5-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఫైర్ సిబ్బంది కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు
5-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం మరోమారు వాయిదా
కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం మరోమారు వాయిదా పడింది. మురసు తుపాను నేపథ్యంలో వాయిదా వేయాలని ఏపీ కోరింది. ఏపీ విజ్ఞప్తి మేరకు సమావేశాన్ని కేఆర్ఎంబీ వాయిదా వేసింది.
ముంబయిలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేరిన శరద్ పవార్
ఎన్సీపీ అధినేత శరద్ పవార్ ముంబయిలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. అయితే వైద్య పరీక్షల నిమిత్తమే చేరారని సుప్రియా సూలే తెలిపారు. నవంబర్ 2న ఛాతీ నొప్పితో ఇబ్బంది పడుతూ పుణె ఆసుపత్రిలో ఆయన చికిత్స పొందారు. పవార్కు ఫోన్ చేసి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పరామర్శించారు.
సాయంత్రం 4 గంటలకు మంత్రివర్గ సమావేశం
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం 4 గంటలకు తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం జరగనుంది. అంతకుముందు ఇన్ఫార్మల్ మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహిస్తారు. ఈ సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. నిజామాబాద్, నల్గొండ, వరంగల్, కరీంనగర్లో ఇందిరమ్మ టవర్ల నిర్మాణం, ఎల్నినో ప్రభావంపై తదుపరి కార్యాచరణపై నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. ల్యాండ్ సీలింగ్, సాదాబైనామాల క్రమబద్ధీకరణకు కొత్త దరఖాస్తులపై చర్చ జరగనుంది. ఎస్టీ కమిషన్ ఏర్పాటుకు ఎస్సీ, ఎస్టీ కమిషన్ చట్ట సవరణకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లు, పోలీస్ స్టేషన్లుకు భూ కేటాయింపుపై చర్చ ఉంటుంది. కొన్ని శాఖల్లో కొత్త పోస్టుల మంజూరుపై కేబినెట్ చర్చించే అవకాశం ఉంది. చేయూత పింఛన్పై మార్గదర్శకాలు ఖరారు చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.
గల్లంతైన ఎస్డీఆర్ఎఫ్, ఫైర్ సిబ్బంది కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు
ఖమ్మం జిల్లాలో మత్స్యకారులను కాపాడేందుకు చెరువులోకి వెళ్లి గల్లంతైన 11 మంది ఎస్డీఆర్ఎప్, ఫైర్ సిబ్బంది కోసం బేతుపల్లి చెరువు వద్ద ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఒక ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది మంచాల వేణు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. ఫైర్ సిబ్బంది నలుగురితో సహా మరో ముగ్గురి ఆచూకీ లభ్యమైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మిగిలిన వారి కోసం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ గజ ఈతగాళ్లతో రాత్రి నుంచి నిర్వీరామంగా గాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. సహాయక చర్యలను జిల్లా కలెక్టర్, సీపీ ఇతర అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.