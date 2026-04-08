8th April 2026 Today AP Live News Updates: ఆర్‌అండ్‌బీ, లాజిస్టిక్స్‌, రెవెన్యూ శాఖలపై సీఎం సమీక్ష

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 8:20 AM IST

Updated : April 8, 2026 at 11:16 AM IST

8th April 2026 Today AP Live News Updates: విజయవాడ అంబాపురం బైపాస్ వద్ద పోలీసుల తనిఖీలు - కారులో తరలిస్తున్న రూ.2 కోట్ల నగదు స్వాధీనం

LIVE FEED

11:02 AM, 8 Apr 2026 (IST)

గుణదల విద్యుత్ సౌధలో నూతన కార్యాలయం ప్రారంభించిన మంత్రి గొట్టిపాటి

విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవి కుమార్ గుణదల విద్యుత్ సౌధలో ఏపీ సెంట్రల్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నూతన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. అందరి కృషి కారణంగానే విద్యుత్ శాఖకు మంచి పేరు వచ్చిందని, రైతులకు ఇబ్బంది లేకుండా విద్యుత్ సరఫరా చేయాలని సీఎం ఆదేశించారని మంత్రి గొట్టిపాటి (Gottipati) తెలిపారు. ఛార్జీలు పెంచకూడదని, సరఫరాలో అంతరాయం ఉండొద్దనేది సీఎం ఉద్దేశమని ఆయన అన్నారు. చంద్రబాబు(Chandrababu) ఆదేశాల మేరకు ప్రజలకు నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తున్న గొట్టిపాటి, విపత్తుల సమయాల్లో విద్యుత్ శాఖ అధికారుల పని తీరు అభినందనీయమన్నారు.

10:36 AM, 8 Apr 2026 (IST)

రూ.19 కోట్లతో ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం ఆధునీకరణ పనులు

మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియం (IGMC) ఆధునీకరణ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. రూ.19 కోట్లతో స్టేడియం ఆధునీకరణ, సింథటిక్ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ నిర్మాణ పనులు చేపనున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ శివనాథ్‌, గద్దె రామ్మోహన్‌, రవినాయుడు పాల్గొన్నారు.

10:26 AM, 8 Apr 2026 (IST)

అమ‌రావ‌తి నిర్మాణ ప‌నుల పురోగ‌తిపై మంత్రి నారాయ‌ణ స‌మీక్ష

అమ‌రావ‌తి నిర్మాణ ప‌నుల పురోగ‌తిపై మంత్రి నారాయ‌ణ స‌మీక్ష నిర్వహించారు. ఈ నెల‌లోనే ప‌లు భ‌వ‌నాలు పూర్తిచేసి ప్రభుత్వానికి అప్పగించ‌డంపై చ‌ర్చించారు. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ఉద్యోగుల కోసం 4,026 ఇళ్లు నిర్మిస్తున్న ప్రభుత్వం, నిర్మాణాలు పూర్తవుతున్న ట‌వ‌ర్ల వ‌ద్ద మౌలిక స‌దుపాయాల క‌ల్పన‌పై చ‌ర్చలు జరిపారు.

9:01 AM, 8 Apr 2026 (IST)

నల్లజర్ల పీహెచ్‌సీలో అగ్నిప్రమాదం-మంటల ధాటికి ఔషధాల విభాగం దగ్ధం

తూర్పు గోదావరి జిల్లా నల్లజర్ల పీహెచ్‌సీలో తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు మంటలు చెలరేగాయి. మంటల ధాటికి ఔషధాల విభాగం పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఫర్నీచర్, ఇతర పరికరాలు అగ్నికి ఆహుతయ్యాయి. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అగ్ని ప్రమాదానికి కారణమని ప్రాథమికంగా నిర్ధరణ అయ్యింది. ఘటనా స్థలానికి చేరిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చింది. రోగులకు ఇతర ఆస్పత్రి నుంచి ఔషధాలు తీసుకొస్తామన్న ఆస్పత్రి వైద్యాధికారి తెలిపారు.

8:59 AM, 8 Apr 2026 (IST)

కర్నూలు జిల్లాలో బుధవారం రాత్రి వ్యక్తి దారుణ హత్య

కర్నూలు కృష్ణనగర్‌లో రాత్రి వ్యక్తి దారుణహత్య గురయ్యాడు. బిర్లగడ్డ వాసి బోయ కిరణ్(18)ను ఇద్దరు వ్యక్తులు హత్య చేసినట్లు తెలుస్తుంది.

8:51 AM, 8 Apr 2026 (IST)

మౌనిక హత్య కేసు- నిందితుడు రవీంద్రకు నేటితో ముగియనున్న కస్టడీ

విశాఖలో గతనెల 29న జరిగిన మౌనిక హత్య(Mounika Murder Case) కేసులో నిందితుడి మూడు రోజుల కస్టడీ నేటితో ముగియనుంది. పోలీసులు దర్యాప్తులో రవీంద్ర.. మౌనికను స్నేహితుని ఇంట్లో హత్య చేసి శరీర భాగాలు తన ప్లాట్‌కు తెచ్చానన్న చెప్పినట్లు తెలుస్తుంది. సీసీ కెమెరా దృశ్యాల ఆధారంగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భార్య పుట్టింటికి వెళ్లిన సమయంలో ప్రియురాలు మౌనికను గాజువాక ఎల్‌.వి.నగర్‌లో హత్యచేసిన నేవీ ఉద్యోగి రవీంద్ర ఆపై ఆమె శరీరభాగాలను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టి, మరికొన్ని శరీర భాగాలు గోనెసంచిలో కట్టాడు.

8:48 AM, 8 Apr 2026 (IST)

రేపు బాపట్ల జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గంలో సీఎం పర్యటన

రేపు బాపట్ల జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గంలో సీఎం చంద్రబాబు(Chandrababu) పర్యటించనున్నారు. ఆ తర్వాత భట్టిప్రోలు మండలం సూరేపల్లి ప్రజావేదికలో పాల్గొననున్నారు. రెవెన్యూ సమస్యలపై రైతులు, అధికారులతో చర్చించనున్నారు. సూరేపల్లిలో పంట పొలాలను సందర్శించిన అనంతరం వేమూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ క్యాడర్‌తో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.

8:13 AM, 8 Apr 2026 (IST)

సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష

నేడు ఉదయం ఆర్‌అండ్‌బీ, లాజిస్టిక్స్‌పై, మధ్యాహ్నం రెవెన్యూ శాఖపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

8:13 AM, 8 Apr 2026 (IST)

టోల్‌ప్లాజా వద్ద సిబ్బంది ధర్నా- నిలిచిన వాహనాలు

శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస మండలం లక్ష్మీపురం టోల్‌ప్లాజా వద్ద సిబ్బంది ధర్నా చేపట్టారు. దీంతో, వాహనాలన్నీ నిలిచిపోయాయి. జీతాలు సమయానికి ఇవ్వట్లేదని ఆందోళన చేస్తూ టోల్‌ప్లాజా సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తించకుండా నిరసన తెలుపుతున్నారు.

6:39 AM, 8 Apr 2026 (IST)

విజయవాడ బైపాస్ వద్ద పోలీసుల తనిఖీలు- కారులో తరలిస్తున్న రూ.2 కోట్ల నగదు స్వాధీనం

విజయవాడ అంబాపురం బైపాస్ వద్ద పోలీసుల తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో వారు కారులో తరలిస్తున్న రూ.2 కోట్ల నగదు స్వాధీనం చేసుకుని, ఇద్దర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారు ఒడిశా బరంపురం నుంచి విజయవాడకు నగదు తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇది హవాలా సొమ్మా? లేక మరేంటి అనే కోణంలోనూ పోలీసుల దర్యాప్తు చేపట్టారు. పట్టుకున్న సొమ్మును ఐటీ అధికారులకు అప్పగించనున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Last Updated : April 8, 2026 at 11:16 AM IST

