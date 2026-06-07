07-06-2026 Telangana News Today Live Updates : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో నేడు టీజీ 20 లీగ్ మెగా వేలం
Published : June 7, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : June 7, 2026 at 7:53 AM IST
07-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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అమెరికా : న్యూయార్క్లో మేడ్చల్ వాసి అన్షుల్ దారుణ హత్య
అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో మేడ్చల్ వాసి అన్షుల్ దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. పిజ్జా డెలివరీ బాయ్గా పని చేస్తున్న అన్షుల్ను దుండగులు కాల్చి చంపారు. న్యూయార్క్లో హత్యకు గురైన అన్షుల్ స్వస్థలం మేడ్చల్ జిల్లా గుండ్లపోచంపల్లిగా తెలుస్తోంది.
మరోసారి పెరిగిన గ్యాస్ ధరలు - రూ.29 మేర పెంపు
దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరిగాయి. మునుపటి రేటుతో కలుపుకుని ప్రస్తుతం రూ.29 మేర పెరిగింది. ఈ మూడు నెలల వ్యవధిలోనే డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రెండుసార్లు అధికమైంది. పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు నేటి నుంచే అమలులోకి వస్తాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
నేడు మల్కాజిగిరిలో సీఎం పర్యాటన - రూ.1478 కోట్లతో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన
మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో రూ.1478 కోట్లతో చేపట్టే పలు అభివృద్ధి పనులకు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఉప్పల్ భగాయత్ ఫేజ్-3లో 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రూ.98 కోట్లతో నిర్మించనున్న మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయానికి శంకుస్థాపన చేస్తారు. అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన సభ వేదికగా రూ.960 కోట్ల ఏఓసీ సెంటర్లో చేపట్టే ప్రత్యామ్నాయ రహదారుల నిర్మాణానికి కొబ్బరికాయ కొట్టనున్నారు. అలాగే టీకేఆర్ కళాశాల జంక్షన్, గాయత్రినగర్ జంక్షన్, మంద మల్లమ్మ జంక్షన్లో ఆరు వరుసల్లో రూ.416 కోట్లతో నిర్మించే పైవంతెన నిర్మాణానికి సీఎం భూమిపూజ నిర్వహించనున్నారు. రూ.27 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఉప్పల్లో నిర్మించే 100 పడకల ఆస్పత్రికి కూడా సీఎం శంకుస్థాపన చేస్తారు. అనంతరం ఏకీకృత డిజిటల్ లావాదేవీల కోసం ప్రభుత్వం రూపొందించిన క్యూర్ యాప్ను సీఎం లాంఛనంగా ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ యాప్ ద్వారా ఆస్తి పన్ను, విద్యుత్, నీటి బిల్లులు, ట్రాఫిక్ చలాన్లు సహా అన్ని రకాల చెల్లింపులను ఒకే ఫ్లాట్ ఫాం ద్వారా చెల్లించవచ్చు.
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగనున్న టీజీ-20 లీగ్ మెగా వేలం
హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్న టీజీ-20 లీగ్కు నేడు మెగా వేలం నిర్వహించనున్నారు. స్టార్ ప్లేయర్లు తిలక్ వర్మ, సిరాజ్, ఆరోన్ జార్జ్, సీవీ మిళింద్ సహా 160 మంది ఆటగాళ్లు వేలంలో ఉన్నారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో జరగనున్న ప్లేయర్ల వేలం ప్రక్రియలో 8 ప్రాంఛైజీల ఓనర్లు, టీజీ-20 గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ ఛైర్మన్, హెచ్సీఏ ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు. ఒక్కో ఫ్రాంఛైజీకి రూ.60 లక్షలు ఆక్షన్ పర్స్ వ్యాల్యూ ఉంటుంది. ప్రతి ఫ్రాంఛైజీకి కనీసం రూ.54 లక్షలు ఖర్చు చేయాలని నిబంధన పెట్టారు. ఈ వేలాన్ని ప్రొఫెషనల్ ఆక్షనీర్ చారు శర్మ నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెల 21 నుంచి ఈ మ్యాచ్లు జరగనుండగా, ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా అన్ని మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్ జట్టు ప్రాంచైజీ ఓనర్గా ఉషోదయ ఎంటర్ ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఉండగా, జట్టు పేరును హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్గా ఖరారు చేశారు. రంగారెడ్డి రైజర్స్, వరంగల్ వారియర్స్, మెదక్ ఫాల్కన్స్, నల్గొండ నైట్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్, పాలమూరు స్ట్రైకర్స్, ఖమ్మం ఏసెస్ జట్లు ఉన్నాయి.