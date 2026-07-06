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06-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు సిద్దిపేటలో మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, రాజనర్సింహ, పొంగులేటి పర్యటన

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 6, 2026 at 6:50 AM IST

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06-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:41 AM, 6 Jul 2026 (IST)

నేడు సిద్దిపేటలో మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, రాజనర్సింహ, పొంగులేటి పర్యటన

నేడు సిద్దిపేటలో మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, రాజనర్సింహ, పొంగులేటి పర్యటించనున్నారు. కరకపట్లలో సిరో ఫార్మా ఉత్పత్తి కర్మాగారం మంత్రులు ప్రారంభించనున్నారు.

6:39 AM, 6 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టు ప్రాంగణంలో అగ్నిప్రమాదం

హైదరాబాద్‌ నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టు ప్రాంగణంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండు ఫైరింజన్లతో మంటలు ఆర్పివేశారు. షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో ప్రమాదం జరిగి ఉంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నాంపల్లి కోర్టు మూడో అంతస్తులోని ఓ గదిలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది.

6:38 AM, 6 Jul 2026 (IST)

ఉప్పల్‌: నేడు టీజీ20లో రెండు మ్యాచ్‌లు

ఉప్పల్‌లో నేడు టీజీ20లో రెండు మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2.15 గం. నుంచి మెదక్‌ ఫాల్కన్స్‌, అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్‌ మ్యాచ్‌, రాత్రి 7.15 గం. నుంచి నల్గొండ నైట్స్‌, హైదరాబాద్‌ ఈ ఛాంపియన్స్ మ్యాచ్‌ ఆడనున్నారు.

6:36 AM, 6 Jul 2026 (IST)

ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ : రేపు స్పెయిన్‌, పోర్చుగల్‌ మ్యాచ్‌

ఫిఫా ప్రపంచకప్‌ : రేపు అర్ధరాత్రి 12.30 నుంచి స్పెయిన్‌, పోర్చుగల్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది.

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