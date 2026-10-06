6th October 2026 AP Live News Updates News Today : రోడ్డు ప్రమాదంలో విద్యుత్ శాఖ మంత్రి డ్రైవర్ మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 9:04 AM IST
6th October 2026 AP Live News Updates News Today Telugu Breaking News : చిలకలూరిపేటలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో విద్యుత్ శాఖ మంత్రి డ్రైవర్ తన్నీరు శ్రీహరి మృతి చెందారు. ఆయన బైక్పై చిలకలూరిపేట నుంచి చెరువు రోడ్డు వైపు వెళ్తుండగా, ఓ మలుపు వద్ద వేగంగా వచ్చిన కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన శ్రీహరి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
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కడప జిల్లాలో తప్పిన స్కూల్ బస్సు ప్రమాదం
కడప జిల్లా చాపాడు మండలం తిప్పిరెడ్డిపల్లి వద్ద ఓ ప్రైవేటు స్కూల్ బస్సుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఎదురుగా వస్తున్న బైకును తప్పించబోయి ఆ బస్సు రోడ్డు పక్కనే ఉన్న ఇంటి అరుగును ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో బస్సులో 30 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు విద్యార్థులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. మిగిలిన వారంతా క్షేమంగా బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి గొట్టిపాటి
రాష్ట్ర విద్యుత్శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావం దృష్ట్యా ప్రభుత్వానికి స్వామివారి ఆశీస్సులు ఉండాలని వేడుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రజలంతా సుఖసంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
పల్నాడు జిల్లాలో విద్యుదాఘాతంతో వ్యక్తి మృతి
పల్నాడు జిల్లా అచ్చంపేట మండలం నిండుజర్లలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. పొలానికి అమర్చిన విద్యుత్ తీగలు ప్రమాదవశాత్తు తగలడంతో బత్తుల వెంకటేశ్వర్లు (35) అనే వ్యక్తి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
దిల్లీకి రాష్ట్ర మంత్రులు
ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ శుక్రవారం విచారణకు రానుంది. అలాగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 34 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్ల పెంపుపైనా పిటిషన్లపై విచారణ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర నుంచి ముగ్గురు మంత్రుల బృందం దిల్లీ వెళ్లనుంది. సీనియర్ న్యాయవాదులతో మంత్రులు అచ్చెన్న, అనగాని సత్యప్రసాద్, పార్థసారథి భేటీకానున్నారు. మధ్యాహ్నం వారు దిల్లీ చేరుకోనున్నారు.
తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శన వివరాలు
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగుతోంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం 10 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే 83,252 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తులు సమర్పించిన కానుకల ద్వారా హుండీకి రూ. 4.56 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. అలాగే నిన్న స్వామివారికి 28,683 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కూటమి నేతల భేటీ
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై చర్చించేందుకు నేడు కూటమి నేతలు సమావేశం కానున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ నేత మాధవ్ ఉదయం 9.30 గంటలకు సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో భేటీ కానున్నారు. ఈ సమావేశంలో కూటమి పార్టీల మధ్య స్థానాల సర్దుబాటు, ఏ స్థానాల్లో ఏ పార్టీ అభ్యర్థి పోటీ చేయాలన్న అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. అలాగే రాబోయే ఎన్నికల కార్యాచరణ, నాయకుల మధ్య సమన్వయంపై నేతలు వ్యూహరచన చేయనున్నారు.
నేడు విశాఖ షిప్యార్డ్కు కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్
కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ నేడు విశాఖపట్నంలో పర్యటించనున్నారు. విశాఖ షిప్యార్డ్లో ఆయన పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అలాగే షిప్యార్డ్లో నూతనంగా నిర్మించిన స్లిప్ వేను రాజ్నాథ్సింగ్ అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు.
నేడు భారత్, విండీస్ తొలి టీ20
భారత్, వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య నేడు తొలి టీ20 క్రికెట్ మ్యాచ్ జరగనుంది. లఖ్నవూ వేదికగా రాత్రి 7 గంటలకు ఈ ఆసక్తికర పోరు ప్రారంభం కానుంది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో విద్యుత్ శాఖ మంత్రి డ్రైవర్ మృతి
చిలకలూరిపేటలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో విద్యుత్ శాఖ మంత్రి డ్రైవర్ తన్నీరు శ్రీహరి మృతి చెందారు. ఆయన బైక్పై చిలకలూరిపేట నుంచి చెరువు రోడ్డు వైపు వెళ్తుండగా, ఓ మలుపు వద్ద వేగంగా వచ్చిన కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన శ్రీహరి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
నైజీరియాలో కుప్పకూలిన మిలిటరీ విమానం
నైజీరియాలోని ఓండో రాష్ట్రం ఇగ్బోకోడా వద్ద ఓ మిలిటరీ విమానం కుప్పకూలింది. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో విమానంలో ఉన్న ఏడుగురు సిబ్బంది సహా మొత్తం 32 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
గచ్చిబౌలిలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలిలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన మనీషా (28) గచ్చిబౌలిలోని ఓ హాస్టల్లో ఉంటూ నానక్రామ్గూడలోని సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తోంది. డిప్రెషన్, ఒంటరితనం వల్లే తాను ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆమె రాసిన సూసైడ్ నోట్లో లభ్యమైంది. గచ్చిబౌలి పోలీసులు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించి కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఆర్టీసీ బస్సు, బోలెరో ఢీ - ఇద్దరు మృతి
నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు మండలం బైర్లూటీ వద్ద నల్లమల ఘాట్ రోడ్డులో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సు, బోలెరో వాహనం ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో వ్యక్తి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో, మెరుగైన వైద్యం కోసం వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు.