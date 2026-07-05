05-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం
05-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేడు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం
రాష్ట్రంలో ఈరోజు పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో వానలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరుగా వర్షాలు కురవనున్నాయి.
నల్గొండ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
నల్గొండ జిల్లాలోని చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రహదారిపై కారును ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు ఢీకొట్టింది. దీంతో కారులో ఉన్న నలుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో మరొకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రుల సహాయంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును వద్దకు వెళ్లనున్న బీఆర్ఎస్ బృందం
బీఆర్ఎస్ బృందం ఈరోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వద్దకు వెళ్లనున్నారు. భూపాలపల్లి జిల్లాకు కేటీఆర్, పార్టీ నేతలు పర్యటించనున్నారు. అనంతరం కన్నేపల్లి పంప్హౌస్ పరిశీలించనున్నారు.
టీజీ-20 లీగ్లో కొనసాగుతున్న హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జైత్రయాత్ర
టీజీ20లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జోరు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ఐదు విజయాలతో టాప్లో ఉన్న హైదరాబాద్, తాజాగా హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోరుమీదున్న కరీంనగర్ డైమండ్స్కు చెక్ పెట్టింది. ఫలితంగా అభిరథ్ సేన టోర్నీలో ఆశ్చర్యపోయే రీతిలో వరుసగా ఆరో విజయం నమోదు చేసింది. ఉప్పల్ మైదానంలో శనివారం జరిగిన మ్యాచ్లో కరీంనగర్పై 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 187 పరుగుల ఛేదనను హైదరాబాద్ 18.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. వైష్ణవ్ రెడ్డి (65), ప్రణవ్ వర్మ (38) రాణించారు. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (26 పరుగులు), సాయి వికాస్ రెడ్డి (36 పరుగులు) అదిరే ఆరంభం అందించారు. కరీంనగర్ బౌలర్లలో దినేశ్, హరీశ్, తేజ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.