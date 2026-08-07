07-08-2026 Telangana News Today Live Updates :డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్కు సహాయ నిరాకరణ చేస్తున్నట్టు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ప్రకటన
Published : August 7, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 10:59 PM IST
07-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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మేడ్చల్ మనోహరాబాద్లో రోడ్డు ప్రమాదం ఇద్దరు యువకులు మృతి
మేడ్చల్లోని మనోహరాబాద్ మండలం దండుపల్లి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. యాక్టివా స్కూటీ- డీసీఎం ఢీకొని ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందారు. కాగా వారిని బిహార్కు చెందిన వారుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
హైదరాబాద్లోని నల్లకుంట వడ్డెరబస్తీలో అగ్నిప్రమాదం
హైదరాబాద్లో నల్లకుంట ప్రాంతంలోని వడ్డెరబస్తీలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఓ ఇంట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయ్యి మంటలు అంటుకోవడంతో ఇద్దరు మహిళలు క్షతగాత్రులయ్యారు.
డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్కు సహాయ నిరాకరణ చేస్తున్నట్టు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ప్రకటన
డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్కు సహాయ నిరాకరణ చేస్తున్నట్టు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ప్రకటించింది. జానీ మాస్టర్ భార్య సుమలత తీరును ఎండగడుతూ ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ఓ లేఖ విడుదల చేసింది. అందులో సుమలత ఏకపక్ష నిర్మయాలు తీసుకున్నారని పేర్కొంది. చిరంజీవి, ఫిల్మ్ ఛాంబర్, ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ నిర్ణయాలను సుమలత ధిక్కరించారని వెల్లడించింది. ఇవ్వాళ్టి నుంచి మీకు ఫెడరేషన్ సహాయసహకారాలు ఉండవంటూ ప్రకటించింది. డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్ సమస్యల్లో ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ బాధ్యత తీసుకోదని ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ లేఖలో స్పష్టం చేసింది.
సంగారెడ్డిలో బీదర్-యశ్వంత్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఇంజిన్లో పొగలు
సంగారెడ్డిలో సమీపంలో బీదర్-యశ్వంత్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు ఇంజిన్లో నుంచి పొగలు వచ్చాయి. ట్రైన్ ఇంజిన్ వెనుక జెనరేటర్ భాగంలో పొగలు వ్యాపించాయి. దీంతో
జహీరాబాద్ స్టేషన్లో రైలును ఆపి ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేసింది. ఇంజిన్లో దట్టమైన పొగ అలుముకోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.
సైబర్ నేరగాళ్లపై హైదరాబాద్ పోలీసుల ప్రత్యేక ఆపరేషన్
సైబర్ నేరగాళ్లపై హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ చేపట్టారు. 15 రాష్ట్రాల్లో దాడులు చేపట్టి 49 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. వారి నుంచి రికవరీ చేసిన రూ.98.89 లక్షలు బాధితులకు పోలీసులు రీఫండ్ చేశారు. జులైలో హైదరాబాద్ పోలీసులు 70 సైబర్ క్రైమ్ ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు.
గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ యూనియన్లతో కార్మికశాఖ మంత్రి వివేక్ చర్చలు
గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్ యూనియన్లతో కార్మికశాఖ మంత్రి వివేక్ చర్చలు జరిపారు. వారి సమస్యలు, డిమాండ్లను తెలుసుకొని పరిష్కారిస్తామని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. దీంతో రేపటి నుంచి గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్లు తలపెట్టిన సమ్మెను విరమించారు.
తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం
తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఘాట్రోడ్డు 21వ మలుపు వద్ద చిన్న లోయలో కారు పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన పలువురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. ముషీరాబాద్, ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్, జూబ్లీహిల్స్, అమీర్పేట్, కృష్ణానగర్, ఫిలింనగర్లో వర్షం కురుస్తోంది. నగరం అంతా దట్టమైన మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. వర్షం క్రమక్రమంగా నగరం అంతటా విస్తరించే అవకాశం ఉంది.
జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2.12 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో
శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి 2.12 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. జలాశయం గరిష్ఠ నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 874 అడుగులకు చేరింది. గరిష్ఠ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలకు ప్రస్తుతం 162.81 టీఎంసీల నీరు చేరింది. జలవిద్యుత్ కేంద్రాల ద్వారా 30,792 క్యూసెక్కులు సాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు.
రామాయంపేటలో ముగ్గురు బాలురు అదృశ్యం
మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలోని కేసీఆర్ కాలనీకి చెందిన 13 ఏళ్లలోపు ఉన్న ముగ్గురు బాలురు అదృశ్యమయ్యారు. రాత్రి ఇళ్ల నుంచి బయటకు వెళ్లిన సమీర్, మనోజ్, ధనుష్ తిరిగిరాలేదు. ఈ ముగ్గురు రామాయంపేటలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటున్నారు. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ముగ్గురి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
గిరిజన సంక్షేమానికి రూ.70 కోట్ల అదనపు నిధులు ఇవ్వాలి: అడ్లూరి లక్ష్మణ్
గిరిజన సంక్షేమానికి కేంద్రం మరింత అండగా నిలవాలని కోరుతూ కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రికి మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ వినతి పత్రం ఇచ్చారు. గిరిజనుల సంక్షేమం, విద్యాభివృద్ధి నిధులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని, వాటిని త్వరగా చెల్లించాలన్నారు. అలాగే రూ.452 కోట్ల పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని కూడా అడ్లూరి కోరారు. గిరిజన సంక్షేమానికి రూ.70 కోట్ల అదనపు నిధులు ఇవ్వాలని కూడా మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు.
సీఎం రేవంత్రెడ్డితో ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త అరవింద్ సుబ్రమణియన్ భేటీ
ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త అరవింద్ సుబ్రమణియన్ భేటీ సీఎం రేవంత్రెడ్డితో భేటీ అయ్యారు. ఎక్సైజ్శాఖ, జీఎస్టీ సంస్కరణలపై సీఎం, అరవింద్ సుబ్రణియన్ మధ్య చర్చ జరిగింది. రాష్ట్ర ఖజానాకు రాబడి పెంచే మార్గాలపై కూడా ఇరువురు చర్చించారు. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ను మెరుగుపరిచే మార్గాలపై చర్చ రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపరిచేందుకు ప్రణాళిక అంశాలు కూడా వారి మధ్య చర్చకు వచ్చాయి.
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి పోలీసు కస్టడీ పూర్తి
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి పోలీసు కస్టడీ పూర్తైంది. దీంతో పోలీసులు ఉప్పరపల్లి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి న్యాయమూర్తి ఆదేశాల మేరకు చర్లపల్లి జైలుకు తరలించారు. లైంగింక వేధింపుల కేసులో ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు 2 రోజుల పాటు విచారించారు.
అమీన్పూర్ సీఐ శ్రీనివాసులురెడ్డిపై కేసు నమోదు
హైదరాబాద్ అమీన్పూర్ సీఐ శ్రీనివాసులు రెడ్డిపై కేసు నమోదైంది. లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలతో ఇప్పటికే సీఐ శ్రీనివాసులు రెడ్డి సస్పెండ్ కాగా బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో ఇవాళ కేసు నమోదు చేశారు. పీఎస్లో బాధితురాలి వాంగ్మూలం కూడా నమోదు చేశారు.
చారిత్రక రక్షణ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న పాకిస్థాన్, సౌదీ, తుర్కియే
పాకిస్థాన్, సౌదీ, తుర్కియే మధ్య చారిత్రక రక్షణ ఒప్పందం కుదిరింది. 'మక్కా జాయింట్ డిఫెన్స్ అగ్రిమెంట్' పేరుతో జరిగిన ఈ త్రైపాక్షిక ఒప్పందం ద్వారా ఏ దేశంపై దాడి జరిగినా మూడింటిపై జరిగిన దాడిగానే పరిగణించనున్నాయి. ఒప్పందం ద్వారా ఉమ్మడి సైనిక విన్యాసాలు, రక్షణ దళాలకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు.
జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుంది : రామచందర్రావు
రాష్ట్రంలో బీజేపీ నేతల మధ్య ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు లేవని ఆ పార్టీ తెలంగాణ అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు అన్నారు. నేతల మధ్య భిన్న అభిప్రాయాలు మాత్రమే ఉన్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుందన్న ఆయన, ఎవరితోనూ పొత్తులుపెట్టుకోవడం లేదన్నారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, ఆరు గ్యారంటీలపై పోరాటం చేస్తామన్నారు. తమ పార్టీలో పాత, కొత్త అనే తేడాలు ఉండవని రామచందర్రావు వివరించారు. తెలంగాణలో బీజేపీ ఎవరితోనూ పొత్తులు పెట్టుకోదన్నారు. ఎన్డీఏతో జనసేన కలిసి ఉండటం అనేది జాతీయ అంశమన్నారు.
బీఆర్ఎస్ పాలనలో పాలమూరు జిల్లాలో ఒక్క ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయలేదు: జూపల్లి
బీఆర్ఎస్ పాలనలో పాలమూరు జిల్లాలో ఒక్క ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయలేదని మంత్రి జూపల్లి తెలిపారు. 50 టీఎంసీల మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ ఆగమేఘాల మీద పూర్తిచేశారని వివరించారు. పాలమూరు జిల్లాలో 25 టీఎంసీల రిజర్వాయర్లు పదేళ్లలో పూర్తిచేయలేదని వివరించారు. బీఆర్ఎస్ పదేళ్ల పాలనాకాలంలో కాలువలకు భూసేకరణ చేయలేదని, కాలువలు నిర్మించలేదని విమర్శించారు. కుర్చీ వేసుకుని కట్టిస్తానన్న కేసీఆర్ పాలమూరు ప్రాజెక్టును ఎందుకు పూర్తిచేయలేదని మంత్రి జూపల్లి ప్రశ్నించారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టును ఈ ప్రభుత్వం 100 పూర్తి చేస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పాలమూరు జిల్లాకు నీరు ఇవ్వటం లేదనేది అవాస్తవం: మంత్రి జూపల్లి
భీమ, నెట్టెంపాడు, కోయిల్సాగర్ ప్రాజెక్టులకు నీటి ఎత్తిపోతల జరుగుతోందని మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు తెలిపారు. ప్రాజెక్టుల నుంచి ఇప్పటికే నీటి విడుదల కూడా కొనసాగుతుందన్నారు. పాలమూరు జిల్లాకు నీరు ఇవ్వటం లేదనేది అవాస్తమన్న ఆయన, రాజకీయ పబ్బం గడుపుకోవడానికే బీఆర్ఎస్ నేతలు హంగామా చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. నిరంజన్రెడ్డి కేవలం ఒక్కసారి గెలిచి మంత్రి అయ్యారన్నారు. తాను 1999 నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నానని, పలుమార్లు మంత్రిగా పనిచేసినట్లు వివరించారు. పాలమూరు జిల్లా ప్రాజెక్టుల గురించి తనకు సంపూర్ణ అవగాహన ఉందన్నారు.
ఈనెల 13న కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం
ఈనెల 13న కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం కానుంది. హైదరాబాద్లోని జలసౌధలో ఈ భేటీ జరగనుంది. కేఆర్ఎంబీ సభ్యకార్యదర్శి, తెలంగాణ, ఏపీ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్లు పాల్గొంటారు. తెలంగాణ, ఏపీ నీటి నీటి అవసరాలు, శ్రీశైలం, సాగర్లో అందుబాటులో ఉన్న నీటి కేటాయింపులపై చర్చ జరగనుంది.
మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం
జగిత్యాల మల్యాల మండలంలో మహిళపై సామూహిక అత్యాచారం ఘటన కలకలం రేగింది. బంధువుల ఇంటికి వచ్చిన మహిళపై నలుగురు యువకులు అత్యాచారం చేశారు. బాధిత మహిళ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు, దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు
అన్ని ప్రైవేట్, అన్ ఎయిడెడ్ స్కూళ్లకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కీలక ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఫీజుల వివరాలను డిస్ప్లే చేయాలని ప్రైవేటు, అన్ ఎయిడెడ్ స్కూళ్లను ఆదేశించింది. స్కూల్ నోటీస్ బోర్డు, వెబ్సైట్లో ఫీజుల వివరాలు డిస్ప్లే చేయాలని, విద్యాశాఖ పోర్టల్లోనూ ఫీజుల వివరాలు పొందుపరచాలని స్పష్టం చేసింది. 2026-27 విద్యాసంవత్సరం ఫీజు స్ట్రక్చర్ ప్రదర్శించని స్కూళ్లపై చర్యలకు ఆదేశించింది. నిబంధనలు పాటించని స్కూళ్లకు షోకాజ్ నోటీసులు ఇవ్వాలని సూచించింది.
కేంద్ర జల్శక్తిశాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్కు హరీశ్రావు లేఖ
కేంద్ర జల్శక్తిశాఖ మంత్రి సీఆర్ పాటిల్కు హరీశ్రావు లేఖ రాశారు. గోదావరి జలాల్లో తెలంగాణ హక్కులు కాపాడాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తెలంగాణ హక్కులు కాపాడేలా చొరవ తీసుకోవాలని సీఆర్ పాటిల్ను కోరారు. గోదావరి బోర్డు సమావేశం ఎజెండాను మార్చాలని, తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు అనుమతులపై సమీక్షించే అంశాన్ని తొలగించాలని లేఖలో పేర్కొన్నారు.
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ విడాకుల కేసులో కీలక మలుపు
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ విడాకుల కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. విడాకుల పిటిషన్ను విజయ్ భార్య సంగీత ఉపసంహరించుకున్నారు. దీంతో విజయ్-సంగీత విడాకుల పిటిషన్పై విచారణను చెంగల్పట్టు జిల్లా కోర్టు ముగించింది.
10, 11, 12 తేదీల్లో కీలక బిల్లులు! - పార్టీ ఎంపీలకు విప్ జారీ చేసిన కాంగ్రెస్
ఈనెల 10, 11, 12 తేదీల్లో పార్లమెంటు సమావేశాలకు తప్పక హాజరుకావాలని పార్టీ ఎంపీలకు కాంగ్రెస్ విప్ జారీ చేసింది. లోక్సభ, రాజ్యసభలోని కాంగ్రెస్ సభ్యులకు విప్ జారీ చేసింది. ఈనెల 10, 11, 12 తేదీల్లో కీలక బిల్లులు ప్రవేశపెడతారని తెలుస్తోంది.
బంగారం కొంటామంటూ దుకాణంలోకి వెళ్లి - తులం బంగారంతో పరారీ
వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులోని బంగారం దుకాణంలో చోరీ జరిగింది. బంగారం కొంటామంటూ దుకాణంలోకి వెళ్లిన ముగ్గురు మహిళలు, యజమాని దృష్టి మళ్లించి తులం బంగారం మాయం చేశారు. యజమాని గ్రహించేలోపు అక్కడ నుంచి పరారయ్యారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి భాస్కర్పై సస్పెన్షన్ వేటు
మహబూబాబాద్ జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారి భాస్కర్పై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. మత్స్యశాఖ నిధులు రూ.49 లక్షలు సొంత ఖాతాకు బదిలీ చేసుకోవడంపై ఉన్నతాధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు డీఎఫ్వో భాస్కర్ను సస్పెండ్ చేస్తూ మత్స్యశాఖ కమిషనర్ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు.
కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం
సికింద్రాబాద్ పార్సీగుట్ట వద్ద బోనాల చెక్కుల పంపిణీలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఎమ్మెల్యే పద్మారావు లేకుండానే చెక్కుల పంపిణీ చేపట్టారని బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల ఆందోళన చేపట్టాయి. సీఎంకు వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ నాయకులు నినాదాలు చేశారు. ఇరు పార్టీల నేతలు పోటాపోటీగా నినాదాలు చేయడంతో, ఇరువర్గాలకు పోలీసులు సర్దిచెప్పారు.
చేనేత, చేతి వృత్తులను ప్రోత్సహించేలా బాధ్యత తీసుకోవాలని ప్రధాని పిలుపు
చేనేత, చేతి వృత్తులను ప్రోత్సహించేలా బాధ్యత తీసుకోవాలని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు. అల్పాహారం విందుకు హాజరైన టీడీపీ, జనసేన, శివసేన, అన్నాడీఎంకే, టీఎంసీ రెబల్ ఎంపీలతో ప్రధాని మోదీ సుమారు గంటపాటు మాట్లాడారు. సోషల్ మీడియాలో ఎంపీలు చురుగ్గా ఉండాలని ప్రధాని సూచించారు. ఎంపీలు సోషల్ మీడియాలో ఎలా ఉన్నారో ఒక్కొక్కరికి రిపోర్ట్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఎన్డీఏలో భాగస్వాములంటే ఒక కుటుంబమని మోదీ అన్నట్లు ఎంపీలు వెల్లడించారు. టీడీపీ, జనసేన ఎంపీలు మంగళగిరి పట్టు శాలువాను మోదీకి బహూకరించారు.
అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 60 కేజీల కుళ్లిన మాంసం స్వాధీనం
సికింద్రాబాద్ కాచిగూడ కమేళాలో హెచ్ ఫాస్ట్ అధికారులు ఆకస్మిక దాడులు చేశారు. అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 60 కేజీల కుళ్లిన మాంసాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మాంసం వినియోగించకుండా జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు దానిపై ఫినాయిల్ చల్లారు. యజమాని అఖిల్పై కేసు నమోదు చేసి జరిమాన విధించారు.
బిహార్ రాజధాని పట్నాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత
బిహార్ రాజధాని పట్నాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పట్నా రోడ్డు ప్రమాదంలో వ్యక్తి మృతి చెందడంతో స్థానికులు ఆందోళనకు దిగారు. స్థానికుల ఆందోళనతో వాహన రాకపోకలు భారీగా నిలిచిపోయాయి. ఘటనాస్థలికి పోలీసులు వచ్చాక పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. మూడు పోలీసు జీపులకు ఆందోళనకారులు నిప్పుపెట్టారు. పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వడంతో పరిస్థితి తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది. దీంతో ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు లాఠీలు ఝుళిపించారు.
ఈ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. హైదరాబాద్లోనూ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఇవాళ ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. మూడు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
పాలమూరు యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ సదస్సు
పాలమూరు యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో విజన్ ఇండియా-2047 ఇంటిగ్రేటింగ్ సైన్స్, ఇన్నొవేషన్ అండ్ యూత్ ఎంపవర్మెంట్ అంశంపై జాతీయ సదస్సు జరుగుతోంది. రంగారెడ్డిలోని కన్హా శాంతివనంలో సదస్సుకు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు హాజరయ్యారు. సుమారు 80 వర్సిటీల నుంచి ఉపకులపతులు, రిజిస్ట్రార్లు పాల్గొన్నారు. రెండ్రోజుల సదస్సులో విజన్ ఇండియా 2047 లక్ష్యాల సాధన, ఉన్నత విద్యాసంస్థలు, పరిశోధన సంస్థలు, పరిశ్రమలు, విధాన రూపకర్తల కృషిపై చర్చించనున్నారు.
వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ఇంటి ముంగిటకే పౌరసేవలు: శ్రీధర్బాబు
ఏఐ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కాన్క్లేవ్ మంత్రి శ్రీధర్బాబు ప్రారంభించారు. త్వరలో బ్లాక్చెయిన్ ఆధారిత సర్టిఫికెట్ల సేవలు ప్రారంభిస్తామన్నారు. టీ-ఫైబర్తో 80 లక్షలకు పైగా గ్రామీణ కుటుంబాలకు డిజిటల్ కనెక్టివిటీ లక్ష్యమని చెప్పారు. త్వరలో వృద్ధులు, దివ్యాంగులకు ఇంటి ముంగిటకే పౌరసేవలు అందిస్తామన్నారు.
వందేమాతరం గీతానికి జాతీయ గీతం హోదా చట్టానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర
వందేమాతరం గీతానికి జాతీయ గీతం హోదా చట్టానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర వేశారు. వందేమాతరం పాటను అడ్డుకున్నా, అవమానించినా చట్టరీత్యా నేరంగా పరిగణిస్తారు. వందేమాతరం గీతాలాపనకు విఘాతం కలిగిస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయి.
పార్లమెంటు ఉభయసభలు వాయిదా
పార్లమెంటు ఉభయసభలు సోమవారానికి వాయిదా పడ్డాయి.
పాఠశాలలో విద్యార్థి కాల్పులు- ఆరుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలు
థాయ్లాండ్లోని బ్యాంకాక్ శివారు నాంథబురిలోని పాఠశాలలో విద్యార్థి కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు టీచర్లు, ముగ్గురు విద్యార్థులు మృతి చెందారు. మరో 15 మందికి గాయాలయ్యాయి. ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. కాల్పుల సమయంలో తుపాకీ శబ్దాలు విని పలువురు విద్యార్థులు తరగతి గదిలో దాక్కున్నారు. వీరిని పోలీసులు కాపాడారు. ఇంట్లోని తుపాకీతో విద్యార్థి కాల్పులు జరిపినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు థాయ్లాండ్ ప్రధాని అనుతిన్ సంతాపం తెలిపారు.
గువ్వల బాలరాజు అరెస్టు - ఊర్కొండ పీఎస్కు తరలింపు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వెల్దండ మండలం కొట్రతండా వద్ద ముదిరాజ్ల ఆరాధ్య దైవం సాయన్న విగ్రహం తొలగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన తెలుపుతున్నారు. లింగాలలో నిరసనకు మద్దతు తెలిపేందుకు వెళ్తున్న గువ్వల బాలరాజు అరెస్టు చేశారు. ఊర్కొండ పీఎస్కు తరలించారు.
రైతుబంధు మంచి పథకమైనా కోటీశ్వరులు కూడా లబ్ధి పొందుతున్నారు: జస్టిస్ నగేష్
ఐఏఎస్ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా కోర్టు ధిక్కరణ కేసుపై హైకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. కేసు విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ నగేష్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అధికారులను హైకోర్టుకు పిలిపించడం బాధగానే ఉందని తెలిపారు. ఆర్థికశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శిగా సందీప్పై ఎన్నో కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు ఉన్నాయని, శిక్ష విధిస్తే జీవితకాలం జైలులోనే ఉండాల్సి వస్తుందన్నారు. ప్రభుత్వ తప్పుల వల్ల అధికారులు కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రైతుబంధు మంచి పథకమైనా కోటీశ్వరులు కూడా లబ్ధి పొందుతున్నారని జస్టిస్ నగేష్ అన్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలు అర్హులకు మాత్రమే అందాలన్నారు. ఎందరో అనర్హులు ఉచిత పథకాలు పొందుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
విపక్షాల నిరసనల మధ్య లోక్సభ మ.12 వరకు వాయిదా
లోక్సభలో పలు అంశాలపై చర్చ చేపట్టాలంటూ విపక్ష సభ్యుల నిరసనలు చేపట్టారు. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత చర్చ చేపడదామని, సభను పదేపదే అడ్డుకోవడం సరైన పద్ధతి కాదని స్పీకర్ సభ్యులకు సూచించారు. దీంతో విపక్షాల నిరసనల మధ్య లోక్సభ మ.12 వరకు వాయిదా పడింది.
తండ్రి, ఇద్దరు కుమారులు అదృశ్యం - దంపతులకు మధ్య విభేదాలే కారణమా?
కామారెడ్డి జిల్లా బిక్కనూరు మండలం తిప్పాపూర్లో తండ్రి రాజశేఖర్ (36), కుమారులు ఆర్యన్ (12), అయాన్ (8 అదృశ్యమయ్యారు. ఇంటి నుంచి వెళ్లే ముందు రాజశేఖర్ తన తల్లితో చెప్పి బయటకు వెళ్లాడు. అయితే నిన్న సాయంత్రం నుంచి ఇంటికి రాకపోవడంతో ఆందోళన చెందిన రాజశేఖర్ తల్లి గంగవ్వ బిక్కనూరు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే కొద్ది నెలలుగా రాజశేఖర్ దంపతులకు మధ్య విభేదాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని రెండో రోజు ప్రశ్నిస్తున్న పోలీసులు
కస్టడీలో భాగంగా ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని పోలీసులు రెండో రోజు ప్రశ్నిస్తున్నారు. తొలి రోజు మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్తో పరిచయం, వేధింపులు, కేసు పరిణామాలపై ప్రశ్నలు అడిగారు. బాధితురాలితో సన్నిహిత సంబంధం ఉందని పోలీసులకు ఉదయ్ చెప్పినట్లు తెలిసింది. మరొకరిని పెళ్లి చేసుకోవడాన్ని సహించలేకే అలా చేశానని ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి చెప్పినట్లు సమాచారం. మరిన్ని ప్రశ్నలు అడగ్గా తనను ఎందుకు విసిగిస్తున్నారని విచారణ అధికారులనే ఉదయ్ ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి రెండు రోజుల పోలీస్ కస్టడీ నేటితో ముగియనుంది.
ఉన్నత పాఠశాలలో కాల్పులు
థాయ్లాండ్ నాంతబురిలోని ఉన్నత పాఠశాలలో కాల్పుల ఘటన చోటుచేసుకుంది. కాల్పుల్లో పలువురు గాయపడి మృతిచెందినట్లు తెలుస్తోంది. కాల్పులు జరిపింది అదే పాఠశాల విద్యార్థిగా పోలీసుల గుర్తించారు.
కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ కుడి చేతి వేలికి గాయం
ప్రాక్టీస్ సమయంలో శుభ్మన్ గిల్ కుడి చేతి ఉంగరపు వేలికి గాయం అయింది. గాయం వల్ల ఎస్ఎల్సీ లెవెన్ వార్మప్ మ్యాచ్కు గిల్ దూరంకానున్నారు. గిల్ స్థానంలో కేఎల్ రాహుల్ జట్టుకు నాయకత్వం వహించనున్నారు.
హైదరాబాద్-బెంగళూరు జాతీయరహదారిపై ట్రాఫిక్ జామ్
రంగారెడ్డి జిల్లా పెద్దషాపూర్ వద్ద నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందారు. షాద్నగర్ నుంచి శంషాబాద్ మార్గంలో ట్రాఫిక్జామ్ ఏర్పడింది. హైదరాబాద్-బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలు అంతరాయం కలిగింది.
దోమలగూడలో మిస్టరీగా మారిన యువతి హత్య
హైదరాబాద్ దోమలగూడలో ఓ యువతి హత్య మిస్టరీగా మారింది. గురువారం ఓ చెత్తకుప్పలో కాలిపోయిన మహిళ మృతదేహం గుర్తించారు. మృతురాలి వయసు 30-35 ఏళ్ల మధ్య ఉంటుందని పోలీసుల అంచనా వేస్తున్నారు. హత్య తర్వాత మృతదేహానికి నిప్పంటించారా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటనాస్థలి పరిసరాల్లో సీసీ ఫుటేజీలు పరిశీలిస్తున్నారు. అదృశ్యమైన మహిళల వివరాలు సేకరిస్తూ మృతురాలి ఆచూకీ కోసం యత్నిస్తున్నారు. మృతురాలిని గుర్తిస్తే హత్యకు కారణాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని దోమలగూడ పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
ఇల్లందు సింగరేణి ఏరియాలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం
భద్రాద్రి జిల్లాలో వర్షం కారణంగా ఇల్లందు సింగరేణి ఏరియాలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలిగింది. కోయగూడెం ఉపరితల గనిలో 5 వేల టన్నుల బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోయింది.
నేడు తెలంగాణ బీజేపీ నేతలతో జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ భేటీ
తెలంగాణ బీజేపీ నేతలతో జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ భేటీ ఇవాళ భేటీ కానున్నారు. దిల్లీలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు సమావేశం జరగనుంది. కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, బండి సంజయ్, పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు, ఎంపీలు హాజరుకానున్నారు.
దేశంలో అతిపెద్ద కుటీర పరిశ్రమ చేనేత: బండి సంజయ్
కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ నేతన్నలకు చేనేత దినోత్సవ శుభాంక్షలు తెలిపారు. దేశంలో అతిపెద్ద కుటీర పరిశ్రమ చేనేత అన్న సంజయ్, దాదాపు 10 కోట్ల మంది చేనేత రంగంపై ఆధారపడ్డారని తెలిపారు. భారతీయ చరిత్ర, సంస్కృతి, కళాత్మకకు ప్రతిరూపమన్నారు. అగ్గిపెట్టెలో చీర ఇమిడేలా చేసిన ఘనత ఉమ్మడి కరీంనగర్దేనన్నారు. మువ్వన్నెల జెండా నేసిన చేనేతకు రాష్ట్రంలో చేయూత కరువైందని బండి సంజయ్ అన్నారు. 'లోకల్ ఫర్ వోకల్'తో ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు మోదీ కృషి చేస్తున్నారని చెప్పారు. 'మేక్ ఇన్ ఇండియా'తో చేనేతను బలోపేతం చేయడమే మోదీ లక్ష్యమని చెప్పారు.
పెద్దపల్లి: శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
పెద్దపల్లి జిల్లా శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 20.17 టీఎంసీలు కాగా ప్రసుత్త నీటి నిల్వ 17.34 టీఎంసీలుగా ఉంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 148 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుత నీటిమట్టం 146.98 మీటర్లుగా నమోదైంది. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 12,887 క్యూసెక్కులు ఉండగా అవుట్ ఫ్లో 12,887 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది.
నిజామాబాద్: శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద
నిజామాబాద్ జిల్లాలోని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు వరద కొనసాగుతోంది. శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు 18,940 క్యూసెక్కుల వరద చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు కాగా ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1077.80 అడుగులుగా నమోదైంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ 80.5 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 39.18 టీఎంసీలుగా నమోదైంది.
చేనేత రంగాన్ని ప్రోత్సహిద్దాం, దేశంలో తయారయ్యే వస్త్రాలను వాడుదాం: రామచందర్రావు
చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా స్వదేశీ ఉద్యమానికి నాంది పలకాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు పేర్కొన్నారు. చేనేతలు స్వయంగా చేసిన వస్త్రాలను ప్రపంచానికి అందిస్తున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. మన దేశంలో తయారయ్యే వస్త్రాలను మనం వాడుదామన్నారు. చేనేత రంగాన్ని ప్రోత్సహిద్దాం అనే సంకల్పం తీసుకుందామని చెప్పారు. చేనేత కార్మికుల సమస్యలపై బీజేపీ పోరాటం చేస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు.
మెదక్: నర్సాపూర్లో బోనాల వేడుకలో అపశ్రుతి
మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్లో బోనాల వేడుకలో విషాధకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. బోనాలకు ఫ్లెక్సీలు కడుతుండగా ఓ వ్యక్తి విద్యుదాఘాతంతో మృతి చెందారు. విద్యుదాఘాతంతో హర్షవర్ధన్ (19) మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి.
ఏదులాపురం మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి సీఎం రూ.100 కోట్లు ఇచ్చారు: పొంగులేటి
ఖమ్మం జిల్లా ఏదులాపురంలో మంత్రి పొంగులేటి పర్యటించారు. మంత్రి పొంగులేటి మార్నింగ్ వాక్లో ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఏదులాపురాన్ని ఆదర్శ మున్సిపాలిటీ చేయాలనేది తమ లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి సీఎం రూ.100 కోట్లు ఇచ్చారని స్పష్టం చేశారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండాయి. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు శిలాతోరణం వరకు వేచి ఉన్నారు. నిన్న 66,842 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.27 కోట్లు. నిన్న స్వామివారికి 28,670 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
జూరాల జలాశయానికి భారీగా కొనసాగుతున్న వరద
జూరాల జలాశయానికి భారీగా కొనసాగుతున్న వరద చేరింది. ప్రాజెక్టు ఇన్ఫ్లో 2.2 లక్షల క్యూసెక్కులు కాగా పూర్తి నీటిమట్టం 318.51 మీటర్లు. జూరాల ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత నీటిమట్టం 317.80 మీటర్లు నమోదైంది. అయితే దీని పూర్తి నీటి నిల్వ 9.657 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 8.22 టీఎంసీలుగా నమోదైంది. ప్రాజెక్టు 26 గేట్ల ద్వారా 2.11 లక్షల క్యూసెక్కులు శ్రీశైలానికి విడుదల చేశారు.
సోషల్ మీడియాలో మరో కొత్త వీడియో విడుదల చేసిన ప్రధాని మోదీ
సోషల్ మీడియాలో ప్రధాని మోదీ మరో కొత్త వీడియో విడుదల చేశారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ వీడియో విడుదల చేశారు. చేనేత దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవాలని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. దేశంలోని నేతన్నల కుటుంబాలకు మద్దతివ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. చేనేత ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసి నేతన్నలకు అండగా నిలవాలన్నారు. బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా చేసిన స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగ ఉద్యమాన్ని గుర్తు చేశారు. స్వదేశీ వస్తువుల వినియోగ ఉద్యమం దేశ ప్రజలను ఏకం చేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఉద్యమం ఆత్మనిర్భరతకు ప్రతీకగా నిలిచిందన్నారు.
దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల జరిగిన జెన్జీ ఆందోళనలపై ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ స్పందన
దేశవ్యాప్తంగా ఇటీవల జరిగిన జెన్జీ ఆందోళనలపై ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ స్పందించారు. జెన్జీ మనోవేదన నిజమైనదని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ తెలిపారు. అధికారాన్ని ప్రశ్నించి, సంస్కరణలు కోరే హక్కు విద్యార్థులకు ఉందన్నారు. జెన్జీ నిరసనలు చేయకూడదని తాను ఎప్పుడూ చెప్పనని మోహన్ భాగవత్ స్పష్టం చేశారు. ఈ ఉద్యమం దేశ వ్యతిరేకం కాదని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భాగవత్ పేర్కొన్నారు.
అణ్వస్త్ర సామర్థ్యమున్న మధ్యశ్రేణి బాలిస్టిక్ క్షిపణి అగ్ని-4 పరీక్ష విజయవంతం
అణ్వస్త్ర సామర్థ్యమున్న మధ్యశ్రేణి బాలిస్టిక్ క్షిపణి అగ్ని-4 పరీక్ష విజయవంతమైంది. ఒడిశాలోని చాందీపుర్లో జరిగిన మధ్యశ్రేణి బాలిస్టిక్ క్షిపణి అగ్ని-4 పరీక్ష నిర్వహించారు. చాందీపుర్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ టెస్ట్ రేంజ్ నుంచి ఈ పరీక్ష జరిగినట్లు రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. సైన్యంలోని వ్యూహాత్మక దళాల విభాగం ఈ పరీక్ష నిర్వహించినట్లు పేర్కొంది.
ఐఏఎస్ సందీప్ సుల్తానియాపై బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసిన హైకోర్టు
ఐఏఎస్ సందీప్ సుల్తానియాపై హైకోర్టు బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో సందీప్ సుల్తానియాపై బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. 2024లో జారీ చేసిన కోర్టు ఉత్తర్వులను సందీప్ సుల్తానియా ఉల్లంగించారంటూ పిటిషన్ దాఖలైంది. సందీప్ సుల్తానియాపై రాజేశ్ అనే వ్యక్తి కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్పై జులై 10న విచారణ నిర్వహించిన హైకోర్టు బెయిలబుల్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆగస్టు 7న సందీప్ను అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో హాజరు పర్చాలని గత విచారణలో హైకోర్టు ఆదేశించింది. కోర్టుకు హాజరవుతానంటే రూ.5 వేల పూచీకత్తుతో బెయిల్ ఇవ్వాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో సందీప్ కౌంటర్ అఫిడవిట్ దాఖలు చేయలేదని హైకోర్టు వెల్లడించింది. కోర్టు ఆదేశాలను పాటించకపోవడంతో సందీప్పై హైకోర్టు బెయిలబుల్ వారెంట్ జారీ చేసింది. కోర్టు ధిక్కరణ పిటిషన్పై నేడు మరోసారి విచారణ చేపట్టనుంది.