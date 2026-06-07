7th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: పోలవరం జిల్లా: దేవీపట్నం మండలంలో కొనసాగుతున్న పులి సంచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 8:40 AM IST|
Updated : June 7, 2026 at 9:22 AM IST
7th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates: హైదరాబాద్: నేడు టీజీ-20 క్రికెట్ లీగ్ మెగా వేలం - అధికంగా రూ.7.5 కోట్ల బిడ్తో హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ దక్కించుకున్న ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్
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పోలవరం జిల్లా: దేవీపట్నం మండలంలో కొనసాగుతున్న పులి సంచారం
పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలో పులి సంచారం కొనసాగుతుంది. పులిని పట్టుకునేందుకు రాత్రంతా అటవీశాఖ ప్రత్యేక ఆపరేషన్ కొనసాగింది.
దేవీపట్నం మండలం నెలకోట-పూడిపల్లి సొరంగం వద్ద పులి సంచారిస్తుంది. రాత్రంతా అటవీశాఖ, హనుమాన్ ప్రత్యేక బృందాలు నిఘాను కొనసాగించాయి.
క్షేత్రస్థాయిలో బృందాలకు ఉన్నతాధికారులు మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఆపరేషన్లో బెంగళూరు నుంచి వచ్చిన వన్యప్రాణి నిపుణుల బృందం భాగస్వామ్యమైంది. పులి కదలికలు, భద్రతా చర్యలపై సాంకేతిక బెంగళూరు బృందం సలహాలు అందిస్తుంది. రాత్రంతా డ్రోన్ల సహాయంతో పులి కదలికలను అధికారులు గమనించారు. సమీప గ్రామాల వైపు వెళ్లకుండా అటవీశాఖ బృందాలు నియంత్రించాయి. గ్రామాల్లో పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ప్రజలు గుంపులుగా చేరవద్దని, పులిని చూడటానికి యత్నించవద్దని సూచనలిస్తున్నారు. రాత్రివేళ ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లవద్దని అటవీశాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరించింది.
తిరుమల రెండో కనుమ దారిలో ఎలుగుబంటి సంచారం
తిరుమల రెండో కనుమ దారిలో ఎలుగుబంటి సంచరిస్తుంది. నిన్న రాత్రి వినాయక ఆలయం వద్ద సంచరించగా, ఎలుగుబంటి తినుబండారాల కోసం చెత్త కుండీల వద్ద తిరుగుతూ కనిపించింది. దాంతో ఎలుగుబంటిని చూసి భక్తులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులుగా భాష్యం రామకృష్ణ, సానా సతీశ్, చింతకాయల విజయ్ పేర్లు ఖరారు
టీడీపీ రాజ్యసభ అభ్యర్థులుగా భాష్యం రామకృష్ణ, సానా సతీశ్, చింతకాయల విజయ్ పేర్లను టీడీపీ అధిష్ఠానం ఖరారు చేసింది. ముగ్గురి పేర్లనూ అధికారికంగా అధినేత చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ముగ్గురు అభ్యర్థులకూ సీఎం బి-ఫారాలు అందించారు. దాంతో సోమవారం ముగ్గురు అభ్యర్థులు నామినేషన్ వేయనున్నారు. సామాజిక సమతుల్యత, అంకితభావం, యువతకు పెద్దపీట వేస్తూ ఎంపిక చేయడం విశేషం. పార్టీతో అనుబంధం, చేసిన సేవలను అధిష్ఠానం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఆశావహులకు ఇతర పదవులు కేటాయిస్తామన్న పార్టీ అధిష్ఠానం స్పష్టం చేసింది. కష్టపడి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరికీ పదవి లభిస్తుందని వెల్లడించింది.
దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి పెరిగిన గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర
దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెరిగింది. గృహ వినియోగ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర మళ్లీ రూ.29 మేర పెరిగింది. మూడు నెలల వ్యవధిలో రెండోసారి పెరిగిన డొమెస్టిక్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెరగడం గమనార్హం.పెరిగిన గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు నేటి నుంచే అమలు కానున్నాయి.
కడపలో యువకుడి దారుణహత్య - కత్తులతో నరికి చంపిన దుండగులు
కడపలో యువకుడి దారుణహత్యకు గురయ్యారు. యువకుడిని కత్తులతో నరికి అతి కిరాతకంగా దుండగులు చంపారు. మైదుకూరులోని ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అనంతరం ఘటన స్థలానికి చేరుకుని హత్యపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
విజయవాడ: పోలీస్ యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న హోంమంత్రి అనిత
విజయవాడలో పోలీస్ యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అనిత పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో హెల్త్ కమిషనర్, మున్సిపల్ కమిషనర్ పాల్గొన్నారు. సీపీ రాజశేఖర్ బాబు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది.
కష్టకాలంలో పార్టీకి అండగా ఉన్నవారికి గుర్తింపుంటుందని చంద్రబాబు, లోకేశ్ రుజువు చేశారు: చింతకాయల విజయ్
కష్టకాలంలో పార్టీకి అండగా ఉన్నవారికి గుర్తింపుంటుందని చంద్రబాబు, లోకేశ్ రుజువు చేశారని రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా నామినేట్ అయిన చింతకాయల విజయ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా నాకు అవకాశం ఇచ్చిన చంద్రబాబు, లోకేశ్కు రుణపడి ఉంటానన్నారు. లోకేశ్ నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని కాపాడుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బాధ్యతగా నిర్వర్తిస్తానని వెల్లడించారు. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి వెన్నంటే ఉన్న తన కుటుంబానికి తరఫున కృతజ్ఞతలను తెలిపారు.
హైదరాబాద్: నేడు టీజీ-20 క్రికెట్ లీగ్ మెగా వేలం - అధికంగా రూ.7.5 కోట్ల బిడ్తో హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ దక్కించుకున్న ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్
హైదరాబాద్లో నేడు టీజీ-20 క్రికెట్ లీగ్ మెగా వేలం కానుంది.హెచ్సీఏ టీజీ-20 లీగ్ మెగా వేలాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తుంది. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ వేదికగా ఉ.11 గంటలకు ఆటగాళ్ల కొనుగోలు వేలం మొదలు కానుంది. క్రికెట్ ఆటగాళ్ల వేలంలో 8 ఫ్రాంచైజీలు పాల్గొననున్నాయి. ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత చారు శర్మ వేలం నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాలకు చెందిన 1300 మంది క్రికెటర్లు పేర్లు నమోదయ్యాయి. గరిష్ఠంగా 20 మంది క్రికెటర్లను ఒక్కో ఫ్రాంచైజీ ఎంచుకోనుండటం విశేషం. ఆటగాళ్ల కొనుగోలుకు ఒక్కో జట్టు గరిష్ఠంగా రూ.60 లక్షలు వెచ్చించనుంది. ఒక్కో జట్టు కనీసం రూ.54 లక్షలు ఖర్చు చేయాలని నిబంధన విధించింది. ఆటగాళ్లను ఏ ప్లస్, ఏ, బీ, సీ1, సీ2 విభాగాలుగా వర్గీకరించారు. వేలంలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మహ్మద్ సిరాజ్, తిలక్ వర్మలు నిలవనున్నారు.
ఈనెల 21న టీజీ 20 అరంగేట్ర సీజన్ ప్రారంభంకానుండగా, దాదాపు 21 రోజులపాటు సాగే లీగ్లో మొత్తం 32 మ్యాచ్లు కానున్నాయి. ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ అధికంగా రూ.7.5 కోట్ల బిడ్తో హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీని దక్కించుకుంది. తమ జట్టుకు 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్'గా ఉషోదయ ఎంటర్ప్రైజెస్ నామకరణం చేసింది. లీగ్లో ప్రణవ రంగారెడ్డి రైజర్స్, వరంగల్ వారియర్స్ జట్లు, మెదక్ ఫాల్కన్స్, అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్, కరీంనగర్ డైమండ్స్ , పాలమూరు స్ట్రయికర్స్, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్లు మొదలైనవి పాల్గొననున్నారు.
అవకాశం దక్కని రాజ్యసభ ఆశావహులకు టీడీపీ అధిష్ఠానం బుజ్జగింపులు
అవకాశం దక్కని రాజ్యసభ ఆశావహులకు టీడీపీ అధిష్ఠానం బుజ్జగింపులు జరిపింది. రాజ్యసభ సీట్లు దక్కని సీనియర్ నాయకులకు పల్లా శ్రీనివాసరావు, కిలారు రాజేశ్ ఫోన్ చేసి నేతలకు బుజ్జగింపులు చేశారు. వర్ల రామయ్య, తిప్పేస్వామికి పల్లా శ్రీనివాసరావు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. కంభంపాటి రామ్మోహనరావు, రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస్రెడ్డికి రాజేశ్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. సామాజిక సమీకరణాల ఆధారంగా అభ్యర్థుల ఎంపిక జరిగిందని వివరించారు. నేతలు చేసిన సేవలను పార్టీ ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో అవకాశం వచ్చినపుడు సముచిత ప్రాధాన్యం ఉంటుందన్న పల్లా, రాజేశ్ వీరికి హామీ ఇచ్చారు.
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండాయి.0 అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న 90,107 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.23 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 52,236 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న లడ్డూ ప్రసాదాల విక్రయాలు 4.35 లక్షలు జరిగాయి.