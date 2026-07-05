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05-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 5, 2026 at 7:21 AM IST

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05-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:08 AM, 5 Jul 2026 (IST)

నేడు పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం

రాష్ట్రంలో ఈరోజు పలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదిలాబాద్​, కుమురంభీం, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, సంగారెడ్డి, మెదక్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో వానలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మిగతా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరుగా వర్షాలు కురవనున్నాయి.

7:01 AM, 5 Jul 2026 (IST)

నల్గొండ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి

నల్గొండ జిల్లాలోని చిట్యాల మండలం పెద్దకాపర్తి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. రహదారిపై కారును ప్రైవేట్​ ట్రావెల్స్​ బస్సు ఢీకొట్టింది. దీంతో కారులో ఉన్న నలుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో మరొకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రుల సహాయంతో ఆసుపత్రికి తరలించారు.

6:54 AM, 5 Jul 2026 (IST)

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును వద్దకు వెళ్లనున్న బీఆర్​ఎస్​ బృందం

బీఆర్‌ఎస్‌ బృందం ఈరోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వద్దకు వెళ్లనున్నారు. భూపాలపల్లి జిల్లాకు కేటీఆర్, పార్టీ నేతలు పర్యటించనున్నారు. అనంతరం కన్నేపల్లి పంప్‌హౌస్‌ పరిశీలించనున్నారు.

6:48 AM, 5 Jul 2026 (IST)

టీజీ-20 లీగ్‌లో కొనసాగుతున్న హైదరాబాద్‌ ఈ-ఛాంపియన్స్ జైత్రయాత్ర

టీజీ20లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జోరు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ఐదు విజయాలతో టాప్​లో ఉన్న హైదరాబాద్, తాజాగా హ్యాట్రిక్ విజయాలతో జోరుమీదున్న కరీంనగర్ డైమండ్స్​కు చెక్ పెట్టింది. ఫలితంగా అభిరథ్ సేన టోర్నీలో ఆశ్చర్యపోయే రీతిలో వరుసగా ఆరో విజయం నమోదు చేసింది. ఉప్పల్ మైదానంలో శనివారం జరిగిన మ్యాచ్​లో కరీంనగర్​పై 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 187 పరుగుల ఛేదనను హైదరాబాద్ 18.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. వైష్ణవ్ రెడ్డి (65), ప్రణవ్ వర్మ (38) రాణించారు. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (26 పరుగులు), సాయి వికాస్ రెడ్డి (36 పరుగులు) అదిరే ఆరంభం అందించారు. కరీంనగర్ బౌలర్లలో దినేశ్, హరీశ్, తేజ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

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