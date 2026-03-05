05-03-2026 Telangana News Today Live Updates : కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా వేం నరేందర్రెడ్డి ఖరారు!
05-03-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం
కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా వేం నరేందర్రెడ్డి ఖరారు
- నేడు నామినేషన్లు వేయనున్న అభిషేక్ మనుసింఘ్వి, వేం నరేందర్రెడ్డి
రాష్ట్రంలో ఐపీఎస్ల సంఖ్యను పెంచాలంటూ అమిత్షాకు సీఎం విజ్ఞప్తి
- కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో నిన్నరాత్రి సీఎం రేవంత్రెడ్డి భేటీ (CM Revanth Reddy meets Amit Shah)
- రాష్ట్ర పరిస్థితులు, మావోయిస్టు నేతల లొంగుబాటుపై వివరించిన సీఎం
- రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కేంద్ర సహకారం కోరిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
