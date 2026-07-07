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07-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు ఖమ్మంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌ పర్యటన

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 7, 2026 at 6:59 AM IST

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07-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:57 AM, 7 Jul 2026 (IST)

నాటింగ్‌హామ్‌ : నేడు ఇంగ్లాండ్‌తో భారత్‌ మూడో టీ 20 మ్యాచ్‌

నాటింగ్‌హామ్‌ : నేడు ఇంగ్లాండ్‌తో భారత్‌ మూడో టీ20 మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. నాటింగ్‌హామ్‌లో రాత్రి 10 గంటలకు భారత్‌, ఇంగ్లాండ్‌ మ్యాచ్‌ ప్రారంభం కానుంది. 5 టీ-20 మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ ఇప్పటికే 1-0 ఆధిక్యంలో ఉంది.

6:50 AM, 7 Jul 2026 (IST)

నేడు ఖమ్మంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌ పర్యటన

నేడు ఖమ్మంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌ పర్యటించనున్నారు. ఖమ్మం కమిషనరేట్ ప్రాంగణంలో రహదారి భద్రత అవగాహన కేంద్రాన్ని డీజీపీ ప్రారంభించనున్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలో హెల్మెట్లు పంపిణీ చేయనున్నారు. అనంతరం వనమహోత్సవం కార్యక్రమంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్‌ పాల్గొననున్నారు.

6:47 AM, 7 Jul 2026 (IST)

సనత్‌నగర్‌: డీసీపీ రమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్బంధ తనిఖీలు

సనత్‌నగర్‌ డీసీపీ రమణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిర్బంధ తనిఖీలు నిర్వహించారు. పర్థివాడ, ఫతేనగర్‌లో అక్రమ మద్యం విక్రయాలపై దాడులు జరిపారు. రెండు బెల్ట్ షాపులపై కేసులు నమోదు చేసి పోలీసులు ఇద్దరు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం 25 లీటర్ల మద్యం, 82 మద్యం బాటిళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గంజాయి సేవిస్తున్నారనే అనుమానంతో దాడులు నిర్వహించి 15 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. హెచ్‌న్యూ టీమ్ పరీక్షల్లో ఐదుగురికి పాజిటివ్​గా నిర్ధారణ అయింది. సరైన పత్రాలు లేని 35 బైకులు, 5 ఆటోలు సీజ్ చేశారు.

6:45 AM, 7 Jul 2026 (IST)

నేడు ప్రజాభవన్‌లో కాంగ్రెస్ నాయకుల సమావేశం

నేడు ప్రజాభవన్‌లో కాంగ్రెస్ నాయకుల సమావేశం కానున్నారు. ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులపై, కాళేశ్వరం కుంగుబాటు, ఎన్‌డీఎస్‌ఏ నివేదికలు, సాంకేతిక అంశాలపై మంత్రి ఉత్తమ్ అవగాహన కల్పించనున్నారు. భేటీలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, సీనియర్ నాయకులు పాల్గొననున్నారు. సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.

6:43 AM, 7 Jul 2026 (IST)

టీజీ 20: ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ విజయం

టీజీ 20లో ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్‌లో నల్గొండ నైట్స్‌పై 5 వికెట్ల తేడాతో హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్ ఘనవిజయం సాధించారు.

6:43 AM, 7 Jul 2026 (IST)

అసెంబ్లీ కమిటీలు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

అసెంబ్లీ కమిటీలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 13 మంది సభ్యులతో సెలెక్ట్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. దీనికి ఛైర్మన్‌గా మంత్రి పొన్నంను నియమించింది. కడియం శ్రీహరి ఛైర్మన్‌గా 11 మంది సభ్యులతో జాయింట్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌ కుమార్‌ ఛైర్మన్‌గా 11 మంది సభ్యులతో అమినిటీస్‌ కమిటీని నియమించింది. మేడిపల్లి సత్యం ఛైర్మన్‌గా 11 మంది సభ్యులతో ఎస్సీ వెల్ఫేర్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. పాయం వెంకటేశ్వర్లు అధ్యక్షతన 11 మంది సభ్యులతో ఎస్టీ వెల్ఫేర్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. మక్కన్‌సింగ్‌ రాజ్‌ ఠాకూర్‌ నేతృత్వంలో 11 మంది సభ్యులతో బీసీ సంక్షేమ కమిటీని నియమించింది. మట్టా రాగమయి ఛైర్మన్‌గా 11 మంది సభ్యులతో లైబ్రరీ కమిటీని నియమించింది. చిట్టెం పర్ణిక రెడ్డి అధ్యక్షతన 11 మంది సభ్యులతో స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. లక్ష్మీకాంతరావు ఛైర్మన్‌గా 11 మంది సభ్యులతో మైనార్టీ సంక్షేమ కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది.

స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌ అధ్యక్షులుగా 11 మంది సభ్యులతో వైల్డ్‌లైఫ్‌, ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ ప్రొటెక్షన్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. డిప్యూటీ స్పీకర్‌ ఛైర్మన్‌గా ఏడుగురు సభ్యులతో పిటిషన్స్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. డిప్యూటీ స్పీకర్‌ ఛైర్మన్‌గా ఏడుగురు సభ్యులతో ప్రివిలేజ్‌ కమిటీని నియమించింది. పటోళ్ల సంజీవ్‌రెడ్డి ఛైర్మన్‌గా ఏడుగురు సభ్యులతో హామీల కమిటీని నియమించింది. ఏడుగురు సభ్యులతో రూల్స్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఛైర్మన్‌గా స్పీకర్‌ ప్రసాద్‌కుమార్‌ను నియమించింది. ఐదుగురు సభ్యులతో కౌన్సిల్‌లో పిటిషన్స్‌ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి, ఛైర్మన్‌గా డిప్యూటీ ఛైర్మన్​ను నియమించింది. ఐదుగురు సభ్యులతో మండలి ప్రివిలేజ్‌ కమిటీని ఏర్పటు చేసి, ఛైర్మన్‌గా డిప్యూటీ ఛైర్మన్​ను నియమించింది. ఐదుగురు సభ్యులతో మండలి హామీల కమిటీ, ఛైర్మన్‌గా శంకర్‌నాయక్​ను నియమించింది. పది మంది సభ్యులతో మండలి రూల్స్‌ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, ఛైర్మన్‌గా గుత్తా సుఖేందర్‌రెడ్డిని నియమించింది. ఐదుగురు సభ్యులతో మండలి ఎథిక్స్‌ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి, ఛైర్మన్‌గా మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌ను నియమించింది.

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