06 April 2026 Today AP Live News Updates: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించిన కేంద్రం

06 April 2026 Today AP Live News Updates:
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 6:51 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 10:24 PM IST
06 April 2026 Today AP Live News Updates:
LIVE FEED
తిరుపతి: తుడా కార్యాలయంలో మంత్రి నారాయణ సమీక్ష
తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ, తుడా అధికారులతో మంత్రి నారాయణ సమీక్షను నిర్వహించారు. కార్పొరేషన్ పరిధిలో అభివృద్ధి పనులను అధికారులు ఈ సందర్భంగా మంత్రికి వివరించారు కమిషనర్ మౌర్య. అదే విధంగా తుడా టవర్స్, ప్లాట్స్, దుకాణాలపై వచ్చే ఆదాయ, వ్యయాలపై మంత్రి అధికారులను ఆరా తీశారు. టౌన్షిప్లు అభివృద్ధి చేసి తుడా ఆదాయం పెంచాలని మంత్రి ఆదేశించారు. రూ.91 కోట్లతో తిరుపతి వాసులకు నిత్యం తాగునీటికి చర్యలు తీసుకుంటామని నారాయణ అన్నారు. తిరుపతిలో రూ.100 కోట్లతో మురుగు కాలువల నిర్మాణాన్ని చేపడతామన్నారు. తిరుపతిలో 1,032 ఎల్ఆర్ఎస్, 3,181 బీపీఎస్ దరఖాస్తులు వచ్చాయని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. తుడా టవర్, కార్పొరేషన్ కార్యాలయ భవన నిర్మాణ సమస్య పరిష్కరిస్తామని నారాయణ భరోసా ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా తిరుపతిలోని స్కావెంజర్స్ కాలనీని అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో నిరుపేదలు నివసించే ప్రాంతాలన్నీ అభివృద్ధి చేస్తామని నారాయణ వెల్లడించారు. టీడీఆర్ బాండ్ల విషయంలో తప్పు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించిన కేంద్రం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతి అమరావతికి కేంద్రం చట్టబద్ధత కల్పించింది. అమరావతిని రాజధానిగా ప్రకటిస్తూ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
రాష్ట్రపతి సంతకం తర్వాత కేంద్ర న్యాయశాఖ గెజిట్ విడుదల చేసింది. 2024 జూన్ 2 నుంచి ఏపీ రాజధానిగా అమరావతిని కేంద్రం నోటిఫై చేసింది. సీఆర్డీఏ 2014 చట్టంలో పొందుపరిచిన అమరావతిని కేంద్రం రాజధానిగా నోటిఫై చేసింది.
ప్రకాశం జిల్లాలో పిడుగుపాటు - ఇద్దరు మృతి
ప్రకాశం జిల్లా ముండ్లమూరు మండలంలో పిడుగుపాటుకు గురై ఇద్దరు మృతి చెందారు. సామంతపూడికి చెందిన ఆవుల మల్లికార్జున, పసుపుగల్లుకు చెందిన రావులపల్లి శివకృష్ణలు ఇరువురూ పిడుగుపాటుతో మృత్యువాతపడ్డారు.
రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు
రాష్ట్రంలో మరో రెండు రోజులు భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండనున్నాయి. దాంతో రేపు, ఎల్లుండి ఆకాశం మేఘావృతం, పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురవనుంది. అదే విధంగా దక్షిణ కోస్తాంధ్ర-పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం ఉంది. ఇది రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు ద్రోణి ఉండనున్నది. దీని ప్రభావంతో రేపు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. రేపు అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు, కాకినాడ, కోనసీమ, తూ.గో., ప.గో. జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు, అదే విధంగా ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు, అంతేకాకుండా బాపట్ల, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఎండల తీవ్రత, వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉండనుంది.
రేపు నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు, చిల్లకూరు, గూడూరు మండలాల్లో సైతం వడగాడ్పులు వీయనున్నాయి. ఇక తిరుపతి జిల్లాలో పలుచోట్ల సైతం వడగాడ్పుల ప్రభావం ఉంటుంది. బీఎన్ కండ్రిగ, దొరవారిసత్రం, నాయుడుపేట, ఒజిలి, పెళ్లకూరులో వడగాడ్పులు ఉంటాయి. ఇవాళ తూ.గో. జిల్లా లక్ష్మీపురంలో అత్యధికంగా 5.75 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. అంతేగాక అనంతపురం జిల్లా తేరన్నపల్లిలో 42 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం గమనార్హం.
మన్యం జిల్లాలో నీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి సంధ్యారాణి
మన్యం జిల్లా సాలూరులో చేపట్టిన నీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత కార్యక్రమంలో మంత్రి సంధ్యారాణి పాల్గొన్నారు. రైతుల సంక్షేమం, సాగునీటి వినియోగంపై రైతులతో కలిసి మంత్రి సమీక్షించారు. వంద రోజుల్లో సాగునీటికి నిధుల మంజూరు, పనుల పూర్తి లక్ష్యమని సంధ్యారాణి తెలిపారు.
అంతేకాకుండా జిల్లాలో అభివృద్ధి కోసం విజన్ యాక్షన్ ప్లాన్ అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి సంధ్యారాణి వివరించారు.
1985లో తిరుమలలో ఎన్టీఆర్ నిత్యాన్నదాన పథకం ప్రవేశపెట్టారు: సీఎం చంద్రబాబు
1985లో తిరుమలలో ఎన్టీఆర్ నిత్యాన్నదాన పథకం ప్రవేశపెట్టారని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. అలా దాదాపు 4 దశాబ్దాల క్రితం 2,000 మందికి అన్న వితరణతో ప్రారంభమైందని సీఎం వెల్లడించారు. నేడు 2.80 లక్షల మందికి అన్నప్రసాదం అందించే స్థాయికి చేరడం ఎంతో గర్వకారణమని సీఎం అన్నారు. భక్తుల భాగస్వామ్యంతో శ్రీవారి అన్నప్రసాదం ట్రస్ట్ మూలనిధి రూ.2,500 కోట్లు దాటిందని గుర్తు చేశారు. అన్నదాన పథకం స్ఫూర్తితో విద్య, ప్రాణదానం ట్రస్టులు ఏర్పాటు చేసి సేవలందిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. అదే విధంగా టీటీడీ పరిధిలోని మరో 60 ఆలయాలు, ప్రముఖ ఆలయాల్లో అన్న దానం పథకం ప్రవేశపెడుతున్నామన్నారు. ఇటువంటి గొప్ప కార్యక్రమానికి సహకరిస్తున్న దాతలకు సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా నమస్కారాలు, అభినందనలను తెలియజేశారు.
మద్యం కేసులో నిందితుల బెయిల్ పిటిషన్లపై ఏసీబీ కోర్టులో విచారణ
మద్యం కేసులో నిందితులైన ధనుంజయరెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప, కృష్ణమోహన్రెడ్డి బెయిల్ పిటిషన్లపై పిటిషన్లపై ఏసీబీ కోర్టులో విచారణ జరిగింది. అనంతరం నిందితుల బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణను 8వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. మద్యం కేసులో నిందితుల ఫోన్, ట్యాబ్ తెరవడానికి అనుమతిపై రాజ్ కెసిరెడ్డి, బాలాజీ గోవిందప్ప ఫోన్, ట్యాబ్ తెరవడానికి అనుమతిపై పిటిషన్ వేయగా పిటిషన్పై విచారణను ఈనెల 8వ తేదీకి నాయస్థానం వాయిదా వేయడం గమనార్హం. మద్యం కేసులో మిథున్రెడ్డి పిటిషన్పై ఏసీబీ కోర్టులో విచారణ జరిగింది. మిథున్రెడ్డి బెయిల్ షరతులు సడలించాలని పిటిషన్ దాఖలు చేయగా
పిటిషన్పై విచారించి తీర్పును 8వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
తిరుపతి జిల్లాలో డంపింగ్ యార్డును పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ
తిరుపతి జిల్లా రామాపురం డంపింగ్ యార్డును మంత్రి నారాయణ పరిశీలించారు. ఏడాదిలో 85 లక్షల టన్నుల చెత్త తొలగించామని మంత్రి నారాయణ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. అదే విధంగా మిగిలిన 8 లక్షల టన్నుల చెత్తను మరో 2 నెలల్లో తొలగిస్తామని మంత్రి వెల్లడించారు. అంతేగాక వేస్ట్ ఎనర్జీ పవర్ జనరేషన్ ప్లాంట్లతో శాశ్వతంగా పరిష్కరిస్తామని ఆయన తెలిపారు. ఏపీలోనూ 10 ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని నారాయణ తెలియజేశారు. రానున్న రెండేళ్లలో చెత్తరహిత రాష్ట్రంగా మార్చాలనేదే సీఎం చంద్రబాబు సంకల్పమని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు.
పల్నాడు జిల్లాలో పర్యటించిన మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్
పల్నాడు జిల్లా మాచవరం మండలం నాగేశ్వరపురంలో మంత్రి గొట్టిపాటి పర్యటించారు. కేంద్ర పథకంలో భాగంగా నాగేశ్వరపురం తండాలో ఉచితంగా సౌరఫలకల ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామంలోని 232 ఇళ్లకు సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. సోలార్ విద్యుత్ను గ్రిడ్కు అనుసంధానం చేసే కార్యక్రమాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు. కార్యక్రమంలో ఎంపీ లావు, ఎమ్మెల్యే యరపతినేనిలు పాల్గొన్నారు. దీని ద్వారా 6 లక్షల ఎస్సీ, ఎస్టీ కుటుంబాలకు ఉచిత సోలార్ విద్యుత్ అందిస్తున్నామని గొట్టిపాటి అన్నారు. అందుకు ఒక్క రూపాయి విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచకుండా 13 పైసలు ట్రూడౌన్ చేశామన్నారు. 3 కిలోవాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే రూ.78 వేలు రాయితీ ఇస్తామని గొట్టిపాటి అన్నారు. వెనుకబడిన వర్గాలకు మరో రూ.20 వేలు అదనపు రాయితీ అందిస్తామని మంత్రి గొట్టిపాటి తెలిపారు.
గ్రామ పంచాయతీ పరిపాలనలో సంస్కరణలు - కేటగిరీల పునర్వ్యవస్థీకరణకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు
గ్రామ పంచాయతీ పరిపాలనలో సంస్కరణలు కొనసాగుతోన్నాయి. పంచాయతీ సిబ్బంది కేటగిరీల పునర్వ్యవస్థీకరణకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
పంచాయతీ కార్యదర్శుల విలీనం, పునర్వర్గీకరణకు ఆదేశాలు తెలిపింది. మొత్తం మూడు గ్రేడ్లుగా విభజిస్తూ ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం సవరణలు జారీ చేసింది. అదే విధంగా గ్రేడ్ 3 పంచాయతీ కార్యదర్శులు జీతాల్లో మార్పులు, కొత్త స్కేలు అమలు చేయనుంది. గ్రేడ్-3 పంచాయతీ కార్యదర్శుల జీతం రూ.28,280-89,720 నుంచి రూ.25,220-80,910కు సవరణకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని పంచాయతీ రాజ్ శాఖ కమిషనర్ కు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులను పంచాయతీరాజ్ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి శశి భూషణ్ కుమార్ జారీ చేశారు.
అన్నమయ్య జిల్లాలో కుమారుడి ఎదుటే తండ్రిని చంపిన దుండగులు
అన్నమయ్య జిల్లాలో కుమారుడి ఎదుటే తండ్రిని దుండగులు చంపారు. నిన్న రాత్రి చౌడేపల్లి మండలం బోయకొండ అటవీప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. రాత్రంతా తండ్రి గాంధీ మృతదేహం పక్కనే ఐదేళ్ల బాలుడు సందీప్ గడిపాడు. అనంతరం ఉదయం 1.5 కి.మీ దూరంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రానికి సందీప్ నడిచి వెళ్లాడు. ఆపై అంగన్వాడీ టీచర్కు తండ్రి మృతి గురించి ఆ బాలుడు వివరించాడు. ఆ తర్వాత బాలుడితో పాటు అంగన్వాడీ టీచర్ సైతం ఆ అడవిలోకి వెళ్లింది. గాంధీ మృతదేహం చూసి అంగన్వాడీ టీచర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆపై ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
జాతీయరహదారిపై ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొన్న లారీ - ఇద్దరు మృతి
తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంట-మాముండూరు జాతీయరహదారిపై ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ద్విచక్రవాహనాన్ని లారీ ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
మహిళకు కేటుగాళ్ల బురిడీ - మాయమాటలు చెప్పి మెడలో ఉన్న గొలుసు చోరీ
చిత్తూరు జిల్లాలో పెనుమూరులో బ్యాంకు వద్దకు వచ్చిన మహిళకు కేటుగాళ్ల బురిడీ. మాయమాటలు చెప్పి మెడలో ఉన్న గొలుసు దాచుకోవాలని తెలిపారు. ఆ కేటుగాళ్లు. ఆపై పేపరులో చుట్టించినట్లు చేసి గొలుసును కాజేశారు. బ్యాంకులోకి వెళ్లాక పేపరులో రాళ్లు చూసి మహిళ బోరుమంది. దాంతో పెనుమూరు మండలం కేసీ పల్లెకు చెందిన కాంతమ్మ ఫిర్యాదుతో పోలీసులు దర్యాప్తును చేపట్టారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అభివృద్ధికి, దోపిడీకి తేడా తెలియదా? పంచుమర్తి అనురాధ
అమరావతిని సీఎం కష్టపడి అభివృద్ధి చేస్తున్నారని పంచుమర్తి అనురాధ అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ మాత్రం అమరావతి పేరుతో దోపిడీ చేస్తున్నారనడం సిగ్గుచేటని అనురాధ ఎద్దేవా చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు అభివృద్ధికి, దోపిడీకి తేడా తెలియదా? అంటూ పంచుమర్తి అనురాధ ప్రశ్నించారు. తండ్రి అధికారం అడ్డుపెట్టుకుని వేలకోట్లు దోచుకోవడాన్ని దోపిడీ అంటారని అనురాధ గుర్తు చేశారు. సీఎం చంద్రబాబుపై నమ్మకంతో రైతులు 30,000 ఎకరాలకు పైగా భూములిచ్చారని వివరించారు. మావిగన్ అంటే పిచ్చి ముదిరే టాబ్లెట్ అని ప్రజలు భావిస్తున్నారని అనురాధ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ అంటేనే చంచల్గూడ జైలు పార్టీ, దోపిడీ పార్టీ అని పంచుమర్తి అనురాధ విమర్శించారు. అమరావతిపై జగన్ వైఖరి మార్చుకోకపోతే వైఎస్సార్సీపీకి భవిష్యత్తులో 11 సీట్లు కూడా రావని ఆమె పేర్కొన్నారు.
అమృత్ భారత్ పథకం పరిధిలోకి పిఠాపురం రైల్వేస్టేషన్
అమృత్ భారత్ పథకం పిఠాపురం స్టేషన్ను అభివృద్ధి చేయాలన్న పవన్ ప్రతిపాదనకు రైల్వేశాఖ ఆమోదం తెలిపింది. పవన్ కల్యాణ్ కృషితో మారనున్న పిఠాపురం రైల్వేస్టేషన్ రూపురేఖలు మారనున్నాయి. ఇందుకుగాను మొత్తం రూ.37.25 కోట్లతో పిఠాపురం స్టేషన్లో మౌలిక వసతుల కల్పించనున్నారు. అమృత్ భారత్ పథకం కింద అభివృద్ధి చేయాలని గతంలో రైల్వేమంత్రికి పవన్ వినతిని పంపారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ, రైల్వే మంత్రి, సీఎంకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలను తెలియజేశారు.
విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో పిడుగుపాటు - ఇద్దరు మృతి
విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో పిడుగుపాటుకు గురై ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షంతోచెట్లు నేలకూలగా, విద్యుత్ సరఫరా నిలిచింది. వంగరలో పిడుగుపాటుకు నరసమ్మ (57) మృతి చెందగా, మన్యం జిల్లాలో పొలంలో పిడుగుపాటుకు గురై సింహాచలం (38) మృత్యువాతపడ్డారు. బలిజపేట మండలం నారన్నాయుడువలస గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది
గుంటూరు జిల్లా కొమ్మమూరు కాలువలో లారీ బోల్తా - లారీ డ్రైవర్కు తీవ్రగాయాలు
గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలం వంతెన పైనుంచి కొమ్మమూరు కాలువలో పడి లారీ బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో లారీ డ్రైవర్కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి.
పొన్నూరు నుంచి గుంటూరు వెళ్తున్న లారీ ఢీకొని వంతెన రెయిలింగ్ ధ్వంసమైంది.
విజయవాడ: గ్రామ సంఘాల సహాయకులకు 5జీ ఫోన్ల పంపిణీ
విజయవాడలో గ్రామ సంఘాల సహాయకులకు 5జీ ఫోన్లను మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు. గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి గ్రామ సంఘాల సహాయకులకు మొత్తం 27,000 ఫోన్లను ఇందులో భాగంగా అందించడం విశేషం.
అనంతపురం కలెక్టరేట్ వద్ద వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం
అనంతపురం కలెక్టరేట్ సమీపంలోని స్తంభానికి పంచెతో ఓ వ్యక్తి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నానికి ప్రయత్నించాడు. దాంతో ఆత్మహత్యాయత్నాన్ని కలెక్టరేట్ భద్రతా సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. అనంతరం రాయదుర్గానికి చెందిన రాముడునాయక్కు మతిస్థిమితం లేనట్లు గుర్తించారు. మతిస్థిమితం లేని వ్యక్తిని పోలీసులు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
అనంతపురం: తాడిపత్రి టీడీపీ కార్యకర్తలతో సమావేశమైన సీఎం చంద్రబాబు
అనంతపురం జిల్లాలో తాడిపత్రి టీడీపీ కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధిని ప్రజలకు వివరించాలని వారికి సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. అదే విధంగా రానున్న స్థానిక ఎన్నికలను దీటుగా ఎదుర్కొని అన్ని స్థానాలు దక్కేలా కృషి చేయాలని చంద్రబాబు కార్యకర్తలకు వివరించారు. అనంతరం కార్యకర్తల భేటీ ముగించుకున్న సీఎం చంద్రబాబు తిరిగి అటునుంచి అమరావతికి బయల్దేరారు.
ఏప్రిల్ 28న గూగుల్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన
ఏపీలో 15 బిలియన్ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించనున్న గూగుల్ డేటా సెంటర్కు ఏప్రిల్ 28న శంకుస్థాపన జరగనుంది.
ఆపై ప్రాజెక్టు పనులు అధికారికంగా ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్లు పాల్గొననున్నారు. అంతేకాకుండా గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈవో థామస్ కురియన్ సైతం పాల్గొననున్నారు. విశాఖ సమీపంలో మొత్తం మూడుచోట్ల డేటా సెంటర్కు భూముల కేటాయింపులు జరిగాయి.
ప్రాజెక్టుకు 601.4 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం కేటాయించడం విశేషం. ఈ ప్రాజెక్టు జులై 2028 నాటికి అందుబాటులోకి వస్తుందని ఓ అంచనా.
గూగుల్ అనుబంధ సంస్థ రైడెన్ ఇన్ఫోటెక్, అదానీ ఇన్ఫ్రా సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో ప్రాజెక్టు రూపొందనుంది.
విజయవాడ: ఉగ్ర లింకుల కేసులో నిందితుల రిమాండ్ పొడిగింపు
విజయవాడ ఉగ్ర లింకుల కేసులో నిందితుల రిమాండ్ను పొడిగించారు. రిమాండ్ గడువు ముగియడంతో నిందితులను కోర్టులో హాజరుపర్చగా ఈనెల 20 వరకు రిమాండ్ను కోర్టు పొడిగించింది. ఆరుగురు నిందితుల కస్టడీకి పోలీసులు పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈనెల 9 నుంచి 13 వరకు నిందితుల కస్టడీకి కోర్టు అనుమతినిచ్చింది. అనంతరం రాజమహేంద్రవరం జైలుకు నిందితులను తరలించారు.
విజయవాడ దుర్గ గుడి పైవంతెనపై దగ్ధమైన కారు - సురక్షితంగా బయటపడిన ప్రయాణికులు
విజయవాడ దుర్గ గుడి పైవంతెనపై కారు దగ్ధమైంది. షార్ట్సర్క్యూట్తో కారులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే కారులో నుంచి ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడటంతో ప్రమాదం తప్పింది.
మార్కాపురం పుల్లలచెరువులో పిడుగుపాటుకు గురై కూలీ మృతి
మార్కాపురం జిల్లా పుల్లలచెరువులో పిడుగుపాటుకు గురై కూలీ మృతి చెందారు. మొక్కజొన్న పరిశ్రమ వద్ద పిడుగుపాటుకు కన్నయ్య అనే కూలీ ప్రాణాలు విడిచారు. పిడుగుపాటుకు మరో నలుగురికి గాయాలవ్వగా వారిని స్థానికంగా ఉన్న యర్రగొండపాలెం ఆస్పత్రికి తరలించారు. మొక్కజొన్న పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న వారు బిహార్ అరారియా జిల్లాకు చెందిన కూలీలు.
దిల్లీ మద్యం విధానం కేసు విచారణ వాయిదా
దిల్లీ మద్యం విధానం కేసుకు సంబంధించి ఈనెల 13కు వాయిదా వేస్తూ దిల్లీ హైకోర్టు తీర్పును ఇచ్చింది. కేసు విచారణ నుంచి జస్టిస్ సూర్యకాంత శర్మ తప్పుకోవాలని పలువురు పిటిషన్లు వేశారు. దిల్లీ హైకోర్టులో కేజ్రీవాల్ సహా పలువురు పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. దాంతో ఒకరి తర్వాత ఒకరు పిటిషన్లు వేస్తున్నారని జస్టిస్ సూర్యకాంత శర్మ అన్నారు. ఇంకా ఎందరు ఇదే విషయం కోరుతున్నారో చెప్పాలని జస్టిస్ సూర్యకాంత శర్మ చెప్పారు.
పిటిషన్లు వేస్తే తదుపరి విచారణలోపు నిర్ణయిస్తామని జస్టిస్ సూర్యకాంత శర్మ వివరించారు. అదే విధంగా పిటిషన్లపై సమాధానం చెప్పాలని దర్యాప్తు సంస్థలకు దిల్లీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. దాంతో విచారణను ఈనెల 13కు వాయిదా వేస్తున్నట్లు దిల్లీ హైకోర్టు ప్రకటించడం గమనార్హం.
తెలంగాణ: ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందారు. కారు, లారీ ఢీకొనగా దురదృష్టవశాత్తు ముగ్గురు మృత్యువాతపడ్డారు. మృతులు రాజమహేంద్రవరం వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
సీఎం సభకు గైర్హాజరైన పలు శాఖల జిల్లా అధికారులు
పలు శాఖల జిల్లా అధికారులు సీఎం చంద్రబాబు సభకు గైర్హాజరయ్యారు. దాంతో నోటీసులు ఇచ్చి వివరణ తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఆనంద్కు సీఎం ఈ సందర్భగా ఆదేశించారు.
రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరిన అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు
అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు రాష్ట్రపతి భవన్కు చేరింది. గత వారంలో పార్లమెంట్లో బిల్లు ఆమోదం పొందగా, రాష్ట్రపతి దగ్గరకు పంపించారు. ఇవాళ రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర వేసే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. పరిశీలన, న్యాయ నిపుణులతో సంప్రదింపుల అనంతరం రాష్ట్రపతి ఆమోదం తెలపనున్నారు. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం బిల్లు చట్టరూపం దాల్చనుంది.
డ్రగ్ రహిత రాష్ట్రం లక్ష్యంగా దండి 2.ఓ పేరుతో సైకిల్ యాత్ర
యువత దేశానికి, రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తని, అలాంటి యువత మత్తులో జోగితే దేశ భవిష్యత్తు అంధకారమావుతోందని, పిల్లలను, సమాజాన్ని డ్రగ్స్ మహమ్మారి నుంచి రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని జిల్లా అధికారులు అన్నారు. డ్రగ్ రహిత రాష్ట్రం లక్ష్యంగా దండి 2.ఓ పేరుతో తిరుపతి ఎస్వీయూ నుంచి ప్రారంభమైన సైకిల్ యాత్రను కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు, ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. యాత్ర ప్రారంభానికి ముందు ఎస్వీయూ శ్రీనివాస ఆడిటోరియంలో డ్రగ్స్ పె అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈగల్ టీం అధిపతి ఆకే రవికృష్ణ ఆన్ లైన్ ద్వారా సదస్సులో పాల్గొన్నారు. వైబ్రంట్స్ ఆఫ్ కలాం స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ, ఈగల్ టీం ఆధ్వర్యంలో సైకిల్ యాత్రను చేపట్టారు. తిరుపతి నుంచి విశాఖ వరకు 13 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో యాత్ర సాగనుంది. యువతతో పాటు ఆయా ప్రాంతాల్లో సైకిల్ యాత్రలో ఈగల్ టీం సభ్యులు పాల్గొననున్నారు. యాత్రలో భాగంగా 25 విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలో అవగాహన సదస్సుల నిర్వహించనున్నారు. సమాజంలో క్యాన్సర్లా మారుతున్న గంజాయి, ఇతర మాదకద్రవ్యాల మహమ్మారిపై అటు ప్రభుత్వాలు, ఇటు పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. గతంలో మారుమూల ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకే పరిమితమైన గంజాయి సాగు.... ప్రస్తుతం పట్టణాల్లోని పాఠశాలల స్ధాయికి విస్తరించిన తీరును వివరిస్తూ... నిర్మూలనలో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని కోరుతూ కీలక సూచనలు చేశారు. గంజాయిని అరికట్టడం కేవలం పోలీసుల వల్లే సాధ్యం కాదని.... ప్రతి పౌరుడు బాధ్యత తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
తిరుమలలో ప్రసాదాల నాణ్యత పెంచాం, సజావుగా దర్శనాలు: సీఎం చంద్రబాబు
తిరుమలలో ప్రసాదాల నాణ్యత పెంచాం, సజావుగా దర్శనాలు జరుగుతున్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ప్రసాదాలు ఎలా ఉండేవో ప్రజలకు తెలుసన్నారు. జలధార ద్వారా ప్రతి ఎకరానికీ జలహారతి ఇవ్వాలని సూచించారు. మేం ప్రజలకు సేవకులం, పెత్తందార్లం కాదని తెలిపారు. ఆధునిక సాంకేతికత కింద ఆర్టీజీఎస్, మనమిత్ర తెచ్చామని గుర్తుచేశారు. సుపరిపాలన ద్వారా ఒక్క రూపాయి కూడా అవినీతి లేకుండా చేస్తామన్నారు.
రాష్ట్రంపై పగబట్టారు - ఇష్టానుసారం మాట్లాడుతున్నారు: సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్రానికి ఒకే రాజధాని, అదే అమరావతి అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దేశంలో ఉన్న 50 పార్టీల్లో 49 పార్టీలు అమరావతికి మద్దతిచ్చాయని గుర్తుచేశారు. ఒకే ఒక్క పార్టీ రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేస్తోంది, మావిగన్ అంటూ పిచ్చిమాటలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. 2047 నాటికి తెలుగుజాతి నెంబర్వన్గా తయారుకావాలని ఆకాంక్షించారు. అమరావతి, విశాఖ, తిరుపతి మెగా సిటీలుగా మారతాయన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రూ.21 లక్షల పెట్టుబడులు వచ్చాయని తెలిపారు. రాష్ట్రంపై పగబట్టారు, ఇష్టానుసారం మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. హంద్రీనీవా కాలువ ద్వారా చివరి భూములకూ నీరిస్తాం, ప్రతి గ్రామాన్నీ ఆదర్శ గ్రామంగా తయారుచేస్తామని చంద్రబాబు తెలిపారు.
అనంతపురంలో భూగర్భ జలాలను 11.25 మీటర్లకు తీసుకొచ్చాం: సీఎం చంద్రబాబు
అనంతపురంలో భూగర్భ జలాలను 11.25 మీటర్లకు తీసుకొచ్చామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. నీటిఎద్దటి లేకుండా చేసేందుకు అండగా ఉంటామన్నారు. రాయలసీమలో సాగునీటి కోసం కొట్లాటలు ఉండేవని గుర్తుచేశారు. అన్నమయ్య జిల్లాలో భూగర్భ జలాలు బాగా పెరిగాయన్నారు. భూగర్భ జలాలు పెరిగితే కరెంట్ ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయన్నారు.
"శ్రీశైలం, మల్యాలలో పంపులు పెట్టి నీరు తెస్తున్నాం. యాడికి మండలాన్ని పూర్తిగా సస్యశ్యామలం చేసే బాధ్యత మాది. ఈ ఏడాది 70 టీఎంసీల నీటిని అనంతపురం జిల్లాకు తీసుకువచ్చాం. నీరు సమృద్ధిగా ఉంటేనే రాయలసీమ రతనాలసీమగా మారుతుంది. దేశంలోనే ఎక్కువ పళ్లు, కూరగాయలు పండే జిల్లాగా అనంతపురాన్ని మారుస్తాం. గోదావరి, కృష్ణా నుంచి వేల టీఎంసీలు సముద్రంలోకి వృథాగా పోతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని జలాశయాలన్నీ జలకళ సంతరించుకున్నాయి. నీళ్లు నిల్వ ఉంచుకుంటే చాలు, అవే సంపద సృష్టిస్తాయి. గంగా నుంచి కావేరి వరకు నదుల అనుసంధానం జరగాలి. ఈ 21 నెలల్లో పోలవరం డయాఫ్రం వాల్ కొత్తది కట్టాం. 2027లో వచ్చే పుష్కరాల కంటే ముందే పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తాం" అని చంద్రబాబు తెలిపారు
నీటిబొట్టు విలువ ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
అనంతపురం జిల్లాలో 'సాగునీటి భద్రత-సాగునీటి సంఘాల బాధ్యత' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ " నీటిబొట్టు విలువ ప్రతి ఒక్కరూ గ్రహించాలి. భూమినే ఒక జలాశయంగా మార్చుకోవాలి. గతంలోనే ఇంకుడుగుంతలు, పంటకుంటలు తవ్వించాం. ఎన్టీఆర్ జలసిరి, నీరు-మీరు, నీరు-ప్రగతి తీసుకువచ్చాం. పరిగెత్తే నీటిని నడిపించాలి, నడిచే నీటిని పంటలకు మళ్లించాలి. వర్షపునీటి విలువ రాయలసీమ రైతులకు బాగా తెలుసు. మైక్రో, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ తెచ్చాం, రాయితీతో పరికరాలు ఇచ్చాం. 90 శాతం రాయితీతో డ్రిప్ ఇరిగేషన్ పరికరాలు ఇస్తున్నాం. మైక్రో ఇరిగేషన్లో దేశంలోనే నెంబర్వన్గా ఉన్నాం. రాయలసీమలో 63 శాతం పంటలకు మైక్రో ఇరిగేషన్ ఇచ్చాం. మైక్రో, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వల్ల రాయలసీమ హార్టీకల్చర్ హబ్గా తయారైంది. హార్టీకల్చర్కు వచ్చే ఆరేళ్లలో రూ.30 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తాం. రాయలసీమలోని 20 వేల చెరువులు పూర్తిగా నింపాం. భూగర్భ జలాలు పెంచాం, ఇంకా పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటాం." అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
పంటకాలువలోకి దూసుకెళ్లిన కారు, భార్యాభర్తలు మృతి
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పంటకాలువలోకి కారు దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో భార్యాభర్తలు మృతి చెందారు. కారులో ఉన్న మరో నలుగురిని స్థానికులు రక్షించారు. మండపేట మండలం తాపేశ్వరం సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ప్రమాదంలో కారు ముందు సీట్లో కూర్చున్న దంపతులు భోగిల్లి సతీష్ (40), కిరణ్మయి (36)లు మృతి చెందారు. వెనుక సీట్లో కూర్చున్న సతీష్ తల్లిదండ్రులు, ఇద్దరు పిల్లలను స్థానికులు రక్షించారు. కాకినాడలో పెళ్లికి హాజరై స్వగ్రామం వెలగతోడు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు, ఈదురుగాలులు
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు, ఈదురుగాలులు విస్తున్నాయి. తూగో. జిల్లా రామచంద్రపురం మండలంలో నేడు వర్షం కురిసింది. అంబాజీపేటలో గాలులతో కూడిన వర్షం కురువడంతో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అలాగే ఉండ్రాజవరం, కడియంలో పిడుగులు, ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. పెరవలి, రాయవరం మండలాల్లో ఈదురుగాలులు, పిడుగులతో వర్షం కురుస్తుంది.
గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పనులను అడ్డుకున్న రైతులు
ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి మండలంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పనులను రైతులు అడ్డుకున్నారు. ధూళితో పంటలు పాడవుతున్నాయని తుమ్మారెడ్డిపాలెం చెందిన రైతుల ఆందోళన చేశారు. దుమ్ము రాకుండా వాటరింగ్ చేయాలని కోరినా పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు. కాంట్రాక్టర్ వచ్చి హామీ ఇచ్చేవరకు లారీలను అడ్డుకుంటామని రైతులు తెలిపారు.
నేడు బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం - శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
భారతీయ జనతా పార్టీ 47వ స్థాపన దినోత్సవం సందర్భంగా బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులందరికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జాతీయతను మూలంగా తీసుకుని, దేశ సమగ్ర అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్న ఈ పార్టీ, మన సంస్కృతి, ప్రజాస్వామ్య విలువలను బలోపేతం చేయడంలో, సమగ్ర అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడంలో, దేశ సేవా భావాన్ని నిలబెట్టడంలో నిరంతరం కృషి చేస్తోందన్నారు. స్థాపక నేతల నుంచి మాజీ ప్రధాన మంత్రి అటల్ బీహారీ వాజ్ పేయి సహా ప్రస్తుత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో స్పష్టమైన దిశా నిర్దేశంతో, దృఢమైన పరిపాలనతో పార్టీ దేశాన్ని మరింత బలపరుస్తోందని స్పష్టంచేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో డబుల్ ఇంజిన్ NDA ప్రభుత్వం పునరుత్సాహంతో, వేగంతో ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ, సహకార సమాఖ్య విధానానికి ఉత్తమ ఉదాహరణగా నిలుస్తోందని తేల్చిచెప్పారు. పార్టీ అధ్యక్షులు నితిన్ నబిన్ నాయకత్వంలో దేశ సేవలో మరింత అంకితభావంతో ముందుకు సాగుతూ, వికసిత భారత్ లక్ష్య సాధనలో బీజేపీ మరింత విజయాలు సాధించాలని చంద్రబాబు ఆకాంక్షించారు.
చిత్తూరు-బెంగళూరు హైవేపై రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి
చిత్తూరు-బెంగళూరు హైవేపై గంగవరం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. ముందు వెళ్తున్న కంటైనర్ను కారు ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
మృతులను హరీశ్, యుగంధర్గా పోలీసులు గుర్తించారు. తిరుపతి కోర్టులో సీనియర్ అసిస్టెంట్లుగా హరీశ్, యుగంధర్లు పనిచేస్తున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు 20 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 83,271 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.78 కోట్లుగా ఉంది. అలాగే నిన్న శ్రీవారికి 25,018 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
దుర్గమ్మను దర్శించుకోనున్న రాజధాని మహిళలు
కాసేపట్లో రాజధాని మహిళలు దుర్గమ్మను దర్శించుకోనున్నారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించినందుకు మహిళలు మొక్కులు చెల్లించనున్నారు. రాజధాని నుంచి విజయవాడకు మహిళలు, రైతులు కాలినడకన వచ్చారు. దుర్గమ్మకు రాజధాని మహిళలు సారె, చీరలు సమర్పించనున్నారు.
గుంటూరు జిల్లాలో పోలీసుల నిర్బంధ తనిఖీలు
గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలో పోలీసులు నిర్బంధ తనిఖీలు నిర్వహించారు. తనిఖీల్లో ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ పాల్గొని, గుర్తింపు లేని 68 వాహనాలు సీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా గుంటూరును డ్రగ్స్ రహిత జిల్లాగా మారుస్తామని ఎస్పీ వెల్లడించారు.
నేడు అనంతపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు అనంతపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. యాడికిలో జరిగే కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. ఈ సందర్బంగా సాగునీటి సంఘాలు, రైతులతో సీఎం సమావేశం అవుతారు. అలాగే హంద్రీనీవా ద్వారా నీటి ప్రయోజనాలు అందుకుంటున్న రైతులతో మాటామంతీ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. హంద్రీనీవా కాలువ విస్తరణ ద్వారా వచ్చే నీటి లభ్యతపై చర్చిస్తారు. రాష్ట్రంలో నీటి భద్రత, రిజర్వాయర్లలో నిల్వలు, భూగర్భ జలాలపై చర్చ ఉంటుంది. సాగునీటి సంఘాలకు వంద రోజుల ప్రణాళికను ఇచ్చేలా సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. అదేవిధంగా వేములపాడులోని పెండేకల్లు జలాశయాన్ని చంద్రబాబు పరిశీలించనున్నారు. ప్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ విధానంలో హాఫ్మూన్ సాగు కార్యాచరణ పరిశీలన ఉంటుంది. అనంతరం వేములపాడులో తాడిపత్రి నియోజకవర్గ నేతలు, కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. రాత్రికి తిరిగి అమరావతి వెళ్లానున్నారు.