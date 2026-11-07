7-11-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు, రేపు, ఎల్లుండి కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
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నేడు, రేపు, ఎల్లుండి కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు, రేపు, ఎల్లుండి సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. రూ.9 వేల కోట్ల అభివృద్ధిపనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. మధ్యాహ్నం వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల మండలం హకీంపేటకు వెళ్లనున్నారు. అనంతరం మెగా రైతు మేళా, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించనున్నారు. అక్కడ రైతులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలతో ముఖాముఖి నిర్వహించనున్నారు.
రేపు హకీంపేటలో స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో సీఎం భేటీకానున్నారు. రేపు అభివృద్ధి పనుల శిలాఫలకాలను ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం లగచర్లలో ఎకోపామ్ పామాయిల్ పరిశ్రమకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. తర్వాత హకీంపేటలో జడ్పీ స్కూల్, కళాశాల భవనాలు, పీహెచ్సీని ప్రారంభించనున్నారు. రేపు బొంరాస్పేట, దుద్యాలలో నూతన భవనాలను ప్రారంభించనున్నారు. రేపు నాచారంలో రేడియల్ రోడ్డు-2, సైన్స్ మ్యూజియం పనులు ప్రారంభించనున్నారు. రేపు దౌల్తాబాద్ మండలం బాలంపేటలో పీహెచ్సీని, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. ఎల్లుండి సాయంత్రం హకీంపేటలో భారీ రైతు బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొననున్నారు.