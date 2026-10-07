7th October 2026 News Today AP Live News Updates : నేడు ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : October 7, 2026 at 8:39 AM IST
7th October 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు సమీపంలో తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం తప్పింది. హైదరాబాద్ నుంచి బళ్లారి వెళ్తున్న ప్రైవేటు స్లీపర్ బస్సు సిమెంట్ లోడుతో వెళ్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది. ఓవర్టేక్ చేయబోయే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో బస్సు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జయింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు.
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నేడు ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన నేడు సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. దాదాపు 10కి పైగా ప్రధాన ఎజెండా అంశాలపై క్యాబినెట్ చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఉద్యానవన శాఖలో పారదర్శకత కోసం రూ. 20.62 కోట్లతో 'హార్టికల్చర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్' (APHIMS) ప్రాజెక్టును 72 నెలల పాటు అమలు చేసే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలపనుంది. విధి నిర్వహణలో మరణించే ఆశా కార్యకర్తలకు ప్రతి ఏడాది సేవకు రూ. 5 వేల చొప్పున గరిష్ఠంగా రూ. 1.50 లక్షల గ్రాట్యుటీ ఇచ్చేందుకు నిర్ణయం తీసుకోనుంది. బాపట్ల జిల్లా రేపల్లెలోని 30 పడకల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ను రూ. 58.42 కోట్లతో 100 పడకల ఏరియా ఆసుపత్రిగా అప్గ్రేడ్ చేయడంతో పాటు, అదనంగా 66 పోస్టుల మంజూరు ప్రతిపాదనకు కేబినెట్ ఆమోదం ముద్ర వేయనుంది.
2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి 'తల్లికి వందనం' మార్గదర్శకాలు, సంక్షేమ వసతి గృహాలు, రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల్లో డైట్ ఛార్జీల పెంపు ఉత్తర్వులకు మంత్రివర్గం రాటిఫికేషన్ ఇవ్వనుంది. విశాఖ మరికవలసలో గిరిజన విద్యార్థుల కోసం ఐఐటీ-జేఈఈ, నీట్ కోచింగ్ అందించేలా 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్' ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇవ్వనుంది. విదేశీ ఉన్నత విద్యాసంస్థలు, ప్రైవేట్ వర్సిటీల క్యాంపస్ల ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహకాలు కల్పించేలా నూతన పాలసీ-2026ను, ఏపీ విద్యా చట్టం–1982 సవరణలను కేబినెట్ ఆమోదించనుంది. అలాగే కుప్పం, ఎన్టీఆర్, వైఎస్సార్ కడప, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పలు అభివృద్ధి పనులు, పాఠశాలలు, ఆలయాల కోసం భూ కేటాయింపులు, భూ వర్గీకరణ మార్పులకు ఆమోదం తెలపనుంది.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం
తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం, సీతానగరం పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచరిస్తుండటంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. రాత్రి వేళ సీతానగరం మండలం వంగలపూడి-రామచంద్రాపురం మధ్య గోదావరి నదిని దాటిన పులి.. తుపాకులగూడెం, గజ్జరం, భీమోలు, గోపవరం సమీప ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించింది. సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయికి చేరుకుని గ్రామస్తులను అప్రమత్తం చేశారు. పులి సంచరిస్తున్న ప్రాంతాల్లో రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు ఉదయాన్నే పొలాల్లోకి వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
నేడు సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేటి సాయంత్రం దిల్లీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ఆయన రెండు రోజుల పాటు జాతీయ రాజధానిలో పర్యటించనున్నారు. పర్యటనలో భాగంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాలతో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో సీఎం సమావేశం కానున్నారు. నేటి సాయంత్రం కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్, నితిన్ గడ్కరీతో భేటీ కానుండగా, రేపు సీఆర్ పాటిల్, శర్బానంద సోనోవాల్లను కలవనున్నారు. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, నిధులపై వారితో చర్చించనున్నారు. అలాగే దిల్లీలో నిర్వహించనున్న భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య (సీఐఐ) భాగస్వామ్య సదస్సుకు కూడా ముఖ్యమంత్రి హాజరుకానున్నారు.
కోడుమూరు సమీపంలో తప్పిన పెను ప్రమాదం
కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు సమీపంలో తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం తప్పింది. హైదరాబాద్ నుంచి బళ్లారి వెళ్తున్న ప్రైవేటు స్లీపర్ బస్సు సిమెంట్ లోడుతో వెళ్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది. ఓవర్టేక్ చేయబోయే క్రమంలో ఈ ప్రమాదం జరగడంతో బస్సు ముందు భాగం నుజ్జునుజ్జయింది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తే ఈ ప్రమాదానికి కారణమని తెలుస్తోంది.
నేడు ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. ఈ భేటీలో ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. అమరావతిలో భవన నిర్మాణాలకు పరిపాలన అనుమతులు, వివిధ సంస్థలకు భూకేటాయింపులపై కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. అలాగే ఇటీవల పెంచిన విద్యార్థుల డైట్ ఛార్జీల ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం లాంఛనంగా ఆమోదం తెలపనుంది.
నేడు శ్రీవారి ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్ల విడుదల
తిరుమల శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా టీటీడీ నేడు ఉదయం 10 గంటలకు రూ. 300 ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లను విడుదల చేయనుంది. ఈ నెల 12, 13, 14, 19, 20 తేదీలకు సంబంధించిన టికెట్లను జారీ చేయనున్నారు. భక్తులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా వీటిని బుక్ చేసుకోవాలని టీటీడీ సూచించింది. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఈ నెల 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలను రద్దు చేశారు.
దిల్లీలో భూకంపం
దేశ రాజధాని దిల్లీతో పాటు పలు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో భూకంపం సంభవించింది. దిల్లీ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూప్రకంపనలు వచ్చాయి. దీని తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 4.4గా నమోదైంది. దిల్లీతో పాటు హరియాణా, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోనూ భూమి కంపించినట్లు సమాచారం అందుతోంది.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీగా బంగారం పట్టివేత
శంషాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో భారీగా బంగారం పట్టుబడింది. అధికారులు జరిపిన తనిఖీల్లో రూ. 2.25 కోట్ల విలువైన బంగారు బిస్కెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తమిళనాడులోని తిరుచ్చి నుంచి వచ్చిన ఓ ప్రయాణికుడి నుంచి ఈ అక్రమ బంగారాన్ని పట్టుకున్నారు.
విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట ఘరానా మోసం
విజయవాడలో విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరుతో భారీ మోసం వెలుగుచూసింది. ఓ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంస్థ ప్రతినిధులు ఏడుగురు నిరుద్యోగుల నుంచి ఏకంగా రూ. 43.11 లక్షలు వసూలు చేశారు. డబ్బు తీసుకున్న తర్వాత విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పించకపోగా, కట్టిన నగదును కూడా తిరిగివ్వకుండా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. బాధితులు న్యాయం చేయాలంటూ మాచవరం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.