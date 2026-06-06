06-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు బెంగళూరు వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
06-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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పెద్దపల్లి జిల్లా: గోదావరిఖని శివారు సారలమ్మ గద్దెల సమీపంలో ప్రమాదం
పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని శివారు సారలమ్మ గద్దెల సమీపంలో ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బైక్, వ్యాన్ ఢీకొట్టడంతో యువకుడు మృతి చెందాడు.
రంగారెడ్డి: కోహెడలో నేడు పండ్ల మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన
రంగారెడ్డి జిల్లా కోహెడలో నేడు పండ్ల మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు సమీకృత మార్కెట్కు సీఎం శంకుస్థాపన చేసి అనంతరం రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. కొహెడలో 179 ఎకరాల్లో సమీకృత మార్కెట్ని ప్రభుత్వం నిర్మిస్తుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో రూ.3,387 కోట్లతో ప్రాజెక్టు నిర్మించనున్నారు. మూడేళ్ల వ్యవధిలో సమీకృత మార్కెట్ అందుబాటులోకి రానున్నారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 25 వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంలో నేడు సిట్ ముందుకు ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి
ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంలో నేడు సిట్ ముందుకు ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హాజరు కానున్నారు. చామల కిరణ్ కుమార్రెడ్డి ఫోన్ ట్యాప్ అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. నేడు ఎంపీ చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి వాంగ్మూలం అధికారులు నమోదు చేయనున్నారు. ఉ.11 గం.కు కమాండ్ కంట్రోల్కు రావాలని ఎంపీ చామలకు పోలీసులు సమాచారం ఇచ్చారు.
హైదరాబాద్లో అర్ధరాత్రి సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో హోటళ్లు, లాడ్జీల్లో తనిఖీలు
హైదరాబాద్లో అర్ధరాత్రి సీపీ సజ్జనార్ ఆధ్వర్యంలో హోటళ్లు, లాడ్జీలలో తనిఖీలు నిర్వహించారు. అమీర్పేట్, ఎస్ఆర్ నగర్, మలక్పేట్, దిల్సుఖ్నగర్, ఐఎస్ సదన్, సంతోష్నగర్ ప్రాంతాల్లో హోటళ్లు, లాడ్జీలలోని సీపీ సజ్జానార్ రికార్డులు పరిశీలించారు. అనుమానస్పద వ్యక్తులు, అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై పోలీసుల దృష్టి సారించారు. నిబంధనలు పాటించని హోటళ్ల యాజమాన్యాలపై చర్యలు తప్పవని సజ్జానార్ హెచ్చరించారు.
నేడు బెంగళూరు వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
నేడు బెంగళూరు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వెళ్లనున్నారు. బెంగళూరులో హిందూ దినపత్రిక కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు.
గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఐసోలేషన్లో ఉన్న వ్యక్తికి ఎబోలా నెగిటివ్
గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఐసోలేషన్లో ఉన్న వ్యక్తికి ఎబోలా నెగెటివ్ అని తేలింది. కాసేపటి క్రితమే గాంధీ వైద్యులకు సీసీఎంబీ రిపోర్ట్ అందింది. సూడాన్ నుంచి వచ్చిన 35 ఏళ్ల వ్యక్తికి ఎబోలా నెగెటివ్గా నిర్ధారణ అయింది.
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి జవాబు పత్రాల వెరిఫికేషన్ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు
సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి జవాబు పత్రాల రీ-ఇవాల్యుయేషన్, వెరిఫికేషన్ దరఖాస్తు గడువు పొడిగించారు. సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని విద్యార్థుల ఫిర్యాదు చేయడంతో వారి ప్రయోజనాలను దృష్ట్యా రేపు అర్ధరాత్రి వరకు పొడిగించారు.