7th August 2026 AP News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : August 7, 2026 at 10:52 PM IST
7th August 2026 AP News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో 22 మంది ఐఏఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులు బదిలీ అయ్యారు.
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రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీ
రాష్ట్రంలో 22 మంది ఐఏఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులు బదిలీ అయ్యారు. పాఠశాల విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిగా జె.శ్యామలరావు, రహదారుల, భవనాల శాఖ కార్యదర్శిగా కోన శశిధర్, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఎం.శివప్రసాద్, తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్గా ఎం.జయకృష్ణ, విశాఖ వీఎంఆర్డీఏ కమిషనర్గా ప్రఖర్ జైన్, టూరిజం శాఖ నుంచి ఆమ్రపాలి జీఏడీకి రిపోర్టు చేయాలని ఆదేశం, వైద్య, కుటుంబసంక్షేమశాఖ కమిషనర్గా కేవీఎన్ చక్రధర్బాబుకు అదనపు బాధ్యతలు, హౌసింగ్శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా హెఫ్సిబా రాణి కొర్లపాటి, గోదావరి పుష్కరాల ప్రత్యేక అధికారిగా ఎస్.సురేశ్కుమార్, గోదావరి పుష్కరాల సంయుక్త ప్రత్యేక అధికారిగా నారాయణ భరత్ గుప్తా, ఆర్కియాలజీ, మ్యూజియం విభాగం కమిషనర్గా రేవు ముత్యాలరాజ, డ్రగ్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైరెక్టర్ జనరల్గా పి.అరుణ్బాబు, టూరిజం కార్పొరేషన్ ఎండీగా పఠాన్శెట్టి రవి సుభాష్, టూరిజం, యువజన సర్వీసుల ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎస్.ఎస్.రావత్, ఆర్టీజీఎస్ సీఈవోగా గీతాంజలి శర్మకు అదనపు బాధ్యతలు, టీటీడీ జేఈవో (హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్)గా ప్రభల గోపీనాథ్, ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవా ట్రస్ట్ సీఈవోగా ఎ.ఎ.ఎల్.పద్మావతి, టీటీడీ సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారిగా రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఎ.శరత్ పునర్నియామకమయ్యారు.
విజయా డెయిరీ ఛైర్మన్ పదవికి చలసాని ఆంజనేయులు రాజీనామా
విజయా డైరీ ఛైర్మన్ పదవికి చలసాని ఆంజనేయులు రాజీనామా చేసారు. టీడీపీ అధిష్టానం సూచన మేరకు ఆంజనేయులు రాజీనామా చేశారు. కృష్ణ మిల్క్ యూనియన్ కు టైటిల్ డీడ్ కల్పించాలన్న ఆంజనేయులు సూచనకు అధిష్టానం సానుకూలంగా స్పందించింది.
తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం
తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే ఘాట్ రోడ్డులో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. 21వ మలుపు వద్ద కారు అదుపుతప్పి లోయలో పడింది. కర్ణాటకకు చెందిన పలువురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
ఈ నెల 13న హైదరాబాద్లోని జలసౌధలో కేఆర్ఎంబీ సమావేశం
ఈ నెల 13న హైదరాబాద్లోని జలసౌధలో కృష్ణానదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం జరగనుంది. ఇందులో కేఆర్ఎంబీ సభ్యకార్యదర్శి, ఏపీ, తెలంగాణ ఇంజినీర్ ఇన్ చీఫ్లు పాల్గొననున్నారు. కమిటీ ఏపీ, తెలంగాణ నీటి అవసరాలు, శ్రీశైలం, సాగర్లో అందుబాటులో ఉన్న నీటి కేటాయింపులపై చర్చించనునుంది.
మెగా డీఎస్సీపై వస్తున్న ఆరోపణలపై మరోసారి వివరణ
ఏపీలో గతేడాది జరిగిన మెగా డీఎస్సీపై కొందరు చేస్తోన్న దుష్ప్రచారాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం ఖండించింది. మెగా డీఎస్సీ 2025 నియామక ప్రక్రియపై సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా చేస్తున్న ఆరోపణలు అవాస్తవమని తేల్చి చెప్పింది. ఇది వ్యవస్థపై ప్రజలకు ఉన్న విశ్వసాన్ని దెబ్బతీసేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారమని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్చెక్ విభాగం ‘ఎక్స్’ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టింది.
విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్తత
విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది. పూర్మనందపేట బాప్టిస్ట్ నగర్లో వైఎస్సార్సీపీ దీక్షా శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టేలా దీక్షా శిబిరం ఏంటని పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో దొంగ శిబిరాలు నడుపుతున్నారంటూ టీడీపీ ఆందోళన చేపట్టింది. బుద్దా వెంకన్న నేతృత్వంలో శిబిరం వద్దకు వెళ్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. మార్గంమధ్యలో బుద్దా వెంకన్నను ఆయన ఇంటికి తరలించారు.
రాజమహేంద్రవరం మెడికోల ప్రమాద ఘటనపై సీఎం ఆగ్రహం
రాజమహేంద్రవరం మెడికోల ప్రమాద ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. బాధిత మెడికోలు ప్రియాంక, ఉమేశ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సీఎం ఆరా తీశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన మెడికోల ఘటన బాధాకరమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. మద్యం మత్తులో కారుతో ఢీకొట్టి పరారైన నిందితులను అరెస్ట్ చేశామని అధికారులు తెలిపారు. నిందితులకు కఠిన శిక్షలు పడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. తప్పు చేసిన వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించొద్దన్నారు. మెడికో ప్రియాంక ఆరోగ్య పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని అధికారులకు సూచించారు. బాధితులకు అత్యుత్తమ వైద్యసాయం అందించాలని అన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సీఎం భరోసా ఇచ్చారు.
ప్రధాని మోదీతో ఎంపీల భేటీ
ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన అల్పాహార విందుకు టీడీపీ, జనసేన రాజ్యసభ సభ్యులతో పాటు పలువురు ఎంపీలు హాజరయ్యారు. సుమారు గంటపాటు వారితో ప్రధాని ముచ్చటించారు. ఎన్డీయే భాగస్వామ్య పక్షాలన్నీ ఒకే కుటుంబం లాంటివని ఆయన పేర్కొన్నారు. చేనేత, చేతివృత్తులను ప్రోత్సహించాలని కోరారు. ఎంపీలంతా సోషల్ మీడియాలో చురుగ్గా ఉండాలని సూచిస్తూ, ఒక్కొక్కరి యాక్టివిటీపై రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఎంపీలు ప్రధానికి మంగళగిరి పట్టు శాలువా బహూకరించారు.
పాముకాటుతో మహిళ మృతి
మార్కాపురం జిల్లా కొమరోలు మండలంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. రైతుపల్లె గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మీదేవి(45) పాముకాటుతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది. రోజూ మాదిరిగానే ఆమె వ్యవసాయ పనుల కోసం పొలానికి వెళ్లింది. అక్కడ పొలంలో చిక్కుడుకాయలు కోస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తూ పాము కాటేసింది. గమనించిన స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే ఆమె మృతి చెందింది. ఈ ఘటనతో మృతురాలి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
కృష్ణా జిల్లాలో ఇద్దరు విద్యార్థినుల ఆత్మహత్య
కృష్ణా జిల్లాలో ఇద్దరు విద్యార్థినులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కంకిపాడు శరత్చంద్ర ఐఏఎస్ అకాడమీలో డిగ్రీ చదువుతున్న భాగ్యశ్రీ హాస్టల్ గదిలో ఉరేసుకుంది. పోలీసులు మృతదేహాన్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అలాగే గుడివాడ గురురాజు హోమియో వైద్య కళాశాల విద్యార్థిని లక్ష్మీ తులసి కూడా ప్రైవేట్ హాస్టల్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. పోలీసులు ఈ రెండు ఘటనలపై కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఐజీ త్రిపాఠికి కారంపూడి నేతల ఫిర్యాదు
కారంపూడి మండల టీడీపీ నేతలు, స్థానిక రైతులు ఐజీ త్రిపాఠిని కలిశారు. కారంపూడి ఎస్ఐ వాసు తమను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని వారు ఫిర్యాదు చేశారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, రైతులను ఆయన ఎన్నో రకాలుగా వేధింపులకు గురిచేశారని నేతలు ఆరోపించారు. ఎస్ఐ వాసు వ్యవహార శైలిపై వెంటనే సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని కోరారు. తప్పు చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు ఐజీకి విజ్ఞప్తి చేశారు.
లక్ష్మణస్వామి వర్మకు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ నివాళులు
పొన్నమండ లక్ష్మణస్వామి వర్మ జయంతి సందర్భంగా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ వేడుకను రాష్ట్ర ఉత్సవంగా నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. సమాజంలో ఆత్మగౌరవం కోసం పోరాడిన ఇలాంటి మహనీయులు చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారని కొనియాడారు. గొప్ప సామాజిక సంస్కర్తగా, ఆయుర్వేద వైద్యుడిగా లక్ష్మణస్వామి వర్మ చేసిన విశేష సేవలు ఎప్పటికీ చిరస్మరణీయమని పవన్ గుర్తుచేశారు.
"నేతన్నల సేవలో" పథకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు
జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా బాపట్ల జిల్లా చీరాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు వచ్చారు. ఉండవల్లి నుండి హెలికాప్టర్లో చీరాల నియోజకవర్గం కొత్తపేటకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేరుకున్నారు. మంత్రులు సవిత, చీరాల ఎమ్మెల్యే ఎం.ఎం కొండయ్య, ప్రజాప్రతినిధులు స్వాగతం పలికారు. "నేతన్నల సేవలో పథకాన్ని" ముఖ్యమంత్రి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ప్రజా వేదిక సభకు మహిళలు పోటెత్తారు. ముఖ్యమంత్రి రాగానే మహిళలు జై చంద్రబాబు అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఆయన నియోజకవర్గానికి ఇచ్చే వరాల జల్లు కోసం నియోజకవర్గ ప్రజలు సంతోషంగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
విజయవాడలో వైఎస్సార్సీపీ దీక్ష శిబిరం వద్ద ఉద్రిక్తత
విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో పూర్మనందపేట బాప్టిస్ట్ నగర్లో వైఎస్సార్సీపీ దీక్ష శిబిరం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా దీక్ష శిబిరం ఏంటంటూ తెలుగుదేశం ఆందోళన చేపట్టింది. నిరుద్యోగులు, బాధితులు ఎవ్వరూ లేకుండా పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో దొంగ శిబిరాలు నడుపుతున్నారంటూ టీడీపీ ఆందోళన చేపట్టింది. పశ్చిమ నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ బుద్దా వెంకన్న నేతృత్వంలో వైఎస్సార్సీపీ దీక్షా శిబిరం వద్దకు తెలుగుదేశం శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున వెళ్లారు. మార్గ మధ్యలో బుద్దా వెంకన్నను పోలీసులు అడ్డుకుని ఆయన ఇంటికి తరలించారు.
నేత కార్మికులకు పవన్ కల్యాణ్ శుభాకాంక్షలు
మన సాంస్కృతిక వారసత్వమైన చేనేతను పరిరక్షించుకుందామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా నేత కార్మికులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చేనేత కేవలం వృత్తి మాత్రమే కాదని.. మన సంస్కృతి, మన వారసత్వ సంపదలో అంతర్భాగమని పవన్ అన్నారు. కళాకారుడు నేసే ప్రతి నూలుపోగులో అతని శ్రమతోపాటు కుటుంబ ప్రతిష్ట, జీవనం అల్లుకుని ఉంటాయని, అందుకే చేనేతను కాపాడడం మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడమని అభిప్రాయపడ్డారు.
లక్ష్మణస్వామి వర్మకు సీఎం చంద్రబాబు నివాళులు
పొన్నమండ లక్ష్మణస్వామి వర్మ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనకు ఘనంగా నివాళులర్పించారు. లక్ష్మణస్వామి వర్మ గొప్ప సామాజిక సంస్కర్తగా, ఆయుర్వేద వైద్యునిగా విశేష సేవలందించారని సీఎం కొనియాడారు. అగ్నికుల క్షత్రియ సమాజానికి గుర్తింపు తీసుకురావడంలో ఆయన చేసిన కృషి ఎంతో ప్రశంసనీయమన్నారు. ఆయన జయంతిని రాష్ట్ర ఉత్సవంగా గర్వంగా నిర్వహించుకుంటున్నామని సీఎం తెలిపారు.
సాయికృష్ణ కేసులో ముమ్మర విచారణ
సాయికృష్ణ కేసులో సిట్ అధికారుల విచారణ మూడో రోజు కొనసాగుతోంది. విజయవాడ సిట్ కార్యాలయంలో నిందితులు అశోక్, నాని, బాబూరావు, సాంబయ్యలను అధికారులు ప్రశిస్తున్నారు. కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో విచారణ పూర్తయిన తర్వాత సాయికృష్ణ ఏమయ్యాడనే కోణంలో వారి నుంచి వివరాలు రాబడుతున్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం 5 రోజుల పాటు విచారణకు సిట్ అధికారులు న్యాయస్థానం నుంచి అనుమతి తీసుకున్నారు.
భారతీ సిమెంట్స్ పరిశ్రమ ఎదుట ధర్నా
కడప జిల్లా నలిగాయపల్లెలోని భారతీ సిమెంట్ పరిశ్రమ ఎదుట ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఉద్యోగాల నుంచి అకారణంగా తొలగించిన వారిని వెంటనే తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ బాధితులు ఆందోళనకు దిగారు. సిమెంట్ పరిశ్రమ ప్రధాన ద్వారం వద్ద పెద్ద ఎత్తున బైఠాయించి యాజమాన్యానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
కొత్తపేట చేరుకున్న సీఎం చంద్రబాబు
జాతీయ చేనేత దినోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు సీఎం చంద్రబాబు చీరాల నియోజకవర్గం కొత్తపేట చేరుకున్నారు. ఇక్కడ 'నేతన్న సేవలో' పథకాన్ని ఆయన ప్రారంభించనున్నారు. ఈ పథకం కింద 71,536 చేనేత కుటుంబాలకు రూ.25 వేల చొప్పున మొత్తం రూ.179 కోట్లను విడుదల చేస్తారు. అనంతరం ప్రజావేదిక సభలో సీఎం ప్రసంగిస్తారు. ఆ తర్వాత జాండ్రపేటలో చేనేతల వర్క్షాప్లో పాల్గొని లబ్ధిదారులతో ముఖాముఖి మాట్లాడతారు. సాయంత్రం కొత్తపేటలో టీడీపీ శ్రేణులతో సీఎం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహిస్తారు.
కోరంగిలో లక్ష్మణస్వామి వర్మ జయంతి
కాకినాడ జిల్లా కోరంగిలో పొన్నమండ లక్ష్మణస్వామి వర్మ జయంతి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్రస్థాయి వేడుకగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పొన్నమండ లక్ష్మణస్వామివర్మ, మల్లాడి సత్యలింగం నాయకర్ విగ్రహాలను మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఆవిష్కరించారు. ఆయన సేవలను నేతలు ఈ సందర్భంగా స్మరించుకున్నారు.
పల్నాడు జిల్లాలో అనుమానంతో ప్రియురాలి హత్య
పల్నాడు జిల్లాలో ప్రేమించిన యువతిని ఓ యువకుడు అనుమానంతో హత్య చేశాడు. కారంపూడి మండలం ఇనుపరాజుపల్లెకు చెందిన బాల సైదులు, గుంటూరులోని ఓ ప్రైవేటు కళాశాలలో బీటెక్ చదువుతున్నాడు. చిలకలూరిపేటకు చెందిన యువతితో మాట్లాడుదామంటూ కారంపూడి మండలం చింతపల్లి వద్ద ఉన్న కుడికాల్వకట్ట పక్కకు తీసుకెళ్లాడు. అక్కడే ఆమెను దారుణంగా హత్య చేశాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఘనంగా లక్ష్మణస్వామి వర్మ జయంతి
ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్లో పొన్నమండ లక్ష్మణస్వామి వర్మ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, కాగిత కృష్ణప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. లక్ష్మణస్వామి జయంతిని ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించడం పట్ల మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన జయంతిని అధికారిక కార్యక్రమంగా ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రికి ఈ సందర్భంగా మంత్రి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
వ్యవస్థలకు కూటమి ప్రభుత్వ పునర్జీవం : మంత్రి గొట్టిపాటి
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో జగన్ నాశనం చేయని వ్యవస్థ, నష్టపోని వర్గం లేదని మంత్రి గొట్టిపాటి విమర్శించారు. దెబ్బతిన్న ప్రతి వ్యవస్థకు కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పునర్జీవం పోస్తోందన్నారు. ఇందులో భాగంగానే నేతన్నలకు రూ.179 కోట్లతో 71,536 కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరుస్తున్నామని తెలిపారు. లక్షలాది మంది ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 200 యూనిట్లలోపు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామన్నారు. అలాగే రైతులకు వ్యవసాయ కనెక్షన్లను ఎంతో పారదర్శకంగా అందిస్తున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
అమరావతి పికిల్బాల్ లీగ్ ప్రారంభం
అమరావతి పికిల్బాల్ లీగ్ను మంత్రి మండిపల్లి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్, శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు, నటుడు సుశాంత్ పాల్గొన్నారు. అమరావతి పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగేలా ఈ లీగ్ నిర్వహిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. క్రీడల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు. రాష్ట్రాన్ని ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్గా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్నారు. క్రీడలతో ఆరోగ్యం, క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కాకినాడ జిల్లా తుని సమీపంలోని తలుపులమ్మ తల్లిని దర్శించుకున్న హోంమంత్రి
కాకినాడ జిల్లా తుని సమీపంలోని తలుపులమ్మ తల్లిని హోంమంత్రి అనిత దర్శించుకుని, అంతరాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. హోంమంత్రి అనితకు అర్చకులు అమ్మవారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. క్యూలైన్లో ఉన్న భక్తులతో హోంమంత్రి మాట్లాడి, యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
తెనాలి మండలం చావావారిపాలెంలో విద్యార్థుల ధర్నా
గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం చావావారిపాలెంలో విద్యార్థుల ధర్నా చేపట్టారు. అంగలకుదురు-యడ్లపల్లి రహదారి నిర్మించాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థుల ఆందోళనకు ఉపాధ్యాయులు మద్దతు పలికి రోడ్డుపై బైఠాయించారు
చేనేతను ఆదరిద్దాం, అండగా నిలుద్దాం: ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్
చేనేతను ఆదరిద్దాం, అండగా నిలుద్దామని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ పిలుపునిచ్చారు. మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించుకుందామని అన్నారు. ప్రధాని మోదీ 'వోకల్ ఫర్ లోకల్' స్ఫూర్తితో జాతీయ చేనేత దినోత్సవ సంకల్పమని అన్నారు. చేనేత కేవలం వృత్తి కాదని, మన సంస్కృతి, వారసత్వ సంపదలో అంతర్భాగమని తెలిపారు. చేనేతను కాపాడటమంటే మన సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని పరిరక్షించడమేనని పవన్ అన్నారు. చేనేతల సంక్షేమానికి కూటమి ప్రభుత్వం అనేక పథకాలు అమలు చేస్తోందని చెప్పారు. 'నేతన్న సేవలో' ద్వారా ఏటా రూ.25 వేలు ఆర్థికసాయానికి నేడు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. చేనేతలకు ప్రోత్సాహకంగా 2018 నుంచి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉంటున్నట్లు గుర్తు చేశారు. మన చేనేత ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత గుర్తింపు తెస్తామన్నారు. చేనేత కళాకారులందరికీ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
నేతన్నలకు జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు: సీఎం చంద్రబాబు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతన్నలకు జాతీయ చేనేత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చేనేత కార్మికుల సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని సీఎం అన్నారు. విద్యుత్ రాయితీలు, 50 ఏళ్లకే పింఛన్ అందిస్తూ నేతన్నలకు దన్నుగా ఉన్నామని చెప్పారు. నేడు 71,536 చేనేత కుటుంబాలకు 'నేతన్న సేవలో' ద్వారా సాయం చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఒక్కో చేనేత కుటుంబానికి రూ.25 వేల చొప్పున రూ.179 కోట్లు అందిస్తున్నామన్నారు. అంతా చేతులు కలుపుదాం, చేనేత కళను కాపాడుదామని సీఎం చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించిన మంత్రి సత్యకుమార్
మెడికో విద్యార్థి ప్రియాంక త్వరగా కోలుకోవాలని మంత్రి సత్యకుమార్ ఆకాంక్షించారు. హైదరాబాద్లో ఉన్న విద్యార్థిని ఆరోగ్య పరిస్థితి తీవ్రంగా కలచి వేస్తోందని మంత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఘటనపై హోంమంత్రి, జిల్లా ఎస్పీతో మంత్రి ఫోనులో మాట్లాడి, వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. కాగా రాజమహేంద్రవరంలో కారుతో ఢీకొట్టిన ఘటనలో ప్రియాంక తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
తుంగభద్ర జలాశయానికి తగ్గుతున్న వరద
తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద ఉధృతి క్రమంగా తగ్గుతోంది. ప్రస్తుతం డ్యామ్లోకి 40 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో వస్తోంది. జలాశయం గరిష్ఠ నీటిమట్టం 1,633 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 1,622.55 అడుగులుగా నమోదైంది. గరిష్ఠ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 105.78 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 68.77 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. ప్రాజెక్టు నుంచి వివిధ కాల్వలకు 1,497 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి ప్రస్తుతం 2,07,821 క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో వస్తోంది. జలాశయం గరిష్ఠ నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 873.20 అడుగులకు చేరింది. గరిష్ఠ నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 155.26 టీఎంసీల నీరుంది. జలవిద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి చేస్తూ నాగార్జునసాగర్కు 24,779 క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. అలాగే హంద్రీనీవాకు 518 క్యూసెక్కులు, పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్కు 2,750 క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు.
లక్ష్మణస్వామివర్మ జయంతి వేడుకలు
అగ్నికుల క్షత్రియుల జాతిపిత పొన్నమండ లక్ష్మణస్వామివర్మ జయంతి సందర్భంగా మంత్రి సవిత తాడేపల్లిలో నివాళులర్పించారు. ఆయన పేదల అభ్యున్నతికి కృషి చేసిన గొప్ప సంఘ సంస్కర్త అని కొనియాడారు. ఆయుర్వేద వైద్య రంగంలో 120 రకాల మూలికా ఔషధాలు తయారు చేసి విదేశాలకు సరఫరా చేశారని గుర్తుచేశారు. 1927లో జీవో నెం.271 ద్వారా అగ్నికుల క్షత్రియులకు అధికారిక గుర్తింపు తెచ్చారని తెలిపారు. ఆయన జయంతిని రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించడం సమాజానికి దక్కిన గౌరవమని చెప్పారు.
సినిమా హాలుకు వినియోగదారుల ఫోరం జరిమానా
కార్ పార్కింగ్ పేరుతో ప్రేక్షకుడిని వేధించిన ఘటనలో నెల్లూరు జిల్లా ఫోరం కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. పొదలకూరు జమున సినిమాస్ యజమాని బాధితుడు షకీర్ అహ్మద్కు రూ.10 వేల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది. అలాగే కోర్టు ఖర్చుల కింద రూ.5 వేలు, పార్కింగ్ రుసుము రూ.50 తిరిగి ఇవ్వాలని స్పష్టం చేసింది. 45 రోజుల్లో చెల్లించకపోతే 9 శాతం వడ్డీ వర్తిస్తుందని తెలిపింది. మినరల్ వాటర్ బాటిల్ను లోపలికి అనుమతించకపోవడంపై ఫోరం తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. సిబ్బంది తీరుతో కుటుంబం తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురైందని వ్యాఖ్యానించింది.
పెద్దవడుగూరులో రాజకీయ ఉత్కంఠ
అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరులో తీవ్ర రాజకీయ ఉత్కంఠ నెలకొంది. టీడీపీ కార్యకర్తలతో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి సమావేశం కాగా, డీఎస్సీ నియామకాల్లో అక్రమాలు జరిగాయంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి దీక్షకు సిద్ధమయ్యారు. ఒకే ప్రాంతంలో ఇరు పార్టీల కార్యక్రమాలు ఉండటంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో పోలీసులు భారీగా మోహరించి పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
కరెంట్ షాక్తో ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యార్థిని మృతి
ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం శివకాశిపురం ఆశ్రమ పాఠశాలలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. వసతిగృహంలో దుస్తులు ఆరబెడుతుండగా ప్రమాదవశాత్తూ విద్యుత్ తీగలు తగిలి లక్ష్మీపార్వతి(13) అనే విద్యార్థిని అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నారు.
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2.07 లక్షల క్యూసెక్కుల ఇన్ఫ్లో వస్తోంది. జలాశయం గరిష్ఠ నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 873 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 155.26 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఆవు దూడపై పులి దాడి
ఏలూరు జిల్లాలో పులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. బుట్టాయిగూడెం మండలం కామవరం గ్రామంలో ఆవు దూడపై పులి దాడి చేసింది. దీంతో స్థానిక రైతులు, ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులు స్పందించి పులిని బంధించాలని గ్రామస్థులు కోరుతున్నారు.
విజయా డెయిరీ ఛైర్మన్ ఎన్నికల వ్యవహారంపై టీడీపీ అధిష్ఠానం ఆగ్రహం
విజయా డెయిరీ ఛైర్మన్ ఎన్నికల వ్యవహారంపై టీడీపీ అధిష్ఠానం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఛైర్మన్ ఎన్నికపై తొందరపడొద్దని చెప్పినా చలసాని ఆంజనేయులు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. నామినేషన్ ఉపసంహరించుకోవాలన్న ఆదేశాలను కూడా ఆయన బేఖాతరు చేశారు. పార్టీ కావాలో.. పదవి కావాలో తేల్చుకోవాలని స్పష్టం చేయగా, తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చేరినట్లు చలసాని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో నేడు విజయా డైరెక్టర్లతో మంత్రులు కొల్లు రవీంద్ర, పార్థసారథి సమావేశం కానున్నారు.
విద్యార్థిని పట్ల అసభ్య ప్రవర్తన: పీఈటీ సస్పెన్షన్
నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడిపై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. మనుబోలు మండలం బద్దెవోలు జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల పీఈటీ మధుసూదన్ విద్యార్థిని పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఆయనపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపారు. దీంతో జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
కర్నూలులో మాజీ స్వతంత్ర అభ్యర్థి దారుణ హత్య
కర్నూలు పాతబస్తీకి చెందిన షేక్ ఇంతియాజ్ బాషా(35) దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. స్నేహితులతో మాట్లాడుతున్న సమయంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఆయనపై రాయితో దాడి చేశాడు. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఇంతియాజ్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. ఈ హత్యకు గల కారణాలపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
తిరుమలలో సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు
తిరుమలలో శ్రీవారి ఉచిత సర్వదర్శనానికి భక్తుల రద్దీ తీవ్రంగా ఉంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు స్వామివారి దర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. వైకుంఠం కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండిపోయి, భక్తులు శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే 66,842 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, 28,670 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.27 కోట్లు వచ్చినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.
పల్నాడు జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నేత చెన్నారెడ్డి హత్య
పల్నాడు జిల్లా రెంటచింతల మండలం రెంటాలలో వైఎస్సార్సీపీ నేత చెన్నారెడ్డి హత్య గురయ్యాడు. చెన్నారెడ్డి రెంటచింతల నుంచి రెంటాల వస్తుండగా దుండగులు వాహనంతో ఢీకొట్టారు. కింద పడిపోయిన చెన్నారెడ్డిపై కత్తులతో పొడిచి చంపారు. చెన్నారెడ్డి మృతదేహన్ని గురజాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
నేడు నేతన్న సేవలో పథకానికి శ్రీకారం
చీరాల నియోజకవర్గం కొత్తపేటలో శుక్రవారం నేతన్న సేవలో పథకానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఇందులో భాగంగా 71, 536 మంది ఖాతాల్లో రూ.179 కోట్లు జమకానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ప్రసంగించనున్నారు. అనంతరం జాండ్రపేటలో చేనేతల వర్క్షాప్లో పాల్గొని లబ్ధిదారులతో మాట్లాడనున్నారు.