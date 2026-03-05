ETV Bharat / state

05-03-2026 Telangana News Today Live Updates : కాంగ్రెస్‌ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా వేం నరేందర్‌రెడ్డి ఖరారు!

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 5, 2026 at 6:45 AM IST

05-03-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:44 AM, 5 Mar 2026 (IST)

కాంగ్రెస్‌ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా వేం నరేందర్‌రెడ్డి ఖరారు

  • నేడు నామినేషన్లు వేయనున్న అభిషేక్‌ మనుసింఘ్వి, వేం నరేందర్‌రెడ్డి
  • కాంగ్రెస్‌ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా వేం నరేందర్‌రెడ్డి ఖరారు
  • రాష్ట్రం నుంచి అభిషేక్‌ మనుసింఘ్వి, వేం నరేందర్‌రెడ్డి ఖరారు

6:43 AM, 5 Mar 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్‌ల సంఖ్యను పెంచాలంటూ అమిత్‌షాకు సీఎం విజ్ఞప్తి

  • కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షాతో నిన్నరాత్రి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి భేటీ (CM Revanth Reddy meets Amit Shah)
  • రాష్ట్ర పరిస్థితులు, మావోయిస్టు నేతల లొంగుబాటుపై వివరించిన సీఎం
  • రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర సహకారం కోరిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్‌ల సంఖ్యను పెంచాలంటూ అమిత్‌షాకు సీఎం విజ్ఞప్తి

TELANGANA POLITICAL NEWS
TELANGANA NEWS LIVE UPDATE
TELANGANA TODAY NEWS
తెలంగాణ వార్తలు
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

