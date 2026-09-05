05-09-2026 AP News Today Live Updates :నేడు ఉద్యోగ సంఘం నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 8:52 AM IST
5th September 2026 AP News Today Live Updates : నేడు సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉద్యోగ సంఘం నేతలతో చంద్రబాబు భేటీ కానున్నారు.
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నెల్లూరులో లారీని ఢీకొన్న ప్రైవేట్ బస్సు, డ్రైవర్ మృతి
నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు పోర్టు రోడ్డు సమీపంలోని ఫ్లైఓవర్ మీద లారీని ప్రైవేట్ బస్సు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్ మృతి చెందగా మహిళకు తీవ్రగాయాలు కావడంతో పాటు 15 మందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను నెల్లూరు జీజీహెచ్కు తరలించారు. తిరుపతి నుంచి విజయవాడ వైపు వెళ్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో నేడు మంత్రుల బృందం పర్యటన
అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో నేడు మంత్రుల బృందం పర్యటించనుంది. 'ప్రజా చేరువ' కార్యక్రమంలో మంత్రులు బీసీ జనార్దన్, మండిపల్లి, గొట్టిపాటి పాల్గొననున్నారు. ఈ క్రమంలో వీరభద్రస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ప్రజల నుంచి వినతలు స్వీకరించనున్నారు. సాయంత్రం కూటమి నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం కానున్నారు.
విజయవాడలో రాష్ట్రస్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం
ఇవాళ మధ్యాహ్నం విజయవాడలో లబ్బీపేటలోని ఏ-కన్వెన్షన్లో రాష్ట్రస్థాయి ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా సీఎం చంద్రబాబు హాజరు కానున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉత్తమ టీచర్లకు అవార్డులు ప్రదానం చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డులకు 175 మంది టీచర్లు ఎంపికయ్యారు. పాఠశాల విద్య నుంచి 79, ఇంటర్మీడియట్ నుంచి 24 మంది, సాంకేతిక విద్య నుంచి 14, విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి 35 మంది, కళాశాల విద్య నుంచి 17 మంది, ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీల నుంచి ఆరుగురు టీచర్లు ఎంపికయ్యారు.
నేడు ఉద్యోగ సంఘం నేతలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ
నేడు సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో ఉద్యోగ సంఘం నేతలతో చంద్రబాబు భేటీ కానున్నారు. పీఆర్సీ, పెండింగ్ డీఏలు, పెండింగ్ బకాయిలపై సమావేశంలో చర్చించనున్నారు. ఈ మేరకు ఒక్కో ఉద్యోగ సంఘం నుంచి ఒకరికి ఆహ్వానం అందింది. ఉద్యోగుల సమస్యలు, బకాయిలపై గతనెల 29 నుంచి అమరావతి ఐకాస ఉద్యమం చేపట్టింది. ఉద్యోగ సంఘాలు కీలక డిమాండ్లకు స్పష్టమైన హామీలు లేదా నిర్ణయం ఉండే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ప్రధానంగా పీఆర్సీ అంశంపైనే ఉద్యోగ సంఘాలు దృష్టి సారించాయి. పీఆర్సీ కమిషన్ ఏర్పాటు, పెండింగ్ డీఏల విడుదలపై స్పష్టత కోరనున్నట్లు సమాచారం. ఆర్థిక బకాయిలను కూడా సీఎం దృష్టికి ఉద్యోగ సంఘాలు తీసుకెళ్లనున్నాయి.