5th November 2026 News Today AP Live News Updates : నెల్లూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 7:40 AM IST
5th November 2026 News Today AP Live News Updates :రాష్ట్రంలో 2,721 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి డీఎస్సీ-2026 సమగ్ర నోటిఫికేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ విడుదలైంది. నవంబర్ 11 నుంచి 30 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. డిసెంబర్ 5న మాక్ టెస్ట్ అందుబాటులోకి రానుండగా, డిసెంబర్ 14న హాల్టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డిసెంబర్ 20 నుంచి 2027 జనవరి 13 వరకు ఆన్లైన్ విధానంలో డీఎస్సీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
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నెల్లూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలు
రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నెల్లూరు జిల్లా కొండాపురంలో మోస్తరు వర్షం కురవగా, బాపట్ల జిల్లా పరిధిలోని చీరాల, వేటపాలెం ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది. ఇదే జిల్లాలోని చినగంజాంలో భారీ వర్షం నమోదైంది.
ప్రారంభమైన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలుండగా, వాటిలో ఇప్పటికే 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఈరోజు పోలింగ్ జరుగుతోంది. 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 2,169 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతుండగా, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 18,843 మంది బరిలో నిలిచారు. ఈ పరిషత్ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 2.61 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు.
పోలింగ్ కోసం అధికారులు మొత్తం 31,460 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయగా, సుమారు 2,01,116 మంది సిబ్బంది విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. సమస్యాత్మకమైన 8,904 కేంద్రాలతో పాటు అత్యంత సమస్యాత్మకమైన 7,160 కేంద్రాలపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. నిఘా కోసం 16,064 కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు, 6,000 కేంద్రాల్లో వెబ్కాస్టింగ్, 6,507 కేంద్రాల్లో వీడియోగ్రఫీ ఏర్పాట్లు చేశారు.
కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాయిదా - నామినేషన్లు లేక మరికొన్ని చోట్ల బ్రేక్
తుపాను, వర్షాల ప్రభావం కారణంగా ఏలూరు జిల్లాలోని వేలేరుపాడు, బుట్టాయగూడెం, జీలుగుమిల్లి, పోలవరం మండలాల్లోనూ.. కొయ్యలగూడెం మండలం అచ్యుతాపురంలోని 31, 32 కేంద్రాల్లోనూ పోలింగ్ను రేపటికి (నవంబర్ 6) వాయిదా వేశారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా గోపాలపురం మండలంలోనూ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయి. ఇక కడప జిల్లా సుగుమంచిపల్లి, కొండాపురంలో ఎవరూ నామినేషన్లు వేయకపోవడంతో అక్కడ ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు జరగడం లేదు. నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం, కర్నూలు జిల్లా కృష్ణగిరి ఎంపీటీసీ స్థానాలకు దాఖలైన నామినేషన్లన్నీ తిరస్కరణకు గురవడంతో అక్కడ కూడా ఎన్నికల ప్రక్రియ నిలిచిపోయింది.
డీఎస్సీ-2026 సమగ్ర నోటిఫికేషన్ విడుదల - నవంబర్ 11 నుంచి దరఖాస్తులు
రాష్ట్రంలో 2,721 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి డీఎస్సీ-2026 సమగ్ర నోటిఫికేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ విడుదలైంది. నవంబర్ 11 నుంచి 30 వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. డిసెంబర్ 5న మాక్ టెస్ట్ అందుబాటులోకి రానుండగా, డిసెంబర్ 14న హాల్టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డిసెంబర్ 20 నుంచి 2027 జనవరి 13 వరకు ఆన్లైన్ విధానంలో డీఎస్సీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు.
పరీక్షలు పూర్తయిన రెండో రోజున ప్రాథమిక 'కీ' విడుదల చేస్తారు. దీనిపై అభ్యంతరాల స్వీకరణకు 7 రోజుల గడువు ఇస్తారు. ఆ గడువు ముగిసిన వారం రోజులకు తుది కీ, మరో ఏడు రోజుల తర్వాత మెరిట్ జాబితాను ప్రకటిస్తారు. ఈ డీఎస్సీ ద్వారా ప్రిన్సిపల్, పీజీటీ, టీజీటీ, ఫిజికల్ డైరెక్టర్, పీఈటీ పోస్టులతో పాటు 2,111 రెగ్యులర్ స్కూల్ అసిస్టెంట్, ఎస్జీటీ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నారు. అలాగే 350 ప్రత్యేక విద్యా ఉపాధ్యాయ పోస్టులు (150 స్కూల్ అసిస్టెంట్, 200 ఎస్జీటీ), వివిధ సొసైటీల పరిధిలో మరో 260 పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. పోస్టులు, జిల్లాలు, సబ్జెక్టుల వారీగా ఖాళీల వివరాలను పాఠశాల విద్యాశాఖ వెబ్సైట్లో పొందుపరిచారు.
ముఖ్యనేతలు, కార్యకర్తలతో సీఎం చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్
పోలింగ్ సందర్భంగా ఎన్డీఏ కూటమి ముఖ్యనేతలు, బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. పోలింగ్ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో, సజావుగా సాగేలా కూటమి కార్యకర్తలు అధికారులకు సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు. పోలింగ్ శాతం ఏమాత్రం తగ్గకుండా చూడాలని, ముఖ్యంగా వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేలా చేయూతనందించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. ప్రత్యర్థి పార్టీ ఏవైనా అక్రమాలకు పాల్పడినా, పోలింగ్ ప్రక్రియను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా వెంటనే పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఘర్షణలు జరిగితే కూటమి కార్యకర్తలు సంయమనం పాటించాలని సీఎం హితవు పలికారు.
మూడు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ - భారీ వర్ష సూచన
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అల్లూరి, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాలకు 'రెడ్ అలర్ట్' ప్రకటించింది. ఈ జిల్లాల్లో ఇవాళ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాలకు 'ఆరెంజ్ అలర్ట్' జారీ చేయగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు 'ఎల్లో అలర్ట్' ప్రకటించింది.
అటు ప్రకాశం జిల్లాలో ఉదయం నుంచే భారీ వర్షం కురుస్తోంది. అద్దంకి, గుడ్లూరు, నాగులపాడు తదితర ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద వర్షపు నీరు నిలిచిపోయి ఓటర్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్లో ఘోర ప్రమాదం - కార్మికుడికి తీవ్రగాయాలు
విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో బుధవారం అర్ధరాత్రి దాటాక ప్రమాదం జరిగింది. విధులు నిర్వర్తిస్తున్న దుంబరి దేముడు అనే కాంట్రాక్టు కార్మికుడిపై 150 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉన్న వేడి ద్రవం మీద పడింది. ఈ ఘటనలో దేముడు శరీరానికి 90 శాతం మేర తీవ్రమైన కాలిన గాయాలయ్యాయి. వెంటనే అతడిని ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన దేముడు స్వస్థలం విజయనగరం జిల్లా కొండగంగుపూడి అని సమాచారం.