05-09-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో నేటితో ముగియనున్న మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ
05-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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హైదరాబాద్: నేడు ఇందిరా పార్క్ వద్ద బీజేఎల్పీ ఆధ్వర్యంలో మహాధర్నా
హైదరాబాద్: నేడు ఇందిరా పార్క్ వద్ద బీజేఎల్పీ ఆధ్వర్యంలో మహా ధర్నా తలపెట్టారు. 22 ఏ, భూ భారతి పేరుతో ప్రభుత్వం అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్పడిందని ఆరోపిస్తూ ధర్నా చేయనున్నారు. బీజేపీఎల్పీ నేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి నేతృత్వంలో మహా ధర్నా కొనసాగనుంది. ఉదయం 10.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు మహా ధర్నా కొనసాగనుండగా, కిషన్ రెడ్డి, రాంచందర్ రావు, లక్ష్మణ్, బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొననున్నారు.
రాష్ట్రంలో నేటితో ముగియనున్న మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ
రాష్ట్రంలో మూడు నెలల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ నేటితో ముగియనుంది. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ రేషన్ బియ్యం ఒకేసారి పంపిణీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. గోదాముల్లో నిల్వలు పేరుకుపోవడం, సూపర్ ఎల్నినో కారణంగా ఒకేసారి రేషన్ పంపిణీ చేశారు. దీంతో నెల రోజుల పాటు చౌక ధరల దుకాణాల వద్ద రద్దీ కనిపించింది. ఇప్పటికీ తీసుకోని లబ్ధిదారులు సాయంత్రంలోగా బియ్యం తీసుకోవాలని పౌర సరఫరాల శాఖ సూచించింది.
కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో రెండోరోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేడు రెండో రోజు పర్యటించనున్నారు. కొడంగల్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఉపాధ్యాయ వేడుకలకు హాజరు కానున్న సీఎం, ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను సత్కరించనున్నారు. అనంతరం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించనున్నారు.
హైదరాబాద్: కేపీహెచ్బీ పరిధిలో కారు బీభత్సం
హైదరాబాద్: కేపీహెచ్బీ పరిధిలో శుక్రవారం రాత్రి ఓ కారు బీభత్సం సృష్టించింది. కారు ఢీకొని రోడ్డుపై నిలిపి ఉంచిన 8 బైకులు ధ్వంసమయ్యాయి. కారులో మద్యం సీసాలు గుర్తించిన స్థానికులు, మద్యం మత్తులోనే కారు నడిపినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. డ్రైవర్ను పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. స్థానికులు
నైజీరియా: ముడిచమురు దొంగిలిస్తూ 37 మంది మృతి
నైజీరియా: ముడి చమురు దొంగిలిస్తూ 37 మంది మృతి చెందారు. రివర్స్ స్టేట్ ప్రాంతంలో ముడిచమురు దొంగిలిస్తుండగా ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. చమురు పైప్లైన్కు కన్నం వేసి తమ పడవల్లోకి నింపుతుండగా ప్రమాదం జరిగింది. చమురును దొంగలిస్తుండగా పైపుల నుంచి విష వాయువులు విడుదల కాగా, వాటిని పీల్చి ఊపిరాడక చాలా మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇప్పటి వరకు నదిలోంచి 37 మృతదేహాలను బయటకు తీసిన అధికారులు, గల్లంతైన వారి కోసం గాలిస్తున్నారు.
అమెరికా-ఇరాన్ ఘర్షణ తీవ్రతను తక్కువ చేసి చూపే ప్రయత్నం చేసిన ట్రంప్
అమెరికా-ఇరాన్ ఘర్షణ తీవ్రతను ట్రంప్ తక్కువ చేసి చూపే ప్రయత్నం చేశారు. ఇరాన్పై దాడులు కేవలం అడపా దడపా మాత్రమే జరుగుతున్నాయన్నారు. ఇప్పటి వరకు 18 మంది అమెరికా సైనికులు మాత్రమే ప్రాణాలు కోల్పోయారన్న ట్రంప్, దాడులతో ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాన్ని సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగలిగామని వెల్లడించారు. ఇరాన్ చేతికి అణ్వాయుధాలు చిక్కకుండా చేయడమే ప్రధాన లక్ష్యమని ట్రంప్ స్పష్టం చేశారు.