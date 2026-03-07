ETV Bharat / state

7 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : నేడు దిల్లీకి సీఎం చంద్రబాబు

live news updates in ap
live news updates in ap (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 6:48 AM IST

Choose ETV Bharat

7 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

LIVE FEED

6:42 AM, 7 Mar 2026 (IST)

నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

  • నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి ఉదయం 10.50 గంటలకు దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం
  • రైసినా డైలాగ్‌-2026 కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • 'సాంకేతికత-సుపరిపాలన', భవిష్యత్‌ అంశాలపై సీఎం కీలకోపన్యాసం
  • రాష్ట్రంలో అమలుచేస్తున్న విధానాల్ని ప్రస్తావించనున్న సీఎం

6:41 AM, 7 Mar 2026 (IST)

మరో కొత్త డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు

  • మరో కొత్త డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు
  • కొత్తగా సైన్స్, టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం
  • ప్రస్తుతం ఉన్న పర్యావరణం, అడవులు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాఖ పేరు మార్పు
  • పర్యావరణం, అటవీ శాఖగా పేరు మార్చుతూ ఉత్తర్వులు జారీ
  • ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్

6:41 AM, 7 Mar 2026 (IST)

అమరావతి గ్రోత్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్‌కు స్వయం ప్రతిపత్తి

  • అమరావతి గ్రోత్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్‌కు స్వయం ప్రతిపత్తి
  • స్వయం ప్రతిపత్తి సంస్థగా ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ పరిపాలన నియంత్రణలో పనిచేసేలా ఆదేశాలు
  • ఈ మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వ బిజినెస్ రూల్‌లో సవరణ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ
  • ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జీ.సాయిప్రసాద్

6:41 AM, 7 Mar 2026 (IST)

కొబ్బరి కార్మికులకు 'కేర సురక్ష బీమా పథకం' అమలుకు ప్రభుత్వం చర్యలు

  • కొబ్బరి కార్మికులకు 'కేర సురక్ష బీమా పథకం' అమలుకు ప్రభుత్వం చర్యలు
  • రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమాల అమలు, పర్యవేక్షణకు కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ఆదేశాలు
  • లేబర్ కమిషనర్ పంపిన నివేదిక మేరకు కమిటీ నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు
  • కార్మిక కమిషనర్, ఉద్యానవన డైరెక్టర్, కొబ్బరి బోర్డు డిప్యూటీ డైరెక్టర్లతో కమిటీ
  • ఆదేశాలు జారీ చేసిన కార్మికశాఖ కార్యదర్శి ఎం.వి.శేషగిరిబాబు

6:40 AM, 7 Mar 2026 (IST)

జలవనరుల శాఖలో అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో పనిచేసే లస్కర్ల వేతనాలు పెంపు

  • జలవనరుల శాఖలో అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో పనిచేసే లస్కర్ల వేతనాలు పెంపు
  • రోజువారీ వేతనాన్ని రూ.350 నుంచి రూ.550కి పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు
  • లస్కర్ల వినతి మేరకు వేతనాలు పెంచే ప్రతిపాదనలను ఆమోదించిన ప్రభుత్వం
  • వేతనాల పెంపును అమల్లోకి తెస్తున్నట్లు ఆదేశాల్లో పేర్కొన్న ప్రభుత్వం
  • ఆదేశాలు జారీ చేసిన జలవనరులశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి

6:40 AM, 7 Mar 2026 (IST)

ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటీ హోదా పెంపు

  • ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటీ హోదా పెంపు
  • గ్రేడ్-II నుంచి స్పెషల్ గ్రేడ్ మున్సిపాలిటీగా అప్‌గ్రేడ్ చేసిన ప్రభుత్వం
  • 2022-23, 24-25 ఏడాదికి ఆదాయ, వ్యయాలు పరిగణనలోకి తీసుకుని హోదా పెంపు
  • ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి

TAGGED:

LIVE UPDATES AP LATEST NEWS
ANDHRA PRADESH LIVE NEWS
TODAY TELUGU BREAKING NEWS
TODAY NEWS LIVE UPDATES IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.