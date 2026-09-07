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07-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న ఉభయ సభలు

TELANGANA NEWS TODAY
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 7:10 AM IST

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07-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:05 AM, 7 Sep 2026 (IST)

అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలకు సర్వం సిద్ధం

అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఉదయం పదిగంటలకు ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ మండలి సమావేశాలు వాడీవేడిగాసాగే అవకాశం ఉంది. 'సెంట్రల్‌ హాల్‌'ను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. తొలిరోజు ప్రధానంగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం ఉంటుందని సమాచారం. ముఖ్యమైన నివేదికలను ప్రభుత్వం సభ ముందుకు తీసుకురానుంది. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత మూడు ప్రధాన అంశాలకు సంబంధించిన నివేదికలు సీఎం టేబుల్‌ చేయనున్నారు. తెలంగాణ సమగ్రశిక్ష 2024–25 ఆడిట్‌ నివేదిక, పీఎం శ్రీ తెలంగాణ 2024–25 ఆడిట్‌ నివేదిక ప్రవేశపెట్టనున్నారు. మెట్రోకు సంబంధించి ఐదు వార్షిక నివేదికలు సభ ముందుకు రానున్నాయి. 22ఏ భూముల వ్యవహారంపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. 22ఏపై అన్నివిధాలుగా చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కీలక అంశాలపై సభలో చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.

7:03 AM, 7 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ అసెంబ్లీ ముట్టడికి బీజేపీ పిలుపు

ఇవాళ్టి నుంచి శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో బీజేపీ అసెంబ్లీ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది. ఫీజు రియంబర్స్​మెంట్ బకాయిల్ విడుదల చేయాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేయనుంది. 22ఏలో ప్రైవేటు భూములను తీసివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అసెంబ్లీ ముట్టడి కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు సమాచారం. అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేలా బీజేపీ ప్రణాళిక రచించింది.

7:00 AM, 7 Sep 2026 (IST)

నగల తాగట్టు, తయారీ పేరుతో భారీ మోసం

హైదరాబాద్‌లోని జగద్గిరిగుట్ట పరిధి శ్రీనివాస్ నగర్‌లో భారీ మోసం వెలుగులోకివచ్చింది. నగల తాకట్టు, తయారీ పేరుతో బంగారం, డబ్బులు సేకరించిన షాప్ యజమాని రమేశ్ గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఇల్లు విక్రయించి కుటుంబంతో పరారయ్యాడు. కొద్దిరోజులుగా కస్టమర్లకు డబ్బులు, నగలు ఇవ్వకుండా మోసం చేస్తున్నట్లు బాధితులు ఆరోపించారు. దీంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించిన బాధితులు జగద్గిరిగుట్ట పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

6:57 AM, 7 Sep 2026 (IST)

దిల్లీలో భవనం కుప్పకూలిన ఘటనలో ఐదుగురి మృతి

దిల్లీలో ఆర్​కేపురం సత్యనికేతన్ ప్రాంతంలో ఆదివారం ఐదంతస్తుల భవనం కుప్పకూలిన ఘటనలో ఐదుగురు మృతిచెందారు. ప్రమాదంలో దిల్లీ వర్సిటీకి చెందిన విద్యార్థులు ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఐదుగురు ఎయిమ్స్​లో చికిత్స పొందుతున్నారు. మధ్యాహ్నం గ్రౌండ్స్​ఫోర్​లో మరమ్మతులు చేస్తుండగా ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. శిథిలాల నుంచి పలువురుని కాపాడేందుకు సహాయక బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి.

6:55 AM, 7 Sep 2026 (IST)

అమెరికాలోని మియామీలో విమాన ప్రమాదం, ఐదుగురు మృతి

అమెరికాలోని మియామీలో విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ దుర్ఘటనలో ఐదుగురు మృతి చెందారు. రన్‌వేపై కార్గో విమానం అదుపుతప్పి పలు వాహనాలను ఢీకొంది. విమానంలో భారీగా మంటలు చెలరేగి ఐదుగురు మృతి చెందారు.

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