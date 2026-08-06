6th August 2026 AP News Today Live Updates : నేడు రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశం
6th August 2026 AP News Today Live Updates : శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద - జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2,20,948 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం
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శ్రీశైలం జలాశయానికి పెరుగుతున్న వరద
శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఎగువన ఉన్న జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి ప్రస్తుతం 2,20,948 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. డ్యామ్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 869.20 అడుగులకు చేరుకుంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం జలాశయంలో 138.27 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది.
నేడు రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశం
రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నేడు భేటీ కానుంది. సీఆర్డీఏ పరిధిలో పలు కీలక ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. క్వాంటమ్ వ్యాలీ కోసం 2 టవర్ల నిర్మాణ బాధ్యతలను ఎల్ అండ్ టీకి అప్పగించే అవకాశముంది. రాజధానిలో 20 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్కు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నారు. రోప్వే ప్రాజెక్టులు, 'లండన్ ఐ' నమూనా నిర్మాణం టెండర్లపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపైనా ఈ భేటీలో ప్రాథమికంగా చర్చించనున్నారు.
స్థానిక ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై ఎస్ఈసీ సమీక్ష
స్థానిక ఎన్నికల ముందస్తు ఏర్పాట్లపై ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర నేడు అధికారులతో సమీక్షించనున్నారు. ఈ భేటీకి పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు, పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్లు హాజరవుతారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు చర్యలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు.