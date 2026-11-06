6-11-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్: బాచుపల్లిలో భవనం పైనుంచి దూకి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
Published : November 6, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 6:57 AM IST
6-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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ఇజ్రాయెల్లో కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ గడీ ఐసెన్కోట్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం
ఇజ్రాయెల్లో కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఆర్మీ మాజీ చీఫ్ గడీ ఐసెన్కోట్ ఏర్పాటు చేసే అవకాశముంది. ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడితో గడీ ఐసెన్కోట్ పేరును అరబ్ పార్టీలు ప్రతిపాదించాయి. అరబ్ పార్టీలు ఐసెన్కోట్కు మద్దతు తెలిపాయి. మొత్తం 67 మంది పార్లమెంట్ సభ్యుల మద్దతును ఐసెన్కోట్ కూడగట్టుకున్నారు. మిత్రపక్షం తటస్థం, 46 స్థానాలకే నెతన్యాహు పరిమితం కానున్నారు. 19 స్థానాలతో ఇజ్రాయెల్ రాజకీయాల్లో అరబ్ పార్టీలు కింగ్మేకర్లుగా మారాయి.
ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్లో 6 లక్షల మందితో భారీ ఆందోళన
ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్లో 6 లక్షల మందితో భారీ ఆందోళన నిర్వహించారు. విద్యార్థులు, కార్మికులు వేతనాలు, పెన్షన్లు పెంచాలని రోడ్లపైకి వచ్చారు. పారిస్, లియోన్, మార్సెయిల్ నగరాల్లో విద్యార్థులు, కార్మికులు, విశ్రాంత ఉద్యోగుల నిరసన చేపట్టారు. నిరసనలతో పారిస్లోని ఈఫిల్ టవర్ను కూడా ప్రభుత్వం మూసివేసింది. దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు మూతపడ్డాయి. ప్రజా రవాణా నిలిచిపోయింది. భద్రత కోసం దేశవ్యాప్తంగా 70 వేల మంది పోలీసు బలగాల మోహరించారు. ఆందోళనకారులను అడ్డుకునే క్రమంలో పలుచోట్ల ఉద్రిక్తపరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
'ప్రళయ్' పాక్షిక బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగం విజయవంతం
'ప్రళయ్' పాక్షిక బాలిస్టిక్ క్షిపణి ప్రయోగం విజయవంతమైంది. ఉపరితలం నుంచి ఉపరితలానికి ప్రయోగించేలా డీఆర్డీవో దీని రూపకల్పన చేసింది. ఒడిశా తీరంలోని అబ్దుల్ కలామ్ దీవిలో 'ప్రళయ్' క్షిపణి పరీక్ష నిర్వహించారు. 500 నుంచి 1,000 కిలోల బరువుతో లక్ష్యాన్ని ఛేదించే సామర్థ్యం దీనికుంది. ఈ నేపథ్యంలో డీఆర్డీవో, భద్రతా దళాలను రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అభినందించారు.
హైదరాబాద్: బాచుపల్లిలో భవనం పైనుంచి దూకి విద్యార్థిని ఆత్మహత్య
హైదరాబాద్ బాచుపల్లిలో ఓ విద్యార్థిని భవనం పైనుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. హిల్ కౌంటీ ముసోరి టవర్స్ 13వ అంతస్తు నుంచి బీటెక్ విద్యార్థిని క్షితిహాసన్ (20) దూకింది. విద్యార్థిని ముసోరి టవర్స్ పక్క అపార్ట్మెంటులో తల్లి, చెల్లితో ఉంటోంది. క్షితిహాసన్ మృతదేహాన్ని ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. విద్యార్థిని మృతికి కుటుంబ సమస్యలే కారణమని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్
డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్ సిటీలో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహించనున్నారు. సదస్సుకు దేశ, విదేశాల నుంచి వందలాది మంది పారిశ్రామికవేత్తలు హాజరుకానున్నారు. ప్రపంచ దేశాలతో తెలంగాణ పోటీపడేలా పారిశ్రామిక విధానాలు సరళీకృతం చేయనున్నారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్ ద్వారా రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులు వస్తాయని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఎన్డీఎస్ఏ సూచించిన పరీక్షలు పూర్తి చేసింది. కాళేశ్వరం బ్యారేజీల మరమ్మతులు, పునరుద్ధరణ విధివిధానాలపై కేబినెట్లో చర్చించనున్నారు. ప్రాజెక్టుకు పారదర్శకంగా మరమ్మతులు చేసి వినియోగంలోకి తేవాలని నిర్ణయించారు. ఏడు చోట్ల రెవెన్యూ భూములను వివిధ శాఖలకు బదలాయింపునకు ఆమోదం తెలిపారు. ఉద్యోగ నియామకాలకు సంబంధించి పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియపై కేబినెట్ నిర్ణయించింది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి' కార్యక్రమం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 'మా ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి' ఘనంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వ నిర్ణయించింది. లబ్ధిదారులతో కలిసి ప్రజాప్రతినిధులు కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయిన అన్ని ఇళ్లలో కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. నవంబర్ 7 నుంచి 9 వరకు కొడంగల్లో సీఎం పర్యటించనున్నారు. నవంబర్ 9న కొడంగల్లో భారీ రైతు సభలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. ఈనెల 19న ఇందిరా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా 2 కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. సిద్దిపేటలో ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ, ఇందిరమ్మ జీవితబీమా అమలు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలోని ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల జీవిత బీమా పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. నవంబర్ 20-30 వరకు ప్రతి గ్రామంలో ఇందిరమ్మ కమిటీల పర్యటించనున్నారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రతి కుటుంబం నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు.