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05-06-2026 Telangana News Today Live Updates : గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఎబోలా వార్డులో ముగ్గురికి ఐసోలేషన్‌

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 6:52 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 10:22 AM IST

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05-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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10:21 AM, 5 Jun 2026 (IST)

మంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన 36 గంటల్లోనే రాజీనామా

కర్ణాటకలో మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా చేశారు. మంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన 36 గంటల్లోనే రాజీనామా చేశారు. తాను ఇంకా కాంగ్రెస్‌ పార్టీలోనే కొనసాగుతున్నట్లు తెలిపారు. 53 ఏళ్లుగా పార్టీలోనే ఉన్నానని చెప్పారు. వీరప్పమొయిలీ, ఎస్‌.ఎం.కృష్ణ కేబినెట్‌లో మంత్రిగా పనిచేశానని తెలిపారు. కేటాయించిన శాఖలపై అసంతృప్తితో రాజీనామా చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

9:57 AM, 5 Jun 2026 (IST)

గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఎబోలా వార్డులో ముగ్గురికి ఐసోలేషన్‌

సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఎబోలా వార్డులో ముగ్గురిని ఐసోలేషన్‌ ఉంచారు. సూడాన్‌ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరికి ఎబోలా లక్షణాలు, హిస్టరీ ఉండటంతో ఐసోలేషన్‌లో ఉంచిన వైద్యులు.. లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తికి క్లోజ్ కాంటాక్టు ఉన్న మరో వ్యక్తిని ఐసోలేషన్‌లో ఉంచారు.

8:38 AM, 5 Jun 2026 (IST)

భార్యపై అనుమానంతో కత్తితో దాడి - మహిళ మృతి

హైదరాబాద్‌ అత్తాపూర్‌లో భార్యపై అనుమానంతో భర్త కత్తితో దాడి చేశాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన మహిళ, చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందింది.

8:31 AM, 5 Jun 2026 (IST)

రెండుకు చేరిన ఎబోలా అనుమానితుల సంఖ్య - ఇద్దరూ సూడాన్​ నుంచే!

సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఎబోలా వ్యాధి సోకినట్లు అనుమానిస్తున్న వారి సంఖ్య రెండుకు చేరింది. గురువారం అబ్దుల్​ మజీద్​ అనే వ్యక్తిని శంషాబాద్​ ఎయిర్​పోర్టులో స్కానింగ్​ చేసి గాంధీలో ఏర్పాటు చేసిన ఎబోలా ఐసోలేషన్​ వార్డుకు తరలించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇవాళ వ్యాధి లక్షణాలతో మహమ్మద్​ యగౌచ్​ అహ్మద్​ అనేక వ్యక్తి గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరారు. మహమ్మద్ నగరంలోనే చదువుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిద్దరూ సూడాన్​ నుంచే వచ్చినట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం వీరికి చికిత్స అందిస్తున్నారు

6:47 AM, 5 Jun 2026 (IST)

ఇంట్లో గ్యాస్‌ సిలిండర్ పేలి ముగ్గురు సజీవదహనం

నల్గొండ జిల్లా ఇంట్లో గ్యాస్‌ సిలిండర్ పేలి ముగ్గురు సజీవదహనం అయ్యారు. మిర్యాలగూడలోని కలల్వాడలో అర్ధరాత్రి తీవ్రవిషాదం చోటుచేసుకుంది. సిలిండర్ పేలి నిద్రలో ఉన్న అమ్మమ్మ, మనవడు, మనవరాలు సజీవదహనం అయ్యారు. మృతుల వివరాల ఇలా చంద్రమ్మ(50), లక్ష్మణ్(17), ప్రణతి(14). షార్ట్‌సర్క్యూట్‌తో చెలరేగిన మంటలు అంటుకుని గ్యాస్ సిలిండర్ పేలింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపుచేసి మృతదేహాలను బయటకు తీసింది. అమ్మమ్మ దగ్గరే ఉంటూ పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. వేర్వేరు నగరాల్లో పిల్లల తల్లదండ్రులు కూలీ పనులు చేస్తున్నారు.

6:38 AM, 5 Jun 2026 (IST)

ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో రెండోరోజు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలో రెండోరోజు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్‌ కుమార్‌రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకాన్ని పరిశీలించనున్నారు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం ప్యాకేజీల వారిగా పనులను పరిశీలించి, అక్కడి నుంచి సీఎం మధ్యాహ్నం భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్ చేరుకోనున్నారు. సాయంత్రం జడ్చర్ల సమీపంలోని గంగాపూర్‌ వద్ద బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు.

6:38 AM, 5 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: కోఠిలోని కార్యాలయంలో రాత్రి ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం అత్యవసర భేటీ

హైదరాబాద్‌ కోఠిలోని కార్యాలయంలో రాత్రి ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం అత్యవసర భేటీ అయింది. జీవో నంబర్‌ 38 ప్రకారం బదిలీలు జరగడం లేదని వైద్యుల ఆందోళన చెందారు.
బదిలీల్లో పూర్తి పారదర్శకత పాటించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. స్పౌజ్‌ కేటగిరీ, ప్రాధాన్యతా ప్రమాణాలు తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని, గుర్తింపు సంఘ నాయకులకు బదిలీల నుంచి మినహాయింపు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. జీవో 38 అమలు వరకు బదిలీ ఆప్షన్ ఫారాలు ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం సమర్పించబోమన్నారు. నిబంధనలు అమలు కాకపోతే సంఘం రాష్ట్రవ్యాప్త ఆందోళనలు చేస్తామని తెలిపారు. అవసరమైతే వైద్య సేవల నిలిపివేతకు కూడా సిద్ధమని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ వైద్యుల సంఘం వైద్యుల న్యాయమైన డిమాండ్లు పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు.

Last Updated : June 5, 2026 at 10:22 AM IST

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