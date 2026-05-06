06-05-2026 Telangana News Today Live Updates : కేంద్రమంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్కు కలవనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : May 6, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : May 6, 2026 at 7:08 AM IST
06-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. ఉదయం 10గం.కు శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి దిల్లీకి బయలుదేరనున్నారు. కేంద్రమంత్రి మనోహర్లాల్ ఖట్టర్కు కలిసి మెట్రో రెండో దశకు అనుమతులివ్వాలని రేవంత్రెడ్డి వినతిపత్రం ఇవ్వనున్ననారు. అనంతరం కేరళ రాజకీయాలపై అధిష్టానంతో సీఎం చర్చించే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ : ఉత్తర తెలంగాణలో ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు
హైదరాబాద్ ఉత్తర తెలంగాణలో ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. క్యూములోనింబస్ మేఘాల వల్ల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్క డిగ్రీ తగ్గాయి. ఇవాళ, రేపు ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 3 డిగ్రీలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ నెల 8 నుంచి మళ్లీ క్రమంగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరగనున్నాయి. ఇవాళ, రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఉమ్మడి ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో విషాదం, నలుగురు మృతి
మంచిర్యాల జిల్లా లక్షెట్టిపేటలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈదురు గాలుల బీభత్సానికి రేకుల షెడ్డు కూలి నలుగురు రైతులు మృతి చెందారు. ధాన్యం పంటను కాపాడుకునే క్రమంలో ఒక్కసారిగా రేకుల షెడ్డు కుప్పకూలి వెంకటేశ్, అభిరామ్, లచ్చన్న, నాగరాజు మృత్యువాత పడ్డారు. ప్రమాదంలో నలుగురు మృతి చెందగా మరో నలుగురికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. అనంతరం క్షతగాత్రులను లక్షెట్టిపేట, కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. భారీ ఈదురు గాలులకు పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగి పడ్డాయి.
ఐపీఎల్లో నేడు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, పంజాబ్ కింగ్స్ మ్యాచ్
ఐపీఎల్ : ఇవాళ హైదరాబాద్లో రాత్రి 7.30 గంటలకు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, పంజాబ్ కింగ్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.