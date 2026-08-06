06-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని 2 రోజుల పాటు విచారించనున్న పోలీసులు
06-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రెండు రోజులపాటు పోలీస్ కస్టడీలోకి ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిని రెండు రోజుల పాటు పోలీస్ కస్టడీకి తీసుకోనున్నారు. ఈ కేసులో మరిన్ని కీలక వివరాలు, లోతైన సమాచారాన్ని రాబట్టేందుకు పోలీసులు గురువారం, శుక్రవారం ఆయనను తమ కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించనున్నారు.
అమెరికాలో ఓ ఇంట్లో దుండగుడి కాల్పులు - ముగ్గురు మృతి, మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు
అమెరికాలోని నార్త్ కరోలినాలో ఉన్న ఒక ఇంట్లో బుధవారం ఉదయం ఓ దుండగుడు ఘోర కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు మరణించారు, అలాగే మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దుండగుడి కాల్పుల్లో చనిపోయిన ముగ్గురు ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారు.
ఎయిరిండియా సీఈఓగా 'టెవోల్డే గెబ్రెమరియం'
ఎయిరిండియా సీఈఓగా టెవోల్డే గెబ్రెమరియం నియామితులయ్యారు. క్యాంప్బెల్ విల్సన్ స్థానంలో సీఈఓగా టెవోల్డే బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఏప్రిల్లో ఎయిరిండియా సీఈఓ పదవికి క్యాంప్బెల్ విల్సన్ రాజీనామా చేశారు.
బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్ షకీబ్ అల్ హసన్ ఇంటిపై దుండగుల దాడి
బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ జట్టు మాజీ కెప్టెన్, మాజీ ఎంపీ షకీబ్ అల్ హసన్ నివాసంపై కొందరు దుండగులు పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి చేసి ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారు. బంగ్లాదేశ్లోని మగురా పట్టణంలో ఉన్న ఆయన నివాసంపై బుధవారం రాత్రి ఈ దాడి జరిగింది. భారత్ నుంచి మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా వర్చువల్గా నిర్వహించిన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో షకీబ్ పాల్గొన్న కొద్ది గంటల్లోనే ఈ ఘటన చోటుచేసుకోవడం గమనార్హం.
కులం పేరుతో దూషించారని సర్పంచ్ భర్త ఆత్మహత్యాయత్నం
కరీంనగర్ జిల్లాలోని రాత్రి నారాయణపూర్ సర్పంచ్ భర్త మధు ఆత్మహత్యాయత్నం చేశారు. గ్రామసభలో కులం పేరుతో దూషించారని సర్పంచ్ బాబా లక్ష్మి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు ఆమె భర్త మధు ఆత్మహత్యాయత్నంతో 13 మందిపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు.
162 క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యాన్ని సీజ్ చేసిన పోలీసులు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తి మండలం మార్చాలాలో రేషన్ బియ్యాన్ని పట్టుకున్నారు. రైస్మిల్లులో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 162 క్వింటాళ్ల రేషన్ బియ్యాన్ని సీజ్ చేశారు. పోలీసులు బియ్యాన్ని సీజ్ చేసి మిల్లు యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు.