ETV Bharat / state

07-04-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు కేరళంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 7, 2026 at 6:49 AM IST

|

Updated : April 7, 2026 at 7:04 AM IST

Choose ETV Bharat

LIVE FEED

6:59 AM, 7 Apr 2026 (IST)

నేడు కేరళంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. కేరళం ఎన్నికల ప్రచారంలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. ఉదయం 8.30 గంటలకు కోవలం నియోజకవర్గంలో రోడ్ షో, ఉదయం 10.30 గంటలకు మావెలికరలో రోడ్ షో, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పతానపురంలో రోడ్ షోలో పాల్గొననున్నారు

6:46 AM, 7 Apr 2026 (IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి - రాష్ట్రపతి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధానిగా అమరావతి చట్టపరమైన గుర్తింపు పొందింది. 2024 జూన్‌ 2 నుంచి అమరావతికి రాష్ట్ర రాజధాని హోదా దక్కింది. ఇందుకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్విభజన చట్టం-2014ని సవరిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ ప్రవేశపెట్టిన బిల్లును పార్లమెంటు ఉభయసభలు ఈ నెల 1, 2 తేదీల్లో ఆమోదించాయి. దీనిపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము సోమవారం సంతకం చేశారు. ఆ వెంటనే గెజిట్‌ విడుదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ చట్టం-2026గా దానికి చట్టరూపం ఇచ్చారు.....

6:38 AM, 7 Apr 2026 (IST)

పౌర అణుకార్యక్రమంలో కొత్త శకానికి నాంది

పౌర అణుకార్యక్రమంలో కొత్త శకానికి నాంది పలికింది. కల్పాకంలో చేపట్టిన పౌర అణుకార్యక్రమం విజయవంతమైంది. ప్రోటోటైప్‌ ఫాస్ట్‌ బ్రీడర్‌ రియాక్టర్‌ నిర్మాణంలో విజయం పట్ల అమిత్‌ షా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భాగస్వాములైన శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజినీర్లను అమిత్‌ షా అభినందించారు. విద్యుత్‌ ఉత్పాదనలో ప్రపంచ ఆధిపత్యం దిశగా అమిత్‌ షా ముందడుగు వేశారు. భారత్‌లో విస్తృతంగా ఉన్న థోరియం నిల్వల శక్తిని చాటి చెప్పిందని, భారత్‌ను ప్రపంచ శక్తి కేంద్రంగా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

TELANGANA NEWS LIVE UPDATES
TELANGANA NEWS TODAY UPDATES
TELANGANA TODAY LIVE UPDATES
TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.