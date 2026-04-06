06-04-2026 Telangana News Today Live Updates : బెంగాల్లో మమత పాలన వ్లల శాంతిభద్రతలకు విఘాతం: బండి సంజయ్
Published : April 6, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 10:12 PM IST
06-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
కుమారుడు కనిపించట్లేదని మనస్తాపంతో బావిలో దూకి తండ్రి ఆత్మహత్య
కుమారుడు కనిపించడం లేదని తండ్రి మనస్తాపంతో బావిలో దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన రంగారెడ్జి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. తండ్రి యాదయ్య మృతదేహం తీస్తుండగా బావిలో కుమారుడి మృతదేహం కనిపించింది. శనివారం రాత్రి యాదయ్య కుమారుడు కన్నయ్య(110 ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లాడు. కుమారుడు కనిపించకపోవడంతో తల్లిదండ్రులు కేశంపేట పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే నిన్న ఉదయం వెతకడానికి వెళ్లాడు. ఎంత వెతికినా ఆచూకీ లభించక పోయేసరికి సోదరికి ఫోన్ చేసి బావిలో దూకారు.
రేపు కేరళంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేరళంలో రేపు పర్యటించనున్నారు. అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు మద్ధతుగా రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారు. రేపు ఉదయం 8.30 గంటలకు కోవలం నియోజకవర్గంలో నిర్వహించే రోడ్ షోలో పాల్గోనున్నారు. ఉదయం 10.30 గంటలకు మావెలికరలో రోడ్ షోలో ఆయన పాల్గొంటారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు పతానపురంలో రోడ్ షోలో పాల్గొంటారు.
బెంగాల్లో మమత పాలన వ్లల శాంతిభద్రతలకు విఘాతం: బండి సంజయ్
హైదరాబాద్లోని బెంగాలీలతో బండి సంజయ్ సమావేశమయ్యారు. బెంగాలీలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను తెలుసుకున్న బండి సంజయ్ పశ్చిమ్బెంగాల్ ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఓటు వేయాలని కోరారు. "బెంగాల్లో మమత పాలన వ్లల శాంతిభద్రతలకు విఘాతం. చొరబాటుదార్ల ఓట్లతో గెలవాలని మమతా కుట్రలు చేస్తున్నారు. బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులకు రెడ్ కార్పెట్ పరుస్తున్నారు. పాతబస్తీలోనూ బెంగాలీ కుటుంబాలు ఉండలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. బంగ్లాదేశ్ నుంచి అక్రమంగా వేలాదిమంది హైదరాబాద్ వచ్చారు. రోహింగ్యాలకు రేషన్కార్డులు, ఓటర్ కార్డులిచ్చి రెడ్ కార్పెట్ పరిచారు." అని బండి సంజయ్ అన్నారు.
లాకప్డెత్ కేసులో 9 మంది పోలీసులకు ఉరిశిక్ష విధింపు
తమిళనాడులో లాకప్డెత్ కేసులో ఒకేసారి 9 మంది పోలీసులకు మధురై కోర్టు ఉరిశిక్ష విధించింది.
రెవెన్యూ విభాగాల్లో పన్నుల ఎగవేతను అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు
రెవెన్యూ విభాగాల్లో పన్నుల ఎగవేతను అరికట్టేందుకు చర్యలు ప్రభుత్వం చేపట్టింది. సీఎస్ నేతృత్వంలో రెవెన్యూశాఖ విభాగాల కార్యదర్శులతో అధ్యయన కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఆదాయం తెచ్చే శాఖలన్నింటికీ కలిపి 'రెవన్' (RevOne) పోర్టల్ ఏర్పాటు చేసింది. శాఖల మధ్య డేటా మార్పిడి, పర్యవేక్షణకు పోర్టల్పై అధ్యయనం చేయనుంది. స్థానికసంస్థలు వినోదపన్ను వసూలు చేసే అవకాశంపైనా అధ్యయనం చేస్తారు. యూపీఐ, పీవోఎస్ లావాదేవీలపై నిఘా పెట్టేలా కొత్త చట్టం ఏర్పాటుపై అధ్యయనం చేయనున్నారు. 30 రోజుల్లో ప్రాథమిక, 60 రోజుల్లో సమగ్ర నివేదిక కమిటీ ఇవ్వనునుంది.
పాక్ మంత్రి వ్యాఖ్యల విషయంలో మోదీ వైఖరిని తప్పుపట్టిన మమతాబెనర్జీ
- ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. కోల్కతాను లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని పాకిస్థాన్ రక్షణ శాఖ మంత్రి హెచ్చరిస్తుంటే, మోదీ మౌనం వహించడం దారుణమన్నారు. బంగాల్ ఎన్నికల పర్యటనలో ఆయన ఆ విషయం గురించి ఎందుకు ప్రస్తావించలేదని మండిపడ్డారు. ఆయన బంగాల్లో జరిగే ఎన్నికలను పట్టించుకుంటారు కానీ, పాక్ బెదిరింపులకు పాల్పడినా ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడరని దుయ్యబట్టారు. సోమవారం నాడియా జిల్లాలో జరిగిన ఎన్నికల సభలో మమతా ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
దిల్లీ అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలోకి దూసుకెళ్లిన కారు
- దిల్లీ అసెంబ్లీ వద్ద భద్రతా వైఫల్యం చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి వేగంగా కారు నడుపుతూ అసెంబ్లీ గేటును ఢీకొట్టి లోపలికి దూసుకెళ్లాడు. స్పీకర్ విజయేందర్ గుప్తా కార్యాలయం బయట పుష్పగుచ్ఛం ఉంచి అదే కారులో పరారయ్యాడు. వాహనానికి ఉత్తర్ప్రదేశ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేటు ఉందని ప్రత్యక్షసాక్షులు తెలిపారు. మధ్యాహ్నం రెండు గంటల సమయంలో ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితుడు కోసం పోలీసులు విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు. దీనిని భద్రతా లోపంగా పరిగణించి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని దిల్లీ అసెంబ్లీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ సీఎం అజిత్ జోగి కుమారుడికి జీవితఖైదు
- హత్య కేసులో ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ సీఎం అజిత్ జోగి కుమారుడు అమిత్ జోగికి ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టు జీవితఖైదు విధించింది. ఎన్సీపీ నేత రమావతార్ జగ్గీ హత్య కేసులో అమిత్ జోగి నేరస్తుడిగా ఖరారు చేసింది. 2003నాటి హత్య కేసులో ఛత్తీస్గఢ్ హైకోర్టు ఇవాళ శిక్ష విధిస్తూ తీర్పు వెల్లడించింది.
హనుమకొండలో స్కూల్ బస్సును ఢీ కొట్టిన కారు - పలువురికి గాయాలు
హనుమకొండ జిల్లా దామెర మండలం ఒగ్లాపూర్ వద్ద రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. స్కూల్ బస్సును కారు ఢీ కొట్టిన ఘటనలో స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్, కారులో ఉన్న ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. స్కూల్ బస్సులో ఉన్న విద్యార్థులంతా క్షేమంగా ఉన్నారు. గాయపడిన వారిని వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
విశ్రాంత ఐపీఎస్ డీటీ నాయక్తో కల్వకుంట్ల కవిత సమావేశం
- విశ్రాంత ఐపీఎస్ డీటీ నాయక్తో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత సమావేశమయ్యారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం డీటీ నాయక్ నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో ముచ్చటించారు. ఈ భేటీలో ఇతర బంజారా నేతలు కూడా ఉన్నారు. పార్టీ ఏర్పాటు సన్నాహాల్లో భాగంగా పలువురితో కవిత చర్చలు జరుపుతోంది. ఈనెల 25న మేడ్చల్లో పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు కవిత ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈసీ దగ్గర పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా పూర్తైంది.
మద్యం పాలసీ కేసును ఈనెల 13కు వాయిదా వేసిన దిల్లీ హైకోర్టు
- దిల్లీ మద్యం పాలసీ కేసు విచారణను దిల్లీ హైకోర్టు ఈనెల 13కు వాయిదా వేసింది. కేసు విచారణ నుంచి జస్టిస్ స్వర్ణకాంత తప్పుకోవాలని పలువురు పిటిషన్లు వేస్తున్నారు. దిల్లీ హైకోర్టులో కేజ్రీవాల్ సహా పలువురు ఈ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. దీనిపై హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ స్వర్ణకాంత స్పందించారు. ఇంకా ఎంతమంది ఇదే విషయం కోరుతున్నారో చెప్పాలని, వారు కూడా పిటిషన్లు వేస్తే తదుపరి విచారణలోపు నిర్ణయం తీసుకుంటామని తెలిపారు. దీంతో విచారణను ఈనెల 13కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు దిల్లీ హైకోర్టు జడ్జి ప్రకటించారు.
ముసారాంబాగ్ సబ్రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తనిఖీలు
- ముసారాంబాగ్ సబ్రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లో విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ తనిఖీలు నిర్వహించింది. డీఎస్పీ శ్రీనివాస్రావు ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక బృందం సోదాలు చేపట్టారు. సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో పత్రాలు పరిశీలించారు. అక్రమాలపై అనుమానాల నేపథ్యంలో తనిఖీలు నిర్వహించినట్లు సమాచారం. సబ్రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో రికార్డులను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు విమానంలో ఊపిరితిత్తులు తరలింపు
- ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి కోసం గ్రీన్ఛానల్ ద్వారా బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్కు విమానంలో ఊపిరితిత్తులు తరలించారు. ఇందుకోసం శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా కిమ్స్కు గ్రీన్ ఛానల్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మేరకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు శంషాబాద్ నుంచి కిమ్స్ ఆస్పత్రికి మార్గం సుగమం చేశారు. కిమ్స్ ఆస్పత్రికి ఊపిరితిత్తులను అమర్చే సర్జరీ మొదలైంది.
మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ కేసులో నిందితుల కస్టడీపై ముగిసిన వాదనలు
మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్ కేసులో నిందితుల కస్టడీపై వాదనలు ముగిశాయి. రోహిత్రెడ్డి, రితేశ్రెడ్డి, నమిత్శర్మను మరో 5 రోజుల కస్టడీకి పోలీసులు కోరగా, ఇప్పటికి 2 సార్లు తీసుకున్నారని మరోసారి అవసరం లేదని నిందితుల తరఫు న్యాయవాది వాదించారు. ముగ్గురికి బెయిల్ మంజూరు చేయాలని వాదించారు. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న ఉప్పరపల్లి కోర్టు తీర్పు రేపటికి వాయిదా వేసింది.
రంగారెడ్డి: కోహెడ పండ్ల మార్కెట్ స్థలాన్ని పరిశీలించిన హరీశ్రావు, సబిత
రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కోహెడ పండ్ల మార్కెట్ స్థలాన్ని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే హరీశ్రావు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి పరిశీలించారు. ప్రభుత్వాలు రైతుల కోసమే పని చేయాలని, దళారుల కోసం కాదని హరీశ్రావు పేర్కొన్నారు. గతంలో మార్కెట్కు భూసేకరణలో భాగంగా రూ.10 కోట్లు రైతులకు ఇప్పించారని, ప్రపంచంలో ఎక్కడాలేని విధంగా ఇక్కడ ఫ్రూట్ మార్కెట్ కట్టాలనుకున్నామని తెలిపారు. రూ.వెయ్యి కోట్లతో డీపీఆర్ తయారు చేశామని, 100 ఏండ్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని మార్కెట్కు రూపకల్పన చేశామన్నారు. పండ్ల భూముల మీద సీఎం రేవంత్రెడ్డికి కన్ను పడిందని ఆరోపించిన హరీశ్రావు, ఎక్కడ భూములున్నా వాటిని అమ్మేయడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని దుయ్యబట్టారు.
బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో చేరికల కార్యక్రమం
బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో చేరికల కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. నటి పూజిత, పలువురు టీవీ ఆర్టిస్టులు భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరగా, పార్టీ అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు కండువా కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.
ఖమ్మం జిల్లా కొనిజర్ల వద్ద ప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి
ఖమ్మం జిల్లా కొనిజర్ల వద్ద ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. తెల్లవారుజామున లారీ, కారు ఢీకొన్న ఘటనలో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ ముగ్గురు మృతి చెందారు. మృతులు రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన వీర్రాజు, వీర, శైలజగా గుర్తించారు.
హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,840
- హైదరాబాద్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,840, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,36,700, కిలో వెండి ధర రూ.2,43,000గా ఉంది.
రైతులకు అధిక ఆదాయం వచ్చేలా ప్రభుత్వం కృషి చేయాలి : హరీశ్ రావు
రైతులకు అధిక ఆదాయం వచ్చేలా ప్రభుత్వం కృషి చేయాలి అని ఎమ్మెల్యే హరీశ్ రావు తెలిపారు. రైతులకు మద్దతుగా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించాలని స్పష్టం చేశారు. కేసీఆర్ రైతుల కోసం పండ్ల మార్కెట్కు స్థలం కేటాయించారు, రైతులను ఇబ్బంది పెట్టకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. దేవుడి పేరు పెట్టి డబ్బులు వసూలు చేస్తే కచ్ఛితంగా శిక్షిస్తారు అని మాట్లాడారు.
నిజామాబాద్ జిల్లాలో అకాల వర్షానికి రైతులకు నష్టం
నిజామాబాద్ జిల్లాలో అకాల వర్షానికి రైతులకు నష్టం జరిగింది. డిచ్పల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో వరిధాన్యం నేలకురాలింది. సిరికొండ, ధర్పల్లి, సాలూర మండలాల్లో మొక్కజొన్న, మామిడి పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో పంటలను వ్యవసాయ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
నల్గొండ: క్లాక్టవర్ కూడలిలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన
నల్గొండ జిల్లా కేంద్రంలోని క్లాక్ టవర్ కూడలిలో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు. రింగ్ రోడ్డులో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని బీజేపీ ఆరోపిస్తోంది. మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. అనుమతులు లేకుండా మట్టి తవ్వకాలు చేపట్టారని ఆందోళనకు దిగారు. రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణంపై విచారణ జరపాలని బీజేపీ నేతలు డిమాండ్ చేశారు.
హైదరాబాద్: బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఘనంగా ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు
బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు జెండాను ఎగురవేశారు. పార్టీ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, మురళీధర్ రావు, మాజీ ఎంపీలు రాములు, బీబీ పాటిల్, చంద్రశేఖర్ తివారీ, రాష్ట్ర పదాధికారులు, శ్రేణులు పాల్గొన్నారు.
సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో భార్యను చంపిన భర్త
సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లో ఓ భర్త తన భార్యను చంపాడు. కుటుంబ కలహాలతో భర్త సిద్ధా రెడ్డి భార్య కవితను హత్య చేశాడు. మార్చి 27న కవిత తన ప్రియుడితో వెళ్లిపోగా, జహీరాబాద్ పోలీసులు మార్చి 30న అదృశ్యం కేసు నమోదు చేశాడు. దర్యాప్తులో భాగంగా జడ్చర్లలో ప్రియుడు పవన్తో కవిత ఉన్నట్లు గుర్తించారు. కవితను జహీరాబాద్ తీసుకొచ్చేందుకు భర్త సిద్ధారెడ్డి పోలీసులతో కలిసి వెళ్లారు. కారులో వస్తుండగా భార్య కవితపై కత్తితో దాడి చేశాడు. తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా కవిత మృతి చెందింది. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కొండాపూర్ పబ్లో డ్రగ్స్ తీసుకున్న ఏడుగురిని పట్టుకున్న ఈగల్ బృందం
హైదరాబాద్లో ఈగల్ టీం వరుస దాడులు నిర్వహిస్తోంది. హై ప్రొఫైల్ డ్రగ్స్ పార్టీలపై వరుస దాడులతో మత్తుపదార్థాలు వినియోగించే వారికి గుబులు పుట్టిస్తోంది. రాత్రి కొండాపూర్ పబ్లో ఏడుగురిని ఈగల్ బృందం పట్టుకుంది. వీరు మెథ్, మరిజువానా వినియోగిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. శనివారం రాత్రి తారామతి బారాదరిలో పార్టీపై పోలీసుల ఆకస్మిక దాడి చేసి ఆరుగురిని అరెస్ట్ చేశారు. స్పాట్ టెస్ట్ కిట్లతో పరీక్షలు నిర్వహించి వెంటనే నిందితులను అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. గోవా నుంచి డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసుల గుర్తించారు. నిందితులు క్రిప్టో, ఫేక్ యూపీఐలతో చెల్లింపులు చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
భువనగిరిలో భరోసా కేంద్రం ప్రారంభించిన డీజీపీ శివధర్రెడ్డి
- యాదాద్రి జిల్లా భువనగిరిలో డీజీపీ శివధర్రెడ్డి భరోసా కేంద్రం ప్రారంభించారు. పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన భరోసా కేంద్రం మహిళలకు, చిన్నారులకు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి ధైర్యం చెప్పేందుకు ఉపయోగపడుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు డీజీపీలు మహేష్ భగవత్, చారుసిన్హా, చౌహన్, జిల్లా ఎస్పీ అక్షాoశ్ యాదవ్ హాజరయ్యారు.
బాలాపూర్లో అర్ధరాత్రి పోలీసుల ప్రత్యేక తనిఖీలు
- బాలాపూర్లో అర్ధరాత్రి పోలీసులు ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించారు. 'మిషన్ చబూత్రా'లో భాగంగా ఇద్దరు అధికారులు రెండు బృందాలుగా ఏర్పడి ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. వీధుల్లో తిరుగుతున్న యువకులను తనిఖీ చేసి ఇంటికి వెళ్లి పోవాలని హెచ్చరించారు. సమయం ముగిసిన తెరిచి ఉన్న మండీషాపులు, దుకాణాలు నిర్వహించే వ్యాపారులను హెచ్చరించారు. ఇవాళ్టి నుంచి సమయానికి మూసివేయాలని వారు హెచ్చరించారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని అధికారులు తెలిపారు.
ఉప్పర్పల్లి కోర్టులో మెుయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో కస్టడీ పిటిషన్పై విచారణ
- ఇవాళ ఉప్పర్పల్లి కోర్టులో మెుయినాబాద్ డ్రగ్స్ కేసులో కస్టడీ పిటిషన్పై విచారణ జరగనుంది. పైలెట్ రోహిత్రెడ్డి, రితేష్రెడ్డి, నమిత్శర్మను కస్టడీకి ఇవ్వాలని సిట్ పోలీసులు పిటిషన్ వేశారు. ఈ ముగ్గురిని ఇప్పటికే ఆరు రోజుల పాటు నిందితులను సిట్ అధికారులు విచారించారు. విచారణలో వారు సహకరించనందున మరో 3 రోజులు కస్టడీకి ఇవ్వాలని కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. దీనిపై ఇవాళ కోర్టు నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో రితేష్ రెడ్డి డ్రగ్స్ విక్రేతలతో చాలా సన్నిహితంగా ఉన్నారని, ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపాలని సిట్ బృందం సాక్ష్యాలు సంపాదించింది.
ఇక్రిశాట్లో వ్యవసాయ, ఉద్యానశాఖ అధికారులతో నేడు మంత్రి తుమ్మల సమీక్ష
- ఇవాళ ఇక్రిశాట్లో వ్యవసాయ, ఉద్యానశాఖ అధికారులతో మంత్రి తుమ్మల సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. 99 రోజుల ప్రజా పాలన - ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా మే 4 నుంచి 9 వరకు నిర్వహించే రైతు ఉత్సవాలపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. పంటల కొనుగోళ్లు, వచ్చే ఖరీఫ్కు ఏ విధంగా సన్నద్ధం కావాలో వివరించనున్నారు. సాయిల్ హెల్త్ వాలంటీర్ల శిక్షణ కార్యక్రమం కోసం ఇక్రిశాట్కు రానున్న కొడంగల్ రైతులతో సమావేశం కానున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వ దర్శనానికి 20 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఆదివారం రోజున 83,271 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ.3.78 కోట్లు సమకూరింది.
రంగారెడ్డి జిల్లా బాలాపూర్ పరిధిలో యువకుడి దారుణ హత్య
రంగారెడ్డి జిల్లా బాలాపూర్ పరిధిలో యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. నసీర్ అనే యువకుడిని స్నేహితులు హత్య చేశారు. నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
సిద్దిపేటలో బీఆర్ఎస్ నాయకులను అడ్డుకున్న పోలీసులు
- సిద్దిపేటలో జిల్లాలో గజ్వేల్ బంద్కు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ప్రజ్ఞాపూర్ బస్డిపో ముందు బైఠాయించి బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆందోళన చేశారు.
నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
- నేడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన చేయనున్నారు. ఉదయం నిర్మల్లోని బాసర ఆలయం సీఎం దర్శించుకొని బాసర ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ సీఎం చేయనున్నారు. రూ.225 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేరుకోనున్నారు. పిప్రిలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసి మధ్యాహ్నం పిప్రిలో బహిరంగసభకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి హాజరుకానున్నారు. భట్టి విక్రమార్క పీపుల్స్ మార్చ్కు 3ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా సభ నిర్వహించనున్నారు. పిప్రి బహిరంగసభలో పలువురు లబ్దిదారులకు పత్రాలు పంపిణీ సీఎం చేయనున్నారు.
నేడు బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం
- నేడు బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర కార్యాలయంలో వేడకలు నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం పార్టీ జెండా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు ఎగరవేయనున్నారు. రామచందర్రావు సమక్షంలో బీజేపీలో పలువురు టీవీ ఆర్టిస్టులు చేరనున్నారు.