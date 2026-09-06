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06-09-2026 AP News Today Live Updates: వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫీడర్ కెనాల్‌లో యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి గొట్టిపాటి ఆరా

AP News Today Live Updates
ఏపీ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 7:11 AM IST

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Updated : September 6, 2026 at 11:21 AM IST

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6th September 2026 AP News Today Live Updates : మార్కాపురం జిల్లా వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్‌ ఫీడర్‌ కెనాల్‌లో కటకానిపల్లెకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

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11:18 AM, 6 Sep 2026 (IST)

సమస్యలపై సీఎం సానుకూలంగా స్పందించడం ఆనందంగా ఉంది: ఏపీ జేఏసీ ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్‌

"డిసెంబర్‌ 31 లోపు సమావేశం ఏర్పాటు చేయకపోతే కార్యచరణ ప్రకటిస్తామని చెప్పాం. ఏపీజేఏసీ అతిపెద్ద వ్యవస్థ. సెప్టెంబర్ 5న చర్చలు జరగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. సమస్యలపై సీఎం సానుకూలంగా స్పందించడం ఆనందంగా ఉంది. అడిషనల్‌ సరెండర్‌ లీవ్‌ దసరాలోపు ఇస్తామని చెప్పారు. హెల్త్‌ కార్డు వ్యవస్థ సరిగా పనిచేయట్లేదు. హెల్త్‌ కార్డు విధానంపై సీఎంతో సమావేశంలో పట్టుబట్టాం. ఆస్పత్రుల్లో చెల్లింపులు సరిగాలేకపోవడంతో ఉద్యోగులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. హెల్త్‌ కార్డుల విషయంలో సీఎం నిర్ణయం చాలా సంతోషంగా ఉందని" ఏపీ జేఏసీ ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్‌ అన్నారు.

11:17 AM, 6 Sep 2026 (IST)

ఏపీ పేపర్ మిల్లు ద్వారా గోదావరి నది కాలుష్యం జరుగుతోంది: ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్

"ఏపీ పేపర్ మిల్లు ద్వారా గోదావరి నది కాలుష్యం జరుగుతోంది. ఏపీ పేపర్ మిల్లు యాజమాన్యంలో మార్పులు రావాలి. కాలుష్య నివారణకు చర్యలు సహా పన్ను బకాయిలు చెల్లించాలి. నిబంధనల ప్రకారం ఉంటే పరిశ్రమలను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోందని" ఆదిరెడ్డి శ్రీనివాస్ తెలిపారు.

11:16 AM, 6 Sep 2026 (IST)

ప్రకాశం జిల్లాలో కమ్మవారి సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సమావేశం

ప్రకాశం జిల్లా: కమ్మవారి సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించింది. సమావేశంలో పలు అంశాలు, సీఎస్ఆర్ నిధుల వినియోగం విధి విధానాలపై సమాలోచనలు చేసింది. మొదటి ఏడాది బీటెక్ విద్యార్థులకు ఆర్థిక సాయం, ల్యాప్‌ట్యాప్స్ పంపిణీ చేయనుంది. కార్యక్రమంలో మన్నవ మోహన్‌కృష్ణ, చింతమనేని ఏసుదాసు పాల్గొన్నారు.

10:46 AM, 6 Sep 2026 (IST)

వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫీడర్ కెనాల్‌లో యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి గొట్టిపాటి ఆరా

వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫీడర్ కెనాల్‌లో యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి గొట్టిపాటి ఆరా తీశారు. ఎస్పీ, అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ మాట్లాడారు. యువకుల ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు మమ్మురం చేయాలన్నారు. 2 రోజుల నుంచి డ్రోన్‌ల ద్వారా గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు మంత్రికి అధికారులు తెలిపారు. ఫీడర్ కెనాల్ వెంట పెట్రోలింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని ఎస్పీని మంత్రి గొట్టిపాటి కోరారు.

10:45 AM, 6 Sep 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గంలో బైకును ఢీకొన్న మరో వాహనం

అనంతపురం: రాయదుర్గంలో బైకును మరో వాహనం ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందగా, మరో ఇద్దరు విద్యార్థులకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి.

10:43 AM, 6 Sep 2026 (IST)

మదనపల్లిలో యాచకరాలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి

మదనపల్లి: బసినికొండ వద్ద యాచకరాలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. యాచకరాలు అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

9:47 AM, 6 Sep 2026 (IST)

నెల్లూరులో కావలి ముసునూరు టోల్‌ప్లాజా వద్ద ఏసీబీ దాడులు

నెల్లూరు: కావలి ముసునూరు టోల్‌ప్లాజా వద్ద ఏసీబీ దాడులు చేశాయి. వాహనాలు నిలిపి భారీ మెుత్తంలో వసూళ్లు చేస్తున్న విజిలెన్స్ ఇన్‌స్పెక్టర్ గోపీనాయక్‌ను ఏసీబీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గోపీనాయక్ వద్ద రూ.2.48 లక్షల నగదు, కారు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

9:45 AM, 6 Sep 2026 (IST)

వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫీడర్ కెనాల్‌లో యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి నిమ్మల ఆరా

వెలిగొండ ప్రాజెక్ట్ ఫీడర్ కెనాల్‌లో యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు ఆరా తీశారు. యువకుల గల్లంతుపై మార్కాపురం కలెక్టర్, ఎస్పీతో మంత్రి నిమ్మల మాట్లాడారు. కటకానిపల్లెకు చెందిన ఇద్దరు యువకులు గల్లంతుపై మంత్రి నిమ్మల దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. యువకుల కోసం గాలింపు విస్తృతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఫీడర్ కెనాల్ వద్ద నీరు వేగంగా వస్తుంది కాబట్టి ఎవరూ దిగవద్దని నిమ్మల సూచించారు.

9:09 AM, 6 Sep 2026 (IST)

విజయనగరం జిల్లాలో రాజాం ఇండియన్ బ్యాంకులో అగ్నిప్రమాదం

విజయనగరం జిల్లా: రాజాం ఇండియన్ బ్యాంకులో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల బ్యాంకులో మంటలు చెలరేగాయి. ఏసీలు, కంప్యూటర్లు, ఫర్నిచర్ పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి.

8:02 AM, 6 Sep 2026 (IST)

ఎఫ్‌సీవీ పొగాకు మార్కెట్‌లో క్రమంగా మెరుగుపడుతున్న పరిస్థితులు: అచ్చెన్న

ఎఫ్​సీవీ పొగాకు పరిస్థితులు మార్కెట్‌లో క్రమంగా మెరుగుపడుతున్నాయని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. 132 వేలం రోజుల్లో 8.65 కోట్ల కిలోల పొగాకు విక్రయం కాగా, ప్రస్తుత సగటు ధర కిలోకు రూ.209.83గా నమోదైందన్నారు. గత ఏడాది ఇదే సమయానికి 14.02 కోట్ల కిలోలు పొగాకు విక్రయం కాగా, తుది సగటు ధర కిలోకు రూ.248.86గా ఉందన్నారు. అయితే ‘నో-బిడ్‌’లు ప్రస్తుతం రోజువారీగా 11–12 శాతానికి తగ్గుదల ఉందని పేర్కొన్నారు. పొగాకు వేలం కేంద్రాలపై నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేపడుతున్నామని అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు.

7:59 AM, 6 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి బాటగంగమ్మ క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. శనివారం నాడు శ్రీవారిని 84,176 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 36,673 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. స్వామి వారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.08 కోట్లు సమకూరింది.

7:17 AM, 6 Sep 2026 (IST)

కర్నూలు జిల్లా ఆదోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌లో దారుణం

కర్నూలు జిల్లా: ఆదోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్‌లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. మున్సిపల్ శానిటేషన్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగి నరసమ్మపై ఇద్దరు గుర్తుతెలియని మహిళలు దాడి చేశారు. నరసమ్మ కళ్లలో కారం చల్లి, పెట్రోల్ పోసి మహిళలు నిప్పంటించారు. నరసమ్మకు తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలించారు. నరసమ్మ విధులు నిర్వహిస్తుండగా మహిళలు దాడికి పాల్పడ్డారు.

6:43 AM, 6 Sep 2026 (IST)

దిల్లీలో రేపు జల వివాదాల సమన్వయ కమిటీ సమావేశం

దిల్లీ: రేపు జల వివాదాల సమన్వయ కమిటీ సమావేశం కానుంది. సమన్వయ కమిటీ భేటీలో ఏపీ 4 ఎజెండా అంశాలు ప్రతిపాదించింది. 4 ఎజెండా అంశాలను కమిటీ ఛైర్మన్‌కు ఏపీ జలవనరులశాఖ సమర్పించింది.

6:36 AM, 6 Sep 2026 (IST)

పలు రాష్ట్రాలకు పార్టీ ఇన్‌ఛార్జులను నియమించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ

కాంగ్రెస్ పార్టీ పలు రాష్ట్రాలకు పార్టీ ఇన్‌ఛార్జులను నియమించింది. ఏపీ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఇన్‌ఛార్జ్‌గా పీవీ మోహన్‌ నియమితులయ్యారు. మాణికం ఠాకూర్ తమిళనాడుకు వెళ్లడంతో ఇన్‌ఛార్జ్ పదవి ఖాళీ అయ్యింది. త్వరలో ఎన్నికలు జరిగే పంజాబ్‌కు ఇన్‌ఛార్జ్‌గా సచిన్ పైలట్ నియమించారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

Last Updated : September 6, 2026 at 11:21 AM IST

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