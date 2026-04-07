ETV Bharat / state

07 April 2026 Today AP Live News Updates: రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 7:02 AM IST

|

Updated : April 7, 2026 at 8:38 AM IST

Choose ETV Bharat

07 April 2026 Today AP Live News Updates: ఉదయం సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం - మధ్యాహ్నం ఆర్టీజీఎస్‌పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష - సాయంత్రం ఫైర్ సేఫ్టీ వాహనాలను జెండా ఊపి ప్రారంభించనున్న సీఎం - రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు - నేడు, రేపు ఆకాశం మేఘావృతం, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు - దక్షిణ కోస్తాంధ్ర-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం - రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు ద్రోణి

LIVE FEED

8:35 AM, 7 Apr 2026 (IST)

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం

ఉదయం సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం జరగనుంది. అలాగే మధ్యాహ్నం ఆర్టీజీఎస్‌పై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం ఫైర్ సేఫ్టీ వాహనాలను జెండా ఊపి సీఎం ప్రారంభించనున్నారు.

8:34 AM, 7 Apr 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 7 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 77,294 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.75 కోట్లుగా ఉంది. నిన్న శ్రీవారికి 26,796 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

8:32 AM, 7 Apr 2026 (IST)

శ్రీశైలంలో నేడు భ్రమరాంబా దేవికి కుంభోత్సవం

శ్రీశైలంలో నేడు భ్రమరాంబా దేవికి కుంభోత్సవం జరగనుంది. అమ్మవారి ఆలయానికి నిమ్మకాయలతో నేత్రశోభితంగా అలంకారం చేశారు. తెల్లవారుజామున అమ్మవారికి ఏకాంతంగా విశేష పూజలు నిర్వహించారు. ఉదయం అమ్మవారికి సాత్త్విక బలిగా గుమ్మడి, కొబ్బరికాయలు సమర్పణ, సాయంత్రం స్వామివారికి అన్నాభిషేకం చేసి ఆలయ ద్వారాలు మూసివేస్తారు. సాయంత్రం ఆలయ ఉద్యోగి స్త్రీ వేషధారణలో అమ్మవారికి కుంభహారతి సమర్పిస్తారు. కుంభహారతి తర్వాత అమ్మవారి మూలవిరాట్‌కు పసుపు, కుంకుమలతో అభిషేకం చేస్తారు. రాత్రి 7 గంటల నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తులకు అనుమతి ఉంటుంది.

6:54 AM, 7 Apr 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు

రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. నేడు, రేపు ఆకాశం మేఘావృతం, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయని వెల్లడించింది. దక్షిణ కోస్తాంధ్ర-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు ద్రోణి ఏర్పడింది. నేడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లా, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూ.గో., ప.గో. జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే నేడు ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. నేడు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత, వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉంటుంది. అలాగే నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు, చిల్లకూరు, గూడూరు మండలాల్లో వడగాడ్పులు ఉంటాయి. తిరుపతి జిల్లాలో పలుచోట్ల వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.

6:52 AM, 7 Apr 2026 (IST)

డ్రగ్స్‌పై దండయాత్ర 2.0 - విజయవాడలో విస్తృత తనిఖీలు

విజయవాడలో డ్రగ్స్‌పై దండయాత్ర 2.0లో భాగంగా కేజీఎఫ్ కాలనీలో విస్తృత తనిఖీలు చేపట్టారు. డ్రగ్స్‌కు అలవాటు పడినవారిని గుర్తించేందుకు మెడికల్ కిట్స్‌తో తనిఖీలు చేశారు. 110 మంది అనుమానితులను తనిఖీ చేయగా అందులో 19 మందికి పాజిటివ్‌ వచ్చినట్టు గుర్తించారు. జీజీహెచ్‌లో వైద్యపరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం కౌన్సిలింగ్ చేశారు.

6:50 AM, 7 Apr 2026 (IST)

ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో వ్యక్తి దారుణ హత్య

ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం చిలుకూరులో వ్యక్తి దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. చిలుకూరుకి చెందిన అమరలింగేశ్వరరావును దుండగులు హత్య చేశారు. కాచవరం-చిలుకూరు రోడ్డు పక్కన చెట్టు కింద అమరలింగేశ్వరరావు మృతదేహం గుర్తించారు. ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు, పదునైన ఆయుధంతో హత్య చేసినట్లు పోలీసుల అనుమానిస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం విజయవాడ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

TAGGED:

AP LIVE UPDATES
7 APRIL 2026 TODAY AP LIVE UPDATES
ANDHRA PRADESH LIVE UPDATES
AP LATEST NEWS TODAY
TODAY LIVE UPDATES IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.