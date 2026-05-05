05-05-2026 Telangana News Today Live Updates : మహబూబ్నగర్: పిస్తాహౌస్ సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
05-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
మహబూబ్ నగర్: పిస్తాహౌస్ సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం
మహబూబ్ నగర్లో పిస్తాహౌస్ సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. యూబీ గార్డెన్ బ్యాంకెట్ హాల్లో మంటలు చెలరేగాయి.
హైదరాబాద్ : బాచుపల్లి పీఎస్ పరిధిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
హైదరాబాద్లోని బాచుపల్లి పీఎస్ పరిధిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. రోడ్డు పక్కన ఉన్న 6 ఫర్నిచర్ షాపులకు మంటలు అంటుకున్నాయి. ప్రమాదంలో దుకాణాల్లోని ఫర్నిచర్ దగ్ధమైంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.
ఐపీఎల్లో నేడు దిల్లీ క్యాపిటల్స్ vs చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్
ఐపీఎల్లో ఇవాళ దిల్లీలో రాత్రి 7.30 గంటలకు దిల్లీ క్యాపిటల్స్ వర్సెస్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మ్యాచ్ జరగనుంది. సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్లో ఎల్ఎస్జీపై ముంబయి ఇండియన్స్ విజయం సాధించారు.