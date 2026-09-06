06-09-2026 Telangana News Today Live Updates : కేసీఆర్ నేతృత్వంలో ఇవాళ బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ సమావేశం
06-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం
రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రభుత్వ, పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో మండలి ఛైర్మన్ కీలక సమావేశం ఏర్పాటు చేసింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడీవేడిగా జరిగే అవకాశం ఉందని గుత్తా సుఖేందర్రెడ్డి తెలిపారు. పోలీస్, ఇంటెలిజెన్స్ విభాగాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సభ విజయవంతంగా నిర్వహించేందుకు సహకరించాలని స్పీకర్ పేర్కొన్నారు. అన్నిశాఖల అధికారులను అందుబాటులో ఉంచుతామన్న మంత్రి శ్రీధర్బాబు తెలిపారు.
ఇవాళ కేసీఆర్ నేతృత్వంలో బీఆర్ఎస్ ఎల్పీ సమావేశం
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఇవాళ బీఆర్ఎస్ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్రావు అధ్యక్షతన బీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష సంయుక్త సమావేశం జరుగుతోంది. తెలంగాణ శాసనసభ, శాసనమండలి సమావేశాలలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ వెయ్యి రోజుల పాలనపై బీఆర్ఎస్ నిరసనలు చేస్తుంది.
రేపు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
రేపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. విద్యారంగంలో చేపట్టిన ప్రగతిపై అధిష్ఠానానికి సీఎం ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనున్నారు.
తెలంగాణకు భారీ డేటా సెంటర్ పెట్టుబడి
తెలంగాణ భారీ డేటా సెంటర్ పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోంది. రూ.70 వేల కోట్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు సీఎం సమక్షంలో టీసీఎస్, హైపర్వాల్ట్ ప్రతినిధులతో ఎంవోయూ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఏఐ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టుతో 7 వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు రానున్నాయి.
హైదరాబాద్ రామ్నగర్ గణపతి ఆగమన్ కార్యక్రమంలో తొక్కిసలాట - గుండెపోటుతో వ్యక్తి మృతి
హైదరాబాద్లో ముషీరాబాద్లోని రామ్నగర్ చౌరస్తాలో రాత్రి విషాదం జరిగింది. రామ్నగర్ గణపతి యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో వినాయక ఆగమన్ కార్యక్రమంలో తొక్కిసలాటలో ఓ యువకుడు మృతి చెందాడు. గుండెపోటుతో యువకుడు మృతి చెందినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు.
హైదరాబాద్ పరిగిలో రోడ్డు ప్రమాదం - వ్యక్తి దుర్మరణం
హైదరాబాద్లోని పరిగిలో రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. అతివేగంతో లారీ కుమార్ అనే వ్యక్తిని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఎన్నికలు జరిగే నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ముందుగానే జనగణన
ఎన్నికలు జరిగే గోవా, ఉత్తర్ప్రదేశ్, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్ నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ముందుగానే జనగణన నిర్వహించాలని కేంద్రం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. మణిపుర్లో జనగణన కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు కేంద్రం వెల్లడించింది. నాలుగు రాష్ట్రాల్లో డిసెంబరు 1 నుంచి జనవరి 4 వరకు జనగణన జరగనుంది.
మిస్ వరల్డ్ 2026గా డొమినికన్ రిపబ్లిక్ భామ
వియత్నాంలో జరిగిన మిస్ వరల్డ్ 2026 గ్రాండ్ ఫినాలేలో డొమినికన్ రిపబ్లిక్కు చెందిన జోహెరీ మోలా డొమింగెజ్ ప్రపంచ సుందరిగా కిరీటాన్ని గెలుచుకున్నారు. గత ఏడాది 72వ మిస్ వరల్డ్ 2025 విజేత అయిన థాయ్లాండ్కు చెందిన ఓపల్ సుచాతా చువాంగ్శ్రీ చేతుల మీదుగా జోహెరీ మోలాకు ఈ కిరీటధారణ జరిగింది. భారతదేశం తరఫున ఈ పోటీల్లో పాల్గొన్న నికితా పోర్వాల్కు నిరాశ తప్పలేదు.
నేడు దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్
నేడు దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. చెన్నైలో ఉదయం 9.30 నుంచి ఈస్ట్ జోన్, సౌత్ జోన్ మ్యాచ్ ప్రారంభంకానున్నాయి.
మహిళల ఆసియా కప్లో పాక్ను చిత్తు చేసిన భారత్
మహిళల ఆసియా కప్లో పాక్ను భారత్ చిత్తు చేసింది. పాక్ జట్టును 7 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 56 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 8.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది.