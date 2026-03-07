7 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : నేడు దిల్లీకి సీఎం చంద్రబాబు
7 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి ఉదయం 10.50 గంటలకు దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం
- రైసినా డైలాగ్-2026 కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు
- 'సాంకేతికత-సుపరిపాలన', భవిష్యత్ అంశాలపై సీఎం కీలకోపన్యాసం
- రాష్ట్రంలో అమలుచేస్తున్న విధానాల్ని ప్రస్తావించనున్న సీఎం
మరో కొత్త డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు
- కొత్తగా సైన్స్, టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం
- ప్రస్తుతం ఉన్న పర్యావరణం, అడవులు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ పేరు మార్పు
- పర్యావరణం, అటవీ శాఖగా పేరు మార్చుతూ ఉత్తర్వులు జారీ
- ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్
అమరావతి గ్రోత్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్కు స్వయం ప్రతిపత్తి
- స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థగా ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ పరిపాలన నియంత్రణలో పనిచేసేలా ఆదేశాలు
- ఈ మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వ బిజినెస్ రూల్లో సవరణ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ
- ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జీ.సాయిప్రసాద్
కొబ్బరి కార్మికులకు 'కేర సురక్ష బీమా పథకం' అమలుకు ప్రభుత్వం చర్యలు
- రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమాల అమలు, పర్యవేక్షణకు కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ఆదేశాలు
- లేబర్ కమిషనర్ పంపిన నివేదిక మేరకు కమిటీ నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు
- కార్మిక కమిషనర్, ఉద్యానవన డైరెక్టర్, కొబ్బరి బోర్డు డిప్యూటీ డైరెక్టర్లతో కమిటీ
- ఆదేశాలు జారీ చేసిన కార్మికశాఖ కార్యదర్శి ఎం.వి.శేషగిరిబాబు
జలవనరుల శాఖలో అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో పనిచేసే లస్కర్ల వేతనాలు పెంపు
- రోజువారీ వేతనాన్ని రూ.350 నుంచి రూ.550కి పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు
- లస్కర్ల వినతి మేరకు వేతనాలు పెంచే ప్రతిపాదనలను ఆమోదించిన ప్రభుత్వం
- వేతనాల పెంపును అమల్లోకి తెస్తున్నట్లు ఆదేశాల్లో పేర్కొన్న ప్రభుత్వం
- ఆదేశాలు జారీ చేసిన జలవనరులశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి
ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటీ హోదా పెంపు
- గ్రేడ్-II నుంచి స్పెషల్ గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా అప్గ్రేడ్ చేసిన ప్రభుత్వం
- 2022-23, 24-25 ఏడాదికి ఆదాయ, వ్యయాలు పరిగణనలోకి తీసుకుని హోదా పెంపు
- ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి