్ధి చెబుతారు. ఐదేళ్లలో ఒక్క డీఎస్సీ కూడా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు మాపై విమర్శలా? త్వరలోనే మళ్లీ డీఎస్సీ రాబోతుంది. వైఎస్సార్సీపీ కుట్రలు పనిచేయవు" అని ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ప్రచారాలపై ఎమ్మెల్సీ ఆలపాటి రాజా సవాల్
మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ అసత్య ప్రచారాలపై ఎమ్మెల్సీ ఆలపాటి రాజా సవాల్ విసిరారు. డీఎస్సీపై తప్పుడు ప్రచారం చేసే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చర్చకు రావాలని ఆలపాటి రాజా అన్నారు. గుంటూరు లాడ్జి సెంటర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహం వద్దకు అలపాటి రాజా రానున్నారు. ఆలపాటి సవాల్తో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. లాడ్జి సెంటర్లో పోలీసులు మోహరించారు.
చిత్తూరు గ్రామీణ మండలం మంగాపురంలో వ్యక్తి హత్య
చిత్తూరు గ్రామీణ మండలం మంగాపురం గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యాడు. అమెరికాలో ఉన్న పట్టాభినాయుడు ఇంట్లో సెక్యూరిటీ గార్డుగా పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని హత్య చేశారు. తెల్లవారుజామున గుర్తుతెలియని నలుగురు వ్యక్తులు ఇంట్లోకి చొరబడ్డారు. సెక్యూరిటీ గార్డు ఆనంద్ను దుండగులు కత్తితో పొడిచి చంపారు.
ఏలూరు జిల్లాలో బెబ్బులి సంచారం - మూడు పశువులపై దాడి చేసి చంపిన పెద్దపులి
ఏలూరు జిల్లా: బుట్టాయిగూడెం మండలం గవరంపేటలో పెద్దపులి సంచారిస్తోంది. మూడు పశువులపై పెద్దపులి దాడి చేసి చంపింది. నిన్న కామవరం సమీపంలో రెండు పశువులపై దాడి చేయడంతో అవి మృతిచెందాయి. కొండపై మకాం వేసి పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచరిస్తోంది. పులి సంచారంతో స్థానికుల్లో తీవ్ర భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచిస్తున్నారు. పులిని బంధించేందుకు రేడియో కాలర్ సిగ్నల్ ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు.
పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో గిరిజన సంఘాల బంద్
పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో గిరిజన సంఘాల బంద్ కొనసాగుతోంది. ఆదివాసీ చట్టాలను పక్కాగా అమలు చేయాలని పిలుపునిస్తున్నారు. బంద్ కారణంగా దుకాణాలు మూతపడ్డాయి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటలు జరగకుండా పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్త గిరిజన ప్రాంత బంద్ నిర్వహిస్తున్న గిరిజన జేఏసీ
రాష్ట్రవ్యాప్త గిరిజన ప్రాంత బంద్ నిర్వహిస్తున్న గిరిజన జేఏసీ జీవో నెంబర్ 3 పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన చేస్తున్నారు.గిరిజన చట్టాలు పటిష్టంగా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పాడేరులో ప్రైవేటు వాహనాలను అడ్డగించేందుకు నిరసనకారుల యత్నించారు. అల్లూరి జిల్లా పాడేరు బస్టాండ్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సులు నిరసనకారులు అడ్డుకున్నారు. అడ్డుకున్నవారిని చెదరగొట్టి బస్సులను యథావిధిగా పోలీసులు పంపిస్తున్నారు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2,32,308 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం వస్తోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 876.20 అడుగులకు చేరింది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత 169.46 టీఎంసీల నీటి నిల్వ ఉంది. కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ముమ్మరంగా విద్యుదుత్పత్తి చేస్తున్నారు. విద్యుదుత్పత్తి చేసి 66,460 క్యూసెక్కుల నీరు సాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 1,133 క్యూసెక్కులు నీటిని, పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్కు 8 వేల క్యూసెక్కులు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2.32 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గరిష్ఠ నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 876 అడుగులుగా ఉంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గరిష్ఠ నీటి నిల్వ 215 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 169.46 టీఎంసీలు. రెండు జల విద్యుత్ కేంద్రాల ద్వారా 66,460 క్యూసెక్కులు నీటిని సాగర్కు విడుదల చేశారు.
తిరుమలలో సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 75,533 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.81 కోట్లు రాగా, 35,551 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
రాష్ట్రంలో 22 మంది ఐఏఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులను బదిలీ చేసిన ప్రభుత్వం
రాష్ట్రంలో 22 మంది ఐఏఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. పాఠశాల విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా జె.శ్యామలరావు, రహదారుల, భవనాల శాఖ కార్యదర్శిగా కోన శశిధర్, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎం.శివప్రసాద్, తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్గా ఎం.జయకృష్ణ, విశాఖ వీఎంఆర్డీఏ కమిషనర్గా ప్రఖర్ జైన్, టూరిజం శాఖ నుంచి ఆమ్రపాలి బదిలీ.. జీఏడీకి రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశించారు. కుటుంబసంక్షేమశాఖ కమిషనర్గా కేవీఎన్ చక్రధర్బాబుకు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. హౌసింగ్శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా హెఫ్సిబా రాణి కొర్లపాటికి పూర్తి బాధ్యతలు అప్పగించింది.
గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేక అధికారిగా ఎస్.సురేశ్కుమార్, గోదావరి పుష్కరాల సంయుక్త ప్రత్యేక అధికారిగా నారాయణ భరత్ గుప్తా, ఆర్కియాలజీ, మ్యూజియం విభాగం కమిషనర్గా రేవు ముత్యాలరాజ, డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్గా పి.అరుణ్బాబు, టూరిజం కార్పొరేషన్ ఎండీగా పఠాన్శెట్టి రవి సుభాష్, టూరిజం, యువజన సర్వీసుల ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎస్.ఎస్.రావత్, ఆర్టీజీఎస్ సీఈవోగా గీతాంజలి శర్మకు అదనపు బాధ్యత అప్పగించింది. టీటీడీ జేఈవో (హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్)గా ప్రభల గోపీనాథ్, ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవా ట్రస్ట్ సీఈవోగా ఎ.ఎ.ఎల్.పద్మావతి, టీటీడీ సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారిగా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఎ.శరత్ పునర్నియామకమయ్యారు.